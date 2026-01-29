Portarul Benficăi înscrie golul calificării în Champions League cu Real
Nebunie în Champions League! Portarul Benficăi a marcat golul calificării în ultima fază împotriva Real Madrid. Află lista echipelor calificate în optimile competiției și rezultatele dramatice din ultima etapă. Inter și PSG au ratat calificarea directă, intensificând lupta din play-off. UCL este plină de surprize! Benfica se califică în optimi după o victorie dramatică împotriva

Patru frați români trăiesc de 26 de ani pe străzile din Italia, într-un cort improvizat în Padova. Maria, cunoscută drept „cerșetoarea blândă", se teme de evacuare. Familia se întreține din pomană, ajutându-și copiii rămași în România. Autoritățile locale planifică o nouă intervenție pentru curățarea zonei. Patru frați români, cunoscuți sub numele de „cerșetorii blânzi" din
Borussia Dortmund a fost învinsă de Inter cu 0-2, iar echipa antrenată de Cristi Chivu se califică în play-off-ul UEFA Champions League. În ciuda câtorva ocazii, Dortmund nu a reușit să marcheze. Inter vine după o victorie impresionantă în campionat și se menține pe primul loc în Serie A. Inter, antrenată de Cristi Chivu, învinge
Japonia dezvoltă trenul L0 Series, cel mai rapid din lume, capabil să atingă 603,5 km/h. Cu magnetismul ca bază, acest tren va reduce timpul de călătorie între Tokyo și Nagoya la 40 de minute. Cu toate acestea, implementarea sa în Europa ar fi dificilă, datorită infrastructurii necesare și preferințelor pentru confort. Japonia dezvoltă trenul L0
Șefia SRI și SIE va fi decisă în săptămânile următoare, cu nume din PSD, PNL și independenți propuse pentru aceste poziții cheie. Președintele Nicușor Dan a subliniat importanța experienței și abilității politice pentru candidați. Analiza va include și numirile șefilor marilor parchete, cu mandatele actualilor expirând în martie. Numirile pentru șefia SRI și SIE se
Trei adolescenți din Mureș, cu vârste de 13, 15 și 16 ani, au agresat un taximetrist după ce au refuzat să plătească cursa. Minorii, care fugiseră dintr-un centru de plasament, au fost reținuți de poliție. Taximetristul a fost rănit și a fost dus la spital, fiind acum în afara oricărui pericol. Trei adolescenți de 13,
Liderul Partidului Popular European, Manfred Weber, propune fuziunea funcțiilor de președinte al Comisiei Europene și Consiliului European pentru a eficientiza reprezentarea UE în afacerile internaționale. El pledează pentru un președinte european unic, subliniind necesitatea unei politici externe consolidate. Liderul PPE, Manfred Weber, propune fuziunea funcțiilor de președinte al Comisiei și al Consiliului European pentru eficiență
Hidroelectrica colaborează cu EDF pentru dezvoltarea hidrocentralei Tarnița-Lăpuștești, un proiect de 50 de ani, afectat de întârzieri și eșecuri. Acționarii au aprobat înființarea unei companii mixte, cu scopul de a relansa acest proiect esențial pentru energia regenerabilă din România. Detalii despre evoluția proiectului și provocările întâmpinate. Hidroelectrica și EDF au înființat o companie mixtă pentru
Sorin Grindeanu subliniază importanța finanțării pentru toate șantierele legate de infrastructura medicală și de transport, esențiale pentru finalizarea obiectivelor din PNRR. De asemenea, el afirmă că programele de sprijin pentru agricultori trebuie continuate și că este necesară protecția socială pentru categoriile vulnerabile în contextul inflației ridicate. Sorin Grindeanu cere finanțare asigurată pentru toate şantierele de
