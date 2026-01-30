„Ne-a scos de atâtea ori” Cătălin Cîrjan sare în apărarea lui Epassy: „Suntem unde suntem și datorită lui”
Golazo.ro, 31 ianuarie 2026 00:30
Dinamo - Petrolul 1-1. Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul „câinilor”, i-a luat apărarea lui Devis Epassy (32 de ani), care a gafat la golul oaspeților.
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 10 minute
01:00
Cristiano Ronaldo, de neoprit VIDEO. Superstarul portughez și-a trecut în cont o nouă reușită și continuă cursa spre 1.000 de goluri # Golazo.ro
Cristiano Ronaldo (40 de ani) își continuă drumul spre golul cu numărul 1.000.
Acum o oră
00:30
„Ne-a scos de atâtea ori” Cătălin Cîrjan sare în apărarea lui Epassy: „Suntem unde suntem și datorită lui” # Golazo.ro
Dinamo - Petrolul 1-1. Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul „câinilor”, i-a luat apărarea lui Devis Epassy (32 de ani), care a gafat la golul oaspeților.
00:20
„Dinamo mai caută soluții” Andrei Nicolescu a anunțat țintele „câinilor” după egalul cu Petrolul + Ce a spus despre gafa lui Epassy # Golazo.ro
Dinamo - Petrolul 1-1. Andrei Nicolescu, președintele „câinilor”, a anunțat în ce zone ale terenului vrea să aducă întăriri. Perioada de transferuri se încheie pe data de 9 februarie.
Acum 2 ore
00:00
Reghecampf, victorie mare în Africa Al-Hilal Omdurman a învins finalista Ligii Campionilor și e la un pas de sferturi # Golazo.ro
Al-Hilal Omdurman, echipa antrenată de Laurențiu Reghecampf (50 de ani), a învins-o pe Mamelodi Sundowns (2-1) într-un meci din grupele Ligii Campionilor Africii. Sezonul trecut, Mamelodi Sundowns a ajuns până în finala competiției.
30 ianuarie 2026
23:40
„N-am avut reacția dorită” Ce a spus Kopic despre gafa lui Epassy + noi detalii despre transferuri: „Am avut discuții” # Golazo.ro
DINAMO - PETROLUL 1-1. Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul gazdelor, a vorbit despre gafa portarului Devis Epassy (32 de ani), care i-a costat pe „câini” toate cele trei puncte.
23:20
Moment tensionat FOTO. Eugen Neagoe s-a dus la fanii lui Dinamo după ce a fost înjurat: „Băăă, niciodată nu v-am jignit!” # Golazo.ro
Dinamo - Petrolul 1-1. Eugen Neagoe (58 de ani), antrenorul „lupilor galbeni”, a avut un schimb de replici cu suporterii „câinilor”. Tehnicianul, care a stat pe banca lui Dinamo în 2019, a fost ținta înjurăturilor fanilor dinamoviști.
23:10
„Așteaptă convocarea” Jucătorul care l-a impresionat pe Rusescu la meciul cu Fenerbahce: „Meci excelent!” # Golazo.ro
FCSB - FENERBAHCE 1-1. Raul Rusescu (37 de ani), fostul atacant al roș-albaștrilor, a analizat prestația campioanei din ultimul meci al fazei principale din Europa League.
Acum 4 ore
23:00
Germania, prima finalistă de la Euro Nemții au învins Croația și revin în ultimul act, după o pauză de 10 ani! # Golazo.ro
Germania este prima finalistă a Campionatului European de handbal masculin.
23:00
Eroul Petrolului VIDEO. Ce a spus Grozav după golul cu Dinamo: „Știam că vom fi dominați, dar am venit montați” # Golazo.ro
Dinamo - Petrolul 1-1. Gheorghe Grozav (35 de ani) a fost introdus în repriza secundă și a reușit să marcheze golul egalizator în ultimele minute ale partidei.
22:50
„O surpriză pentru toată lumea” Eugen Neagoe a anunțat o mutare misterioasă la Petrolul, după remiza cu Dinamo # Golazo.ro
DINAMO - PETROLUL 1-1. Eugen Neagoe (58 de ani), antrenorul oaspeților, a anunțat o mutare surpriză după remiza din etapa #24 a Ligii 1.
