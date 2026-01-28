O avocată liberală, dusă la audieri după ce a fost surprinsă primind o mită de 60.000 de euro
28 ianuarie 2026
Avocata Adriana Georgescu, membră PNL și persoană apropiată de premierul Ilie Bolojan, a fost adusă la audieri la DNA, după ce a fost surprinsă în flagrant în timp ce primea 60.000 de euro. Suma ar reprezenta o primă tranșă dintr-o pretinsă mită de 500.000 de euro. De asemenea, a fost reținut și un bărbat care […]
• • •
Polițiștii au efectuat miercuri percheziții în trei locații, în dosarul în care doctorul Cristian Andrei este cercetat pentru viol și agresiune sexuală, acesta urmând să fie dus la audieri, potrivit Agerpres. Potrivit Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB), polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Sector 1 au pus în executare trei mandate […]
Grupul de Luptă NATO din România (FLF BG) a organizat, în perioada 19–25 ianuarie, exercițiul EAGLE SPEARHEAD 2026, cel mai complex și important exercițiu desfășurat până acum de această structură, se arată într-un comunicat al Grupului de Luptă NATO din România. Activitatea a avut loc la Cincu și a urmărit modul în care forțele aliate […]
Agenția Basilica îi aduce un omagiu Marthei Bibescu, despre care Charles de Gaulle spunea că e „personificarea Europei” # QMagazine.ro
Cu exact 140 de ani în urmă, în 28 ianuarie 1886, se năștea Martha Bibescu, fiica diplomatului Ion Lahovary și a Emmei Mavrocordat, descendentă din familie boierească. Este cunoscută pentru activitatea literară, dar și pentru influența puternică pe care a avut-o în epocă. Președintele francez Charles de Gaulle, a numit-o „personificarea Europei”, scrie Basilica.ro. Martha […]
Fostul președinte Traian Băsescu a avut câștig de cauză în procesul cu Administrația Prezidențială. Curtea de Apel București a decis astăzi ca fostului președinte să i se restituie suma de 754.234,84 lei reprezentând indemnizaţia lunară. Decizia nu este definitivă. „Admite cererea. Anulează Ordinul nr.55/2022 şi adresa SG 6462/26.05.2022. Obligă pârâta să plătească reclamantului suma de […]
14:40
Deputatul PSD Marius Budăi a ajuns la concluzia că în guvernul României sunt doi „scamatori” care se străduiesc să convingă pe toată lumea de eficiența măsurilor de austeritate. Social democratul face referire la premierul Ilie Bolojan și la ministrul de Finanțe Alexandru Nazare. În opinia lui Budăi, cei doi „scamatori”/ „vrăjitori” se folosesc de trucuri […]
Avertismentul PSD pentru Bolojan: Pachetul de măsuri guvernamental va fi susținut doar dacă va fi însoțit de măsurile de relansare economică # QMagazine.ro
Partidul Social Democrat anunță că va susține în Parlament pachetul guvernamental privind reducerea cheltuielilor din administrația publică doar dacă acesta va fi însoțit de măsurile propuse de PSD pentru stimularea economiei naționale. Reprezentanții formațiunii subliniază că cele două componente „nu pot și nu trebuie separate”. „PSD își afirmă decizia fermă de a susține în Parlament […]
Germania va face presiuni pentru o Uniune Europeană „cu două viteze”, în încercarea de a depăși inerția decizională din blocul celor 27 de state membre și de a dinamiza economiile acestora, pledând pentru ca un grup central de state membre să avanseze mai rapid în privința politicilor-cheie, pentru a face Europa mai puternică și mai […]
Într-un studiu pentru Institutul Internațional pentru Studii privind Orientul Mijlociu și Balcanii (IFIMES) din Slovenia, col.(r.) dr. Cătălin Balog, analist și trainer cu experiență în intelligence, securitate informațională și comunicare strategică, aprofundează chestiunea cea mai fierbinte a ultimei perioade în România: rușii care „vin” peste noi și ne dirijează viețile de la distanță. În realitate, […]
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat înființarea Centrului de Management al Obezității în cadrul Institutului Național de Endocrinologie „C.I. Parhon”. Noul centru promite o abordare interdisciplinară și pe termen lung a uneia dintre cele mai presante probleme de sănătate publică, oferind pacienților evaluare completă, tratament coordonat și sprijin continuu pentru prevenirea complicațiilor, menționeazǎ ministrul pe […]
