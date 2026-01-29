Avion columbian cu 15 pasageri dispărut de pe radar lângă Venezuela

16:40

Un băiat de 11 ani a fost dat jos din autobuz în Italia, pe -3 grade, pentru că nu avea biletul corect. A mers 6 kilometri prin zăpadă, iar familia sa a depus plângere pentru abandon de minor. Incidentul este legat de noile reguli de transport în contextul Jocurilor Olimpice de iarnă 2026. Băiat de … Articolul Un băiat de 11 ani, lăsat în frig pe drum, a mers 6 km în zăpadă în Italia apare prima dată în Main News.