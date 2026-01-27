40 de ani de la cel mai mare dezastru NASA în lansări

08:00

Contul tău ar putea fi în pericol! 48 de milioane de parole Gmail au fost expuse, iar infractorii cibernetici devin din ce în ce mai activi. Află cum să îți protejezi contul: schimbă-ți parola, activează verificarea în doi pași și verifică sesiunile active. Detalii despre amenințare și măsuri de protecție. 48 de milioane de parole …