G4Media, 31 ianuarie 2026
Americanii părăsesc TikTok din cauza „cenzurii lui Trump" / Alternativa este Upscrolled, o rețea socială pro-palestiniană / Fluxul informațiilor e strict cronologic și nu se bazează pe algoritmi
O aplicație lansată în iulie 2025 grație fondului Tech for Palestine, a ajuns recent în top trei în clasamentul celor mai descărcate aplicații, anunță Corriere della Sera. În ianuarie 2025, când interdicția privind TikTok a intrat în vigoare pentru câteva ore, utilizatorii americani au migrat în masă către RedNote, o aplicație similară, literalmente „Made in
Iranul anunță că forţele sale armate sunt în alertă maximă / "Cunoştinţele şi tehnologia nucleare nu pot fi eliminate"
Şeful armatei iraniene, Amir Hatami, a avertizat sâmbătă Statele Unite şi Israelul împotriva oricărui atac, afirmând că forţele iraniene sunt în alertă maximă, în urma unor desfăşurări militare semnificative ale SUA în Golf, relatează Agerpres, care citează AFP. „Dacă inamicul face o greşeală, acesta îşi va pune în pericol, fără îndoială, propria securitate, securitatea regiunii
ONU riscă un „colaps financiar iminent", avertizează secretarul său general. Statele Unite, principalul contribuitor cu fonduri, și-au redus masive plățile
Organizația Națiunilor Unite este în pericol de „colaps financiar iminent" din cauza neplății cotizațiilor de către statele membre, a avertizat secretarul general ONU, relatează BBC News. António Guterres a declarat că ONU se confruntă cu o criză financiară care „se adâncește, amenință executarea programelor" și că banii s-ar putea epuiza până în iulie. El a
Nou trend turistic în Japonia: tururi ghidate în magazinele de proximitate/ Cel mai popular suvenir: șosete cu dungi de 2 dolari
Un grup de turiști îl urmează pe ghidul lor în clădire, unde acesta le explică istoria și contextul a ceea ce văd, traducând indicatoarele din japoneză în engleză. Cu ochii mari de uimire, călătorii întreabă politicos dacă pot atinge obiectele și face fotografii. În cele din urmă, li se permite să se plimbe liberi și
Președintele Nicușor Dan a primit cadouri în valoare de 10 mii de euro, în 2025 / Cel mai scump: o fotografie cu autograf de la Regele Charles / Cel mai ieftin: tablouri primite din Republica Moldova
Președintele Nicușor Dan a primit în cursul anului trecut cadouri în valoare de 50.281 de lei, aproximativ 10 mii de euro, potrivit unei comunicări transmise de Administrația Prezidențială. O fotografie de la Regele Charles este cel mai scump obiect primit de către președintele României, anul trecut: 17.334 de lei, este valoarea estimată a pozei. "Fotografia
Judd Trump, victorie complicată cu Xiao Guodong pentru a-și asigura prezența în semifinale la Mastersul din Berlin
Liderul mondial Judd Trump s-a impus cu greu vineri seara în fața dublului campion en-titre la Wuhan Open, Xiao Guodong, scor 5-3, pentru a-și asigura prezența în careul cu ași la Machineseeker German Masters de la Berlin. Trump este pregătit să pună capăt secetei din 2025 și să câștige primul trofeu din 2026 după ce
Phil Collins a împlinit 75 de ani/ Mărturisiri într-un interviu extins pentru BBC despre cum beneficiază de îngrijire medicală permanentă dar vizează recuperare deplină
Phil Collins a vorbit deschis despre recentele sale probleme de sănătate, dezvăluind că beneficiază de îngrijire medicală permanentă, 24 de ore din 24. Fostul solist al trupei Genesis, care a împlinit 75 de ani pe 30 ianuarie, a vorbit cu prezentatoarea britanică Zoe Ball în seria de podcasturi BBC „Eras" despre ilustra sa carieră. El
Ziarul de Gardă: Pană de curent în mai multe zone din Republica Moldova / Cauza: problemele grave ale rețelei electrice din Ucraina
În mai multe regiuni ale R. Moldova, inclusiv în municipiul Chișinău, se înregistrează deconectări de la energia electrică, cauzate de problemele grave în reţeaua electrică din Ucraina, care au dus la căderea tensiunii pe linia Isaccea-Vulcăneşti-MGRES, a anunțat Ministerul Energiei al R. Moldova, anunță Ziarul de Gardă. „Din cauza problemelor grave în reţeaua electrică din
Axios: Saudiții cred că dacă Trump renunță la bombardarea Iranului, asta ar încuraja regimul de la Teheran / O schimbare față de declarațiile publice anterioare ale Arabiei Saudite
Ministrul saudit al Apărării, prințul Khalid bin Salman (KBS), a declarat vineri, în cadrul unei ședințe private la Washington, că dacă președintele Trump nu își va pune în aplicare amenințările împotriva Iranului, regimul va ieși întărit din această situație, au declarat patru surse prezente în sală pentru Axios. Aceasta este o schimbare față de declarațiile
Oamenii de știință au descoperit în spațiu o moleculă care oferă indicii despre originea vieții
O moleculă cu 13 atomi care conține sulf conține sulf — un ingredient cheie pentru viață — a fost identificată în spațiul interstelar. Cercetătorii numesc descoperirea „veriga lipsă" în înțelegerea oamenilor de știință asupra originilor cosmice ale chimiei vieții, scrie CNN. Sulful este al zecelea element ca abundență în univers și o componentă esențială a
Statistica sărăciei: 30% din locuințele românilor nu au apă caldă curentă / În Teleorman, Vaslui și Botoșani mai mult de jumătate din populație e lipsită de un confort considerat elementar în 2026
O radiografie a confortului de acasă arată disparități majore în dotarea locuințelor din România cu elemente considerate absolut normale în acest secol, în Europa. Recensământul Populației și Locuințelor din 2021, ale cărui date definitive au fost publicate recent de către Institutul Național de Statistică (INS), oferă o imagine detaliată a condițiilor de locuit din România.
