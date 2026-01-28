Percheziții în dosarul doctorului Cristian Andrei

19:50

Rumen Radev va demisiona mâine, după 9 ani, din funcția de Președinte al Bulgariei a declarat el luni, într-un discurs adresat națiunii. Până la sfârșitul mandatului, funcția va fi preluata de Ilyana Iotova, actualul vicepreședinte al țării. Despre Rumen Radev existau deja zvonuri că inițiază un proiect politic, un partid cu care ar urma să […]