22:40
Epassy a comis-o VIDEO+FOTO. Două erori mari la o singură fază au costat-o victoria pe Dinamo » Ce a spus camerunezul # Golazo.ro
Dinamo - Petrolul 1-1. Devis Epassy (32 de ani), portarul „câinilor”, a gafat la golul egalizator marcat de oaspeți.
22:20
Daună totală Suma infimă pe care FCSB o cere pentru Politic » La cât s-ar ridica pierderea # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a confirmat că Dennis Politic (25 de ani) poate pleca de la campioană pentru o sumă infimă.
22:00
Mihai Stoica (60 de ani) a dezvăluit discuția pe care Siyabonga Ngezana (28 de ani), fundașul celor de la FCSB, a avut-o cu Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul campioanei.
21:40
Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul celor de la Inter Milano, a fost desemnat antrenorul lunii ianuarie în Serie A.
21:30
„Mai aducem jucători” Iuliu Mureșan anunță noi transferuri la CFR Cluj + Cum l-a șocat Zouma # Golazo.ro
CFR Cluj - Metaloglobus 4-2. Iuliu Mureșan, președintele „feroviarilor”, a anunțat noi întăriri în lotul lui Daniel Pancu.
21:10
Suspendat pentru pariuri! Agentul vedetelor de la FCSB și Dinamo n-a fost iertat după ce ar fi mizat sume uriașe pe mii de bilete pe meciuri din România! # Golazo.ro
Federația Română de Fotbal l-a suspendat pe impresarul Cătălin Sărmărșan pentru pariuri!
Acum 6 ore
20:40
„E un defect” Daniel Pancu a vorbit despre gesturile sale: „Asta se întâmplă când mă vedeți că fac ca maimuța pe bancă” # Golazo.ro
CFR Cluj - Metaloglobus 4-2. Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, a comentat partida spectaculoasă din Gruia.
20:30
Meciul Dinamo - Petrolul e primul din 2026 disputat pe stadionul Arcul de Triumf, micuța arenă din nordul Capitalei.
20:20
Cristian Geambașu, după semifinalele de la Australian Open: Nole vampirul și Jannik schiorul
20:10
„Ireal, n-am cuvinte” Novak Djokovic a dezvăluit ce i-a spus lui Sinner, imediat după ce l-a învins în semifinala de la Australian Open # Golazo.ro
Novak Djokovic (38 de ani, #4 ATP) a dezvăluit ce i-a spus lui Jannik Sinner (24 de ani, #2 ATP), la fileu, după ce l-a învins în semifinala de la Australian Open.
19:50
Probleme pentru Șumudică Al-Okhdood a ajuns la 4 meciuri consecutive fără victorie » Rămâne pe loc de retrogradare # Golazo.ro
Marius Șumudică (54 de ani), antrenorul lui Al-Okhdood, a suferit o nouă înfrângere, 0-1 cu Al-Tawoon.
19:40
Salvați de gazon FOTO. Noroc incredibil pentru CFR Cluj! Ce s-a întâmplat la penalty-ul care i-a readus în meci cu Metaloglobus # Golazo.ro
CFR CLUJ - METALOGLOBUS 4-2. Andrei Cordea (26 de ani), fotbalistul gazdelor, a marcat unul dintre cele mai norocoase goluri ale carierei.
19:20
Mihai Popa, gafă incredibilă FOTO. Portarul adus de CFR Cluj din Serie A a scăpat mingea în poartă! # Golazo.ro
Mihai Popa (25 de ani), portarul revenit recent la CFR Cluj după perioada petrecută la Torino, a făcut o gafă imensă.
19:10
„Misiunea trebuie să continue” Anthony Joshua, mesaj emoționant după accidentul în urma căruia și-a pierdut prietenii: „Totul s-a întors pe dos” # Golazo.ro
Anthony Joshua (36 de ani), pugilistul britanic cu origini nigeriene, a transmis primul său mesaj video public după accidentul rutier petrecut la finalul anului trecut în Nigeria.
Acum 8 ore
18:30
Uluit de Djokovic Cristian Tudor Popescu, după calificarea sârbului în finala Australian Open: „Biruința spiritului asupra cărnii și timpului” # Golazo.ro
Cristian Tudor Popescu, editorialist GOLAZO.ro, a oferit o primă reacție după calificarea lui Novak Djokovic (38 de ani, #4 ATP), în finala Australian Open.
