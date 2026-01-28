Reclame sau abonament: Cum va funcționa aplicația ta preferată?

23:20

Tzancă Uraganu s-a declarat profund dezamăgit de legea privind pedepsirea minorilor în cazuri penale, afirmând că aceasta favorizează violența. El crede că copiii ar trebui să răspundă penal mai devreme, pentru a preveni consecințe severe. Artistul sugerează că internarea într-un centru de reeducare ar putea fi o soluție eficientă. Tzancă Uraganu reacționează la moartea lui … Articolul Tzancă Uraganu reacționează la moartea lui Mario Berinde și opinia despre lege apare prima dată în Main News.