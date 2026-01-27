Slovacia contestă interdicția UE asupra importurilor de gaze rusești
MainNews.ro, 27 ianuarie 2026 17:50
Slovacia, condusă de premierul Robert Fico, va contesta în instanță interdicția UE privind importurile de gaze rusești, decisă cu majoritate calificată. Fico critică această decizie pentru că afectează economia țării, estimând pierderi de până la 500 milioane de euro anual. Aflați mai multe despre acest conflict. Slovacia va contesta în justiție interdicția UE privind importurile
• • •
Acum 5 minute
18:30
Numărul 2 din PSD, Claudiu Manda, amenință cu moțiune de cenzură împotriva premierului Ilie Bolojan, subliniind că pachetul de măsuri economice este ne-negociabil. Bolojan a lăsat deschisă opțiunea unui guvern minoritar, dar subliniază necesitatea stabilității politice. Confruntările au amplificat tensiunile în coaliție. Claudiu Manda, secretarul general al PSD, amenință cu demiterea lui Ilie Bolojan prin
Acum 15 minute
18:20
Un accident tragic în România a dus la moartea a șapte fani ai clubului PAOK, care se îndreptau spre Franța pentru a susține echipa în UEFA Europa League. Microbuzul în care se aflau a intrat pe contrasens, provocând o coliziune fatală. Clubul a intrat în doliu și a schimbat imaginile de profil pe rețelele sociale.
18:20
Wi-Fi gratuit pe toate cursele aeriene în câțiva ani, spune șeful unei companii de top # MainNews.ro
Wi-Fi-ul gratuit în timpul zborurilor ar putea deveni o realitate în următorii cinci ani, afirmă Michael O'Leary, CEO al Ryanair. Acordurile recente cu Starlink promit internet rapid, iar compania prioritizează prețurile accesibile. În ciuda discuțiilor cu Elon Musk, costurile suplimentare de combustibil rămân o provocare. Wi-Fi-ul gratuit în avioane ar putea deveni disponibil în următorii
18:20
Maia Sandu a declarat în plenul APCE că o pace durabilă nu poate exista fără tragerea la răspundere a agresiunii Rusiei. Președinta Moldovei a subliniat legătura între securitatea Ucrainei și stabilitatea Europei, evidențiind și provocările războiului hibrid la care este supusă țara sa. Maia Sandu a subliniat în plenul APCE că nu poate exista o
Acum 30 minute
18:10
Google va plăti 68 de milioane de dolari pentru a soluționa un proces în care a fost acuzat că a ascultat conversațiile private ale utilizatorilor prin Google Assistant. Utilizatorii au susținut că asistentul a înregistrat discuții fără permisiune, iar înregistrările au fost folosite pentru publicitate. Detalii despre despăgubiri și plângerea colectivă. Google va plăti 68
18:10
O femeie din Telenești a fost condamnată la doi ani și jumătate de închisoare pentru coruperea alegătorilor în alegerile prezidențiale din 2024. Aceasta a oferit bani pentru voturi, fiind implicată într-un scandal electoral. Legea electorală din Moldova a fost înăsprită pentru a preveni astfel de fapte. O femeie din Telenești a fost condamnată la doi
Acum o oră
18:00
Află cum eficiența energetică, sănătatea și independența financiară se îmbină în casele viitorului. Specialiștii subliniază importanța locuințelor ecologice și pasive, care reduc consumul de energie și oferă sustenabilitate pe termen lung. Investește într-o casă modernă și protejează-ți bugetul și sănătatea. Românii caută soluții eficiente și sustenabile pentru locuințe, având în vedere creșterea prețurilor la energie
17:50
Acum 2 ore
17:30
