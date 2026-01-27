Evoluția scutului antirachetă Golden Dome: Un an de la investiția lui Trump

10:00

Statele Unite condiționează garanțiile de securitate pentru Ucraina de acceptarea unui acord de pace ce presupune cedarea regiunii Donbas. În ciuda asigurărilor lui Zelenski că documentul este gata, oficialii ucraineni ezită, iar Washingtonul nu face presiuni asupra Rusiei. Războiul continuă să afecteze stabilitatea regională. Administrația Trump le cere ucrainenilor să accepte un acord de pace, …