Kremlinul suspendă atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene la cererea lui Trump

Reforma pensiilor militare, conform premierului Ilie Bolojan, nu mai poate fi amânată. Aceasta este dictată de necesitățile pieței muncii și de demografia actuală. Modificările sunt esențiale pentru asigurarea continuității personalului din apărare și ordinea publică și pentru stabilitatea sistemului de pensii. Ilie Bolojan afirmă că reforma pensiilor militare nu mai poate fi amânată din cauza … Articolul Reforma pensiilor militare: Bolojan avertizează că nu mai poate fi amânată apare prima dată în Main News.