Guvernul francez a răspuns secretarului general al NATO Mark Rutte după ce acesta a declarat că Europa nu se poate apăra fără SUA, scrie Politico. „Nu, dragă Mark Rutte. Europenii pot și trebuie să își asume responsabilitatea pentru propria securitate. Chiar și Statele Unite sunt de acord. Acesta este pilonul european al NATO”, a declarat […]
Grindeanu: Îi dau dreptate președintelui Nicușor Dan, că nu era nevoie să creștem TVA # QMagazine.ro
Sorin Grindeanu, președintele PSD, este decis să nu accepte varianta ca Guvernul să își asume răspunderea separat pe pachetul de măsuri privind administrația și pe cel privind relansarea economică. Declarația de luni a liderului social democrat vine după ce în ședința de coaliție s-a încercat decuplarea celor două pachete de măsuri. „Noi ne-am vazut azi […]
MediaSind face un apel public către premierul Ilie Bolojan să oprească un posibil tun imobiliar cu patrimoniul și istoria TVR # QMagazine.ro
Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind – Filiala MediaSind TVR îi solicită public prim-ministrului României, Ilie Bolojan, să nu permită includerea pe ordinea de zi a Guvernului un proiect de Hotărâre de Guvern care ar viza transferul din administrarea Societății Române de Televiziune către Ministerul Culturii a imobilului situat pe strada Moliere/Monet nr. 2, împreună cu […]
Bolojan nu știe încă dacă își va asuma sau nu răspunderea pe proiectele privind reforma administrației locale și măsurile de redresare economică # QMagazine.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că până la finalul săptămânii urmează să fie luată o decizie referitoare la modul în care vor fi promovate proiectele pentru reforma administrației locale și centrale și privind măsurile de redresare economică. „Până la finalul acestei săptămâni vom lua o decizie cu privire la modul în care cele două proiecte […]
Proiectul de lege promovat de Emmanuel Macron în Franta care vizează interzicerea accesului la rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani deschide o problemă mult mai amplă decât protecția minorilor. Pentru a-i identifica pe cei sub vârsta legală, statul va fi nevoit să impună mecanisme de verificare a vârstei pentru toți utilizatorii, inclusiv pentru adulți, cu […]
Deși Emmanuel Macron a asigurat-o pe Maia Sandu de sprijinul ferm și de dezvoltarea relațiilor comercial-economice, Franța a anunțat că va suspenda, începând cu data de 8 februarie, importul și comercializarea pe teritoriul său a anumitor produse alimentare provenite din afara Uniunii Europene. Măsura de urgență vizează o listă extinsă de produse esențiale pentru exportul […]
Decizia ministrului Justiției după crima din Cenei: Am dispus constituirea unui grup de lucru care să analizeze oportunitatea modificării condițiilor răspunderii penale a minorilor # QMagazine.ro
Radu Marinescu, ministrul Justiției, anunță constituirea unui grup de lucru care să analizeze eventualitatea modificării condițiilor răspunderii penale a minorilor. „Crima comisă de minorii din Timiș ne-a șocat pe toți. Am dispus astăzi constituirea unui grup de lucru în cadrul Ministerului de Justiție care să analizeze oportunitatea modificării condițiilor răspunderii penale a minorilor, inclusiv sub […]
Patru instituții urmează să își înceteze activitatea, iar o companie municipală va fi dizolvată, conform unor proiecte care urmează să fie dezbătute în ședința de joi a Consiliului General al Capitalei, potrivit Agerpres. Este vorba despre Centrul Expo Arte, Centrul pentru Seniori, Centrul pentru Tineret, Centrul Cultural Lumina și Compania Municipală Imobiliară. Cele patru instituții […]
Davos 2026 nu a fost un eveniment care a schimbat lumea, ci unul care a recunoscut că lumea s-a schimbat deja # QMagazine.ro
Multă lume nu a reușit încă să digere informația că globalismul s-a născut, iar așa-zisele elite nu au reușit să îi construiască instituțiile necesare. Drept urmare, lumea a alunecat într-un post-globalism încă nedefinit, un interregn deocamdată incert. La Davos s-a încercat un management al pagubelor. Un interregn prelungit: de la Gramsci și Carney la politica […]