Comisia Europeană continuă investigația privind interferența TikTok în alegerile anulate din România. Europarlamentarii USR, Vlad Voiculescu și Dan Barna, critică lentoarea răspunsului CE. Ursula von der Leyen confirmă că se colectează date de la toate părțile implicate pentru a analiza impactul asupra democrației. Comisia Europeană continuă să investigheze interferența TikTok în alegerile anulate din România
17:10
Extensii Chrome malițioase au fost descoperite în Chrome Web Store, afectând peste 100.000 de utilizatori. Cercetătorii de la Symantec avertizează asupra riscurilor inclusiv acces neautorizat la clipboard și furt de date. Se recomandă eliminarea imediată a acestora pentru a proteja confidențialitatea utilizatorilor. Cercetătorii Symantec au descoperit extensii Chrome malițioase în Chrome Web Store afectând peste
17:10
Verii Becali, Gigi și Ioan, se află din nou în conflict. Gigi este furios pe Ioan pentru că a întărit Rapidul, echipă rivală, cedându-i jucătorul Olimpiu Moruțan. Becali consideră că Rapid nu va câștiga titlul și susține că „Dumnezeu va face dreptate". Tensiunile continuă între cei doi impresari de fotbaliști. Verii Ioan și Gigi Becali
17:00
Trei bănci, ING Bank, Raiffeisen Bank și Intesa Sanpaolo, își manifestă interesul de a achiziționa Garanti BBVA România, care a fost recent scoasă la vânzare de grupul spaniol BBVA. În trecut, vânzarea a fost suspendată din cauza pandemiei. Află mai multe detalii despre această mișcare pe Profit.ro. Trei bănci intenționează să cumpere Garanti BBVA România
17:00
Exodul companiilor și muncitorilor din estul Ucrainei către vest subliniază divizarea țării. Peste 30.000 de firme și milioane de oameni fug din Kiev și regiunile afectate de război. Vestul devine refugiu economic, cu orașe ca Lviv atrăgând investiții, în timp ce Kievul își pierde treptat relevanța economică. Exod masiv al companiilor și muncitorilor din estul
16:50
Mega-proiectul scutului antirachetă Golden Dome, inițiat de Trump cu un buget de 175 miliarde de dolari, se confruntă cu întârzieri majore. După un an, banii sunt blocați din cauza disputelor tehnice și a incertitudinilor legate de arhitectura spațială. Detalii despre întârzieri și implicații strategice ale proiectului. Golden Dome, proiectul de apărare antirachetă al lui Trump,
Acum 4 ore
16:30
Accidentul tragic din Timiș a avut loc pe E70, lângă Lugojel, și a dus la moartea a șapte persoane dintr-un microbuz. Imaginile surprinse de o cameră arată cum microbuzul a intrat pe contrasens și a lovit un TIR. În microbuz se aflau cetățeni greci care se îndreptau spre Franța. Accident devastator în Timiș, pe E70,
16:30
Marilen Pirtea, rectorul Universității de Vest din Timișoara, a explicat de ce casa sa nu apare în declarația de avere. Deși imobilul a fost recent spart, el a clarificat că urmează să finalizeze o promisiune de vânzare-cumpărare, fiind astfel imposibil de declarat ca bun personal până la transferul legal al proprietății. Marilen Pirtea, rectorul Universităţii
16:10
Vulnerabilitatea CVE-2026-21509 afectează Microsoft Office, permițând atacatorilor neautentificați să ocolească mecanismele de securitate. Aceasta poate duce la clasificarea eronată a fișierelor malițioase. Este esențială instalarea rapidă a actualizărilor de securitate pentru protejarea sistemelor și datelor. O vulnerabilitate importantă a fost identificată în Microsoft Office, catalogată CVE-2026-21509 Aceasta permite ocolirea mecanismelor de securitate, expunând utilizatorii la
16:10
Constantin Țuțu, fost deputat și apropiat al lui Vladimir Plahotniuc, a fost condamnat la opt ani de închisoare și obligat să achite 450.000 de lei. Sentința a fost pronunțată în absența sa, iar avocatul său intenționează să conteste decizia. Țuțu este implicat în mai multe acuzații de corupție și fapte ilegale. Constantin Țuțu, fost deputat
