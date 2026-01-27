Pod de gheață pe Someșul Mare și zăpor pe Rebra, se îndreaptă spre Dej

Podul de gheață de 10 kilometri pe Someșul Mare și zăporul de 500 de metri pe Rebra se deplasează spre Dej. Apele Române monitorizează situația pentru a preveni inundațiile. Este emis Cod portocaliu pentru viituri rapide în mai multe județe, iar populația este sfătuită să evite malurile râurilor.