Regimul Nicușor Dan vrea fond suveran de investiții. Când l-a vrut PSD, a fost „jaf național” # QMagazine.ro
Pe masa guvernului se va afla curând propunerea de înființare a unui fond suveran de investiții, alimentat inclusiv din banii pilonului 2 de pensii, care să ajute dezvoltarea companiilor românești, anunțul fiind făcut azi de consilierul prezidențial pentru politici sociale și economice, Radu Burnete, într-o analiză pentru Ziarul Financiar. O mică problemă: când PSD a încercat […]
Zelenski, după trilaterala Ucraina-Rusia- SUA: Vor avea loc alte întâlniri, poate chiar săptămâna viitoare # QMagazine.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a subliniat sâmbătă caracterul constructiv al negocierilor trilaterale care s-au desfășurat în ultimele două zile în Emiratele Arabe Unite (EAU) între Ucraina, Rusia și SUA, negocieri despre care a afirmat că s-au concentrat pe „posibilele criterii pentru încheierea războiului” și a avansat posibilitatea unor noi astfel de întâlniri chiar săptămâna viitoare, […]
Deși fermierii români îl denunță, Nicușor Dan anunță că Acordul MERCOSUR va aduce creșteri de 10%-15% industriei auto românești # QMagazine.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a participat, astăzi, la Iași, la manifestările dedicate Zilei Unirii Principatelor Române. Întrebat de jurnaliști despre acordul UE-Mercosur, Nicușor Dan a transmis că acordul este „extrem de benefic pentru România”. România a votat în favoarea Acordului comercial dintre Uniunea Europeană şi statele Mercosur, din care fac parte Argentina, Brazilia, Paraguay şi […]
În timp ce armata americană își continuă campania care vizează presupusele ambarcațiuni ale cartelurilor de droguri, generalul Dan Caine, președintele Statului Major Interarme, convoacă o întâlnire rară a tuturor liderilor militari de rang înalt din cele 34 de țări din emisfera vestică. Aceasta va fi prima dată când o astfel de întîlnire este convocată și […]
Nicușor Dan, huiduit la Focșani și la Iași: Aveți simpatia mea, pentru că și eu am huiduit politicieni! # QMagazine.ro
Președintele Nicușor Dan le-a transmis „La mulți ani!” participanților la manifestările dedicate Zilei Unirii Principatelor de la Focșani, care l-au huiduit în Piața Unirii. El a declarat că dreptul de a huidui autoritățile este „un drept pentru care niște oameni au murit„, dar le-a transmis protestatarilor săi că acest drept vine la pachet cu responsabilitatea pe care […]
Șapte din zece români consideră că țara se îndreaptă într-o direcție greșită, conform ultimului Barometru Informat.ro – INSCOP Research, realizat în perioada 12-15 ianuarie. Potrivit cercetării sociologice, 22,1% dintre respondenți sunt de părere că lucrurile în România se îndreaptă într-o direcție bună (față de 24,2% în martie 2025 și 24,1% în noiembrie 2025), 70,9% cred […]
Băluță îl somează public pe Ciprian Ciucu să nu se mai plângă și să vină cu soluții concrete # QMagazine.ro
Primarul sectorului 4, Daniel Băluță, consideră „inadmisibil cinismul pe care îl afișează Primarul General la adresa oamenilor suferinzi și a persoanelor cu handicap” și îl acuză de lipsă de viziune și amatorism. Băluță îl somează pe Ciprian Ciucu să „nu se mai plângă la nesfârșit” și să vină cu soluții concrete și afirmă că nu […]
Planul de reconstrucție al Ucrainei, aproape de finalizare. Viktor Orban se încăpățânează: Nu plătim! # QMagazine.ro
Un plan de reconstrucție de miliarde de dolari pentru Ucraina este aproape de finalizare, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în noaptea de joi spre vineri, informează Agerpres. Vorbind după un summit al UE de la Bruxelles, Von der Leyen a declarat că Uniunea Europeană, Statele Unite și Ucraina sunt „aproape de […]
Președintele Nicușor Dan, a anunțat, vineri, că există șanse ca numirea unor șefi la SRI și SIE să fie făcută în următoarele săptămâni. Întrebat când ar urma să fie făcute nominalizările la conducerea SRI și SIE, precum și votul în Parlament, șeful statului a răspuns: „Sunt șanse să fie în următoarele săptămâni”. Nicușor Dan a […]
Parlamentul European a dezbătut, astăzi, raportul „Drones and new systems of warfare – the EU’s need to adapt to be fit for today’s security challenges” (2025/2088(INI)), un raport de inițiativă elaborat în cadrul Comisiei pentru securitate și apărare (SEDE). Raportul a fost inițiat ca răspuns la transformările profunde ale mediului de securitate european și internațional. […]