Ucraina solicită Uniunii Europene să acționeze împotriva „flotei fantomă" a Rusiei, invocând confiscarea petrolierei de către SUA. Reprezentantul Vladislav Vlasiuk afirmă că doar presiunea sporită poate ajuta la negocierile pentru încheierea războiului, subliniind că rușii nu sunt atât de înfricoșători și că trebuie oprite navele. Ucraina solicită UE să ia măsuri fizice împotriva flotei rusești
Clasamentul grupei principale UEFA Champions League s-a decis, iar echipe mari precum Real Madrid, PSG și Inter au ratat calificarea în optimile de finală. Arsenal a dominat cu 24 de puncte, urmată de Bayern și Liverpool, în timp ce rezultatele finale au adus surprize în competiție. Detalii despre meciuri și clasamente. Grupa principală UEFA Champions
Prețul benzinei în România a depășit 8 lei pe litru, majoritatea costurilor venind din taxe, care reprezintă peste 55% din prețul final. Deși suntem al treilea producător de țiței din UE, piața europeană și taxele ridicate influențează nivelul prețurilor pentru șoferi, care plătesc astfel „taxă la taxă". Prețul benzinei în România depășește 8 lei pe
Ecuadorul acuză un agent ICE de încercarea de a intra în consulatul său din Minneapolis, incident care a generat o notă de protest adresată Ambasadei SUA. Personalul consulatului a protejat cetățenii ecuadorieni, subliniind imunitatea diplomatică. Campania „Metro Surge" a contribuit la tensiuni în oraș. Un agent ICE a încercat să intre în consulatul Ecuadorului din
Elena Lasconi a demisionat de la conducerea USR Câmpulung după 5 ani, invocând dificultățile mandatului și dorința de a se concentra pe proiectele pentru comunitate. Demisia sa a fost influențată de tensiuni interne și critici legate de gestionarea deszăpezirii. Lasconi subliniază că dorește să sprijine colegii săi în continuare. Elena Lasconi a demisionat de la
Benfica s-a calificat dramatic în play-off-ul Champions League după un meci spectaculos cu Real Madrid, în care portarul Trubin a marcat un gol incredibil în ultima fază. Reușita lui a dus scorul la 4-2, asigurându-le lusitanilor locul 24, în timp ce Marseille a fost eliminată din competiție. Benfica s-a calificat dramatic în play-off-ul UCL după
Traficul pe drumul Câmpina-Cornu, județul Prahova, a fost oprit după prăbușirea unei benzi din cauza instabilității terenului. Consiliul Județean nu poate interveni imediat, așteptând preluarea drumului de la Primăria Câmpina. Localnicii cer soluții definitive, iar traficul este deviat pe rute alternative. Traficul pe drumul Câmpina-Cornu a fost închis din cauza prăbușirii unei benzi Cauzele prăbușirii
Firma Atlassib, fondată în 1993 de Ilie Carabulea, se confruntă cu pierderi și dificultăți în livrarea coletelor. Clienții raportând refuzuri, viitorul companiei devine incert. Carabulea a avut o carieră controversată, fiind condamnat în trecut pentru corupție. Descoperiți mai multe despre problemele curente ale Atlassib. Firma Atlassib, fondată în 1993, se confruntă cu dificultăți financiare și
Avion prăbușit în nord-estul Columbiei, toate cele 15 persoane la bord au murit. Aeronava, un Beechcraft 1900, a dispărut în apropierea graniței cu Venezuela, iar autoritățile au confirmat că nu există supraviețuitori. Cauzele accidentului nu au fost încă stabilite, iar căutările continuă în zonă. Un avion Beechcraft 1900 s-a prăbușit în nord-estul Columbiei, la granița
Crin Antonescu reacționează vehement la criticile lui Cristian Tudor Popescu, sugerând că acesta se află într-o stare de exaltare similară cu cea din vremea Kovesi. Antonescu contestă sprijinul lui Ilie Bolojan pentru candidatura sa și recunoaște eșecul din primul tur al alegerilor prezidențiale, adresând critici acide lui CTP. Crin Antonescu a reacționat dur la criticile
