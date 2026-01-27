Ministerul Finanțelor: Deficit cash sub așteptări în România 2024
MainNews.ro, 27 ianuarie 2026 13:50
Ministerul Finanțelor a anunțat o reducere a deficitului cash în România la 7,65% din PIB pentru 2025, o scădere semnificativă față de 2024. Veniturile bugetare au crescut cu 15,3%, iar investițiile publice au atins 7,2% din PIB, majoritatea finanțate din fonduri europene nerambursabile. Deficitul cash al României pentru 2025 se situează la 7,65% din PIB,
• • •
Acum 10 minute
14:20
Natalia Morari, jurnalistă din Chișinău, a fost blocată la granița României, primind o interdicție de intrare pe cinci ani. Aceasta amenință statul român cu un proces, invocând o amenințare la adresa securității naționale. Motivele ar putea fi legate de un interviu controversat cu Călin Georgescu. Natalia Morari, jurnalistă din Republica Moldova, a fost interzisă în
Acum 30 minute
14:10
Coquimbo Unido a câștigat Supercupa statului Chile, lui Diego „Mono" Sánchez, portarul de 38 de ani, fiindu-i erou. Acesta a apărat două penalty-uri fără mănuși și a marcat unul, inspirat de Ricardo, portarul Portugaliei. Finala dramatică s-a decis la lovituri de departajare, după 120 de minute de 0-0. Coquimbo Unido a câștigat Supercupa statului Chile
14:10
Șeful Penitenciarelor, Bogdan Burcu, a explicat acordarea permisiilor de ieșire pentru Abdullah Atas, afaceristul turc condamnat pentru crimă, în ciuda avizului negativ. Atas nu s-a întors în penitenciar, iar autoritățile au demarat o urmărire internațională. Detalii despre decizia ANP și implicațiile legale. Directorul ANP Bogdan Burcu a aprobat o permisie de trei zile pentru afaceristul
14:00
Războiul din Ucraina a ajuns în a 1.433-a zi, iar atacurile rusești au avariat clădiri ale sitului UNESCO Lavra Pecerska din Kiev. Un atac masiv cu rachete și drone a cauzat daune semnificative, inclusiv la monumente culturale. Mănăstirea Peșterilor rămâne un simbol al conflictului. Detalii despre impactul atacurilor. Războiul din Ucraina a intrat în ziua
Acum o oră
13:50
13:40
Cel mai vechi hotel de lux din Brazilia, Torre Palace, a fost demolat prin implozie controlată după 13 ani de abandon. Operațiunea a implicat 165 kg de explozibili și a fost realizată cu măsuri de siguranță, evacuând zonele adiacente. Un nou proiect va înlocui vechea clădire, promițând modernitate. Hotelul Torre Palace, cel mai vechi hotel
Acum 2 ore
13:20
Ilie Bolojan, președintele PNL, nu exclude formarea unui guvern minoritar fără PSD, subliniind importanța stabilității politice în România. În contextul crizei politice actuale, el avertizează asupra costurilor scandalurilor din coaliție pentru cetățeni, menționând că guvernarea minoritară nu este o soluție dorită. Bolojan nu exclude posibilitatea unui guvern minoritar fără PSD în contextul unei crize politice
13:10
Femeia care a atacat 39 de persoane cu un cuțit în gara din Hamburg scapă de urmărirea penală, fiind considerată iresponsabilă din punct de vedere penal din cauza schizofreniei severe. Tribunalul a decis internarea ei într-o unitate de psihiatrie criminală. Incidentul a stârnit controverse asupra siguranței publice. Femeia care a atacat 39 de oameni cu
13:10
Cupa Mondială de fotbal, gazduita de SUA, Canada si Mexic, este amenintata de un boicot propus de mai multe tari europene in urma tensiunilor politice recente. Danemarca, Suedia si Germania analizeaza posibilitatea de a nu participa, invocand problemele legate de securitate si vizele turistice pentru fanii din diverse tari. Cupa Mondială de fotbal din SUA,
13:10
Israelul negociază un nou acord de securitate pe 10 ani cu SUA, reducând subvențiile financiare. Gil Pinchas afirmă că parteneriatul militar va avea prioritate, iar sprijinul financiar va scădea treptat. Premierul Netanyahu vizează o reducere a dependenței de ajutorul militar american în următorul deceniu. Israelul negociază un nou acord de securitate pe 10 ani cu
13:00
Românii devin tot mai vulnerabili la fraudele online, din cauza conținutului fals generat de inteligența artificială. Un studiu Visa arată că 6 din 10 români observă o creștere a reclamelor suspecte, iar 38% rareori citesc mai mult decât titlul unei știri. Educația digitală este esențială pentru protecție. Românii care nu pot distinge între conținutul fals
12:50
