Furie în Italia: agenți ICE la Jocurile Olimpice de iarnă

13:00

Românii devin tot mai vulnerabili la fraudele online, din cauza conținutului fals generat de inteligența artificială. Un studiu Visa arată că 6 din 10 români observă o creștere a reclamelor suspecte, iar 38% rareori citesc mai mult decât titlul unei știri. Educația digitală este esențială pentru protecție. Românii care nu pot distinge între conținutul fals … Articolul Românii și vulnerabilitatea la fraudele cu AI: realitate sau iluzie? apare prima dată în Main News.