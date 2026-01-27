Ilie Bolojan acuză Parchetul că nu-l demite pe Traian Halalai de la EximBank
MainNews.ro, 27 ianuarie 2026 12:20
Premierul Ilie Bolojan a declarat că Parchetul nu își îndeplinește datoria în cazul șefului EximBank, Traian Halalai, deși a sesizat deteriorarea situației. EximBank plătește o chirie lunară de 180.000 de euro pentru o vilă, deși RA-APPS primește doar 60.000 de euro. Bolojan subliniază lipsa instrumentelor pentru demitere. Ilie Bolojan nu poate demite pe Traian Halalai,
• • •
Acum 5 minute
12:50
În decembrie 2025, economiile românilor au crescut în ciuda crizei economice, cu depozitele în lei atingând 266,626 miliarde lei, o creștere de 3,6% față de luna precedentă. Masa monetară s-a majorat la 795,408 miliarde lei, iar creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 6,2% comparativ cu 2024. Depozitele în lei ale gospodăriilor populației au crescut
Acum 15 minute
12:40
Peste 6.000 de morți au fost confirmați în Iran după protestele violente din ianuarie, conform unui ONG pentru drepturile omului. Anchetele continuă pentru alte 17.000 de decese potențiale. Reprimarea autorităților este acuzată de organizațiile internaționale, iar întunericul internetului complică verificarea bilanțului. Peste 6.000 de morți confirmați în Iran în urma protestelor violente din ianuarie 17.091
Acum o oră
12:20
12:10
Juan Carlos Ferrero, fostul antrenor al lui Carlos Alcaraz, își schimbă cariera pentru a deveni mental coach în golf. Deși se va implica în dezvoltarea lui Ángel Ayora, Ferrero va continua să activeze în lumea tenisului. Aceasta marcare a unei noi direcții reflectă pasiunea sa pentru sportul individual și importanța componentelor mentale. Juan Carlos Ferrero
12:10
Energia solară din România înregistrează progrese semnificative, în timp ce producția de cărbune scade la minime istorice. Obstacolele precum rețelele insuficiente și autorizările lente afectează însă integrarea. Statul trebuie să se concentreze pe investiții în infrastructură și soluții de stocare pentru un mix energetic sustenabil. Cărbunele a atins un minim istoric în UE, iar energia
12:00
Volodimir Zelenski a subliniat strategia Ucrainei de a distruge armata Rusiei, vizând 50.000 de pierderi lunare pentru a forța Moscova să reevalueze războiul. Utilizarea eficientă a dronelor și dezvoltarea sănătoasă a interceptoarelor sunt cheie, subliniind necesitatea unei coordonări excelente între forțele ucrainene. Zelenski subliniază că Ucraina trebuie să provoace pierderi constante armatei ruse pentru a
12:00
UE a decis să pună sub supraveghere WhatsApp, vizând funcția WhatsApp Channels, utilizată de peste 50 milioane de europeni. Această măsură se aliniază regulilor pentru platformele mari, ce riscă să răspândească informații ilegale și dezinformare. Meta are 4 luni să reducă riscurile asociate. Autoritățile europene supraveghează funcția WhatsApp Channels, nu mesajele private WhatsApp Channels permite
Acum 2 ore
11:50
Peste 2.000 de firme de distribuție de combustibili sunt afectate de măsura din „Ordonanța trenuleț", care impune depunerea unei garanții de 2,5 milioane lei și deținerea de active de 1 milion euro în doar trei luni. Antreprenorii contestă această prevedere și amenință cu acțiuni în instanță. Peste 2.000 de firme de distribuție de produse energetice
11:40
Probleme grave cu funcționarea TikTok în SUA după preluarea de către un consorțiu american. Utilizatorii se plâng de întreruperi și calitate slabă a conținutului. Pana de curent la un centru de date este motivul invocat, dar speculațiile persistă. TikTok USDS lucrează pentru stabilizarea serviciului. Utilizatorii TikTok din SUA se confruntă cu întreruperi extinse ale serviciului
