Moment tensionat FOTO. Eugen Neagoe s-a dus la fanii lui Dinamo după ce a fost înjurat: „Băăă, niciodată nu v-am jignit!”

Golazo.ro, 30 ianuarie 2026 23:20

Dinamo - Petrolul 1-1. Eugen Neagoe (58 de ani), antrenorul „lupilor galbeni”, a avut un schimb de replici cu suporterii „câinilor”. Tehnicianul, care a stat pe banca lui Dinamo în 2019, a fost ținta înjurăturilor fanilor dinamoviști.

Acum 30 minute
23:20
23:10
„Așteaptă convocarea” Jucătorul care l-a impresionat pe Rusescu la meciul cu Fenerbahce: „Meci excelent!” Golazo.ro
FCSB - FENERBAHCE 1-1. Raul Rusescu (37 de ani), fostul atacant al roș-albaștrilor, a analizat prestația campioanei din ultimul meci al fazei principale din Europa League.
Acum o oră
23:00
Germania, prima finalistă de la Euro Nemții au învins Croația și revin în ultimul act, după o pauză de 10 ani! Golazo.ro
Germania este prima finalistă a Campionatului European de handbal masculin.
23:00
Eroul Petrolului VIDEO. Ce a spus Grozav după golul cu Dinamo: „Știam că vom fi dominați, dar am venit montați” Golazo.ro
Dinamo - Petrolul 1-1. Gheorghe Grozav (35 de ani) a fost introdus în repriza secundă și a reușit să marcheze golul egalizator în ultimele minute ale partidei.
22:50
„O surpriză pentru toată lumea” Eugen Neagoe a anunțat o mutare misterioasă la Petrolul, după remiza cu Dinamo Golazo.ro
DINAMO - PETROLUL 1-1. Eugen Neagoe (58 de ani), antrenorul oaspeților, a anunțat o mutare surpriză după remiza din etapa #24 a Ligii 1.
22:40
Epassy a comis-o VIDEO+FOTO. Două erori mari la o singură fază au costat-o victoria pe Dinamo » Ce a spus camerunezul Golazo.ro
Dinamo - Petrolul 1-1. Devis Epassy (32 de ani), portarul „câinilor”, a gafat la golul egalizator marcat de oaspeți.
Acum 2 ore
22:20
Daună totală Suma infimă pe care FCSB o cere pentru Politic » La cât s-ar ridica pierderea Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a confirmat că Dennis Politic (25 de ani) poate pleca de la campioană pentru o sumă infimă.
22:00
„Coach, sunt obosit” Elias Charalambous, ședință cu Ngezana: „Nu avem altă soluție” Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani) a dezvăluit discuția pe care Siyabonga Ngezana (28 de ani), fundașul celor de la FCSB, a avut-o cu Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul campioanei.
21:40
Chivu, premiat din nou Al doilea trofeu consecutiv de antrenorul lunii în Serie A! Golazo.ro
Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul celor de la Inter Milano, a fost desemnat antrenorul lunii ianuarie în Serie A.
Acum 4 ore
21:30
„Mai aducem jucători” Iuliu Mureșan anunță noi transferuri la CFR Cluj + Cum l-a șocat Zouma Golazo.ro
CFR Cluj - Metaloglobus 4-2. Iuliu Mureșan, președintele „feroviarilor”, a anunțat noi întăriri în lotul lui Daniel Pancu.
21:10
Suspendat pentru pariuri! Agentul vedetelor de la FCSB și Dinamo n-a fost iertat după ce ar fi mizat sume uriașe pe  mii de bilete pe meciuri din România!   Golazo.ro
Federația Română de Fotbal l-a suspendat pe impresarul Cătălin Sărmărșan pentru pariuri!
20:40
„E un defect” Daniel Pancu a vorbit despre gesturile sale: „Asta se întâmplă când mă vedeți că fac ca maimuța pe bancă” Golazo.ro
CFR Cluj - Metaloglobus 4-2. Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, a comentat partida spectaculoasă din Gruia.
20:30
Improvizații pe „Arc” FOTO. Revenire cu emoții pentru Dinamo » Cum arată gazonul Golazo.ro
Meciul Dinamo - Petrolul e primul din 2026 disputat pe stadionul Arcul de Triumf, micuța arenă din nordul Capitalei.
