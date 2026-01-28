Zelenski anunță data dorită pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană
MainNews.ro, 28 ianuarie 2026 03:00
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, anunță că Ucraina își propune să adere la Uniunea Europeană în 2027, considerând acest pas esențial pentru securitatea sa și a Europei. Negocierile pentru aderare au început în 2024, dar Ungaria blochează capitolele de negociere, afirmând că acest lucru ar putea reprezenta riscuri. Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina își propune
• • •
Acum 5 minute
03:40
Președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma, își intensifică criticile la adresa premierului Ilie Bolojan, contestând bugetul pe 2026 și considerând că Ilfovul suferă din cauza unui mecanism fiscal depășit. Thuma propune un buget unic metropolitan București-Ilfov pentru a asigura dezvoltarea regiunii. Hubert Thuma, președinte CJ Ilfov, critică bugetul pe 2026 și intențiile Guvernului condus de Ilie
Acum 15 minute
03:30
Trump consideră că Alex Pretti nu ar fi trebuit să poarte o armă, în ciuda faptului că legea îi permitea. Aceasta declarație a stârnit controverse și a generat reacții din partea susținătorilor dreptului la port-armă. Incidentul a dus la critici asupra politicii de imigrație și la reorganizarea conducerii în acest domeniu. Trump afirmă că Alex
Acum 30 minute
03:20
Tragedia a lovit clubul PAOK după ce șapte fani au murit într-un accident în România. O veste devastatoare a dus la decesul unui alt suporter de 54 de ani, care avea probleme cardiace. Oficialii clubului lucrează pentru repatrierea victimelor, iar comunitatea sportivă își exprimă durerea. Un fan al echipei PAOK a decedat după ce a
Acum o oră
03:00
Acum 2 ore
02:40
Tensiuni în PNL la ședința de la Vila Lac, unde Ciprian Ciucu a avertizat că bugetul Capitalei este în colaps. El a solicitat sprijin din partea Guvernului pentru a evita insolvența STB. Premierul Ilie Bolojan a prezentat concluziile coaliției, dar nu a intervenit în discuțiile lui Ciucu, răspunzând nemulțumirilor colegilor. Tensiuni în ședința PNL de
02:30
Rompetrol, împreună cu Fundația pentru SMURD, a instalat defibrilatoare semiautomate în 80 de benzinării din Constanța și Prahova. Proiectul, destinat să îmbunătățească intervenția în cazuri de urgență, demonstrează angajamentul sectorului privat pentru sănătatea comunității. Investește în siguranță! Rompetrol a instalat defibrilatoare semiautomate în 80 de stații de benzină din Constanța și Prahova Proiectul vizează creșterea
02:20
Pinterest anunță concedierea a aproape 15% din angajați, înlocuind locurile de muncă cu inteligență artificială. Acțiunile au scăzut cu 9% după anunț. Compania reorientează resursele către dezvoltarea produselor bazate pe AI, în contextul unei reduceri generale a personalului în industrie. Pinterest va concedia aproximativ 15% din angajați din cauza tranziției către inteligența artificială Compania va
02:20
Jose Mourinho a clarificat că atacurile percepute la adresa lui Cristi Chivu și Alvaro Arbeloa nu au fost intenționate. El a subliniat că amândoi sunt foști jucători speciali pentru el și a vorbit despre importanța experienței în antrenorat. În prezent, Benfica încearcă să se califice în play-off-ul Champions League. Jose Mourinho a clarificat că nu
02:10
România devine jucător-cheie în strategia UE pentru metale rare, având trei proiecte miniere cu finanțare de 615 milioane de euro pentru grafit, magneziu și cupru. Această inițiativă vizează reducerea dependenței de China și sprijinirea tranziției către tehnologii verzi, având potențial economic semnificativ. România primește 615 milioane de euro pentru trei proiecte miniere strategice în domeniul