18:10
„Eu sunt omul deciziilor” Care este relația dintre Pancu și Deac după ce mijlocașul a fost exclus de CFR + Detalii despre situația lui Slimani # Golazo.ro
Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, a vorbit despre relația cu legenda clubului, Ciprian Deac (39 de ani).
18:00
Înțepături pentru Dinamo Responsabilii de la „Arc”: „Așa cum și-au asumat și decizia de a juca pe Arenă cu un număr redus de spectatori” # Golazo.ro
DINAMO - PETROLUL. Reprezentanții stadionului „Arcul de Triumf” au emis un comunicat pe rețelele de socializare înaintea partidei din etapa #24 a Ligii 1.
17:10
Știm finala Australian Open Djokovic, din nou în ultimul act, la 38 de ani! A ajuns la un număr incredibil de finale jucate în carieră # Golazo.ro
Novak Djokovic (38 de ani, 4 ATP) s-a calificat în finala Australian Open, după un meci incendiar contra liderului mondial, Jannik Sinner.
17:10
Demolare accelerată în Ștefan cel Mare VIDEO A fost „rasă” tribuna a doua: urmează o zonă importantă a stadionului # Golazo.ro
CS Dinamo a venit cu noi detalii în privința demolării vechii arene din Ștefan cel Mare.
Acum 12 ore
17:00
Ce se va întâmpla cu De Zerbi Tehnicianul clarifică viitorul său la Marseille, după eliminarea dramatică din Europa + curiozitatea care-l leagă de portarii marcatori # Golazo.ro
După ce s-a vorbit despre o potențială plecare a lui Roberto De Zerbi (46 de ani) de pe banca lui Olympique Marseille, tehnicianul a lămurit acum situația privind viitorul său.
17:00
„TREZIȚI-VĂ!” Bănel Nicoliță cere atitudine la FCSB: „V-a făcut toate poftele! Arătați caracter!” # Golazo.ro
Bănel Nicoliță consideră că principala problemă a FCSB-ului este lipsa de atitudine, în ciuda faptului că echipa are cel mai valoros lot și cele mai mari salarii din România.
16:30
Gâlcă, despre FCSB Mai poate prinde campioana play-off-ul? + Cum va aborda partida contra lui U Cluj: „Trebuie să profităm de asta” # Golazo.ro
Costel Gâlcă (53 de ani) a prefațat partida cu U Cluj, programată în etapa #24 din Liga 1.
16:20
Rămâne Kopic la Dinamo? Andrei Nicolescu a clarificat situația antrenorului „câinilor”: „Eu știu ce-și dorește” # Golazo.ro
Andrei Nicolescu, președintele clubului Dinamo, a precizat ce se va întâmpla cu Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul „câinilor”, la finalul sezonului.
16:10
Îi face loc lui Alibec Farul Constanța s-a despărțit de un jucător venit acum 5 luni, înainte de sosirea atacantului de la FCSB # Golazo.ro
Farul Constanța a anunțat că a ajuns la un acord cu mijlocașul Boban Nikolov privind încetarea contractului.
15:50
„Câinii” și cățeii Ședință foto specială la Dinamo, pentru a încuraja adopțiile: „Weekendul acesta să fie ultimul în adăpost” # Golazo.ro
Clubul Dinamo s-a alăturat campaniei inițiate de Protecția Animalelor Ilfov și a adoptat în baza de la Săftica doi câini fără stăpân
15:40
CFR Cluj a ajuns cu nocturna la tribunal Clubul contestă calitatea instalației care a costat peste 1 milion de € și solicită reducerea prețului # Golazo.ro
Din motive tehnice, CFR Cluj nu se poate bucura pe deplin de moderna instalație de nocturnă montată în 2021 pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”.
15:20
Sha'Carri Richardson, arestată! Campioana olimpică a ajuns pe mâna Poliției după ce a creat pericol în trafic. Cu ce viteză a condus # Golazo.ro
Sha'Carri Richardson (25 de ani), atleta din SUA care a cucerit două medalii la Jocurile Olimpice din 2024, a fost arestată, joi, în Florida.
15:20
„E sfâșietor” FOTO: Robin van Persie și-a consolat fiul după accidentarea suferită în Europa League: „Primele semne nu sunt bune” # Golazo.ro
Real Betis - Feyenoord 2-1. Shaqueel van Persie (19 ani), jucătorul oaspeților, s-a accidentat în partida din etapa #8 din Europa League.
