Cine a părăsit competiția Mireasa! O concurentă a fost eliminată din casă 

22:00

Claudia Pătrășcanu ne-a oferit, în exclusivitate pentru Spynews.ro, un interviu în care vorbește despre cum reușește să se mențină mereu în formă. Chiar dacă este mamă singură, artista nu uită să aibă timp și pentru ea. Care sunt ritualurile zilnice și regulile de la care nu se abate niciodată în stilul său de viață, dar și ce surpriză pregătește pentru toți cei care o admiră.