02:10
Soldații ruși răniți grav, inclusiv cei imobilizați în scaune cu rotile, sunt trimiși pe front în Ucraina. Cazul sergentului Roman Bairamov, externat din spital după 25 de zile, ilustrează o practică alarmantă a armatei ruse. Acești militari, considerați inapți, sunt forțați să lupte în condiții periculoase. Soldații ruși răniți grav, inclusiv un bărbat în scaun
02:00
Ungaria, sub conducerea lui Viktor Orban, lansează o petiție națională împotriva ajutorului UE pentru Ucraina, înainte de alegerile din aprilie. Cetățenii sunt invitați să-și exprime opoziția față de finanțarea statului ucrainean și să participe la o campanie care vizează opinia publică. Ungaria lansează o petiție națională împotriva sprijinului UE oferit Ucrainei Inițiativa este susținută de
Acum 4 ore
01:40
Claudiu Manda, secretar general al PSD, subliniază importanța pachetului de relansare economică pentru viitorul României. Acesta trebuie aprobat alături de măsurile pentru administrație, fără compromisuri. Manda îi lansează o provocare premierului Ilie Bolojan, evidențiind necesitatea stabilității economice și respectarea legii constituționale. Pachetul de relansare economică este considerat vital de PSD și nu va fi negociat
01:30
Televiziunea italiană solicită un artist palestinian după controversa Israelului la Eurovision # MainNews.ro
Controversa privind participarea Israelului la Eurovision 2026 continuă, iar RAI, televiziunea publică italiană, cere prezența unui artist palestinian. Scrisoarea adresată EBU și ORF subliniază importanța incluziunii și dialogului cultural, fără a propune descalificarea Israelului. Această inițiativă vizează echilibrarea discursului public. Tensiunile legate de participarea Israelului la Eurovision 2026 continuă să crească Televiziunea italiană RAI solicită
01:20
Ungaria a reușit o surpriză la European, obținând un egal împotriva Suediei, 32-32, după o partidă dramatică. Suedia, favorită în grupă, riscă să rateze semifinalele, fiind pe locul trei. Meciurile decisive din ultima rundă vor influența soarta echipelor. Rămâneți conectați pentru detalii și analize! Ungaria a obținut un rezultat surpriză egalând Suedia 32-32 Suedia riscă
01:10
Un atac cu drone rusesti asupra unui tren de pasageri în Harkov a dus la moartea a cinci persoane și a stârnit condamnări internaționale. Trenul transporta peste 200 de pasageri, iar președintele Zelenski a denunțat incidentul ca act de terorism. Detalii despre atac și reacțiile oficiale sunt disponibile. Un atac cu drone rusești a distrus
01:00
Donald Trump a respins termenul de „asasin" folosit de consilierul său Stephen Miller în cazul asistentului medical Alex Pretti, omorât de agenți ICE în Minneapolis. Trump a susținut că incidentele sunt nefericite și că șefa Departamentului pentru Securitate Internă, Kristi Noem, va rămâne în funcție, în ciuda apelurilor la demisie. Donald Trump a dezavuat termenul
00:40
Premierul Ilie Bolojan a declarat că susține unirea României cu Republica Moldova, afirmând că ar vota „da" la un referendum pe această temă. El a subliniat importanța dezvoltării Moldovei către Europa, referindu-se și la atitudinea președintei Maia Sandu față de unirea cu România în contextul geopolitic actual. Ilie Bolojan susține unirea României cu Republica Moldova
00:30
Nicolae Poiană, un medic renumit în obstetrică-ginecologie și pionier al reproducerii asistate în România, a decedat. Cu o carieră de peste 40 de ani, a realizat mii de nașteri și intervenții chirurgicale, fiind un lider respectat în domeniul fertilității. Mesajele de omagiu reflectă impactul său în comunitatea medicală. Medicul Nicolae Poiană, expert în obstetrică-ginecologie, a
00:20