11:20
Alina Gorghiu, preşedintele Comisiei speciale împotriva violenţei domestice, cere explicaţii după femicidul din Hârlău,unde o femeie de 35 de ani a fost ucisă de partener. Ea subliniază că femicidul este rezultatul deciziilor greşite și solicită transparență în revocarea ordinului de protecție și în proiectul de lege pentru combaterea violenței. Alina Gorghiu a solicitat explicații după
11:10
Calificare dramatică în Qatar! Cosmin Contra și echipa sa au înfruntat 28 de penalty-uri # MainNews.ro
Echipa lui Cosmin Contra, Al Arabi, a obținut o calificare dramatică în sferturile Cupei Qatarului, după o desfășurare spectaculoasă de 28 de penalty-uri, încheiată cu 12-11. După ce a egalat în minutul 90+2, Al Arabi va lupta pe 24 februarie pentru un loc în semifinale contra celor de la Al-Waab. Al Arabi, echipa antrenată de
11:10
România, membră NATO, menține un acord militar semnat cu China în 1999, deși activitățile s-au diminuat semnificativ. În contrast, colaborarea cu Rusia a fost anulată în decembrie 2025. Critici recente subliniază legăturile cu instituțiile chinezilor, dar MApN afirmă că activitățile respectă legislația națională. România, membră NATO, are un acord militar cu China din 1999, deși
11:00
Google plătește 68 de milioane de dolari pentru a soluționa acuzațiile de interceptare și înregistrare ilegală a comunicărilor utilizatorilor prin Google Assistant, fără consimțământul acestora. Cazul ridică probleme de confidențialitate, similar cu cele întâmpinate de Apple cu Siri. Conflictele legale sunt tot mai frecvente în rândul giganților tehnologici. Google a acceptat să plătească 68 de
Acum 4 ore
10:50
Ministerul Energiei a transformat fonduri europene de 1,7 miliarde euro în lei, plasate la CEC Bank pentru obținerea de dobânzi. OUG 138/2024 permite instituțiilor de stat să investească aceste fonduri, fără control extern. În 2025, Ministerul a obținut 609 milioane lei din dobânzi, iar sumele rămân disponibile pentru proiecte energetice.
10:40
Uniunea Europeană și India au încheiat un acord comercial istoric, numit „mama tuturor acordurilor comerciale", care va crea o zonă de liber schimb pentru 2 miliarde de locuitori. Acest tratat va dubla exporturile UE către India și va reduce taxele vamale pentru majoritatea bunurilor, întărind cooperarea economică globală. UE și India au încheiat un acord
10:20
Ilie Bolojan a anunțat reducerea cheltuielilor publice cu 20% în România, subliniind că acest demers nu implică concedieri masive, ci eficientizarea proceselor. Cu un buget record de investiții de peste 7% din PIB în 2026, Bolojan promovează digitalizarea și eliminarea birocrației pentru o administrare mai eficientă. Ilie Bolojan a anunțat reducerea cheltuielilor publice cu 20%
10:10
Sondajele din Ungaria arată că partidul de opoziție Tisza conduce cu 10% în fața Fidesz, înainte de alegerile parlamentare din aprilie 2026. Tisza, sub conducerea lui Peter Magyar, atrage sprijin în special din rândul tinerilor și promite să combată corupția și să redirecționeze fonduri UE, având implicații semnificative pentru Europa. Tisza, partidul de opoziție de
10:00
Statele Unite condiționează garanțiile de securitate pentru Ucraina de acceptarea unui acord de pace ce presupune cedarea regiunii Donbas. În ciuda asigurărilor lui Zelenski că documentul este gata, oficialii ucraineni ezită, iar Washingtonul nu face presiuni asupra Rusiei. Războiul continuă să afecteze stabilitatea regională. Administrația Trump le cere ucrainenilor să accepte un acord de pace,
10:00
