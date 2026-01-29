Avocata de la PNL Sector 1, care voia „cetățeanul în mijlocul administrației”, a fost reținută pentru trafic de influență

22:20

Peste 7.800 de locuri vor fi scoase la concurs pentru admiterea la Academia de Științe Economice (ASE) în sesiunea din această vară. Jumătate sunt finanțate de la bugetul de stat, potrivit unui comunicat al instituției de învățământ superior. „ASE își așteaptă candidații la programele universitare de LICENȚÃ cu 7.890 de locuri, dintre care aproximativ jumătate […] The post Peste 7.800 de locuri pentru admiterea la ASE. Jumătate sunt finanțate de la bugetul de stat appeared first on Buletin de București.