Meta este acuzată că încalcă confidențialitatea utilizatorilor WhatsApp, spunând că poate accesa conversații private, în ciuda promisiunilor de criptare end-to-end. Reclamanții solicită despăgubiri, iar Meta respinge acuzațiile, calificând procesul drept frivol. Aflați detalii despre această controversă. Meta este acuzată că poate accesa conversațiile private ale utilizatorilor WhatsApp, în ciuda promisiunilor de criptare end-to-end. Reclamantii consideră
00:20
Adrian Mutu critică FCSB, afirmând că echipa nu a arătat niciodată mai slab, fiind pe locul 11 în clasament. După înfrângerile recente, jucătorii nu sunt sincronizați și greșelile devin evidente. Presiunea pentru calificarea în play-off crește, iar criticile lui Becali afectează performanța echipei. Adrian Mutu afirmă că FCSB traversează cea mai slabă perioadă din punct
00:10
Ucraina trebuie să semneze un acord de pace cu Rusia pentru a obține garanțiile de securitate oferite de SUA. Surse de la Washington subliniază că Statele Unite nu impun conținutul acestui acord și că Zelenski susține respectarea integrității teritoriale a Ucrainei. Negocierile continuă, iar detalii privind semnarea acordului sunt așteptate. Ucraina trebuie să semneze un
27 ianuarie 2026
23:50
Iran amenință UE cu consecințe severe dacă Gardienii Revoluției sunt etichetați teroriști # MainNews.ro
Iranul avertizează asupra unor consecințe distrugătoare dacă Uniunea Europeană va clasifica Gardienii Revoluției Islamice drept organizație teroristă. Declarațiile oficiale iraniene condamnă inițiativa Italiei, menționând repercusiuni grave. Protestele din Iran au dus la mii de morți, iar autoritățile reacționează prin amenințări și solicitări de reexaminare a pozițiilor europene. Iranul a avertizat Uniunea Europeană despre consecințe distrugătoare
Acum 6 ore
23:30
Spania monitorizează un petrolier rusesc, Chariot Tide, suspectat că face parte din flota fantomă a Rusiei, care exportă petrol ocolind sancțiunile. Nava, din cauza unor probleme tehnice, se îndreaptă spre portul Tanger Med, sub supravegherea autorităților spaniole, într-o situație care ridică întrebări despre încărcătură. Spania monitorizează un petrolier rusesc cu probleme tehnice în Marea Mediterană
23:30
Republica Moldova se confruntă cu o iarnă dificilă, fiind afectată de polei și ghețuș, ceea ce a dus la sute de traumatisme. Medicii din Chișinău, suprasolicitați, recomandă evitarea deplasărilor. Școlile au trecut la lecții online, iar autoritățile au implementat măsuri pentru a asigura siguranța cetățenilor. Republica Moldova se confruntă cu o iarnă dificilă, cu polei
23:30
George Simion, liderul AUR, este acuzat de Gelu Vișan că i-ar fi furat identitatea lui Călin Georgescu în timpul unei vizite în SUA. Vișan susține că Simion s-a prezentat ca victima anulării alegerilor, atrăgând astfel voturile lui Georgescu. Acuzațiile includ și trădarea intereselor suveraniste. Gelul Vișan acuză pe George Simion că i-ar fi furat identitatea
23:20
Tzancă Uraganu s-a declarat profund dezamăgit de legea privind pedepsirea minorilor în cazuri penale, afirmând că aceasta favorizează violența. El crede că copiii ar trebui să răspundă penal mai devreme, pentru a preveni consecințe severe. Artistul sugerează că internarea într-un centru de reeducare ar putea fi o soluție eficientă. Tzancă Uraganu reacționează la moartea lui
23:20
Cristi Chivu dezvăluie așteptările sale: Borussia Dortmund – Inter Milano în Liga Campionilor # MainNews.ro
Cristian Chivu își exprimă dezamăgirea față de parcursul echipei Inter Milano în Liga Campionilor, afirmând că așteptările erau mai mari. Înfrângerile recente au afectat clasarea, iar meciul cu Borussia Dortmund devine esențial pentru a evita play-off-ul. Inter luptă pentru calificare în optimile competiției europene. Inter Milano joacă miercuri seară cu Borussia Dortmund în Liga Campionilor,
