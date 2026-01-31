Oamenii de știință au descoperit în spațiu o moleculă care oferă indicii despre originea vieții

19:30

Majoritatea alegătorilor pro-guvernamentali din Ungaria ar dori să-l vadă pe ministrul de Externe Péter Szijjártó drept succesor al premierului Viktor Orbán, dacă se pune serios problema succesiunii prim-ministrului, în timp ce János Lázár este mult în urmă, pe locul al doilea, potrivit unei cercetări recente realizate de Institutul Publicus. Conform unui sondaj reprezentativ comandat de […] © G4Media.ro.