În decembrie 2025, economiile românilor au crescut în ciuda crizei economice, cu depozitele în lei atingând 266,626 miliarde lei, o creștere de 3,6% față de luna precedentă. Masa monetară s-a majorat la 795,408 miliarde lei, iar creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 6,2% comparativ cu 2024. Depozitele în lei ale gospodăriilor populației au crescut
12:40
Peste 6.000 de morți au fost confirmați în Iran după protestele violente din ianuarie, conform unui ONG pentru drepturile omului. Anchetele continuă pentru alte 17.000 de decese potențiale. Reprimarea autorităților este acuzată de organizațiile internaționale, iar întunericul internetului complică verificarea bilanțului. Peste 6.000 de morți confirmați în Iran în urma protestelor violente din ianuarie 17.091
Acum 4 ore
12:20
Premierul Ilie Bolojan a declarat că Parchetul nu își îndeplinește datoria în cazul șefului EximBank, Traian Halalai, deși a sesizat deteriorarea situației. EximBank plătește o chirie lunară de 180.000 de euro pentru o vilă, deși RA-APPS primește doar 60.000 de euro. Bolojan subliniază lipsa instrumentelor pentru demitere. Ilie Bolojan nu poate demite pe Traian Halalai,
12:10
Juan Carlos Ferrero, fostul antrenor al lui Carlos Alcaraz, își schimbă cariera pentru a deveni mental coach în golf. Deși se va implica în dezvoltarea lui Ángel Ayora, Ferrero va continua să activeze în lumea tenisului. Aceasta marcare a unei noi direcții reflectă pasiunea sa pentru sportul individual și importanța componentelor mentale. Juan Carlos Ferrero
12:10
Energia solară din România înregistrează progrese semnificative, în timp ce producția de cărbune scade la minime istorice. Obstacolele precum rețelele insuficiente și autorizările lente afectează însă integrarea. Statul trebuie să se concentreze pe investiții în infrastructură și soluții de stocare pentru un mix energetic sustenabil. Cărbunele a atins un minim istoric în UE, iar energia
12:00
Volodimir Zelenski a subliniat strategia Ucrainei de a distruge armata Rusiei, vizând 50.000 de pierderi lunare pentru a forța Moscova să reevalueze războiul. Utilizarea eficientă a dronelor și dezvoltarea sănătoasă a interceptoarelor sunt cheie, subliniind necesitatea unei coordonări excelente între forțele ucrainene. Zelenski subliniază că Ucraina trebuie să provoace pierderi constante armatei ruse pentru a
12:00
UE a decis să pună sub supraveghere WhatsApp, vizând funcția WhatsApp Channels, utilizată de peste 50 milioane de europeni. Această măsură se aliniază regulilor pentru platformele mari, ce riscă să răspândească informații ilegale și dezinformare. Meta are 4 luni să reducă riscurile asociate. Autoritățile europene supraveghează funcția WhatsApp Channels, nu mesajele private WhatsApp Channels permite
11:50
Peste 2.000 de firme de distribuție de combustibili sunt afectate de măsura din „Ordonanța trenuleț", care impune depunerea unei garanții de 2,5 milioane lei și deținerea de active de 1 milion euro în doar trei luni. Antreprenorii contestă această prevedere și amenință cu acțiuni în instanță. Peste 2.000 de firme de distribuție de produse energetice
11:40
Probleme grave cu funcționarea TikTok în SUA după preluarea de către un consorțiu american. Utilizatorii se plâng de întreruperi și calitate slabă a conținutului. Pana de curent la un centru de date este motivul invocat, dar speculațiile persistă. TikTok USDS lucrează pentru stabilizarea serviciului. Utilizatorii TikTok din SUA se confruntă cu întreruperi extinse ale serviciului
11:20
Alina Gorghiu, preşedintele Comisiei speciale împotriva violenţei domestice, cere explicaţii după femicidul din Hârlău,unde o femeie de 35 de ani a fost ucisă de partener. Ea subliniază că femicidul este rezultatul deciziilor greşite și solicită transparență în revocarea ordinului de protecție și în proiectul de lege pentru combaterea violenței. Alina Gorghiu a solicitat explicații după
11:10
Calificare dramatică în Qatar! Cosmin Contra și echipa sa au înfruntat 28 de penalty-uri # MainNews.ro
Echipa lui Cosmin Contra, Al Arabi, a obținut o calificare dramatică în sferturile Cupei Qatarului, după o desfășurare spectaculoasă de 28 de penalty-uri, încheiată cu 12-11. După ce a egalat în minutul 90+2, Al Arabi va lupta pe 24 februarie pentru un loc în semifinale contra celor de la Al-Waab. Al Arabi, echipa antrenată de
11:10