15:20
Politic, raport șocant! Concluziile unei firme care a monitorizat FCSB - Fenerbahce sunt neverosimile pentru fotbalistul campioanei # Golazo.ro
Sports Base a întocmit raportul ultimului meci disputat de FCSB în actualul sezon european, 1-1 cu Fenerbahce. Detalii, în rândurile de mai jos
15:10
„Escrocherie inimaginabilă” N-au lucrat nicio secundă la echipa din Iași, dar vor primi despăgubiri de 450.000 de euro din bani publici! # Golazo.ro
Comisia Centrală de Apel a Federației Române de Handbal a anunțat că CSM Iași 2020, club finanțat de Primăria Iași, este obligată să achite despăgubiri de 450.000 de euro către antrenorul Iulian Stamate și alte patru jucătoare.
15:00
Continuă problemele la FCSB După Ionuț Cercel, Joyskim Dawa va suferi o nouă intervenție chirurgicală. Cât va lipsi fundașul central # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani) a venit cu detalii despre situația lotului de la FCSB, în privința accidentărilor.
14:50
Guardiola, mesaj pro-Palestina Antrenorul lui Manchester City a vorbit despre copiii din Gaza, cu un keffiyeh la gât: „I-am lăsat singuri, abandonați. Cei puternici sunt lași” # Golazo.ro
Pep Guardiola (55 de ani) a susținut un discurs pro-Palestina, în urma suferințelor celor din Gaza, după doi ani de război cu Israel.
14:20
Steaua, mesaj pentru FRF Clubul din Ghencea cere FRF să transmită UEFA decizia ÎCCJ care confirmă identitatea și palmaresul clubului # Golazo.ro
După motivarea deciziei definitive a ÎCCJ, Steaua București cere Federației Române de Fotbal să informeze UEFA cu privire la identitatea juridică a clubului și la palmaresul obținut până în 1998.
14:10
România rămâne la munca de jos Suntem out din Europa și ne așteaptă vremuri grele în UCL + Ce echipă, bătută de FCSB anul trecut, uimește acum continentul # Golazo.ro
FCSB a ratat calificarea în faza eliminatorie din Europa League, așa cum se întâmplase și cu Universitatea Craiova în Conference, în decembrie
13:00
„Scandalos!” Două cluburi din Ungaria vor să plătească amenda primită de Csikszereda: „Nu vom permite FRF să pună distrugă acest club!” # Golazo.ro
Comisia de Disciplină a FRF a sancționat-o pe Csikszereda după incidentele din meciul cu FC Botoșani din etapa #22 din Liga 1, câștigat de „ciucani” cu 1-0.
12:30
Panduru îl critică pe Târnovanu Fostul jucător al Stelei nu e de acord cu declarațiile portarului de la FCSB: „Nu rezolvi niciun fel de problemă așa” # Golazo.ro
FCSB - Fenerbahce 1-1. Basarab Panduru a reacționat după declarațiile făcute de Ștefan Târnovanu la finalul partidei.
12:30
Să ai 2-0 la seturi, 5-4 în al treilea, și să te înșface crampe care nici să mergi nu-ți mai dau voie, dincolo de durerea ascuțită, înseamnă o lovitură de baros în psihic. Frustrarea, ciuda de ghinion, pot să te scoată din minți.
Acum 24 ore
12:00
Semifinală incredibilă la Melbourne Carlos Alcaraz s-a calificat în finala Australian Open! S-a doborât un record vechi de 17 ani # Golazo.ro
Carlos Alcaraz s-a calificat în finala Australian Open după ce l-a învins pe Alexander Zverev cu scorul de 6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5.
11:20
„Vechea Steaua nu mai există!” Presa din Turcia, ironică în privința identității FCSB » Ce scrie despre Becali: „A luat-o razna” # Golazo.ro
FCSB - Fenerbahce 1-1. După duelul din etapa #8 din Europa League, presa din Turcia a vorbit despre identitatea echipei patronate de Gigi Becali (67 de ani).
11:10
„Noua probă poate justifica modificarea” OFICIAL. Tribunalul Federal Elvețian a explicat de ce a cerut rejudecarea cazului Bărbosu-Chiles # Golazo.ro
Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne a motivat de ce a decis rejudecarea cazului Bărbosu-Chiles.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.