20:20
Cristian Geambașu Nole vampirul și Jannik schiorul Golazo.ro
Cristian Geambașu, după semifinalele de la Australian Open: Nole vampirul și Jannik schiorul
20:10
„Ireal, n-am cuvinte”  Novak Djokovic a dezvăluit ce i-a spus lui Sinner, imediat după ce l-a învins în semifinala de la Australian Open Golazo.ro
Novak Djokovic (38 de ani, #4 ATP) a dezvăluit ce i-a spus lui Jannik Sinner (24 de ani, #2 ATP), la fileu, după ce l-a învins în semifinala de la Australian Open.
19:50
Probleme pentru Șumudică Al-Okhdood a ajuns la 4 meciuri consecutive fără victorie » Rămâne pe loc de retrogradare Golazo.ro
Marius Șumudică (54 de ani), antrenorul lui Al-Okhdood, a suferit o nouă înfrângere, 0-1 cu Al-Tawoon.
19:40
Salvați de gazon FOTO. Noroc incredibil pentru CFR Cluj! Ce s-a întâmplat la penalty-ul care i-a readus în meci cu Metaloglobus Golazo.ro
CFR CLUJ - METALOGLOBUS 4-2. Andrei Cordea (26 de ani), fotbalistul gazdelor, a marcat unul dintre cele mai norocoase goluri ale carierei.
Acum 6 ore
19:20
Mihai Popa, gafă incredibilă FOTO. Portarul adus de CFR Cluj din Serie A a scăpat mingea în poartă! Golazo.ro
Mihai Popa (25 de ani), portarul revenit recent la CFR Cluj după perioada petrecută la Torino, a făcut o gafă imensă.
19:10
„Misiunea trebuie să continue” Anthony Joshua, mesaj emoționant după accidentul în urma căruia și-a pierdut prietenii: „Totul s-a întors pe dos” Golazo.ro
Anthony Joshua (36 de ani), pugilistul britanic cu origini nigeriene, a transmis primul său mesaj video public după accidentul rutier petrecut la finalul anului trecut în Nigeria.
18:30
Uluit de Djokovic Cristian Tudor Popescu, după calificarea sârbului în finala Australian Open: „Biruința spiritului asupra cărnii și timpului” Golazo.ro
Cristian Tudor Popescu, editorialist GOLAZO.ro, a oferit o primă reacție după calificarea lui Novak Djokovic (38 de ani, #4 ATP), în finala Australian Open.
18:10
„Eu sunt omul deciziilor” Care este relația dintre Pancu și Deac după ce mijlocașul a fost exclus de CFR + Detalii despre situația lui Slimani Golazo.ro
Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, a vorbit despre relația cu legenda clubului, Ciprian Deac (39 de ani).
18:00
Înțepături pentru Dinamo Responsabilii de la „Arc”: „Așa cum și-au asumat și decizia de a juca pe Arenă cu un număr redus de spectatori” Golazo.ro
DINAMO - PETROLUL. Reprezentanții stadionului „Arcul de Triumf” au emis un comunicat pe rețelele de socializare înaintea partidei din etapa #24 a Ligii 1.
Acum 8 ore
17:10
Știm finala Australian Open Djokovic, din nou în ultimul act, la 38 de ani! A ajuns la un număr incredibil de finale jucate în carieră Golazo.ro
Novak Djokovic (38 de ani, 4 ATP) s-a calificat în finala Australian Open, după un meci incendiar contra liderului mondial, Jannik Sinner.
17:10
Demolare accelerată în Ștefan cel Mare VIDEO A fost „rasă” tribuna a doua: urmează o zonă importantă a stadionului Golazo.ro
CS Dinamo a venit cu noi detalii în privința demolării vechii arene din Ștefan cel Mare.
17:00
Ce se va întâmpla cu De Zerbi Tehnicianul clarifică viitorul său la  Marseille, după eliminarea dramatică din Europa + curiozitatea care-l leagă de portarii marcatori Golazo.ro
După ce s-a vorbit despre o potențială plecare a lui Roberto De Zerbi (46 de ani) de pe banca lui Olympique Marseille, tehnicianul a lămurit acum situația privind viitorul său.
17:00
„TREZIȚI-VĂ!” Bănel Nicoliță cere atitudine la FCSB: „V-a făcut toate poftele! Arătați caracter!” Golazo.ro
Bănel Nicoliță consideră că principala problemă a FCSB-ului este lipsa de atitudine, în ciuda faptului că echipa are cel mai valoros lot și cele mai mari salarii din România.
