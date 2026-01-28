Furtișaguri în crypto: cum să-ți protejezi fondurile rapid și eficient
MainNews.ro, 28 ianuarie 2026 09:20
În lumea criptomonedelor, riscurile sunt mari. Descoperă capcanele comune în care poți cădea, cum ar fi giveaway-urile false, schemele Ponzi și phishing-ul. Află cele mai bune practici de securitate pentru a-ți proteja fondurile. Informează-te pentru a naviga în siguranță în universul crypto! Criptomonedele sunt ținte atractive pentru infractori datorită lichidității și dificultății de a anula
• • •
Acum 15 minute
09:40
Premierul Ilie Bolojan se află într-o vizită oficială în Germania, unde se va întâlni cu cancelarul federal Friedrich Merz. În cadrul vizitei, Bolojan va discuta cu oficiali germani și va marca Ziua Internațională de Comemorare a Holocaustului. România are o comunitate românească semnificativă în Germania, de aproximativ 910.000 de persoane.
Acum 30 minute
09:30
Novak Djokovic s-a calificat în semifinale la Australian Open după abandonul lui Lorenzo Musetti, care se afla în avantaj cu 6-4, 6-3, 1-3. Sârbul, de zece ori câștigător la Melbourne, a recunoscut că a avut noroc. În semifinale, Djokovic va înfrunta învingătorul din meciul Jannik Sinner – Ben Shelton. Lorenzo Musetti a abandonat în sferturile
09:30
Atlassib, una dintre cele mai mari companii de transport persoane din România, se confruntă cu probleme financiare grave după 33 de ani de activitate. Clienții au raportat neeliberarea biletelor și neexpedierea coletelor, iar patronul Ilie Carabulea a confirmat pierderile, având incertitudini asupra viitorului firmei. Atlassib, companie românească de transport, se confruntă cu probleme financiare grave
Acum o oră
09:20
Pensionarii vulnerabili din România vor beneficia, începând cu toamna anului 2026, de un ajutor financiar de 100 de lei lunar pentru plata facturilor la gaze. Această măsură, propusă de Partidul Social Democrat, vizează persoanele cu venituri sub 2.500 lei, având scopul de a sprijini în perioadele cu facturi mari. Pensionarii vulnerabili din România vor primi
09:20
Războiul din Ucraina a ajuns în a 1.434-a zi, cu un atac rusesc în apropiere de Kiev soldat cu două morți și patru răniți. În contextul tensiunilor, SUA condiționează garanțiile de securitate de cedarea regiunii Donbas, în timp ce Ucraina cere confirmarea acestor garanții înainte de orice concesii teritoriale. Războiul din Ucraina a ajuns la
09:20
09:00
Galeria de artă Galerie L din Paris, unde lucrează Elizaveta Krivonogih, fiica secretă a lui Vladimir Putin, a fost vandalizată. Inscripțiile cu mesajele anti-Putin au apărut pe fațada clădirii, atrăgând atenția asupra contextului politic actual. Descoperă detalii despre incident și despre legăturile sale controversate. Galeria de artă Galerie L din Paris a fost vandalizată cu
Acum 2 ore
08:40
Ilie Bolojan a ales angajarea răspunderii ca metodă preferată de adoptare a reformelor, ceea ce stârnește controverse juridice. Experți avertizează că această abordare subminează democrația și dezbaterea parlamentară, transformând procesul legislativ într-o simplă ratificare a deciziilor guvernului. Ilie Bolojan propune adoptarea reformelor prin asumarea răspunderii sau OUG, evitând dezbaterile parlamentare Metoda angajării răspunderii devine obișnuită,
08:30
Jose Mourinho a fost întrebat despre afirmațiile sale referitoare la Cristi Chivu înaintea meciului din Liga Campionilor împotriva fostei sale echipe, Real Madrid. Deși a evitat să confirme atacurile, Mourinho a subliniat respectul său pentru ambiifoști jucători. Declarațiile lui au stârnit controverse în rândul jurnaliștilor italieni. Jose Mourinho, antrenorul Benficăi, a fost întrebat despre comentariile
08:30
Franța va interzice platformele americane Microsoft Teams, Zoom și Google Meet pentru funcționarii publici, în favoarea soluției autohtone Visio, până în 2027. Măsura face parte din strategia de securitate a datelor și de reducere a dependenței tehnologice de SUA, promovând suveranitatea digitală în Europa. Funcționarii publici din Franța vor folosi exclusiv platforma națională Visio până
