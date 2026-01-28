România, tot mai datoare. Guvernul Bolojan face ceea ce condamna la alții. Plafonul de împrumut a crescut la aproape 100 miliarde de euro în 2026

10:50

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, lansează un apel către profesioniști pentru ocuparea postului de director general al Romsilva. Instituția, afectată de scandaluri de corupție, are nevoie de un lider pregătit să implementeze reforme și să combată corupția. Diana Buzoianu, ministrul Mediului, este în căutarea unui nou director pentru Romsilva. Instituția a fost zguduită de scandaluri de […]