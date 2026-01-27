Crimă și pedeapsă. Dar de la ce vârstă? Cazul șocant din Cenei redeschide discuția despre răspunderea penală a copiilor
Adevarul.ro, 27 ianuarie 2026 06:15
În România, copiii sub 14 ani nu pot răspunde penal indiferent de gravitatea faptelor săvârșite. După crima din județul Timiș, peste 250.000 de oameni au semnat petiția prin care cer modificarea legii.