08:20
WhatsApp va introduce reclame și un model de abonament, începând cu utilizatorii din Statele Unite. Utilizatorii vor putea opta pentru o variantă gratuită cu reclame sau un abonament pentru eliminarea acestora. Această schimbare reflectă tendința generală în serviciile online și urmărește rentabilizarea aplicației de către Meta. WhatsApp va introduce opțiunea de reclame sau abonament pentru
08:00
Donald Trump a confirmat că șefa Securității Interne, Kristi Noem, va rămâne în funcție, apreciind că își îndeplinește sarcinile cu succes. În contextul tulburărilor din Minneapolis și a criticilor aduse de opoziție, Trump a respins apelurile pentru demisia acesteia, deși s-au înregistrat demiteri importante în cadrul administrației sale. Donald Trump a declarat că șefa Departamentului
Acum 4 ore
07:40
Premierul Ilie Bolojan a acuzat PSD de întârzierea reformelor și nu exclude posibilitatea unui guvern minoritar, subliniind că stabilitatea politică este esențială. El a avertizat că scandalurile interne afectează ratingul țării și că un guvern minoritar nu este o soluție dorită. Responsabilitatea partidelor politice este crucială. Premierul Ilie Bolojan acuză PSD de întârzierea reformelor Bolojan
07:30
Alimente anti-îmbătrânire consumate de Georgina Rodriguez, partenera lui Cristiano Ronaldo # MainNews.ro
Georgina Rodriguez, iubita lui Cristiano Ronaldo, își menține tinerețea și vitalitatea printr-o dietă echilibrată și exerciții regulate. Celebra pentru rutina sa, include pește bogat în Omega-3, legume proaspete și o alimentație sănătoasă, toate contribuind la un fizic impresionant și o piele strălucitoare. Georgina Rodriguez, în vârstă de 32 de ani, își menține fizicul prin yoga,
07:30
Digi devine un paradis al locurilor de muncă în Spania, triplicându-și forța de muncă, în contrast cu concurența care își reduce personalul. Această abordare inovatoare sfidează piața și reguli tradiționale, oferind un adăpost sigur pentru angajați. Află mai multe despre acest fenomen pe Profit.ro. Digi își triplează forța de muncă în Spania Compania se abate
07:00
Elon Musk este solicitat de Polonia să blocheze accesul Rusiei la serviciul Starlink, utilizat pentru atacuri asupra Ucrainei. Radoslaw Sikorski avertizează că profitul din crimele de război afectează imaginea CEO-ului. Utilizarea Starlink de către forțele ruse ridică îngrijorări serioase în contextul conflictului actual. Radoslaw Sikorski, șeful diplomației poloneze, îl atacă pe Elon Musk pentru accesul
06:40
Guvernul minoritar avansat de Ilie Bolojan ridică semne de întrebare asupra stabilității politice din România. Criticile din partea PSD și analiștilor subliniază riscurile de instabilitate financiară și șantaj politic. Ce implicații are acest scenariu asupra reformelor economice și reputației României pe piețele internaționale? Ipoteza unui guvern minoritar avansată de premierul Ilie Bolojan stârnește temeri legate
06:30
Fostul arbitru Marius Avram analizează faza penalty-ului acordat Rapidului în meciul cu UTA. Colțescu a decis să acorde lovitura de la 11 metri, dar Avram consideră că aceasta a fost o greșeală, argumentând că jucătorul arădean a încercat să-și micșoreze suprafața corpului. Detalii despre decizie și impactul asupra jocului. Marius Avram, fost arbitru, analizează penalty-ul
06:30
Virusul Nipah, cunoscut pentru potențialul său epidemic, nu este nou, dar a fost reluat în discuții din cauza riscurilor de infectare. Autoritățile din România monitorizează călătorii din India, Pakistan și Bangladesh care prezintă febră, implementând teste pentru prevenirea răspândirii. Prevenția rămâne esențială. Virusul Nipah, deși cunoscut, are potențial epidemic și o rată mare de mortalitate
06:00
Italienii sunt revoltați de decizia SUA de a trimite agenți ICE la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026. Primarul din Milano a declarat că aceștia nu sunt bineveniți, subliniind metodele contestate ale agenției. Petiții împotriva implicării ICE circulă, iar autoritățile italiene afirmă că pot asigura securitatea singure. Italia se opune trimiterii agenților ICE pentru securitatea
