Probleme pentru Șumudică Al-Okhdood a ajuns la 4 meciuri consecutive fără victorie » Rămâne pe loc de retrogradare
Golazo.ro, 30 ianuarie 2026 19:50
Marius Șumudică (54 de ani), antrenorul lui Al-Okhdood, a suferit o nouă înfrângere, 0-1 cu Al-Tawoon.
• • •
Acum 5 minute
20:10
„Ireal, n-am cuvinte” Novak Djokovic a dezvăluit ce i-a spus lui Sinner, imediat după ce l-a învins în semifinala de la Australian Open # Golazo.ro
Novak Djokovic (38 de ani, #4 ATP) a dezvăluit ce i-a spus lui Jannik Sinner (24 de ani, #2 ATP), la fileu, după ce l-a învins în semifinala de la Australian Open.
Acum 30 minute
19:50
Probleme pentru Șumudică Al-Okhdood a ajuns la 4 meciuri consecutive fără victorie » Rămâne pe loc de retrogradare
Marius Șumudică (54 de ani), antrenorul lui Al-Okhdood, a suferit o nouă înfrângere, 0-1 cu Al-Tawoon.
Acum o oră
19:40
Salvați de gazon FOTO. Noroc incredibil pentru CFR Cluj! Ce s-a întâmplat la penalty-ul care i-a readus în meci cu Metaloglobus # Golazo.ro
CFR CLUJ - METALOGLOBUS 4-2. Andrei Cordea (26 de ani), fotbalistul gazdelor, a marcat unul dintre cele mai norocoase goluri ale carierei.
19:20
Mihai Popa, gafă incredibilă FOTO. Portarul adus de CFR Cluj din Serie A a scăpat mingea în poartă! # Golazo.ro
Mihai Popa (25 de ani), portarul revenit recent la CFR Cluj după perioada petrecută la Torino, a făcut o gafă imensă.
Acum 2 ore
19:10
„Misiunea trebuie să continue” Anthony Joshua, mesaj emoționant după accidentul în urma căruia și-a pierdut prietenii: „Totul s-a întors pe dos” # Golazo.ro
Anthony Joshua (36 de ani), pugilistul britanic cu origini nigeriene, a transmis primul său mesaj video public după accidentul rutier petrecut la finalul anului trecut în Nigeria.
18:30
Uluit de Djokovic Cristian Tudor Popescu, după calificarea sârbului în finala Australian Open: „Biruința spiritului asupra cărnii și timpului” # Golazo.ro
Cristian Tudor Popescu, editorialist GOLAZO.ro, a oferit o primă reacție după calificarea lui Novak Djokovic (38 de ani, #4 ATP), în finala Australian Open.
Acum 4 ore
18:10
„Eu sunt omul deciziilor” Care este relația dintre Pancu și Deac după ce mijlocașul a fost exclus de CFR + Detalii despre situația lui Slimani # Golazo.ro
Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, a vorbit despre relația cu legenda clubului, Ciprian Deac (39 de ani).
18:00
Înțepături pentru Dinamo Responsabilii de la „Arc”: „Așa cum și-au asumat și decizia de a juca pe Arenă cu un număr redus de spectatori” # Golazo.ro
DINAMO - PETROLUL. Reprezentanții stadionului „Arcul de Triumf” au emis un comunicat pe rețelele de socializare înaintea partidei din etapa #24 a Ligii 1.
17:10
Știm finala Australian Open Djokovic, din nou în ultimul act, la 38 de ani! A ajuns la un număr incredibil de finale jucate în carieră # Golazo.ro
Novak Djokovic (38 de ani, 4 ATP) s-a calificat în finala Australian Open, după un meci incendiar contra liderului mondial, Jannik Sinner.
17:10
Demolare accelerată în Ștefan cel Mare VIDEO A fost „rasă” tribuna a doua: urmează o zonă importantă a stadionului # Golazo.ro
CS Dinamo a venit cu noi detalii în privința demolării vechii arene din Ștefan cel Mare.
17:00
Ce se va întâmpla cu De Zerbi Tehnicianul clarifică viitorul său la Marseille, după eliminarea dramatică din Europa + curiozitatea care-l leagă de portarii marcatori # Golazo.ro
După ce s-a vorbit despre o potențială plecare a lui Roberto De Zerbi (46 de ani) de pe banca lui Olympique Marseille, tehnicianul a lămurit acum situația privind viitorul său.