Cercetătorii au dezvoltat piele artificială inteligentă cu textură și culoare variabile # MainNews.ro
Cercetătorii au creat o piele artificială inteligentă inspirată de caracatițe, capabilă să își schimbe culoarea și textura. Aceasta utilizează stimuli externi și stimulare electrică pentru a adapta aspectul în mai puțin de douăzeci de secunde, având potențiale aplicații în arhitectură și îmbrăcăminte adaptivă. Cercetătorii au creat o piele artificială care își schimbă culoarea și textura
10:00
Descoperă povestea lui Edward Hamel, primul evreu din istoria Ajax Amsterdam, care a murit la Auschwitz. Născut în 1902 în New York, Eddy a devenit o legendă a clubului, fiind adorat de fani. A fost arestat în 1942 și, în ciuda talentului său, a fost victimă a Holocaustului. Piatra sa comemorativă se află pe Rijstraat,
09:50
Creșterea economică a României pentru 2026 este estimată la 1%, conform ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare. Se preconizează o reducere a inflației începând cu al treilea trimestru și o posibilă aderare la OCDE, care ar putea influența pozitiv dobânzile și investițiile. Măsuri fiscale se discută pentru sprijinul antreprenorilor. Creșterea economică a României pentru 2026 este estimată
09:40
Donald Trump decide retragerea agenților federali din Minneapolis după incidentele violente soldate cu morți. Primarul Jacob Frey a anunțat că agenții vor începe să plece din oraș, reclamând abuzuri și haos. Autoritățile locale subliniază că nu vor participa la arestările neconstituționale legate de imigrație. Primarul Minneapolisului, Jacob Frey, anunță retragerea agenților federali din oraș începând
09:20
Deputatul PNL Marilen Pirtea a clarificat motivul pentru care imobilul în care locuiește nu apare în declarația sa de avere, explicând că nu îi aparține legal. Această reacție a avut loc după un incident neplăcut, când locuința sa a fost spartă de hoți. Detalii despre statutul juridic al imobilului și promisiunea de vânzare-cumpărare. Marilen Pirtea,
09:10
Peste 634 de milioane de adulți suferă de prediabet, un stadiu intermediar ce poate duce la diabet de tip 2. Schimbări simple în stilul de viață, precum scăderea în greutate, activitatea fizică regulată și renunțarea la fumat, pot opri evoluția bolii. Află cum poți preveni aceste riscuri și menține-ți sănătatea. Peste 634 de milioane de
09:00
Contul tău ar putea fi în pericol după expunerea a 48 de milioane de parole. Infractorii cibernetici vizează utilizatori din cauza oportunităților. Află cum poți să te protejezi: schimbă-ți parola, activează 2FA și verifică sesiunile active. Detalii complete despre această amenințare și soluții de securitate. 48 de milioane de parole Gmail au fost expuse printr-o
09:00
Marius Șumudică, antrenorul echipei Al-Okhdood din Arabia Saudită, se confruntă cu un nou eșec profesional după înfrângerea cu Al-Ittihad. Cu un bilanț mizerabil în campionat, el rămâne optimist, laudând prestația jucătorilor săi. Contractul său este valabil până la finalul sezonului, cu opțiunea de prelungire. Marius Șumudică se confruntă cu un nou eșec profesional în Arabia
Acum 6 ore
08:50
Guvernul Bolojan a împrumutat 265 mld. lei, depășind nevoia de finanțare a statului. Rămân 20 mld. lei, posibil prefinanțare pentru 2026. În ciuda deficitului de 7,7%, suma prefinanțată este incertă. Analiza detaliază provocările financiare și perspectivele pentru următorii ani. Guvernul Bolojan s-a împrumutat anul trecut cu 265 mld. lei, depășind nevoia de finanțare Din suma
08:40
Tom Homan, fost director interimar al ICE, a fost desemnat de Trump să coordoneze operațiunile de imigrare în Minneapolis după uciderea lui Alex Pretti de către agenți federali. Homan, cunoscut pentru politicile stricte de imigrație, va naviga controversele generate de incidentul tragic și diviziunile interne din administrație. Tom Homan a fost numit de Trump pentru