Avocata Adriana Georgescu, membră a PNL Sector 1, a fost prinsă de DNA în flagrant, primind 60.000 de euro pentru intervenții în justiție. Alături de ea, un bărbat care pretindea a fi general SIE. Ambii sunt acuzați de trafic de influență, fiind suspectați că ar fi cerut 500.000 de euro în schimbul promisiunilor. Avocata Adriana
Poșta Română a anulat licitația pentru achiziția a 350 de scutere electrice din cauza lipsei ofertelor corecte. Firmele interesate au solicitat modificări ale condițiilor, dar Poșta a păstrat specificațiile inițiale. Contractul, estimat la 2,8 milioane de euro, rămâne neatribuit. Poșta Română a anulat licitația pentru achiziția a 350 de scutere electrice din cauza lipsei ofertelor
Cristi Chivu și o întâlnire cu Jose Mourinho: Potențialii adversari ai Inter în Champions League
Cristi Chivu, antrenorul celor de la Inter, va putea întâlni echipa lui Jose Mourinho în play-off-ul Champions League. Inter a câștigat meciul cu Borussia Dortmund, dar a ratat calificarea directă în optimile competiției. Posibilele adversare includ Benfica și Bodo/Glimt, ambii promițând confruntări interesante. Inter a câştigat cu 2-0 meciul cu Borussia Dortmund, dar nu s-a
Un avion Beechcraft 1900 s-a prăbușit în Colombia, în apropierea graniței cu Venezuela, provocând moartea a 15 persoane, inclusiv un politician local. Avionul, care decolase din Cucuta, a dispărut de pe radar în timpul zborului. Zona este cunoscută pentru plantațiile de coca și activitatea grupurilor armate. Un avion Beechcraft 1900 al companiei Searca s-a prăbușit
Romania și Germania au semnat un acord de cooperare militară, consolidând relațiile bilaterale în domeniul apărării. Acordul se concentrează pe achiziții, suport logistic și co-dezvoltare de echipamente militare, subliniind rolul României ca „locomotivă" în efortul european de securitate. România și Germania au semnat un acord de cooperare militară la Berlin Acordul vizează achizițiile militare, suportul
Bruce Springsteen a lansat piesa „Streets of Minneapolis", un protest emoționant împotriva acțiunilor agenției ICE. Melodia aduce un omagiu victimelor Renee Good și Alex Pretti, evidențiind lupta împotriva teroarei de stat în Minneapolis și strigătul pentru dreptate. Ascultă acum noua compunere a artistului! Bruce Springsteen a lansat piesa „Streets of Minneapolis" ca un protest împotriva
Simplificarea înregistrării fiscale și suspendarea sancțiunilor pentru sedii secundare
Înregistrarea fiscală a sediilor secundare va fi simplificată, conform unui proiect de ordonanță al Guvernului. Aceasta se aplică sediilor care plătesc salarii și
Presa din Spania critică aspru Real Madrid după un meci dezamăgitor. Jurnaliștii subliniază lipsa de agresivitate și o apărare fragilă, descriind linia defensivă ca aproape transparentă. În comparație, Mourinho este lăudat ca un mare strateg în fotbal. Real Madrid, pe locul 9, va juca în play-off. Presa din Spania critică dur echipa Real Madrid Defensiva … Articolul Presa spaniolă atacă Real Madrid: „Dezastru total!” apare prima dată în Main News.
Agenții ICE implicați în uciderea lui Alex Pretti în Minneapolis au fost suspendați din funcție. Incidentul a generat controverse, fiind investigat de DHS. Pretti, un asistent medical, a fost împușcat în timpul unei confruntări, provocând tensiuni legate de politica de imigrație a administrației Trump. Două agenți ICE au fost suspendați după împușcarea mortală a lui … Articolul Agenții ICE suspendați după împușcarea fatală a lui Alex Pretti apare prima dată în Main News.