România, membră NATO, menține un acord militar semnat cu China în 1999, deși activitățile s-au diminuat semnificativ. În contrast, colaborarea cu Rusia a fost anulată în decembrie 2025. Critici recente subliniază legăturile cu instituțiile chinezilor, dar MApN afirmă că activitățile respectă legislația națională. România, membră NATO, are un acord militar cu China din 1999, deși
11:00
Google plătește 68 de milioane de dolari pentru a soluționa acuzațiile de interceptare și înregistrare ilegală a comunicărilor utilizatorilor prin Google Assistant, fără consimțământul acestora. Cazul ridică probleme de confidențialitate, similar cu cele întâmpinate de Apple cu Siri. Conflictele legale sunt tot mai frecvente în rândul giganților tehnologici. Google a acceptat să plătească 68 de
10:50
Ministerul Energiei a transformat fonduri europene de 1,7 miliarde euro în lei, plasate la CEC Bank pentru obținerea de dobânzi. OUG 138/2024 permite instituțiilor de stat să investească aceste fonduri, fără control extern. În 2025, Ministerul a obținut 609 milioane lei din dobânzi, iar sumele rămân disponibile pentru proiecte energetice.
10:40
Uniunea Europeană și India au încheiat un acord comercial istoric, numit „mama tuturor acordurilor comerciale", care va crea o zonă de liber schimb pentru 2 miliarde de locuitori. Acest tratat va dubla exporturile UE către India și va reduce taxele vamale pentru majoritatea bunurilor, întărind cooperarea economică globală. UE și India au încheiat un acord
Acum 6 ore
10:20
Ilie Bolojan a anunțat reducerea cheltuielilor publice cu 20% în România, subliniind că acest demers nu implică concedieri masive, ci eficientizarea proceselor. Cu un buget record de investiții de peste 7% din PIB în 2026, Bolojan promovează digitalizarea și eliminarea birocrației pentru o administrare mai eficientă. Ilie Bolojan a anunțat reducerea cheltuielilor publice cu 20%
10:10
Sondajele din Ungaria arată că partidul de opoziție Tisza conduce cu 10% în fața Fidesz, înainte de alegerile parlamentare din aprilie 2026. Tisza, sub conducerea lui Peter Magyar, atrage sprijin în special din rândul tinerilor și promite să combată corupția și să redirecționeze fonduri UE, având implicații semnificative pentru Europa. Tisza, partidul de opoziție de
10:00
Statele Unite condiționează garanțiile de securitate pentru Ucraina de acceptarea unui acord de pace ce presupune cedarea regiunii Donbas. În ciuda asigurărilor lui Zelenski că documentul este gata, oficialii ucraineni ezită, iar Washingtonul nu face presiuni asupra Rusiei. Războiul continuă să afecteze stabilitatea regională. Administrația Trump le cere ucrainenilor să accepte un acord de pace,
10:00
Cercetătorii au dezvoltat piele artificială inteligentă cu textură și culoare variabile # MainNews.ro
Cercetătorii au creat o piele artificială inteligentă inspirată de caracatițe, capabilă să își schimbe culoarea și textura. Aceasta utilizează stimuli externi
10:00
Descoperă povestea lui Edward Hamel, primul evreu din istoria Ajax Amsterdam, care a murit la Auschwitz. Născut în 1902 în New York, Eddy a devenit o legendă a clubului, fiind adorat de fani. A fost arestat în 1942 și, în ciuda talentului său, a fost victimă a Holocaustului. Piatra sa comemorativă se află pe Rijstraat, … Articolul Edward Hamel, primul evreu al lui Ajax, ucis la Auschwitz apare prima dată în Main News.
09:50
Creșterea economică a României pentru 2026 este estimată la 1%, conform ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare. Se preconizează o reducere a inflației începând cu al treilea trimestru și o posibilă aderare la OCDE, care ar putea influența pozitiv dobânzile și investițiile. Măsuri fiscale se discută pentru sprijinul antreprenorilor. Creșterea economică a României pentru 2026 este estimată … Articolul Creșterea economică a României 1% și scăderea dobânzilor, estimări financiare apare prima dată în Main News.
09:40
Donald Trump decide retragerea agenților federali din Minneapolis după incidentele violente soldate cu morți. Primarul Jacob Frey a anunțat că agenții vor începe să plece din oraș, reclamând abuzuri și haos. Autoritățile locale subliniază că nu vor participa la arestările neconstituționale legate de imigrație. Primarul Minneapolisului, Jacob Frey, anunță retragerea agenților federali din oraș începând … Articolul Trump retrage agenții federali din Minneapolis după incidentele cu ICE apare prima dată în Main News.