16:10
Carlos Alcaraz continuă parcursul impresionant la Australian Open, calificându-se în semifinale după o victorie clară împotriva australianului Alex De Minaur, scor 7-5, 6-2, 6-1. Fără set pierdut, Alcaraz se pregătește să înfrunte pe Alexander Zverev pentru un loc în marea finală, dând dovadă de o formă excelentă. Carlos Alcaraz s-a calificat în semifinale la Australian
16:00
Indicele Confidex arată o scădere semnificativă a încrederii managerilor români în economie, de la 51,3 la 47,2. Contextul economic instabil și așteptările negative pentru 2026 generează prudență. Aproape 78% dintre manageri se tem de un mediu legislativ mai puțin favorabil afacerilor în viitorul apropiat. Indicele Confidex scade la 47,2, cea mai mare diminuare din 2020,
16:00
Kremlinul susține că retragerea Ucrainei din Donbas este cheia pentru un acord de pace, conform emisarului special Kirill Dmitriev. Declarațiile vin după negocieri trilaterale între Ucraina, Rusia și SUA. Rusia controlează 90% din Donbas și insistă asupra cerințelor maximaliste, conform Institutului pentru Studiul Războiului. Kremlinul susține că retragerea Ucrainei din Donbas ar fi cheia pentru
15:50
România analizează aderarea la Consiliul pentru Pace al lui Trump, discutând despre implicații financiare și legale. Ministra Oana Țoiu subliniază necesitatea clarificării misiunii Consiliului și a relației cu ONU. Contextul geopolitic și opinia publică influențează decizia finală. România analizează invitația lui Trump de a adera la Consiliul pentru Pace, având în vedere impactul financiar și
15:30
Europarlamentari români sancționați politic după abținerea de la votul lui von der Leyen # MainNews.ro
Doi europarlamentari români din PPE, Loránt Vincze și Iuliu Winkler, au fost sancționați politic pentru abținerea de la votul moțiunii de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen. Aceștia nu vor putea lua cuvânt în plen timp de șase luni. Reacții controversate de la politicieni și criticile partidului AUR au amplificat dezbaterea. 13 europarlamentari din grupul
15:20
La 40 de ani de la explozia navetei Challenger, tragedia din 28 ianuarie 1986 rămâne un simbol al riscurilor lansărilor NASA. Toți cei șapte astronauți au murit din cauza defecțiunii garniturii de etanșare. Dezastrul a dus la suspendarea misiunilor NASA timp de aproape trei ani, generând schimbări în procesul decizional. Pe 28 ianuarie 1986, naveta
15:10
Guvernul american explorează utilizarea inteligenței artificiale pentru redactarea reglementărilor în domeniul siguranței avioanelor și transportului, stârnind îngrijorări printre angajați. Aceștia avertizează că erorile AI pot duce la consecințe grave, inclusiv accidente, punând la îndoială eficiența și responsabilitatea procesului de reglementare. Departamentul Transporturilor din SUA folosește inteligența artificială pentru redactarea reglementărilor de siguranță în transport Angajații
15:10
Șeful ANP, Bogdan Burcu, a recunoscut că a aprobat permisia de trei zile pentru Abdullah Atas, un criminal turc condamnat pentru uciderea unui polițist. În ciuda avizelor negative, Burcu a susținut că respectă recomandările internaționale pentru reintegrarea deținuților. Atas a evadat după permisie. Șeful ANP, Bogdan Burcu, a aprobat permisia de trei zile pentru Abdullah
15:00