08:20
Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, afirmă că nu se discută despre schimbarea premierului Ilie Bolojan în cadrul PNL, subliniind importanța stabilității guvernamentale pentru economia României. Tensiunile din coaliție afectează negativ țara, iar menținerea unui climat predictibil este esențială pentru atragerea investitorilor și realizarea reformelor. Alexandru Nazare, Ministrul Finanțelor, a afirmat că nu există discuții în PNL
08:10
Primăriile din România risipesc banii publici prin achiziții nejustificate, inclusiv telefoane și ab
08:00
Contul tău ar putea fi în pericol! 48 de milioane de parole Gmail au fost expuse, iar infractorii cibernetici devin din ce în ce mai activi. Află cum să îți protejezi contul: schimbă-ți parola, activează verificarea în doi pași și verifică sesiunile active. Detalii despre amenințare și măsuri de protecție. 48 de milioane de parole … Articolul 48 de milioane de parole expuse: Contul tău poate fi în pericol! apare prima dată în Main News.
08:00
Alex Dobre, jucător cheie al echipei Rapid, a declarat că echipa este pregătită să lupte pentru titlu, subliniind importanța victoriei recente împotriva UTA. El a evidențiat că, dacă echipa va continua să se îmbunătățească, vor avea șanse mari să fie în frunte. Suporterii sunt esențiali în acest parcurs. Alex Dobre a marcat o lovitură de … Articolul Rapid are șanse reale la titlu, spune Alex Dobre: „Vom fi acolo” apare prima dată în Main News.
07:50
Într-o lume în criză, cum influențează haosul provocat de Trump și reacțiile tardive ale liderilor europeni stabilitatea globală? De la violența în România la dilemele geopolitice ale Franței și Germaniei, este timpul să ne întrebăm: unde sunt liderii cu adevărat curajoși care pot schimba soarta națiunilor? Trump continuă să genereze haos și instabilitate, afectând democrația … Articolul Dacă Trump e dement, ce scuză are restul lumii? apare prima dată în Main News.
07:40
Generalul-locotenent Gerald Funke pregătește Bundeswehr-ul pentru un atac masiv al Rusiei asupra NATO în următorii doi ani. Scenariul pesimist include zeci de mii de soldați aliați, spitale inundate cu răniți și provocări hibride complexe, subliniind necesitatea unui sprijin civil robust și colaborare eficientă în situații de criză. Generalul-locotenent Gerald Funke pregătește Bundeswehr-ul pentru un posibil … Articolul Scenariul sumbru: atacul masiv al Rusiei, pregătirea Bundeswehr-ului apare prima dată în Main News.
07:20
Președintele Nicușor Dan a discutat cu premierul Ilie Bolojan despre Legea Bugetului pe 2026, amenințând cu refuzul promulgării dacă nu se respectă rezultatele referendumului pentru București. El cere ca fondurile pentru Primăria Capitalei să rămână neîndepărtate de Guvern. Află mai multe detalii despre măsurile fiscale propuse. Președintele Nicușor Dan a discutat cu premierul Ilie Bolojan … Articolul Legea bugetului pe 2026: Condițiile impuse de președinte apare prima dată în Main News.
07:10
Mandat de arestare european a fost emis pe numele milionarului turc Abdullah Atas, evadat din Penitenciarul Rahova după o permisie. Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a dispus control asupra circumstanțelor evadării și propune măsuri de monitorizare a deținuților pentru prevenirea situațiilor similare. Abdullah Atas, milionar turc, a evadat din Penitenciarul București-Rahova după ce a beneficiat de … Articolul Mandat de arestare european pe numele milionarului turc Abdullah Atas apare prima dată în Main News.