Ministrul Economiei, Irineu Darău, a subliniat importanța protejării programului SAFE de infiltrațiile rusești, asigurând că nu se va executa niciun contract cu legături spre Rusia. Verificările vor fi stricte, iar transparența lanțului de furnizori este esențială pentru securitatea națională. România se confruntă cu un război hibrid și riscuri permanente. Ministrul Economiei, Irineu Darău, a subliniat … Articolul Programul SAFE: Protecție împotriva infiltrațiilor rusești, fără contracte cu Rusia apare prima dată în Main News.
FBI a efectuat percheziții într-un birou electoral din Georgia, legate de acuzațiile de fraudă electorală avansate de Donald Trump după alegerile din 2020. Agenții au confiscat computere și buletine de vot, investigând posibile interferențe. Trump continuă să clameze fraude în contextul acuzațiilor penale. FBI a efectuat percheziții într-un birou electoral din Georgia legate de acuzațiile … Articolul Percheziții FBI în Georgia, după acuzațiile de fraudă ale lui Trump apare prima dată în Main News.
Uniunea Europeană va aloca peste 103 milioane de euro pentru modernizarea rețelelor de electricitate din România și Bulgaria. Proiectul CARMEN, care îmbunătățește eficiența energetică și facilitează fluxuri de energie regenerabilă, va aduce prețuri mai mici pentru consumatori. UE alocă peste 103 milioane de euro pentru modernizarea rețelelor electrice din România și Bulgaria Proiectul CARMEN este … Articolul Suma UE pentru rețele inteligente de electricitate în România și Bulgaria apare prima dată în Main News.
Viktor Dadason a doborât un record vechi de 66 de ani pe Camp Nou, devenind cel mai tânăr jucător din istorie care înscrie în meciurile din cupele europene la doar 17 ani și 212 zile. Performanța sa impresionantă îl clasează deasupra lui Paolo Ferrario, care a marcat pentru AC Milan în 1959. Barcelona joacă cu … Articolul Record de 66 de ani doborât pe Camp Nou: FC Copenhaga scrie istorie! apare prima dată în Main News.
Stresul profesional poate influența orientarea sexuală, sugerează un ministru malaezian # MainNews.ro
Ministrul malaezian Zulkifli Hasan a afirmat că stresul legat de muncă ar putea contribui la orientarea sexuală a indivizilor, citând un studiu din 2017. De asemenea, el a răspuns unei interpelări parlamentare privind tendințele LGBTQ în Malaezia, unde activitățile între persoane de același sex sunt incriminate. Ministrul malaezian Zulkifli Hasan a sugerat că stresul profesional … Articolul Stresul profesional poate influența orientarea sexuală, sugerează un ministru malaezian apare prima dată în Main News.
Igor Dodon, fost președinte al Republicii Moldova, propune reluarea dialogului cu Rusia la Strasbourg, în pofida războiului hibrid din Ucraina. El susține că țara trebuie să-și construiască relațiile cu toți partenerii, inclusiv Rusia, și critică presiunea Bruxelles-ului de a suspenda aceste relații. Igor Dodon, fost președinte al Republicii Moldova, propune reluarea dialogului cu Federația Rusă … Articolul Igor Dodon propune reluarea dialogului cu Rusia pentru Moldova apare prima dată în Main News.
Cristian Tudor Popescu dezvăluie dezamăgirea față de refuzul lui Crin Antonescu de a-l susține pe Nicușor Dan. Antonescu răspunde la acuzațiile sale și ironizează jurnalistul, aducând în discuție relația sa cu premierul Ilie Bolojan. Controversa despre responsabilitate politică și atacurile la adresa lui Bolojan evidențiază tensiuni interne în politicile românești. Cristian Tudor Popescu a fost … Articolul Reacția lui Crin Antonescu la solicitarea lui CTP de a-l susține pe Nicușor Dan apare prima dată în Main News.