23:10
Ministerul Finanțelor confirmă analiza Gândul privind reducerea deficitului bugetar de către Guvernul Bolojan prin metode contabile discutabile. Ajutoarele pierdute din PNRR au fost incluse pe hârtie la venituri, generând un fals plus de 10 miliarde lei. Deficitul real se apropie de 8,15% din PIB. Ministerul Finanțelor a confirmat analiza Gândul despre scamatoria contabilă utilizată de
23:10
Maia Sandu a avertizat despre amenințările Rusia și războiul hibrid în Europa, subliniind importanța integrării Republicii Moldova în lumea liber
23:10
Rețelele sociale se transformă radical datorită feedului algoritmic „Pentru tine”. Această schimbare a crescut consumul de media, având un impact major asupra experienței utilizatorilor. În prezent, platformele precum TikTok, YouTube Shorts și Instagram Reels definesc un nou stil de consum, mutând accentul pe conținutul scurt și captivant. Utilizarea rețelelor sociale a crescut constant, depășind alte … Articolul Rețelele sociale se transformă: cum feedul „Pentru tine” redefinește internetul apare prima dată în Main News.
22:50
Germania propune o Uniune Europeană cu „două viteze”, invitând Franța, Polonia, Spania, Italia și Olanda să colaboreze în privința întăririi competitivității și suveranității. Miniștrii de finanțe caută soluții pentru o economie mai puternică și o cooperare eficientă în domeniile apărare și investiții. Germania propune o Uniune Europeană cu două viteze pentru a accelera deciziile din … Articolul Germania propune o Europă cu două viteze: care sunt țările centrale UE? apare prima dată în Main News.
22:30
Prim-ministrul Ilie Bolojan a discutat la Berlin cu reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie a Germaniei despre consolidarea relațiilor economice bilaterale. Discuțiile au inclus atragerea de investiții germane în infrastructură, energie, agricultură și apărare, subliniind importanța cooperării în dezvoltarea economică și securitatea regională. Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut o întâlnire cu reprezentanții Camerei de Comerț … Articolul Bolojan, la Berlin: Investiții cu Camera de Comerț Germană apare prima dată în Main News.
22:20
Rapid se află pe locul secund în Superliga de fotbal, la doar un punct de liderul Universitatea Craiova. Echipa giuleșteană a întărit atacul cu brazilianul Talisson de Almeida, adus de la Red Bull Bragantino. Fericit pentru transfer, acesta promite dedicare și implicare pentru a face suporterii fericiți. Rapid ocupă locul 2 în Superliga, la un … Articolul Rapid își intensifică atacul cu întăriri din Brazilia pentru titlu apare prima dată în Main News.
22:20
Poliția de frontieră din SUA a fost implicată într-un incident armat în Arizona, lăsând o persoană în stare critică. Autoritățile investighează circumstanțele, iar tensiunile cresc în urma unor evenimente recente legate de imigrație. Acest incident atrage atenția asupra politicilor dure de imigrație din SUA. Poliția de frontieră a SUA a fost implicată într-un schimb de … Articolul Incident armat în Arizona: Poliția de frontieră, o persoană în stare critică apare prima dată în Main News.
22:10
Numărul total al pierderilor militare în războiul din Ucraina se apropie de 2 milioane, incluzând soldați uciși, răniți sau dispăruți. Cele mai recente estimări arată aproape 1,2 milioane de soldați ruși și 600.000 de soldați ucraineni afectați. Impactul conflictului asupra populației și economiei este devastator. Numărul total al pierderilor în războiul din Ucraina se apropie … Articolul Războiul din Ucraina: Aproape 2 milioane de morți, răniți sau dispăruți apare prima dată în Main News.
