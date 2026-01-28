Germania aruncă pe masă UE cu două viteze. De ce România nu va fi afectată

16:10

Astăzi a început, la tribunalul din Bruxelles, procesul prin care Compania Pfizer îi cere României 564 de milioane de euro pentru neexecutarea contractului de achiziții prin care ar fi trebuit să mai primească 29 de milioane de doze de vaccin COVID 19 Pfizer și BioNTech au dat România în judecată, pentru că țara noastră ar […]