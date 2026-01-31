La 28 de ani, românul care transformă alergarea în terapie pentru inimi rănite

21:20

Novak Djokovic, la 38 de ani, devine cel mai vârstnic finalist la Australian Open, învingându-l pe Jannik Sinner într-un meci intens de cinci seturi. Într-un discurs emoționant, Djokovic își reafirmă încrederea în abilitățile sale, motivându-se să demonstreze că experții care se îndoiesc de el greșesc. Novak Djokovic a ajuns în finala Australian Open pentru a …