16:30
Gâlcă, despre FCSB Mai poate prinde campioana play-off-ul? + Cum va aborda partida contra lui U Cluj:  „Trebuie să profităm de asta” Golazo.ro
Costel Gâlcă (53 de ani) a prefațat partida cu U Cluj, programată în etapa #24 din Liga 1.
16:20
Rămâne Kopic la Dinamo?  Andrei Nicolescu a clarificat situația antrenorului „câinilor”: „Eu știu ce-și dorește” Golazo.ro
Andrei Nicolescu, președintele clubului Dinamo, a precizat ce se va întâmpla cu Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul „câinilor”, la finalul sezonului.
16:10
Îi face loc lui Alibec Farul Constanța s-a despărțit de un jucător venit acum 5 luni, înainte de sosirea atacantului de la FCSB  Golazo.ro
Farul Constanța a anunțat că a ajuns la un acord cu mijlocașul Boban Nikolov privind încetarea contractului.
15:50
„Câinii” și cățeii  Ședință foto specială la Dinamo,  pentru a încuraja adopțiile: „Weekendul acesta să fie ultimul în adăpost” Golazo.ro
Clubul Dinamo s-a alăturat campaniei inițiate de Protecția Animalelor Ilfov și a adoptat în baza de la Săftica doi câini fără stăpân
15:40
CFR Cluj a ajuns cu nocturna la tribunal Clubul contestă calitatea instalației care a costat peste 1 milion de € și solicită reducerea prețului Golazo.ro
Din motive tehnice, CFR Cluj nu se poate bucura pe deplin de moderna instalație de nocturnă montată în 2021 pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”.
Acum 12 ore
15:20
Sha'Carri Richardson, arestată!  Campioana olimpică a ajuns pe mâna Poliției după ce a creat pericol în trafic. Cu ce viteză a condus Golazo.ro
Sha'Carri Richardson (25 de ani), atleta din SUA care a cucerit două medalii la Jocurile Olimpice din 2024, a fost arestată, joi, în Florida.
15:20
„E sfâșietor”  FOTO: Robin van Persie și-a consolat fiul după accidentarea suferită în Europa League: „Primele semne nu sunt bune” Golazo.ro
Real Betis - Feyenoord 2-1. Shaqueel van Persie (19 ani), jucătorul oaspeților, s-a accidentat în partida din etapa #8 din Europa League.
15:20
Politic, raport șocant!  Concluziile unei firme care a monitorizat FCSB - Fenerbahce sunt neverosimile pentru fotbalistul campioanei Golazo.ro
Sports Base a întocmit raportul ultimului meci disputat de FCSB în actualul sezon european, 1-1 cu Fenerbahce. Detalii, în rândurile de mai jos
15:10
„Escrocherie inimaginabilă”  N-au lucrat nicio secundă la echipa din Iași, dar vor primi despăgubiri de 450.000 de euro din bani publici! Golazo.ro
Comisia Centrală de Apel a Federației Române de Handbal a anunțat că CSM Iași 2020, club finanțat de Primăria Iași, este obligată să achite despăgubiri de 450.000 de euro către antrenorul Iulian Stamate și alte patru jucătoare.
15:00
Continuă problemele la FCSB După Ionuț Cercel, Joyskim Dawa va suferi o nouă intervenție chirurgicală. Cât va lipsi fundașul central Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani) a venit cu detalii despre situația lotului de la FCSB, în privința accidentărilor.
14:50
Guardiola, mesaj pro-Palestina Antrenorul lui Manchester City a vorbit despre copiii din Gaza, cu un keffiyeh la gât: „I-am lăsat singuri, abandonați. Cei puternici sunt lași” Golazo.ro
Pep Guardiola (55 de ani) a susținut un discurs pro-Palestina, în urma suferințelor celor din Gaza, după doi ani de război cu Israel.
14:20
Steaua, mesaj pentru FRF Clubul din Ghencea cere FRF să transmită UEFA decizia ÎCCJ care confirmă identitatea și palmaresul clubului Golazo.ro
După motivarea deciziei definitive a ÎCCJ, Steaua București cere Federației Române de Fotbal să informeze UEFA cu privire la identitatea juridică a clubului și la palmaresul obținut până în 1998.