Acum 6 ore
05:40
Gigi Becali a alcătuit echipa ideală a FCSB-ului în căutarea unui nou titlu în Liga 1, în ciuda incertitudinii pentru play-off. Analizăm jucătorii pe care patronul mizează, surpriza din poartă și strategia de joc ce vizează câștigarea meciurilor. Rămâneți alături pentru detalii exclusive. FCSB nu se află în cea mai bună formă, fiind nesigură de
05:40
Centru de Management al Obezităţii la Institutul Parhon, anunț de la Ministerul Sănătății # MainNews.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunțat înființarea unui Centru de Management al Obezităţii la Institutul Parhon din București. Acesta va oferi abordări interdisciplinare și planuri personalizate pentru tratarea obezității, incluzând specialiști din diverse domenii, cum ar fi endocrinologie, nutriție și cardiologie. Ministrul Sănătăţii a anunţat înfiinţarea unui Centru de Management al Obezităţii la Institutul Parhon
05:40
Reforma administrației publice: Guvernul Bolojan optează pentru angajarea răspunderii? # MainNews.ro
Premierul Ilie Bolojan va decide cum vor fi promovate proiectele de reformă în administrația publică: angajare a răspunderii sau ordonanță de urgență. Obiectivul este pregătirea bugetului pe 2026 și reducerea deficitului. Analiza deciziei va avea loc până la sfârșitul acestei săptămâni. Premierul Ilie Bolojan va decide până la sfârșitul săptămânii modalitatea de adoptare a reformei
05:00
Moțiune de cenzură împotriva Comisiei Europene: Victor Negrescu și semnalele esențiale # MainNews.ro
Parlamentul European a respins recent moțiuni de cenzură împotriva Comisiei Europene, inclusiv cele în legătură cu acordul UE-Mercosur. Deși există nemulțumiri, majoritatea partidelor susțin actuala conducere. Victor Negrescu subliniază importanța consultării reale înainte de decizii, protejând astfel interesele cetățenilor. Parlamentul European a respins recent mai multe moțiuni de cenzură împotriva Comisiei Europene, inclusiv una împotriva
05:00
Prim-ministrul canadian Mark Carney a declarat că în Statele Unite nu mai există nimic normal, provocând reacții puternice din partea președintelui Trump. În discursul său de la Davos, Carney a subliniat sfârșitul ordinii globale bazate pe reguli, îndemnând la diversificarea comerțului și la respingerea nostalgiei pentru vechiul sistem. Prim-ministrul canadian Mark Carney a afirmat că
04:30
Angela Mihaela Chirobocea, o româncă de 51 de ani, a renunțat la cariera de contabilă din România și lucrează ca zilieră sezonieră în agricultură în Spania. După 17 ani în contabilitate, a descoperit o viață mai bună în Extremadura, câștigând mai mult și bucurându-se de un mediu prietenos și de oportunități noi. Angela Mihaela Chirobocea,
04:20
Premierul Ilie Bolojan a exprimat condoleanțe familiilor celor șapte fani ai echipei PAOK Salonic care au murit într-un accident în județul Timiș. Microbuzul s-a izbit de un TIR în timp ce se îndreptau spre un meci în Franța. Gândurile sale se îndreaptă către toți cei afectați de această tragedie. Premierul Ilie Bolojan a transmis condoleanţe
04:00
Cardinalul Joseph Tobin din Newark solicită respingerea bugetului ICE în Congresul SUA, denunțând agenția ca fiind „fără credință și fără lege". După moartea unui protestatar, el încurajează credincioșii să acționeze împotriva finanțării acestei organizații în cadrul unei predici online. Cardinalul Joseph To
Acum 8 ore
03:40
Președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma, își intensifică criticile la adresa premierului Ilie Bolojan, contestând bugetul pe 2026 și considerând că Ilfovul suferă din cauza unui mecanism fiscal depășit. Thuma propune un buget unic metropolitan București-Ilfov pentru a asigura dezvoltarea regiunii. Hubert Thuma, președinte CJ Ilfov, critică bugetul pe 2026 și intențiile Guvernului condus de Ilie … Articolul Hubert Thuma îl critică dur pe Ilie Bolojan, scoate un video vechi apare prima dată în Main News.
