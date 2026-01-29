Hidroelectrica și EDF colaborare pentru hidrocentrala Tarnița-Lăpuștești

05:30

Japonia dezvoltă trenul L0 Series, cel mai rapid din lume, capabil să atingă 603,5 km/h. Cu magnetismul ca bază, acest tren va reduce timpul de călătorie între Tokyo și Nagoya la 40 de minute. Cu toate acestea, implementarea sa în Europa ar fi dificilă, datorită infrastructurii necesare și preferințelor pentru confort. Japonia dezvoltă trenul L0 … Articolul Japonia dezvoltă cel mai rapid tren din lume: va circula și în Europa? apare prima dată în Main News.