Cristiana Deca, cofondator Decalex: Cybersecurity, AI şi protecţia datelor în 2026: Leadershipul devine avantaj competitiv şi strategic
Ziarul Financiar, 29 ianuarie 2026 16:00
Câte plăţi digitale fac zilnic românii de la o singură bancă? Peste 1 milion de plăţi cu telefonul, 400.000 de transferuri şi 300.000 de confirmări ale cumpărăturilor online pe zi prin BT Pay, prima aplicaţie de tip wallet bancar lansată în România acum 8 ani. Aplicaţia are 4,6 milioane de utilizatori # Ziarul Financiar
România conduce clasamentul la obezitate: patru din zece români au această boală. Până în 2030, 11 milioane de români vor avea indicele de masă corporală peste limita normală # Ziarul Financiar
Rata pacienţilor cu obezitate în România a tot crescut de la an la an, ajungând la 39% în 2025, din datele publicate în raportul anual al Atlasului Mondial al Obezităţii.
ZF Live. Ioana Cazacu, partener, Popovici Niţu Stoica & Asociaţii: Directiva privind transparenţa salariilor, hărţuirea la locul de muncă, inteligenţa artificială şi o directivă care reglementează condiţiile de muncă pe platforme digitale sunt principalele patru teme legate de muncă aflate pe agenda companiilor anul acesta # Ziarul Financiar
Anul 2026 aduce pentru companii o serie de modificări legislative în zona relaţiilor de muncă, pe fondul transpunerii mai multor directive europene şi al accelerării adoptării inteligenţei artificiale. Transparenţa salarială, hărţuirea la locul de muncă, utilizarea inteligenţei artificiale şi reglementarea muncii pe platforme digitale se conturează ca patru teme-cheie care vor influenţa politicile de resurse umane, structurile de cost şi riscurile juridice ale angajatorilor anul acesta, spune Ioana Cazacu, partener în cadrul casei de avocatură Popovici Niţu Stoica & Asociaţii (PNSA).
O nouă lovitură pentru premierul Viktor Orban înainte de alegeri: Încrederea mediului de afaceri din Ungaria a scăzut dramatic la începutul anului. Nici indicele de încredere al consumatorilor nu stă mai bine, ambele fiind în teritoriu negativ. Mai multe sondaje dau un avans de două cifre ale partidului de opoziţie condus de Péter Magyar # Ziarul Financiar
Ce proiecte cu fonduri nerambursabile mai pot accesa fermierii: şase măsuri cu un buget total de 350 mil. euro # Ziarul Financiar
Fermierii pot aplica în perioada următoare la fonduri nerambursabile pe şase măsuri deschise prin Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, bugetul total pentru sesiunile care urmează să fie deschise în perioada februarie-aprilie 2026 fiind de peste 350 mil. euro, conform calculelor făcute de ZF.
Furnizorul de soluţii şi servicii de resurse umane Smartree: Am încheiat 2025 cu o cifră de afaceri de 28 mil. lei, plus 7%, pe divizia de HR tech # Ziarul Financiar
Smartree, unul dintre principalii jucători de pe piaţa locală de soluţii de salarizare, administrare de personal şi HR Tech, a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri de peste 28 de milioane de lei, în creştere cu 7% faţă de anul precedent. Potrivit reprezentanţilor companiei, valoarea raportată reprezintă cifra de afaceri consolidată a Smartree pe divizia de HR Tech, fiind compusă din veniturile generate prin platforma dezvoltată intern, care acoperă atât servicii de outsourcing, cât şi soluţii de tip SaaS (Software as a Service).
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare a investit în 2025 o sumă record în România, de 955 mil.euro, în 37 de proiecte. Victoria Zinchuk, directorul BERD pentru România: Este o demonstraţie cu adevărat uimitoare a încrederii clienţilor noştri, a dedicării echipei noastre şi a puterii economiei României # Ziarul Financiar
Bursă. Inteligenţa artificială, încotro? Goldman Sachs: AI a salvat economia SUA de la stagnare şi remodelează fluxurile internaţionale de capital. Pieţele emergente asiatice devin epicentrul revoluţiei, iar centrele de date vor consuma energie cât întreaga Japonie până în 2030 # Ziarul Financiar
Inteligenţa artificială nu mai este o promisiune îndepărtată, ci o forţă economică tangibilă care modelează deja fluxurile de capital la scară planetară, reiese dintr-o analiză realizată de Goldman Sachs Asset Management, care plasează această transformare tehnologică în centrul strategiei sale de investiţii pentru 2026, subliniind că miliardele de dolari care curg în modele AI, infrastructură de date şi capacitate de calcul redefinesc fundamental peisajul oportunităţilor de investiţii.
