Hidroelectrica atinge record pe bursă: acțiuni la cel mai înalt nivel de la listare

Tragedia a lovit clubul PAOK după ce șapte fani au murit într-un accident în România. O veste devastatoare a dus la decesul unui alt suporter de 54 de ani, care avea probleme cardiace. Oficialii clubului lucrează pentru repatrierea victimelor, iar comunitatea sportivă își exprimă durerea.