22:00
Guvernul Bolojan a crescut TVA, dar încasările au crescut doar cu 11% în 2025, în contextul unei inflații de 10%. Această majorare a generat efecte negative, precum scăderea consumului și creșterea șomajului. Situația economică se agravează, iar criticile la adresa măsurilor fiscale se intensifică. Creșterea TVA de la 19% la 21% a adus încasări suplimentare … Articolul Guvernul Bolojan: creștere TVA de 11% aduce inflație și șomaj. apare prima dată în Main News.
21:50
Hamas intenționează să transforme 10.000 de militanți în membri ai personalului de securitate dintr-o viitoare administrație în Gaza, cu acordul Statelor Unite. Această strategie ar putea preveni alăturarea unor foști polițiști la grupări radicale, evitând un scenariu similar cu cel care a dus la apariția Statului Islamic. Hamas intenționează să integreze 10.000 de membri ai … Articolul Hamas transformă militanții în polițiști în Gaza, riscuri de extremism crescute apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
21:30
Crin Antonescu critică dur activitatea lui Nicușor Dan, afirmând că România este „pusă pe pauză” în contextul agitației internaționale. El subliniază că țara a devenit „invizibilă” și apreciază că președintele nu are experiența necesară pentru a ocupa funcția de lider. Antonescu consideră că societatea este manipulată și că există un efort de „imbecilizare” a opiniei … Articolul Crin Antonescu: Critică dură la adresa lui Nicușor Dan – Suntem luați de proști! apare prima dată în Main News.
21:20
Fenerbahce se pregătește pentru meciul crucial cu FCSB în UEFA Europa League, dar antrenorul Domenico Tedesco se confruntă cu probleme serioase de lot. Având jucători la limită, Tedesco nu este sigur cine va putea juca la București. O victorie este esențială pentru șansele echipei de a avansa în competiție. FCSB va întâlni Fenerbahce în UEFA … Articolul Dilema antrenorului de la Fenerbahce: incertitudini înainte de meciul cu FCSB apare prima dată în Main News.
21:20
Podul de gheață de 10 kilometri pe Someșul Mare și zăporul de 500 de metri pe Rebra se deplasează spre Dej. Apele Române monitorizează situația pentru a preveni inundațiile. Este emis Cod portocaliu pentru viituri rapide în mai multe județe, iar populația este sfătuită să evite malurile râurilor. Pod de gheață de 10 kilometri pe … Articolul Pod de gheață pe Someșul Mare și zăpor pe Rebra, se îndreaptă spre Dej apare prima dată în Main News.
21:00
Firmele din România au obligația de a transmite facturile în sistemul RO e-Factura pentru relațiile B2B, B2C și B2G. Nerespectarea termenului legal de transmitere poate atrage amenzi semnificative. Află ce modificări aduce OUG trenuleț și recomandările contabile pentru a evita sancțiunile. Companiile din România trebuie să transmită facturile în sistem RO e-Factura Termenul de transmitere … Articolul Modificări OUG: Termen nou pentru e-Factura 2026 și riscuri pentru antreprenori apare prima dată în Main News.
20:50
Keir Starmer a glumit pe seama ochelarilor de soare purtați de Emmanuel Macron, inspirându-se din filmul Top Gun. Macron a răspuns cu umor, iar discuția a generat un val de reacții pe rețelele sociale. Înregistrarea video, publicată pe TikTok, a atras atenția internautului și a generat meme-uri virale. Keir Starmer a glumit pe seama ochelarilor … Articolul Keir Starmer glumește pe seama ochelarilor lui Emmanuel Macron apare prima dată în Main News.
20:30
Cristian Tudor Popescu analizează dacă Nicolae Ceaușescu a fost patriot, răspunzând afirmațiilor lui Radu Miruță. CTP subliniază dictatura lui Ceaușescu, megalomania sa, politicile de avort și efectele industrializării inspirate de Stalin. Critică, de asemenea, clădirea Casa Poporului și stilul său de comunicare. Radu Miruță, ministrul USR al Apărării, a fost întrebat dacă Nicolae Ceaușescu a … Articolul Cristian Tudor Popescu răspunde: Nicolae Ceaușescu a fost patriot? apare prima dată în Main News.
