Slovacia contestă interdicția UE asupra importurilor de gaze rusești

11:50

Peste 2.000 de firme de distribuție de combustibili sunt afectate de măsura din „Ordonanța trenuleț", care impune depunerea unei garanții de 2,5 milioane lei și deținerea de active de 1 milion euro în doar trei luni. Antreprenorii contestă această prevedere și amenință cu acțiuni în instanță. Peste 2.000 de firme de distribuție de produse energetice …