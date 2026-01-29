Elena Lasconi demisionează din fruntea USR Câmpulung după 5 ani de mandat

19:40

Prețul mediu al terenului agricol în România a fost de 8.700 euro/hectar în 2024, sub media UE de 15.224 euro. Cele mai scumpe terenuri se află în Malta, cu 201.263 euro/hectar. România depășește țări precum Bulgaria și Finlanda, dar este sub Franța. Închirierea medie în UE este de 295 euro/hectar.