03:30
Trump consideră că Alex Pretti nu ar fi trebuit să poarte o armă, în ciuda faptului că legea îi permitea. Aceasta declarație a stârnit controverse și a generat reacții din partea susținătorilor dreptului la port-armă. Incidentul a dus la critici asupra politicii de imigrație și la reorganizarea conducerii în acest domeniu. Trump afirmă că Alex … Articolul Trump: Alex Pretti nu trebuia să poarte armă, avea două încărcătoare pline apare prima dată în Main News.
03:20
Tragedia a lovit clubul PAOK după ce șapte fani au murit într-un accident în România. O veste devastatoare a dus la decesul unui alt suporter de 54 de ani, care avea probleme cardiace. Oficialii clubului lucrează pentru repatrierea victimelor, iar comunitatea sportivă își exprimă durerea. Un fan al echipei PAOK a decedat după ce a … Articolul Tragedie la PAOK: Fan decedat după accidentul din România apare prima dată în Main News.
03:00
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, anunță că Ucraina își propune să adere la Uniunea Europeană în 2027, considerând acest pas esențial pentru securitatea sa și a Europei. Negocierile pentru aderare au început în 2024, dar Ungaria blochează capitolele de negociere, afirmând că acest lucru ar putea reprezenta riscuri. Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina își propune … Articolul Zelenski anunță data dorită pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană apare prima dată în Main News.
02:40
Tensiuni în PNL la ședința de la Vila Lac, unde Ciprian Ciucu a avertizat că bugetul Capitalei este în colaps. El a solicitat sprijin din partea Guvernului pentru a evita insolvența STB. Premierul Ilie Bolojan a prezentat concluziile coaliției, dar nu a intervenit în discuțiile lui Ciucu, răspunzând nemulțumirilor colegilor. Tensiuni în ședința PNL de … Articolul Tensiuni PNL la Vila Lac: Ciprian Ciucu reclamă sacrificii, Ilie Bolojan prezent apare prima dată în Main News.
02:30
Rompetrol, împreună cu Fundația pentru SMURD, a instalat defibrilatoare semiautomate în 80 de benzinării din Constanța și Prahova. Proiectul, destinat să îmbunătățească intervenția în cazuri de urgență, demonstrează angajamentul sectorului privat pentru sănătatea comunității. Investește în siguranță! Rompetrol a instalat defibrilatoare semiautomate în 80 de stații de benzină din Constanța și Prahova Proiectul vizează creșterea … Articolul Rompetrol instalează defibrilatoare în 80 de benzinării din Constanța și Prahova apare prima dată în Main News.
02:20
Pinterest anunță concedierea a aproape 15% din angajați, înlocuind locurile de muncă cu inteligență artificială. Acțiunile au scăzut cu 9% după anunț. Compania reorientează resursele către dezvoltarea produselor bazate pe AI, în contextul unei reduceri generale a personalului în industrie. Pinterest va concedia aproximativ 15% din angajați din cauza tranziției către inteligența artificială Compania va … Articolul Compania gigant concediază zeci de mii, înlocuind angajații cu AI apare prima dată în Main News.