Activele Liberty Galaţi vor fi scoase la vânzare pentru 690 mil. euro într-o licitaţie internaţională:Galiawa Group din Irak, DeLong Steel China, JSW, cel mai mare producător de oţel din India, Jindal Group India, KMC Steel Turcia, Metinvest (miliardarul Rinat Akhmetov) şi UMB România (Dorinel Umbrărescu) sunt câţiva din cei interesaţi de preluarea activelor Liberty Galaţi # Ziarul Financiar
Activele combinatului siderurgic Liberty Galaţi, aflat într-o situaţie critică, vor fi scoase la vânzare pentru 690 mil. euro într-o licitaţie internaţională după ce planul de restructurare a fost aprobat recent de comitetul interministerial.
Directorul financiar şi cel operaţional al vehiculului de investiţii Simple Capital, controlat de Andrei Pitiş, au primit acţiuni în companie. Andrei Pitiş: „Cred în modelul start-up-urilor de tehnologie în care echipa primeşte acţiuni în compania pe care o construieşte“ # Ziarul Financiar
Simple Capital, vehiculul de investiţii fondat de Andrei Pitiş - unul dintre cei mai cunoscuţi antreprenori şi investitori în IT din România -, a cooptat doi noi asociaţi din echipa executivă a companiei. Răzvan Hărătău (CFO) şi Iulia Trandafir (COO) au primit fiecare în 2025 de la fondatorul Andrei Pitiş câte 2% din capitalul companiei.
Primark, retailer de modă irlandez care a intrat în România în 2022, caută un manager pentru magazinul din Sibiu, unul dintre următoarele oraşe de pe lista deschiderilor de anul acesta, conform informaţiilor de pe LinkedIn. De altfel, pentru 2026 compania are programate patru deschideri, dublând astfel numărul de magazine de pe plan local.
Doi profesori de la ASE explică pe înţelesul tău cum investeşti cu cap în vremuri incerte, de ce contează riscul mai mult decât câştigul rapid şi cum îţi construieşti viitorul financiar, nu doar cariera # Ziarul Financiar
Faci o facultate, te angajezi, urci pe scara ierarhică şi, la final, eşti realizat. Aşa e în teorie, dar acest parcurs nu e mereu unul liniar. Şcoala te îndrumă, dar nu e suficientă ca tu să creşti, aşa că foarte mult din educaţia ta stă chiar în mâinile tale.
Cum pot redeveni „cool” muzeele pentru tineri? Noile generaţii nu fug de cultură, însă o vor livrată altfel. „Nu e vorba că nu îi interesează cultura, ci spaţiile culturale sunt rigide, intimidante. Muzeele trebuie să devină mai primitoare, mai puţin solemne” # Ziarul Financiar
În pofida unor percepţii actuale, tinerii sunt tot mai deschişi către cultură, însă ceea ce îi deosebeşte de părinţii sau bunicii lor este faptul că nu mai acceptă forma clasică în care este livrată cultura. Muzeele, în special cele clasice, nu mai sunt atât de atractive pentru tineri, mai ales din cauza rigidităţii pe care o emană astfel de spaţii culturale, iar asta se vede şi într-o prezenţă mai mică a tinerilor în astfel de instituţii.
Cât de mulţumită este generaţia ta pe plan profesional: aproape 40% dintre tineri se declară încântaţi de locul actual de muncă # Ziarul Financiar
Cariera ocupă o mare parte din viaţa unei persoane, aşa că e normal să îţi pui unele întrebări privind satisfacţia pe care o resimţi la locul de muncă sau dacă eşti acolo unde îţi doreşti. Unele persoane fac ceea ce le place, altele caută doar siguranţa financiară, iar unele simt că e timpul pentru o schimbare.
OpenAI cere de trei ori mai mulţi bani decât Meta (Facebook) pentru reclamele afişate de ChatGPT # Ziarul Financiar
OpenAI a început negocierile cu advertiserii pentru lansarea reclamelor în ChatGPT şi cere un preţ de aproximativ 60 de dolari la 1.000 de vizualizări (CPM), potrivit unei informaţii publicate de The Information şi preluate de The Verge.
ZF IT Generation. Start-up update. Cristi Movilă, OptiComm.AI: De ce avem încă chatboturi slabe la marile companii, deşi AI-ul a avansat spectaculos? „Companiile au investit milioane în sisteme vechi şi nu îşi asumă nimeni să le arunce la gunoi şi să facă ceva mai bun de la zero“ # Ziarul Financiar
Oricine a încercat să rezolve o problemă cu un chatbot ştie frustrarea întâlnită măcar pentru o singură dată: răspunsuri în cerc, întrebări repetate, imposibilitatea de a vorbi cu un om. Paradoxul este că tehnologia AI a avansat spectaculos în ultimii doi ani, dar majoritatea companiilor mari continuă să folosească sisteme de suport ineficiente.
