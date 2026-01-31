Portretul robot al noului ministru al Educației: „Manager de criză, dar cu empatie pedagogică”

19:15

Doi soți români au fost arestați de autoritățile italiene, fiind acuzați că ar fi coordonat activitatea unei rețele specializate în spargeri de depozite și revânzarea mărfii furate. Cei doi, în vârstă de 47 și 50 de ani, au fost reținuți în urma unei anchete desfășurate de poliția italiană.