02:20
Jose Mourinho a clarificat că atacurile percepute la adresa lui Cristi Chivu și Alvaro Arbeloa nu au fost intenționate. El a subliniat că amândoi sunt foști jucători speciali pentru el și a vorbit despre importanța experienței în antrenorat. În prezent, Benfica încearcă să se califice în play-off-ul Champions League. Jose Mourinho a clarificat că nu … Articolul Mourinho îi atacă pe Chivu și Arbeloa: Cum i-a numit antrenorul! apare prima dată în Main News.
02:10
România devine jucător-cheie în strategia UE pentru metale rare, având trei proiecte miniere cu finanțare de 615 milioane de euro pentru grafit, magneziu și cupru. Această inițiativă vizează reducerea dependenței de China și sprijinirea tranziției către tehnologii verzi, având potențial economic semnificativ. România primește 615 milioane de euro pentru trei proiecte miniere strategice în domeniul … Articolul România, jucător-cheie în UE pentru metale rare: 615 milioane euro pentru minerit apare prima dată în Main News.
02:10
Soldații ruși răniți grav, inclusiv cei imobilizați în scaune cu rotile, sunt trimiși pe front în Ucraina. Cazul sergentului Roman Bairamov, externat din spital după 25 de zile, ilustrează o practică alarmantă a armatei ruse. Acești militari, considerați inapți, sunt forțați să lupte în condiții periculoase. Soldații ruși răniți grav, inclusiv un bărbat în scaun … Articolul Soldații ruși, spitalizați și pe scaune cu rotile, trimiși la moarte pe front apare prima dată în Main News.
02:00
Ungaria, sub conducerea lui Viktor Orban, lansează o petiție națională împotriva ajutorului UE pentru Ucraina, înainte de alegerile din aprilie. Cetățenii sunt invitați să-și exprime opoziția față de finanțarea statului ucrainean și să participe la o campanie care vizează opinia publică. Ungaria lansează o petiție națională împotriva sprijinului UE oferit Ucrainei Inițiativa este susținută de … Articolul Ungaria lansează petiție națională anti-ajutoare UE pentru Ucraina apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
01:40
Claudiu Manda, secretar general al PSD, subliniază importanța pachetului de relansare economică pentru viitorul României. Acesta trebuie aprobat alături de măsurile pentru administrație, fără compromisuri. Manda îi lansează o provocare premierului Ilie Bolojan, evidențiind necesitatea stabilității economice și respectarea legii constituționale. Pachetul de relansare economică este considerat vital de PSD și nu va fi negociat … Articolul Manda provoacă Bolojan: „Pachetul de relansare economică e fix” apare prima dată în Main News.
01:30
Televiziunea italiană solicită un artist palestinian după controversa Israelului la Eurovision # MainNews.ro
Controversa privind participarea Israelului la Eurovision 2026 continuă, iar RAI, televiziunea publică italiană, cere prezența unui artist palestinian. Scrisoarea adresată EBU și ORF subliniază importanța incluziunii și dialogului cultural, fără a propune descalificarea Israelului. Această inițiativă vizează echilibrarea discursului public. Tensiunile legate de participarea Israelului la Eurovision 2026 continuă să crească Televiziunea italiană RAI solicită … Articolul Televiziunea italiană solicită un artist palestinian după controversa Israelului la Eurovision apare prima dată în Main News.
01:20
Ungaria a reușit o surpriză la European, obținând un egal împotriva Suediei, 32-32, după o partidă dramatică. Suedia, favorită în grupă, riscă să rateze semifinalele, fiind pe locul trei. Meciurile decisive din ultima rundă vor influența soarta echipelor. Rămâneți conectați pentru detalii și analize! Ungaria a obținut un rezultat surpriză egalând Suedia 32-32 Suedia riscă … Articolul Ungaria riscă eliminarea din semifinale la European, surpriză uriașă! apare prima dată în Main News.
01:10
Un atac cu drone rusesti asupra unui tren de pasageri în Harkov a dus la moartea a cinci persoane și a stârnit condamnări internaționale. Trenul transporta peste 200 de pasageri, iar președintele Zelenski a denunțat incidentul ca act de terorism. Detalii despre atac și reacțiile oficiale sunt disponibile. Un atac cu drone rusești a distrus … Articolul Tren cu 200 de pasageri în flăcări după atacul cu drone în Harkov apare prima dată în Main News.