Președintele Donald Trump a lansat conturile Trump pentru copii, oferind 1.000 de dolari pentru fiecare nou-născut, o inițiativă despre care se spune că va transforma economia. Aceste conturi vor susține tinerii în obținerea locuințelor și a diplomaților, iar companiile sunt încurajate să contribuie. Donald Trump a lansat conturi de investiții susținute de guvern pentru nou-născuți, … Articolul Trump anunță „conturi pentru copii”: Statul va oferi 1.000$ fiecărui nou-născut apare prima dată în Main News.
Șeful diplomației americane, Marco Rubio, a anunțat că problema teritorială din Donețk este un obstacol major în negocierile Ucraina-Rusia, fiind esențială pentru un acord de pace. SUA ar putea participa la următoarele discuții, dar garanțiile de securitate depind de acceptarea de către Kiev a concesiilor teritoriale. Secretarul de stat american Marco Rubio a evidențiat problema … Articolul Obstacolul cheie în negocierile Ucraina-Rusia, anunțat de șeful diplomației americane apare prima dată în Main News.
Google lansează un asistent AI în Chrome, denumit „răsfoire automată”, care facilitează navigarea online și realizarea cumpărăturilor. Asistentul Gemini poate gestiona sarcini precum planificarea călătoriilor, completarea formularelor și organizarea documentelor, economisind timp utilizatorilor. Disponibil momentan în SUA pentru abonații AI Pro și Ultra. Google lansează un asistent AI în Chrome numit Gemini care poate naviga … Articolul Asistent AI Google în Chrome: Navigare și cumpărături automate pentru utilizatori apare prima dată în Main News.
Vlad Dragomir a marcat un gol fabulos în UEFA Champions League, deschizând scorul pentru Pafos împotriva Slaviei Praga în minutul 17. Cu un șut de la 30 de metri, mingea a fost trimisă direct sub transversală, fără șanse pentru portar. Aceasta este prima sa reușită în competiție. Vlad Dragomir a marcat primul său gol în … Articolul Vlad Dragomir, gol superb în Champions League cu un şut sub transversală! apare prima dată în Main News.
Khaby Lame, cel mai urmărit tiktoker, a atins o avere de aproape un miliard de dolari după vânzarea companiei sale. Cu 160 de milioane de urmăritori, creatorul de conținut senegalez a revoluționat platforma TikTok prin umor și ironie, devenind un model de succes în industria digitală. Khaby Lame, cel mai urmărit tiktoker din lume, a … Articolul De la șomer la miliard: Vedeta TikTok care a cucerit lumea în câțiva ani apare prima dată în Main News.
Următoarea rundă de negocieri Rusia-Ucraina va avea loc în format bilateral pe 1 februarie, fără reprezentanți americani. Marco Rubio a subliniat importanța concesiilor teritoriale, în special în Donbas. Negocierile sunt complexe, iar colaborarea internațională este crucială pentru pacea regională. Următoarea rundă de negocieri între Rusia și Ucraina va avea loc duminică, 1 februarie, fără participarea … Articolul Negocieri între Rusia și Ucraina: Marco Rubio spune că e nevoie de un pod de trecut apare prima dată în Main News.
Cristian Tudor Popescu își exprimă dezamăgirea față de Crin Antonescu, care a refuzat să-l susțină pe Nicușor Dan în alegerile prezidențiale. Jurnalistul critică și atacurile lui Antonescu la adresa lui Ilie Bolojan, subliniind lipsa de responsabilitate a acestuia și reevaluând opinia asupra lui. CTP exprimă dezamăgirea față de refuzul lui Crin Antonescu de a-l susține … Articolul CTP povestește reacția lui Crin Antonescu la susținerea lui Nicușor Dan apare prima dată în Main News.