14:10
România rămâne la munca de jos  Suntem out din Europa și ne așteaptă vremuri grele în UCL + Ce echipă, bătută de FCSB anul trecut, uimește acum continentul Golazo.ro
FCSB a ratat calificarea în faza eliminatorie din Europa League, așa cum se întâmplase și cu Universitatea Craiova în Conference, în decembrie
13:00
„Scandalos!” Două cluburi din Ungaria vor să plătească amenda primită de Csikszereda: „Nu vom permite FRF să pună distrugă acest club!” Golazo.ro
Comisia de Disciplină a FRF a sancționat-o pe Csikszereda după incidentele din meciul cu FC Botoșani din etapa #22 din Liga 1, câștigat de „ciucani” cu 1-0.
12:30
Panduru îl critică pe Târnovanu Fostul jucător al Stelei nu e de acord cu declarațiile portarului de la FCSB: „Nu rezolvi niciun fel de problemă așa” Golazo.ro
FCSB - Fenerbahce 1-1. Basarab Panduru a reacționat după declarațiile făcute de Ștefan Târnovanu la finalul partidei.
12:30
Cristian Tudor Popescu Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura Golazo.ro
Să ai 2-0 la seturi, 5-4 în al treilea, și să te înșface crampe care nici să mergi nu-ți mai dau voie, dincolo de durerea ascuțită, înseamnă o lovitură de baros în psihic. Frustrarea, ciuda de ghinion, pot să te scoată din minți.
12:00
Semifinală incredibilă la Melbourne  Carlos Alcaraz s-a calificat în finala Australian Open! S-a doborât un record vechi de 17 ani   Golazo.ro
Carlos Alcaraz s-a calificat în finala Australian Open după ce l-a învins pe Alexander Zverev cu scorul de 6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5.
11:20
„Vechea Steaua nu mai există!”  Presa din Turcia, ironică în privința  identității FCSB » Ce scrie despre Becali: „A luat-o razna” Golazo.ro
FCSB - Fenerbahce 1-1. După duelul din etapa #8 din Europa League, presa din Turcia a vorbit despre identitatea echipei patronate de Gigi Becali (67 de ani).
11:10
„Noua probă poate justifica modificarea”  OFICIAL. Tribunalul Federal Elvețian a explicat de ce a cerut rejudecarea cazului Bărbosu-Chiles Golazo.ro
Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne a motivat de ce a decis rejudecarea cazului Bărbosu-Chiles.
11:10
„Nu-mi place că dăm vina pe un jucător” Charalambous a expus cauzele căderii de formă a lui Ngezana: „Nu s-a odihnit, nu a avut vacanță” Golazo.ro
Elias Charalambous a comentat situația lui Ngezana. „Nu e în forma cu care eram obișnuiți să-l vedem”, a spus antrenorul după FCSB - Fenerbahce 1-1
11:10
Liga 1, etapa #24 CFR Cluj - Metaloglobus, live de la 17:00. Dinamo înfruntă Petrolul, de la 20:00 » Programul și clasamentul Golazo.ro
CFR Cluj și Metaloglobus se duelează astăzi, de la 17:00, în primul meci al etapei #24 din Liga 1.
Acum 24 ore
10:30
Europa League  Astăzi are loc tragerea la sorți pentru play-off, LIVE de la 14:00 » Trei români își află adversarii Golazo.ro
Astăzi are loc tragerea la sorți pentru play-off-ul Europa League, cu începere de la ora 14:00, la sediul UEFA de la Nyon.
10:30
Conflict în tabăra turcilor VIDEO:  Doi jucători de la Fenerbahce s-au îmbrâncit la finalul partidei cu FCSB » Care a fost motivul + Ce făcea Charalambous Golazo.ro
FCSB - Fenerbahce 1-1. Partida de pe Arena Națională s-a încheiat cu un conflict între Ismail Yuksek (27 de ani), marcatorul golului, și coechipierul Mert Muldur
10:20
Liga Campionilor Astăzi are loc tragerea la sorți pentru play-off, live de la 13:00. Interul lui Cristi Chivu își află adversarul » Toate detaliile Golazo.ro
Echipele care au prins locurile 9-24 în faza principală a Ligii Campionilor își vor afla astăzi adversarele din play-off.