20:20
Ucrainenii consideră discuțiile de pace de la Abu Dhabi un spectacol, afirmând că Rusia nu va semna niciun acord. Ministrul de externe ucrainean a subliniat teroarea continuă a bombardamentelor rusești. Încrederea în negocieri este scăzută, iar locuitorii din Kiev se pregătesc pentru ce e mai rău. Discuțiile de pace de la Abu Dhabi sunt considerate … Articolul Ucrainenii despre discuțiile de pace de la Abu Dhabi: „Rusia nu va semna!” apare prima dată în Main News.
20:10
Accident tragicul din Timiș a dus la moartea a 7 fani ai echipei PAOK și a rănit alți 3. Martorii povestesc despre manevrele periculoase ale șoferului microbuzului, care a intrat pe contrasens. Detalii șocante despre intervenția salvatorilor și testimoniale cutremurătoare din acea zi devastatoare. Accident teribil în Timiș, soldat cu 7 morți și 3 răniți … Articolul Accident tragic: 7 fani PAOK au murit, martori șocați povestesc evenimentul apare prima dată în Main News.
20:00
România își propune să absoarbă 20 de miliarde de euro din fonduri europene în 2026, cu accent pe PNRR și agricultura. Ministrul de Finanțe evidențiază creșterea semnificativă a plăților și rambursărilor. Totodată, se conturează disensiuni în coaliția de guvernare, afectând bugetul pe 2026. România își propune să absoarbă 20 de miliarde de euro din fonduri … Articolul România vizează 20 miliarde euro din fonduri europene în 2023 apare prima dată în Main News.
19:50
Furia în Italia crește după anunțul detasării agenților ICE la Jocurile Olimpice de iarnă. Politicienii locali, inclusiv primarul Milanului, îi etichetează drept „o miliție care ucide”. Implicarea acestora stârnește controverse, având în vedere măsurile restrictive asupra imigrației din SUA și incidentele recente. Agenții Serviciului de Imigrație și Vamă al SUA vor asigura securitatea delegațiilor americane … Articolul Furie în Italia: agenți ICE la Jocurile Olimpice de iarnă apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
19:30
Ministrul Apărării Radu Miruță a discutat cu o delegație a Congresului SUA despre securitatea regională și apărarea colectivă în NATO. S-au abordat cooperarea bilaterală, implicațiile războiului din Ucraina și rolul strategic al Mării Negre, subliniind importanța Parteneriatului Strategic România-SUA. Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, s-a întâlnit cu o delegație a Congresului SUA, condusă de congresmanul … Articolul Radu Miruță întâlnește delegația Congresului SUA la MApN apare prima dată în Main News.
19:20
UEFA a decis soarta meciului Lyon – PAOK, în urma tragediei în care 7 suporteri greci și-au pierdut viața. Deși oficialii echipei PAOK au solicitat amânarea disputei, UEFA a refuzat. Echipa va acoperi cheltuielile de repatriere a fanilor decedați și continuă să gestioneze situația în România. Accident tragic soldat cu 7 fani greci decedați în … Articolul Decizia UEFA după tragedia de la meciul Lyon – PAOK: 7 fani greci morți apare prima dată în Main News.
19:20
Furia în Italia după anunțul despre detașarea agenților ICE la Jocurile Olimpice de iarnă a generat critici dure din partea politicienilor. Primarul Milanului i-a numit „o miliție care ucide”, iar propunerile de interzicere a agenților s-au înmulțit. Securitatea va rămâne sub autoritatea italiană, iar misiunea HSI se concentrează pe criminalitatea transnațională. Agenții Serviciului de Imigrare … Articolul Furie în Italia: agenți ICE și violența de la Jocurile Olimpice de iarnă apare prima dată în Main News.
