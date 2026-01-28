Sprijin pentru familiile victimelor după accidentul tragic din apropiere de Lugojel, anunță Alfred Simonis

09:10

Oncologia nu mai este ce era acum zece ani. Medicina personalizată, imunoterapia și testele genetice sunt folosite la ordinea zilei, iar următorul pas ar putea fi depistarea mai multor tipuri de cancer printr-o simplă analiză de sânge. Dr. Petra Curescu vorbește în a doua parte a interviului acordat Tion despre vaccinuri, cancere „tăcute”, rolul stresului și despre cum arată viitorul tratamentului oncologic.