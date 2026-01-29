Nicușor Dan propune șefi SRI și SIE din afara partidelor

14:50

Real Madrid caută un nou antrenor după demiterea lui Xabi Alonso, iar Alvaro Arbeloa este doar o soluție temporară. Florentino Perez are în vedere aducerea lui Unai Emery, actualul antrenor de la Aston Villa, pentru a readuce stabilitatea echipei pe banca tehnică. Discuțiile au început deja. Real Madrid caută un nou antrenor pentru sezonul viitor … Articolul Negocieri pentru noul antrenor al Real Madrid: cine este favoritul? apare prima dată în Main News.