O fetiță de 7 zile a murit din cauza unui stop cardiac, fiind transportată inițial de tatăl său și mătușa la un cabinet veterinar în Grecia. Medicii au încercat să o resusciteze timp de 40 de minute, dar fără succes. Autoritățile cercetează circumstanțele tragice ale incidentului. O fetiță de 7 zile a fost găsită fără … Articolul Fetiță de 7 zile, dusă în stop cardiac la clinică veterinară în Grecia apare prima dată în Main News.
O femeie și un bărbat din București, cu vârste de 21 și 28 de ani, au fost reținuți pentru abuzuri asupra minorilor, inclusiv filmări pornografice cu fratele vitreg al femeii, de 8 ani. Aceștia sunt acuzați de viol, agresiune sexuală și încălcarea ordinului de protecție. Ancheta este coordonată de DIICOT. O femeie de 21 de … Articolul Reținuți în București: abuz asupra minorilor, inclusiv fratele vitreg al femeii apare prima dată în Main News.
Dinamo București își propune să câștige titlul, având încredere în conducerea lui Andrei Nicolescu. Acesta a exclus FCSB din lupta pentru play-off și a oferit prime de titlu echipei. Rămâneți la curent cu ultimele noutăți despre echipă și ambițiile sale pentru sezonul în curs în Jurnal Antena Sport. Şeful lui Dinamo, Andrei Nicolescu, nu consideră … Articolul Dinamo își propune titlul în Liga 1: Visează la campionat! apare prima dată în Main News.
Ursula von der Leyen anunță un proiect EU.Inc pentru debirocratizarea înființării firmelor în UE, promițând un proces complet digitalizat și rapid. Între timp, România introduce noi reglementări, crescând capitalul social și impunând măsuri birocratice care afectează antreprenorii. Care sunt implicațiile pentru afaceri? Ursula von der Leyen a anunțat un proiect de debirocratizare pentru startupuri în … Articolul UE promovează debirocratizarea, dar România îngreunează afacerile apare prima dată în Main News.
Prezentare a forțelor americane în Orientul Mijlociu, după amenințările lui Trump la Iran # MainNews.ro
Acumularea semnificativă de forțe americane în Orientul Mijlociu marchează o escaladare a tensiunilor cu Iranul, pe fondul amenințărilor lui Trump privind o intervenție militară. Prezența militară americană se intensifică, iar exercițiile militare recente subliniază capacitatea de reacție rapidă. Iranul promite un răspuns drastic în cazul unui atac. Acumulare semnificativă de forțe americane în Orientul Mijlociu, … Articolul Prezentare a forțelor americane în Orientul Mijlociu, după amenințările lui Trump la Iran apare prima dată în Main News.
Un avion Airbus A350-1000 al British Airways a pierdut o roată la scurt timp după decolare de la aeroportul din Las Vegas, îndreptându-se către Londra. Incidentul a fost surprins într-o înregistrare video și, deși a dus la o investigație, zborul a aterizat în siguranță la destinație fără alte probleme. Un avion Airbus A350-1000 al British … Articolul Avion pierde roata imediat după decolare – incident dramatic în aer apare prima dată în Main News.
Friedrich Merz a declarat că Germania va investi în industria militară din România, subliniind rolul esențial al țării în apărarea NATO. Cele două state colaborează prin programul european SAFE, având ca scop modernizarea armatei române și dezvoltarea capacităților de apărare, inclusiv producția locală de tehnologie militară. Friedrich Merz anunță investiții germane în industria militară românească … Articolul Investiții militare: Friedrich Merz susține apărarea flancului sudic NATO apare prima dată în Main News.
Avocata Adriana Georgescu, membră PNL, a fost prinsă în flagrant de DNA primind mită de 60.000 de euro. Alături de un presupus general SIE, ea oferea soluționări favorabile în dosare penale și ajutoare pentru angajări în companii guvernamentale. Infracțiunea investigată este trafic de influență. Avocata Adriana Georgescu, membră PNL, a fost prinsă în flagrant de … Articolul Avocata PNL Adriana Georgescu, prinsă de DNA cu 60.000 euro mită apare prima dată în Main News.