17:00
„TREZIȚI-VĂ!” Bănel Nicoliță cere atitudine la FCSB: „V-a făcut toate poftele! Arătați caracter!” # Golazo.ro
Bănel Nicoliță consideră că principala problemă a FCSB-ului este lipsa de atitudine, în ciuda faptului că echipa are cel mai valoros lot și cele mai mari salarii din România.
16:30
Gâlcă, despre FCSB Mai poate prinde campioana play-off-ul? + Cum va aborda partida contra lui U Cluj: „Trebuie să profităm de asta” # Golazo.ro
Costel Gâlcă (53 de ani) a prefațat partida cu U Cluj, programată în etapa #24 din Liga 1.
16:20
Rămâne Kopic la Dinamo? Andrei Nicolescu a clarificat situația antrenorului „câinilor”: „Eu știu ce-și dorește” # Golazo.ro
Andrei Nicolescu, președintele clubului Dinamo, a precizat ce se va întâmpla cu Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul „câinilor”, la finalul sezonului.
Acum 6 ore
16:10
Îi face loc lui Alibec Farul Constanța s-a despărțit de un jucător venit acum 5 luni, înainte de sosirea atacantului de la FCSB # Golazo.ro
Farul Constanța a anunțat că a ajuns la un acord cu mijlocașul Boban Nikolov privind încetarea contractului.
15:50
„Câinii” și cățeii Ședință foto specială la Dinamo, pentru a încuraja adopțiile: „Weekendul acesta să fie ultimul în adăpost” # Golazo.ro
Clubul Dinamo s-a alăturat campaniei inițiate de Protecția Animalelor Ilfov și a adoptat în baza de la Săftica doi câini fără stăpân
15:40
CFR Cluj a ajuns cu nocturna la tribunal Clubul contestă calitatea instalației care a costat peste 1 milion de € și solicită reducerea prețului # Golazo.ro
Din motive tehnice, CFR Cluj nu se poate bucura pe deplin de moderna instalație de nocturnă montată în 2021 pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”.
15:20
Sha'Carri Richardson, arestată! Campioana olimpică a ajuns pe mâna Poliției după ce a creat pericol în trafic. Cu ce viteză a condus # Golazo.ro
Sha'Carri Richardson (25 de ani), atleta din SUA care a cucerit două medalii la Jocurile Olimpice din 2024, a fost arestată, joi, în Florida.
15:20
„E sfâșietor” FOTO: Robin van Persie și-a consolat fiul după accidentarea suferită în Europa League: „Primele semne nu sunt bune” # Golazo.ro
Real Betis - Feyenoord 2-1. Shaqueel van Persie (19 ani), jucătorul oaspeților, s-a accidentat în partida din etapa #8 din Europa League.
15:20
Politic, raport șocant! Concluziile unei firme care a monitorizat FCSB - Fenerbahce sunt neverosimile pentru fotbalistul campioanei # Golazo.ro
Sports Base a întocmit raportul ultimului meci disputat de FCSB în actualul sezon european, 1-1 cu Fenerbahce. Detalii, în rândurile de mai jos
15:10
„Escrocherie inimaginabilă” N-au lucrat nicio secundă la echipa din Iași, dar vor primi despăgubiri de 450.000 de euro din bani publici! # Golazo.ro
Comisia Centrală de Apel a Federației Române de Handbal a anunțat că CSM Iași 2020, club finanțat de Primăria Iași, este obligată să achite despăgubiri de 450.000 de euro către antrenorul Iulian Stamate și alte patru jucătoare.
15:00
Continuă problemele la FCSB După Ionuț Cercel, Joyskim Dawa va suferi o nouă intervenție chirurgicală. Cât va lipsi fundașul central # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani) a venit cu detalii despre situația lotului de la FCSB, în privința accidentărilor.
14:50
Guardiola, mesaj pro-Palestina Antrenorul lui Manchester City a vorbit despre copiii din Gaza, cu un keffiyeh la gât: „I-am lăsat singuri, abandonați. Cei puternici sunt lași” # Golazo.ro
Pep Guardiola (55 de ani) a susținut un discurs pro-Palestina, în urma suferințelor celor din Gaza, după doi ani de război cu Israel.
14:20
Steaua, mesaj pentru FRF Clubul din Ghencea cere FRF să transmită UEFA decizia ÎCCJ care confirmă identitatea și palmaresul clubului # Golazo.ro
După motivarea deciziei definitive a ÎCCJ, Steaua București cere Federației Române de Fotbal să informeze UEFA cu privire la identitatea juridică a clubului și la palmaresul obținut până în 1998.