09:20
Deputatul PNL Marilen Pirtea a clarificat motivul pentru care imobilul în care locuiește nu apare în declarația sa de avere, explicând că nu îi aparține legal. Această reacție a avut loc după un incident neplăcut, când locuința sa a fost spartă de hoți. Detalii despre statutul juridic al imobilului și promisiunea de vânzare-cumpărare. Marilen Pirtea, … Articolul Marilen Pirtea explică misterul casei nedeclarate a consilierului Bolojan apare prima dată în Main News.
09:10
Peste 634 de milioane de adulți suferă de prediabet, un stadiu intermediar ce poate duce la diabet de tip 2. Schimbări simple în stilul de viață, precum scăderea în greutate, activitatea fizică regulată și renunțarea la fumat, pot opri evoluția bolii. Află cum poți preveni aceste riscuri și menține-ți sănătatea. Peste 634 de milioane de … Articolul Prediabet: Ce înseamnă și 3 schimbări pentru a-l opri apare prima dată în Main News.
09:00
Contul tău ar putea fi în pericol după expunerea a 48 de milioane de parole. Infractorii cibernetici vizează utilizatori din cauza oportunităților. Află cum poți să te protejezi: schimbă-ți parola, activează 2FA și verifică sesiunile active. Detalii complete despre această amenințare și soluții de securitate. 48 de milioane de parole Gmail au fost expuse printr-o … Articolul 48 de milioane de parole expuse: Protejează-ți contul de pericole! apare prima dată în Main News.
09:00
Marius Șumudică, antrenorul echipei Al-Okhdood din Arabia Saudită, se confruntă cu un nou eșec profesional după înfrângerea cu Al-Ittihad. Cu un bilanț mizerabil în campionat, el rămâne optimist, laudând prestația jucătorilor săi. Contractul său este valabil până la finalul sezonului, cu opțiunea de prelungire. Marius Șumudică se confruntă cu un nou eșec profesional în Arabia … Articolul Eșec profesional repetat pentru Șumudică în Arabia Saudită apare prima dată în Main News.
08:50
Guvernul Bolojan a împrumutat 265 mld. lei, depășind nevoia de finanțare a statului. Rămân 20 mld. lei, posibil prefinanțare pentru 2026. În ciuda deficitului de 7,7%, suma prefinanțată este incertă. Analiza detaliază provocările financiare și perspectivele pentru următorii ani. Guvernul Bolojan s-a împrumutat anul trecut cu 265 mld. lei, depășind nevoia de finanțare Din suma … Articolul Guvernul Bolojan: Împrumuturi mai mari decât necesarul, ce se întâmplă acum? apare prima dată în Main News.
08:40
Tom Homan, fost director interimar al ICE, a fost desemnat de Trump să coordoneze operațiunile de imigrare în Minneapolis după uciderea lui Alex Pretti de către agenți federali. Homan, cunoscut pentru politicile stricte de imigrație, va naviga controversele generate de incidentul tragic și diviziunile interne din administrație. Tom Homan a fost numit de Trump pentru … Articolul Tom Homan, oficial Trump, trimis la Minneapolis după tragedia din SUA apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
08:20
Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, afirmă că nu se discută despre schimbarea premierului Ilie Bolojan în cadrul PNL, subliniind importanța stabilității guvernamentale pentru economia României. Tensiunile din coaliție afectează negativ țara, iar menținerea unui climat predictibil este esențială pentru atragerea investitorilor și realizarea reformelor. Alexandru Nazare, Ministrul Finanțelor, a afirmat că nu există discuții în PNL … Articolul Stabilitatea României: Alexandru Nazare despre premierul Ilie Bolojan apare prima dată în Main News.
08:10
Primăriile din România risipesc banii publici prin achiziții nejustificate, inclusiv telefoane și abonamente mai multe decât angajații. Raportul Curții de Conturi relevă peste 170.000 de lei cheltuiți fără evidență. Alte abateri includ plăți fără contracte, pelerinaje și echipamente lipsă. Auditorii Curții de Conturi au descoperit risipă de fonduri publice în primăriile din județul Prahova, Buzău … Articolul Abuzuri financiare în primării: sute de mii pour serviciile telefonice apare prima dată în Main News.
