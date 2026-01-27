Bolojan sugerează un guvern minoritar fără PSD pentru viitorul României

06:40

Candidatul republican Chris Madel s-a retras din cursa pentru guvernatorul Minnesota, acuzând o campanie de răzbunare împotriva cetățenilor din partea autorităților federale. Madel afirmă că republicanii au făcut aproape imposibil ca un republican să câștige alegerile în stat, accentuând tensiunile din Partidul Republican. Avocatul Chris Madel s-a retras din cursa republicană pentru guvernatorul Minnesota, criticând … Articolul Retragerea unui candidat Trump face greu să câștige un republican în Minnesota apare prima dată în Main News.