Acum 8 ore
14:10
România rămâne la munca de jos Suntem out din Europa și ne așteaptă vremuri grele în UCL + Ce echipă, bătută de FCSB anul trecut, uimește acum continentul # Golazo.ro
FCSB a ratat calificarea în faza eliminatorie din Europa League, așa cum se întâmplase și cu Universitatea Craiova în Conference, în decembrie
13:00
„Scandalos!” Două cluburi din Ungaria vor să plătească amenda primită de Csikszereda: „Nu vom permite FRF să pună distrugă acest club!” # Golazo.ro
Comisia de Disciplină a FRF a sancționat-o pe Csikszereda după incidentele din meciul cu FC Botoșani din etapa #22 din Liga 1, câștigat de „ciucani” cu 1-0.
12:30
Panduru îl critică pe Târnovanu Fostul jucător al Stelei nu e de acord cu declarațiile portarului de la FCSB: „Nu rezolvi niciun fel de problemă așa” # Golazo.ro
FCSB - Fenerbahce 1-1. Basarab Panduru a reacționat după declarațiile făcute de Ștefan Târnovanu la finalul partidei.
12:30
Să ai 2-0 la seturi, 5-4 în al treilea, și să te înșface crampe care nici să mergi nu-ți mai dau voie, dincolo de durerea ascuțită, înseamnă o lovitură de baros în psihic. Frustrarea, ciuda de ghinion, pot să te scoată din minți.
Acum 12 ore
12:00
Semifinală incredibilă la Melbourne Carlos Alcaraz s-a calificat în finala Australian Open! S-a doborât un record vechi de 17 ani # Golazo.ro
Carlos Alcaraz s-a calificat în finala Australian Open după ce l-a învins pe Alexander Zverev cu scorul de 6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5.
11:20
„Vechea Steaua nu mai există!” Presa din Turcia, ironică în privința identității FCSB » Ce scrie despre Becali: „A luat-o razna” # Golazo.ro
FCSB - Fenerbahce 1-1. După duelul din etapa #8 din Europa League, presa din Turcia a vorbit despre identitatea echipei patronate de Gigi Becali (67 de ani).
11:10
„Noua probă poate justifica modificarea” OFICIAL. Tribunalul Federal Elvețian a explicat de ce a cerut rejudecarea cazului Bărbosu-Chiles # Golazo.ro
Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne a motivat de ce a decis rejudecarea cazului Bărbosu-Chiles.
11:10
„Nu-mi place că dăm vina pe un jucător” Charalambous a expus cauzele căderii de formă a lui Ngezana: „Nu s-a odihnit, nu a avut vacanță” # Golazo.ro
Elias Charalambous a comentat situația lui Ngezana. „Nu e în forma cu care eram obișnuiți să-l vedem”, a spus antrenorul după FCSB - Fenerbahce 1-1
11:10
Liga 1, etapa #24 CFR Cluj - Metaloglobus, live de la 17:00. Dinamo înfruntă Petrolul, de la 20:00 » Programul și clasamentul # Golazo.ro
CFR Cluj și Metaloglobus se duelează astăzi, de la 17:00, în primul meci al etapei #24 din Liga 1.
10:30
Europa League Astăzi are loc tragerea la sorți pentru play-off, LIVE de la 14:00 » Trei români își află adversarii # Golazo.ro
Astăzi are loc tragerea la sorți pentru play-off-ul Europa League, cu începere de la ora 14:00, la sediul UEFA de la Nyon.
10:30
Conflict în tabăra turcilor VIDEO: Doi jucători de la Fenerbahce s-au îmbrâncit la finalul partidei cu FCSB » Care a fost motivul + Ce făcea Charalambous # Golazo.ro
FCSB - Fenerbahce 1-1. Partida de pe Arena Națională s-a încheiat cu un conflict între Ismail Yuksek (27 de ani), marcatorul golului, și coechipierul Mert Muldur
10:20
Liga Campionilor Astăzi are loc tragerea la sorți pentru play-off, live de la 13:00. Interul lui Cristi Chivu își află adversarul » Toate detaliile # Golazo.ro
Echipele care au prins locurile 9-24 în faza principală a Ligii Campionilor își vor afla astăzi adversarele din play-off.
10:20
Răzvan Lucescu, eliminat FOTO: Antrenorul lui PAOK a văzut direct cartonașul roșu în meciul cu Lyon: „Un arbitraj ostil” # Golazo.ro
Olympique Lyon - PAOK 4-2. Răzvan Lucescu, antrenorul grecilor, a fost eliminat pe finalul partidei din etapa #8 din faza principală din Europa League.
