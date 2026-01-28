Trump susține șefa Securității Interne: „Face o treabă foarte bună”

22:20

Rapid se află pe locul secund în Superliga de fotbal, la doar un punct de liderul Universitatea Craiova. Echipa giuleșteană a întărit atacul cu brazilianul Talisson de Almeida, adus de la Red Bull Bragantino. Fericit pentru transfer, acesta promite dedicare și implicare pentru a face suporterii fericiți. Rapid ocupă locul 2 în Superliga, la un … Articolul Rapid își intensifică atacul cu întăriri din Brazilia pentru titlu apare prima dată în Main News.