08:00
Contul tău ar putea fi în pericol! 48 de milioane de parole Gmail au fost expuse, iar infractorii cibernetici devin din ce în ce mai activi. Află cum să îți protejezi contul: schimbă-ți parola, activează verificarea în doi pași și verifică sesiunile active. Detalii despre amenințare și măsuri de protecție. 48 de milioane de parole … Articolul 48 de milioane de parole expuse: Contul tău poate fi în pericol! apare prima dată în Main News.
08:00
Alex Dobre, jucător cheie al echipei Rapid, a declarat că echipa este pregătită să lupte pentru titlu, subliniind importanța victoriei recente împotriva UTA. El a evidențiat că, dacă echipa va continua să se îmbunătățească, vor avea șanse mari să fie în frunte. Suporterii sunt esențiali în acest parcurs. Alex Dobre a marcat o lovitură de … Articolul Rapid are șanse reale la titlu, spune Alex Dobre: „Vom fi acolo” apare prima dată în Main News.
07:50
Într-o lume în criză, cum influențează haosul provocat de Trump și reacțiile tardive ale liderilor europeni stabilitatea globală? De la violența în România la dilemele geopolitice ale Franței și Germaniei, este timpul să ne întrebăm: unde sunt liderii cu adevărat curajoși care pot schimba soarta națiunilor? Trump continuă să genereze haos și instabilitate, afectând democrația … Articolul Dacă Trump e dement, ce scuză are restul lumii? apare prima dată în Main News.
07:40
Generalul-locotenent Gerald Funke pregătește Bundeswehr-ul pentru un atac masiv al Rusiei asupra NATO în următorii doi ani. Scenariul pesimist include zeci de mii de soldați aliați, spitale inundate cu răniți și provocări hibride complexe, subliniind necesitatea unui sprijin civil robust și colaborare eficientă în situații de criză. Generalul-locotenent Gerald Funke pregătește Bundeswehr-ul pentru un posibil … Articolul Scenariul sumbru: atacul masiv al Rusiei, pregătirea Bundeswehr-ului apare prima dată în Main News.
07:20
Președintele Nicușor Dan a discutat cu premierul Ilie Bolojan despre Legea Bugetului pe 2026, amenințând cu refuzul promulgării dacă nu se respectă rezultatele referendumului pentru București. El cere ca fondurile pentru Primăria Capitalei să rămână neîndepărtate de Guvern. Află mai multe detalii despre măsurile fiscale propuse. Președintele Nicușor Dan a discutat cu premierul Ilie Bolojan … Articolul Legea bugetului pe 2026: Condițiile impuse de președinte apare prima dată în Main News.
07:10
Mandat de arestare european a fost emis pe numele milionarului turc Abdullah Atas, evadat din Penitenciarul Rahova după o permisie. Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a dispus control asupra circumstanțelor evadării și propune măsuri de monitorizare a deținuților pentru prevenirea situațiilor similare. Abdullah Atas, milionar turc, a evadat din Penitenciarul București-Rahova după ce a beneficiat de … Articolul Mandat de arestare european pe numele milionarului turc Abdullah Atas apare prima dată în Main News.
07:00
Detalii șocante ies la iveală despre minorul acuzat de crima din Cenei, fost jucător de fotbal cu comportamente violente. A fost implicat într-un caz judiciar grav, unde un adolescent de 15 ani a fost găsit mort. Comunitatea este revoltată, iar autoritățile discută despre responsabilitatea minorilor. Un minor de 13 ani este acuzat de crima unui … Articolul Minorul acuzat de crimă la Cenei avea crize la meciurile de fotbal apare prima dată în Main News.
06:50
Prăbușirea piețelor financiare globale este provocată de creșterea rapidă a randamentelor obligațiunilor guvernamentale japoneze, evaluată la 7 trilioane de dolari. Tensiunile afectează cursul de schimb yen-dolar și provoacă turbulențe pe piețele internaționale, cu implicații profunde pentru stabilitatea economică globală. Creșterea rapidă a randamentelor obligațiunilor guvernamentale japoneze amenință stabilitatea piețelor internaționale Piața datoriei guvernamentale din Japonia … Articolul Bomba de 7 trilioane care ar putea destabiliza piețele internaționale apare prima dată în Main News.
06:40
Candidatul republican Chris Madel s-a retras din cursa pentru guvernatorul Minnesota, acuzând o campanie de răzbunare împotriva cetățenilor din partea autorităților federale. Madel afirmă că republicanii au făcut aproape imposibil ca un republican să câștige alegerile în stat, accentuând tensiunile din Partidul Republican. Avocatul Chris Madel s-a retras din cursa republicană pentru guvernatorul Minnesota, criticând … Articolul Retragerea unui candidat Trump face greu să câștige un republican în Minnesota apare prima dată în Main News.