07:00
Detalii șocante ies la iveală despre minorul acuzat de crima din Cenei, fost jucător de fotbal cu comportamente violente. A fost implicat într-un caz judiciar grav, unde un adolescent de 15 ani a fost găsit mort. Comunitatea este revoltată, iar autoritățile discută despre responsabilitatea minorilor. Un minor de 13 ani este acuzat de crima unui … Articolul Minorul acuzat de crimă la Cenei avea crize la meciurile de fotbal apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
06:50
Prăbușirea piețelor financiare globale este provocată de creșterea rapidă a randamentelor obligațiunilor guvernamentale japoneze, evaluată la 7 trilioane de dolari. Tensiunile afectează cursul de schimb yen-dolar și provoacă turbulențe pe piețele internaționale, cu implicații profunde pentru stabilitatea economică globală. Creșterea rapidă a randamentelor obligațiunilor guvernamentale japoneze amenință stabilitatea piețelor internaționale Piața datoriei guvernamentale din Japonia … Articolul Bomba de 7 trilioane care ar putea destabiliza piețele internaționale apare prima dată în Main News.
06:40
Candidatul republican Chris Madel s-a retras din cursa pentru guvernatorul Minnesota, acuzând o campanie de răzbunare împotriva cetățenilor din partea autorităților federale. Madel afirmă că republicanii au făcut aproape imposibil ca un republican să câștige alegerile în stat, accentuând tensiunile din Partidul Republican. Avocatul Chris Madel s-a retras din cursa republicană pentru guvernatorul Minnesota, criticând … Articolul Retragerea unui candidat Trump face greu să câștige un republican în Minnesota apare prima dată în Main News.
06:10
Un srilankez a învățat limba română și imnul național fără a fi fost vreodată în România. După ce s-a îndrăgostit de România acum 20 de ani, bărbatul a învățat limba din cărți, demonstrând pasiune și dăruire. Povestea lui a devenit virală, stârnind admirația multor români. Srilankezul a învățat limba română timp de 10 ani fără … Articolul Un copil de 10 ani vorbește fluent limba și știe imnul național apare prima dată în Main News.
06:10
Strategie naţională pentru combaterea infracţionalităţii juvenile: „Este momentul să construim” # MainNews.ro
Ministrul Justiției Radu Marinescu propune o strategie națională integrată pentru combaterea infracționalității juvenile, având în vedere modificarea condițiilor de răspundere penală a minorilor. Această inițiativă vizează analiza cauzelor și necesitatea prevenirii violenței, subliniind responsabilitatea socială în educația tinerilor. Ministrul Justiției Radu Marinescu propune modificarea condițiilor răspunderii penale a minorilor Grupul de lucru va colabora cu … Articolul Strategie naţională pentru combaterea infracţionalităţii juvenile: „Este momentul să construim” apare prima dată în Main News.
06:00
Omenirea trebuie să se trezească în fața pericolelor inteligenței artificiale, avertizează Dario Amodei. Riscurile includ pierderi masive de locuri de muncă, bioterorism și posibilitatea ca AI să scape de sub control. Măsurile de siguranță sunt insuficiente pentru a gestiona aceste provocări iminente. Avertismentul lui Dario Amodei subliniază riscurile dezvoltării necontrolate a inteligenței artificiale Există temeri … Articolul Omenirea trebuie să conștientizeze pericolele inteligenței artificiale apare prima dată în Main News.
06:00
Costel Gâlcă a avut reacții pozitive după victoria împotriva UTA, evidențiind debutul reușit al lui Olimpiu Moruțan, care a contribuit decisiv la golul echipei sale. Tehnicianul a subliniat importanța colectivului și intensitatea meciurilor, afirmând că toți jucătorii sunt esențiali pentru atingerea obiectivului. Rapid București obține o victorie importantă, menținându-se aproape de liderul Universitatea Craiova Costel … Articolul Costel Gâlcă, încântat de victoria cu UTA și evoluția lui Moruțan apare prima dată în Main News.