09:40
„Am auzit că eu mă băteam” Charalambous a fost ironic la conferință. Ce a spus despre conflictul de la pauză, „the papagals” și protestul fanilor # Golazo.ro
Elias Charalambous a certat jurnaliștii după FCSB - Fenerbahce 1-1, spunând că se caută prea multe subiecte în afara fotbalului: „Știu că voi vreți să aveți titluri, e bine pentru media”
09:30
Egalul de joi seară, FCSB - Fenerbahce 1-1, nu a adus calificarea, dar a adus încrederea pentru ceea ce urmează, a spus Mihai Stoica. „Nu mai au voie să fie blocați mental”.
09:00
„Uitați-vă la Qarabag” Radunovic, concluzii după ce FCSB a ieșit din Europa: „Sunt mai multe regrete” # Golazo.ro
FCSB - Fenerbahce 1-1. Risto Radunovic (33 de ani), fundașul „roș-albaștrilor” este optimist după evoluția campioanei în ultimul meci jucat în actualul sezon de Europa League.
Acum 24 ore
01:20
„Nu mai au voie să fie blocați mental” MM Stoica și-a lăudat jucătorii după egalul cu Fenerbahce, apoi i-a avertizat: „Altă soluție nu există!” # Golazo.ro
FCSB - FENERBAHCE 1-1. Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit la finalul partidei de pe Arena Națională.
01:20
Nu se teme de demitere Charalambous, mesaj ferm după remiza cu Fenerbahce: „Sunt pregătit de orice. Va veni și ziua să plec” # Golazo.ro
FCSB - FENERBAHCE 1-1. Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul campioanei, este de părere că formația sa merita să-și încheie aventura europeană cu o victorie.
01:10
„M-am convins, renunț la ei” Gigi Becali anunță că încă doi jucători vor pleca de la FCSB + ce a zis despre răbufnirea lui Charalambous # Golazo.ro
FCSB - Fenerbahce 1-1. Gigi Becali (67 de ani), patronul „roș-albaștrilor”, a fost dezamăgit complet de doi jucători.
01:00
Se apropie retragere VIDEO. LeBron James, în lacrimi la ceea ce ar putea fi ultimul meci la Cleveland! Momentul care la emoționat # Golazo.ro
Cleveland Cavliers - LA Lakers 129-99. LeBron James (41 de ani), vedeta oaspeților, a fost emoționat de videoclipul tribut afișat înaintea meciului.
01:00
Probleme pentru Olaru Ce a spus căpitanul FCSB despre schimbarea prematură de la meciul cu Fenerbahce: „Sper să nu fie nimic grav” # Golazo.ro
FCSB - FENERBAHCE 1-1. Darius Olaru (27 de ani), căpitanul roș-albaștrilor, a vorbit despre remiza campioanei din ultimul meci al fazei principale din Europa League.
00:50
„Aveam nevoie de acest meci” Ștefan Târnovanu confirmă anunțul lui Becali: „Îi voi ține pumnii” # Golazo.ro
FCSB - FENERBAHCE. Ștefan Târnovanu (25 de ani), portarul campioanei, a vorbit despre ultimul meci din acest sezon european al echipei.stefan
00:40
Un meci surprinzător de bun în fața unui Fenerbahce care a arătat și multă calitate, dar și multă lejeritate în tratarea meciului. Lejeritate care pe final a fost înlocuită de panică.
00:30
Constantin Popovici, premiat Românul a fost desemnat cel mai bun sportiv la sărituri în apă de la mare înălţime din Europa! # Golazo.ro
Constantin Popovici (37 de ani) a fost desemnat cel mai bun sportiv din 2025 la sărituri în apă de la mare înălțime din Europa.
00:30
„Meritam mai mult” Cisotti, nemulțumit după egalul cu Fenerbahce: „Ne lipsește finalizarea” # Golazo.ro
FCSB - FENERBAHCE 1-1. Juri Cisotti (32 de ani), mijlocașul italian al campioanei, a vorbit despre remiza din ultima etapă a Europa League.
00:10
A întrerupt meciul FOTO. Un suporter a intrat pe gazon în FCSB - Fenerbahce pentru selfie-uri # Golazo.ro
FCSB - FENERBAHCE. Un suporter a intrat pe teren pe finalul primei reprize și s-a fotografiat cu doi dintre jucătorii campioanei României.