Au existat în timp unele discursuri considerate mai apoi istorice, cel mai adesea prin enunțarea crudă a realității, fără perdea sau diplomație. Au provocat la vremea respectivă disconfort masiv, indignare, dar și treziri de conștiință. Ceva asemănător credem că s-a petrecut acum la Davos, unde premierul Canadei, Mark Carney, a susținut un discurs pe cât […]
Peste jumătate dintre eurodeputații români au votat joi împotriva moțiunii de cenzură depuse de grupul Patrioți pentru Europa împotriva Comisiei Europene, în timp ce șase au votat pentru, iar doi s-au abținut, informează Agerpres. Parlamentul European a respins joi, cu o majoritate largă, o moțiune de cenzură împotriva Comisiei Europene, depusă de grupul Patrioți pentru […]
Președintele american Donald Trump a lansat așa-numitul „Consiliu al Păcii”, un organism pentru rezolvarea conflictelor internaționale, al cărui cost pentru o calitate de membru permanent este de 1 miliard de dolari. Consiliul a fost inițial conceput pentru a supraveghea reconstrucția Gazei, însă proiectul acestui organism nu pare să limiteze rolul său la teritoriul palestinian. Într-un […]
Ciolacu, către Bolojan: Ai sacrificat oameni, ai mințit instituții, ai manipulat cifre și ai pus economia pe brânci. Ești doar un zapciu al austerității! # QMagazine.ro
Fostul premier social democrat Marcel Ciolacu îl acuză pe Ilie Bolojan că și-a „înșelat partenerii de guvernare, ai minițit presa și mediul de afaceri, inclusiv la rectificările bugetare bazate pe aceste artificii contabile”. Într-o recentă postare pe Facebook, Ciolacu îi atrage atenția actualului premier că toate tăierile și creșterile de taxe au avut un „efect […]
În scandalul generat de noua lege privind dobândirea și păstrarea cetățeniei ucrainene, intrată în vigoare începând cu data de 16 ianuarie 2026, a intervenit și Ambasada Ucrainei de la București. Într-un comunicat, ambasada Ucrainei atrage atenția asupra faptului că în presa din România se încearcă interpretarea conținutului legii ucrainene. Ambasada face o scurtă cronologie a […]
Președintele american Donald Trump a promis, în discursul susținut la Forumul Economic Mondial de la Davos, că nu va recurge la forță pentru a anexa Groenlanda, dar a insistat că își menține obiectivul ca SUA să cumpere această „bucată de gheață pentru a proteja lumea” și a cerut „negocieri imediate”. De asemenea, Trump și-a exprimat […]
Senator român, Scrisoare deschisă către Maia Sandu: Singura modalitate de apartenență a Republicii Moldova la NATO și UE este punerea teritoriului dintre Prut si Nistru sub guvernarea integrală a legilor românești # QMagazine.ro
Scrisoare deschisă către doamna Maia Sandu, președintele Republicii Moldova Stimată doamnă președinte, Declarația dumneavoastră de acum 10 zile „Dacă ar fi un referendum, aș vota pentru unirea cu România”, făcută în cadrul unui podcast realizat de jurnaliștii britanici Rory Stewart și Alastair Campbell a readus în dezbaterea publică opțiunea Re-unirii României cu Republica Moldova. În […]
Parlamentul European a decis miercuri, cu o majoritate simplă, să solicite Curții de Justiție a UE să evalueze dacă acordul UE-Mercosur este conform cu tratatele UE, informează Agerpres. Cu 334 de voturi pentru, 324 împotrivă și 11 abțineri, Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care solicită un aviz juridic din partea CJUE cu privire […]
Președintele Nicușor Dan a primit din partea Președintelui Donald Trump trei documente: inivitația de face parte din Consiliul Păcii (Board of Peace – BoP) care ca va gestiona Gaza post-conflict, Carta acestui organism și invitația de a semna această Cartă cu ocazia Forumului Economic de la Davos la data de 22 ianuarie. Așa ar fi […]
Pfizer vs. România. „Cine va plăti, dacă România va pierde procesul cu Pfizer, jumătatea de MILIARD de euro?” # QMagazine.ro
Astăzi a început, la tribunalul din Bruxelles, procesul prin care Compania Pfizer îi cere României 564 de milioane de euro pentru neexecutarea contractului de achiziții prin care ar fi trebuit să mai primească 29 de milioane de doze de vaccin COVID 19 Pfizer și BioNTech au dat România în judecată, pentru că țara noastră ar […]