05:50
Rusia folosește rețelele de migrație din Africa, Asia și America de Sud pentru a recruta soldați pentru războiul din Ucraina. Mii de tineri, atrași de promisiuni de muncă, sunt înrolați sub false pretexte și ajung în prima linie. Situația disperată din țările de origine facilitează exploatarea acestora de către recrutori. Rusia folosește rutele de migrație … Articolul Rusia și rețelele de trafic de migranți: recrutare de soldați pentru Ucraina apare prima dată în Main News.
05:50
Importurile de gaz rusesc în UE vor fi interzise în două tranșe până în 2027, Ungaria contestând decizia la CJUE. Această interdicție marchează sfârșitul dependenței energetice de Rusia și intensifică tranziția către surse de energie regenerabilă, având implicații economice semnificative pentru Moscova. Importurile de gaz rusesc în UE vor fi interzise în două tranșe până … Articolul Ungaria contestă interzicerea importurilor de gaz rusesc în UE la CJUE apare prima dată în Main News.
05:10
Premierul Ilie Bolojan trebuie să își îmbunătățească comunicarea, deoarece PNL scade în sondaje pe fondul creșterii nemulțumirii populare. AUR conduce intențiile de vot, iar PSD înregistrează o ușoară creștere. Bolojan va fi nevoit să facă compromisuri pentru a atinge obiectivele guvernamentale în acest climat economic tensionat. Premierul Ilie Bolojan se confruntă cu scăderi în sondaje … Articolul Bolojan și lecția ultimului sondaj: Compromisuri necesare în fața creșterii taxelor apare prima dată în Main News.
05:00
Victor Angelescu a anunțat un nou transfer la Rapid după victoria cu UTA, scor 2-1. Echipa a ajuns la un acord cu brazilianul Talisson, care a efectuat deja vizita medicală. Jucătorul va semna contractul în curând, dar va necesita între trei săptămâni și o lună înainte de a debuta în Liga 1. Victor Angelescu a … Articolul Victor Angelescu: Transfer rapid anunțat după victoria cu UTA, semnătura e aproape apare prima dată în Main News.
05:00
Ucigașul lui Mario Berinde, un băiat de 13 ani, a fost mutat cu familia după protestele a 150 de localnici. Acesta, nefiind responsabil penal, este supus unor evaluări medicale și psihologice. Autoritățile analizează nevoile sale pentru prevenirea incidentelor similare. Detalii despre acesta și cazul său aici. Ucigașul lui Mario Berinde a fost mutat după protestele … Articolul Ucigașul lui Mario Berinde, mutat după protestele din fața casei bunicilor apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
04:30
Creierul jafului de 150.000 de euro, comis împotriva chef-ului premiat cu stea Michelin Simone Zanoni, a fost prins în timp ce planifica o nouă lovitură. Suspecții, incluzi fiind bănuți și complici, sunt acuzați de conspirație criminală. Descoperă detaliile acestui caz captivant și implicațiile sale. Creierul jafului unui ceas de 150.000 de euro a fost prins … Articolul Planificatorul jafului de 150.000 euro de la restaurantul Michelin, prins din nou apare prima dată în Main News.
04:10
Medicul Cătălin Cîrstoiu colaborează cu Marcel Ciolacu pentru a construi un consorțiu medical la Buzău. Proiectul vizează dezvoltarea unui parteneriat între Spitalul Universitar de Urgență din București și spitalele din județ, având ca scop îmbunătățirea infrastructurii și serviciilor medicale pentru pacienți. Cătălin Cîrstoiu, directorul Spitalului Universitar de Urgenţă, colaborează cu Marcel Ciolacu pentru dezvoltarea unui … Articolul Ciolacu aduce medicul Cătălin Cîrstoiu pentru un consorțiu medical la Buzău apare prima dată în Main News.