Katherina Reiche, ministrul german pentru probleme economice, avertizează că alianțele tradiționale se năruie, solicitând Germaniei să caute noi parteneri economici. Declarațiile vin într-un context global incert, afectat de relațiile deteriorate cu SUA și provocările economice interioare. Germania se așteaptă la creșteri economice modeste. Katherina Reiche, ministrul german pentru probleme economice, avertizează că alianțele tradiționale se
14:40
Premierul Ilie Bolojan a discutat despre un posibil guvern minoritar fără PSD, afirmând că, deși nu exclude această variantă, stabilitatea politică este prioritară. El a criticat atacurile PSD, subliniind că acestea afectează autoritatea guvernului și rezultate. Bolojan a reamintit importanța respectării protocolului de coaliție. Ilie Bolojan nu exclude posibilitatea unui guvern minoritar fără PSD, dar
14:40
Ministra de Externe Oana Țoiu a declarat că parteneriatul transatlantic se află într-un moment complicat, menționând criza generată de Donald Trump și revendicările legate de Groenlanda. Cu toate acestea, ea subliniază că relațiile UE-SUA sunt acum într-un loc mai bun decât săptămâna trecută și că se va relua acordul comercial. Ministra de Externe Oana Țoiu
Acum 6 ore
14:20
Natalia Morari, jurnalistă din Chișinău, a fost blocată la granița României, primind o interdicție de intr
14:10
Coquimbo Unido a câștigat Supercupa statului Chile, lui Diego „Mono” Sánchez, portarul de 38 de ani, fiindu-i erou. Acesta a apărat două penalty-uri fără mănuși și a marcat unul, inspirat de Ricardo, portarul Portugaliei. Finala dramatică s-a decis la lovituri de departajare, după 120 de minute de 0-0. Coquimbo Unido a câștigat Supercupa statului Chile … Articolul Eroul fără mănuși: apărare incredibilă și trofeu pentru echipă! apare prima dată în Main News.
14:10
Șeful Penitenciarelor, Bogdan Burcu, a explicat acordarea permisiilor de ieșire pentru Abdullah Atas, afaceristul turc condamnat pentru crimă, în ciuda avizului negativ. Atas nu s-a întors în penitenciar, iar autoritățile au demarat o urmărire internațională. Detalii despre decizia ANP și implicațiile legale. Directorul ANP Bogdan Burcu a aprobat o permisie de trei zile pentru afaceristul … Articolul Șeful Penitenciarelor, Bogdan Burcu, explică permisia turcului evadat apare prima dată în Main News.
14:00
Războiul din Ucraina a ajuns în a 1.433-a zi, iar atacurile rusești au avariat clădiri ale sitului UNESCO Lavra Pecerska din Kiev. Un atac masiv cu rachete și drone a cauzat daune semnificative, inclusiv la monumente culturale. Mănăstirea Peșterilor rămâne un simbol al conflictului. Detalii despre impactul atacurilor. Războiul din Ucraina a intrat în ziua … Articolul Război în Ucraina: Clădirile Lavra Pecerska afectate de atacurile asupra Kievului apare prima dată în Main News.
13:50
Ministerul Finanțelor a anunțat o reducere a deficitului cash în România la 7,65% din PIB pentru 2025, o scădere semnificativă față de 2024. Veniturile bugetare au crescut cu 15,3%, iar investițiile publice au atins 7,2% din PIB, majoritatea finanțate din fonduri europene nerambursabile. Deficitul cash al României pentru 2025 se situează la 7,65% din PIB, … Articolul Ministerul Finanțelor: Deficit cash sub așteptări în România 2024 apare prima dată în Main News.
13:40
Cel mai vechi hotel de lux din Brazilia, Torre Palace, a fost demolat prin implozie controlată după 13 ani de abandon. Operațiunea a implicat 165 kg de explozibili și a fost realizată cu măsuri de siguranță, evacuând zonele adiacente. Un nou proiect va înlocui vechea clădire, promițând modernitate. Hotelul Torre Palace, cel mai vechi hotel … Articolul Demolarea Torre Palace: sfârșitul unui simbol al luxului din Brazilia apare prima dată în Main News.