01:00
Donald Trump a respins termenul de „asasin” folosit de consilierul său Stephen Miller în cazul asistentului medical Alex Pretti, omorât de agenți ICE în Minneapolis. Trump a susținut că incidentele sunt nefericite și că șefa Departamentului pentru Securitate Internă, Kristi Noem, va rămâne în funcție, în ciuda apelurilor la demisie. Donald Trump a dezavuat termenul … Articolul Reacția lui Trump după acuzația de asasinare în cazul asistentului medical din ICE apare prima dată în Main News.
00:40
Premierul Ilie Bolojan a declarat că susține unirea României cu Republica Moldova, afirmând că ar vota „da” la un referendum pe această temă. El a subliniat importanța dezvoltării Moldovei către Europa, referindu-se și la atitudinea președintei Maia Sandu față de unirea cu România în contextul geopolitic actual. Ilie Bolojan susține unirea României cu Republica Moldova … Articolul Bolojan ar vota unirea cu Republica Moldova la referendum apare prima dată în Main News.
00:30
Nicolae Poiană, un medic renumit în obstetrică-ginecologie și pionier al reproducerii asistate în România, a decedat. Cu o carieră de peste 40 de ani, a realizat mii de nașteri și intervenții chirurgicale, fiind un lider respectat în domeniul fertilității. Mesajele de omagiu reflectă impactul său în comunitatea medicală. Medicul Nicolae Poiană, expert în obstetrică-ginecologie, a … Articolul Decesul medicului Nicolae Poiană, pionier în reproducerea asistată în România apare prima dată în Main News.
00:20
Meta este acuzată că încalcă confidențialitatea utilizatorilor WhatsApp, spunând că poate accesa conversații private, în ciuda promisiunilor de criptare end-to-end. Reclamanții solicită despăgubiri, iar Meta respinge acuzațiile, calificând procesul drept frivol. Aflați detalii despre această controversă. Meta este acuzată că poate accesa conversațiile private ale utilizatorilor WhatsApp, în ciuda promisiunilor de criptare end-to-end. Reclamantii consideră … Articolul Meta acuzată că accesează mesajele private de pe WhatsApp apare prima dată în Main News.
00:20
Adrian Mutu critică FCSB, afirmând că echipa nu a arătat niciodată mai slab, fiind pe locul 11 în clasament. După înfrângerile recente, jucătorii nu sunt sincronizați și greșelile devin evidente. Presiunea pentru calificarea în play-off crește, iar criticile lui Becali afectează performanța echipei. Adrian Mutu afirmă că FCSB traversează cea mai slabă perioadă din punct … Articolul Mutu critică dur, în locul lui Charalambous: Becali, țintă acuzatoare apare prima dată în Main News.
00:10
Ucraina trebuie să semneze un acord de pace cu Rusia pentru a obține garanțiile de securitate oferite de SUA. Surse de la Washington subliniază că Statele Unite nu impun conținutul acestui acord și că Zelenski susține respectarea integrității teritoriale a Ucrainei. Negocierile continuă, iar detalii privind semnarea acordului sunt așteptate. Ucraina trebuie să semneze un … Articolul Ucraina și condițiile pentru garanțiile de securitate ale SUA: detalii esențiale apare prima dată în Main News.
27 ianuarie 2026
23:50
Iran amenință UE cu consecințe severe dacă Gardienii Revoluției sunt etichetați teroriști # MainNews.ro
Iranul avertizează asupra unor consecințe distrugătoare dacă Uniunea Europeană va clasifica Gardienii Revoluției Islamice drept organizație teroristă. Declarațiile oficiale iraniene condamnă inițiativa Italiei, menționând repercusiuni grave. Protestele din Iran au dus la mii de morți, iar autoritățile reacționează prin amenințări și solicitări de reexaminare a pozițiilor europene. Iranul a avertizat Uniunea Europeană despre consecințe distrugătoare … Articolul Iran amenință UE cu consecințe severe dacă Gardienii Revoluției sunt etichetați teroriști apare prima dată în Main News.