Analist american: Lui Trump îi place să facă schimbări de regimuri ieftin, fără trupe la sol # QMagazine.ro
Strategia de atac a lui Donald Trump în politica externă este decriptată într-un mod foarte interesant de către celebrul analist american John Mearsheimer, în podcastul Piers Morgan Uncensored de astăzi. Acesta explică faptul că Trump este interesat să producă schimbări ale unor regimuri la putere în diverse state, gen Venezuela ori Iran, prin operațiuni rapide […]
PSD: România a manifestat în permanență o atitudine corectă față de Ucraina, similară cu cea a Poloniei, Cehiei sau Germaniei # QMagazine.ro
PSD solicită intervenția urgentă a autorităților în problema dublei cetățenii a românilor din Ucraina. Într-un comunicat de presă transmis Q Magazine, PSD cere Administrației Prezidențiale și Guvernului prin Ministerul Afacerilor Externe, să clarifice urgent cu autoritățile ucrainene motivele pentru care România a fost omisă din lista statelor pentru care Ucraina a reglementat posibilitatea de a […]
O nouă lege privind dobândirea și păstrarea cetățeniei ucrainene, intrată în vigoare începând cu data de 16 ianuarie 2026, stârnește nemulțumire în comunitatea românească din Ucraina, informează ziare.com. Actul normativ adoptat de autoritățile de la Kiev stipulează condițiile în care poate fi dobândită cetățenia multiplă, dar și lista țărilor cu care Ucraina acceptă acord de […]
Grindeanu: PSD insistă ca deficitul trebuie să fie diminuat ca o urmare firească a unei creșteri economice sănătoase, nu al tăierilor continue # QMagazine.ro
Guvernul își va angaja răspunderea pe măsurile privind reforma administrației la pachet cu măsurile de relansare economică propuse de PSD. Sorin Grindeanu, președintele PSD, a afirmat că „este un gest logic și așteptat de tot mediul de afaceri”. „Vor fi proiecte de lege separate, la fel ca la angajările de răspundere trecute, ca să nu existe […]
Deputatul PSD Adrian Câciu îl acuză pe Ilie Bolojan că a mințit în legătură cu starea bugetului și afirmă că premierul „a încasat cu 5 miliarde lei mai puțin decat a programat Ciolacu și a cheltuit cu 6,2 miliarde lei mai mult”. Într-o postare pe Facebook, Câciu analizează datele publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice […]
Analiză Sierra Quadrant: Finalul anului 2025 a adus o degradare accentuată a disciplinei de plată. Octombrie și noiembrie, luni critice pentru blocajul financiar # QMagazine.ro
Economia românească pare că atârnă de un fir de ață, cu afaceri tot mai vulnerabile. Pe fondul efectelor inflației, a creșterii taxelor, a accentuării blocajului financiar, lipsei de finanțare și în absența unor planuri de business predictibile, multe dintre companii se cufundă tot mai adânc în dificultăți financiare, avertizează analiștii de la Sierra Quadrant, într-o […]
Protestul fermierilor. „Comerțul liber fără date, fără control și fără standarde egale nu este comerț liber, ci dumping mascat” # QMagazine.ro
200 de fermieri din România participă, alături de fermierii din celelalte state europene, la protestul din fața Parlamentului European de la Strasbourg pentru a-și exprima nemulțumirile și opoziția față de recentul acord de liber schimb UE-Mercosur. Protestul de astăzi are loc cu o zi înaintea votului privind o contestație în justiție a acordului Mercosur. Aproximativ […]
Două noi propuneri liberale pentru funcții publice: Daniel Constantin și Adrian Zvîncă # QMagazine.ro
Biroul Politic Național al PNL a decis, luni, ca Daniel Constantin să fie propus pentru funcția de președinte al Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior, iar Adrian Zvîncă – președinte al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Conform unui comunicat al PNL, în prima ședință a conducerii liberalilor din acest an au fost […]
Rumen Radev va demisiona mâine, după 9 ani, din funcția de Președinte al Bulgariei a declarat el luni, într-un discurs adresat națiunii. Până la sfârșitul mandatului, funcția va fi preluata de Ilyana Iotova, actualul vicepreședinte al țării. Despre Rumen Radev existau deja zvonuri că inițiază un proiect politic, un partid cu care ar urma să […]