13:20
Ilie Bolojan, președintele PNL, nu exclude formarea unui guvern minoritar fără PSD, subliniind importanța stabilității politice în România. În contextul crizei politice actuale, el avertizează asupra costurilor scandalurilor din coaliție pentru cetățeni, menționând că guvernarea minoritară nu este o soluție dorită. Bolojan nu exclude posibilitatea unui guvern minoritar fără PSD în contextul unei crize politice … Articolul Bolojan sugerează un guvern minoritar fără PSD pentru viitorul României apare prima dată în Main News.
13:10
Femeia care a atacat 39 de persoane cu un cuțit în gara din Hamburg scapă de urmărirea penală, fiind considerată iresponsabilă din punct de vedere penal din cauza schizofreniei severe. Tribunalul a decis internarea ei într-o unitate de psihiatrie criminală. Incidentul a stârnit controverse asupra siguranței publice. Femeia care a atacat 39 de oameni cu … Articolul Femeia care a atacat 39 de oameni în gara Hamburg scapă de acuzații apare prima dată în Main News.
13:10
Cupa Mondială de fotbal, gazduita de SUA, Canada si Mexic, este amenintata de un boicot propus de mai multe tari europene in urma tensiunilor politice recente. Danemarca, Suedia si Germania analizeaza posibilitatea de a nu participa, invocand problemele legate de securitate si vizele turistice pentru fanii din diverse tari. Cupa Mondială de fotbal din SUA, … Articolul Campionatul Mondial de fotbal 2023, în pericol de boicot din partea europeană apare prima dată în Main News.
13:10
Israelul negociază un nou acord de securitate pe 10 ani cu SUA, reducând subvențiile financiare. Gil Pinchas afirmă că parteneriatul militar va avea prioritate, iar sprijinul financiar va scădea treptat. Premierul Netanyahu vizează o reducere a dependenței de ajutorul militar american în următorul deceniu. Israelul negociază un nou acord de securitate pe 10 ani cu … Articolul Israelul negociază un nou acord de securitate cu SUA, fără „cadouri” financiare apare prima dată în Main News.
13:00
Românii devin tot mai vulnerabili la fraudele online, din cauza conținutului fals generat de inteligența artificială. Un studiu Visa arată că 6 din 10 români observă o creștere a reclamelor suspecte, iar 38% rareori citesc mai mult decât titlul unei știri. Educația digitală este esențială pentru protecție. Românii care nu pot distinge între conținutul fals … Articolul Românii și vulnerabilitatea la fraudele cu AI: realitate sau iluzie? apare prima dată în Main News.
12:50
În decembrie 2025, economiile românilor au crescut în ciuda crizei economice, cu depozitele în lei atingând 266,626 miliarde lei, o creștere de 3,6% față de luna precedentă. Masa monetară s-a majorat la 795,408 miliarde lei, iar creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 6,2% comparativ cu 2024. Depozitele în lei ale gospodăriilor populației au crescut … Articolul Economiile românilor cresc spectaculos în vreme de austeritate apare prima dată în Main News.
12:40
Peste 6.000 de morți au fost confirmați în Iran după protestele violente din ianuarie, conform unui ONG pentru drepturile omului. Anchetele continuă pentru alte 17.000 de decese potențiale. Reprimarea autorităților este acuzată de organizațiile internaționale, iar întunericul internetului complică verificarea bilanțului. Peste 6.000 de morți confirmați în Iran în urma protestelor violente din ianuarie 17.091 … Articolul Peste 6.000 de morți în Iran după protestele violente și 17.000 de decese investigate apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
12:20
Premierul Ilie Bolojan a declarat că Parchetul nu își îndeplinește datoria în cazul șefului EximBank, Traian Halalai, deși a sesizat deteriorarea situației. EximBank plătește o chirie lunară de 180.000 de euro pentru o vilă, deși RA-APPS primește doar 60.000 de euro. Bolojan subliniază lipsa instrumentelor pentru demitere. Ilie Bolojan nu poate demite pe Traian Halalai, … Articolul Ilie Bolojan acuză Parchetul că nu-l demite pe Traian Halalai de la EximBank apare prima dată în Main News.
12:10
Juan Carlos Ferrero, fostul antrenor al lui Carlos Alcaraz, își schimbă cariera pentru a deveni mental coach în golf. Deși se va implica în dezvoltarea lui Ángel Ayora, Ferrero va continua să activeze în lumea tenisului. Aceasta marcare a unei noi direcții reflectă pasiunea sa pentru sportul individual și importanța componentelor mentale. Juan Carlos Ferrero … Articolul Juan Carlos Ferrero părăsește tenisul pentru o nouă carieră surpriză apare prima dată în Main News.
12:10
Energia solară din România înregistrează progrese semnificative, în timp ce producția de cărbune scade la minime istorice. Obstacolele precum rețelele insuficiente și autorizările lente afectează însă integrarea. Statul trebuie să se concentreze pe investiții în infrastructură și soluții de stocare pentru un mix energetic sustenabil. Cărbunele a atins un minim istoric în UE, iar energia … Articolul Transiția de la cărbune la energie solară în UE: Progrese și provocări în România apare prima dată în Main News.
12:00
Volodimir Zelenski a subliniat strategia Ucrainei de a distruge armata Rusiei, vizând 50.000 de pierderi lunare pentru a forța Moscova să reevalueze războiul. Utilizarea eficientă a dronelor și dezvoltarea sănătoasă a interceptoarelor sunt cheie, subliniind necesitatea unei coordonări excelente între forțele ucrainene. Zelenski subliniază că Ucraina trebuie să provoace pierderi constante armatei ruse pentru a … Articolul Zelenski: Strategii esențiale pentru distrugerea armatei ruse în Ucraina apare prima dată în Main News.
12:00
UE a decis să pună sub supraveghere WhatsApp, vizând funcția WhatsApp Channels, utilizată de peste 50 milioane de europeni. Această măsură se aliniază regulilor pentru platformele mari, ce riscă să răspândească informații ilegale și dezinformare. Meta are 4 luni să reducă riscurile asociate. Autoritățile europene supraveghează funcția WhatsApp Channels, nu mesajele private WhatsApp Channels permite … Articolul UE supune WhatsApp unei supravegheri stricte pentru o funcție vizată apare prima dată în Main News.
11:50
Peste 2.000 de firme de distribuție de combustibili sunt afectate de măsura din „Ordonanța trenuleț”, care impune depunerea unei garanții de 2,5 milioane lei și deținerea de active de 1 milion euro în doar trei luni. Antreprenorii contestă această prevedere și amenință cu acțiuni în instanță. Peste 2.000 de firme de distribuție de produse energetice … Articolul Firmele de distribuție combustibili afectate de garanții din „Ordonanța Trenuleț” apare prima dată în Main News.
11:40
Probleme grave cu funcționarea TikTok în SUA după preluarea de către un consorțiu american. Utilizatorii se plâng de întreruperi și calitate slabă a conținutului. Pana de curent la un centru de date este motivul invocat, dar speculațiile persistă. TikTok USDS lucrează pentru stabilizarea serviciului. Utilizatorii TikTok din SUA se confruntă cu întreruperi extinse ale serviciului … Articolul Probleme cu TikTok în SUA după preluarea de un consorțiu american apare prima dată în Main News.
11:20
Alina Gorghiu, preşedintele Comisiei speciale împotriva violenţei domestice, cere explicaţii după femicidul din Hârlău,unde o femeie de 35 de ani a fost ucisă de partener. Ea subliniază că femicidul este rezultatul deciziilor greşite și solicită transparență în revocarea ordinului de protecție și în proiectul de lege pentru combaterea violenței. Alina Gorghiu a solicitat explicații după … Articolul Alina Gorghiu: Femicidul, rezultat al deciziilor greșite, nu un accident apare prima dată în Main News.