Autoritățile din Ungaria reclamă că mai multe şcoli şi instituţii publice au primit ameninţări cu bombă în ucraineană / Nu s-a găsit niciun dispozitiv explozibil
Şapte instituţii şcolare şi nouă instituţii publice din estul Ungariei au primit vineri e-mailuri conţinând ameninţări cu bombă în limba ucraineană, a făcut cunoscut departamentul de comunicare al poliţiei naţionale ungare (ORFK), informează MTI, transmite Agerpres. Poliţia judeţului Hajdu-Bihar a indicat mai devreme vineri că investighează ameninţări de comitere a unui act terorist. E-mailurile au
Administrația Trump a avut cel puțin trei întâlniri în ultimul an cu lideri separatiști din provincia Alberta din Canada, aceștia din urmă încerecând să profite de tensiunile dintre Casa Albă și premierul de la Ottawa, Mark Carney. Contactele dintre separatiștii canadieni și oficiali de la Washington vin în contextul intensificării eforturilor de separare a provinciei
Demisii în PSD / Rodica Nassar și Gabriel Mutu au părăsit funcțiile de conducere / Organizațiile PSD din sectoarele 2 și 6 rămân fără președinți
Preşedinta PSD Sector 2, Rodica Nassar, și Gabriel Mutu, liderul PSD Sector 6, şi-au anunţat demisia de la conducerea filialelor partidului, transmite Agerpres. Nassar a postat pe contul său de Facebook mesajul: „Demisie". Gabriel Mutu (foto) şi-a anunţat demisia din funcţia de preşedinte al PSD Sector 6, motivând că această decizie „vine din dorinţa de
Lewis Hamilton salută efortul Ferrari după ce a terminat pe primul loc testele finale de la Barcelona: „O experiență valoroasă"
Lewis Hamilton a lăudat efortul incredibil depus de Ferrari pe parcursul pauzei de iarnă pentru a pune la punct un pachet solid al SF-26, care a evitat orice „probleme majore" pe durata testului de la Barcelona. Campionul mondial de șapte ori a fost primul care a ieșit pe pistă marți după-amiază, în condiții de ploaie,
Cel puțin 200 de persoane au murit după prăbușirea unor mine, în Congo / Se află în zona controlată de rebelii M23
Cel puțin 200 de persoane au murit după ce o alunecare de teren a provocat prăbușirea mai multor mine într-un important sit minier de coltan din estul Congo, au declarat sâmbătă autoritățile rebele, citate de AP, relatează Mediafax. Prăbușirea a avut loc miercuri la minele Rubaya, controlate de rebelii M23, a declarat pentru Associated Press
Sindicaliștii din Guvern cer explicații după ce numele premierului apare în dosarul avocatei PNL / "Ideea că se ajunge la premier pe bani, pe relații, pe uși laterale…"
Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului solicită premierului Ilie Bolojan să clarifice public seria de „coincidențe" de care nu mai scapă, după ce numele lui a fost evocat într-un dosar de corupție, anunță Mediafax. „În dosarul care a făcut deja înconjurul presei, o persoană cu profil juridic a fost surprinsă în flagrant primind
VREMEA: Cod galben de ger în mai multe județe din țară și în Capitală / Temperaturile pot ajunge până la minus 20 de grade.
Meteorologii au emis mai multe avertizări Cod galben de ger valabile până luni în mai multe județe din țară și în Capitală. Temperaturile pot ajunge până la minus 20 de grade, anunță Mediafax. Una dintre avertizări este în vigoare de sâmbătă de la ora 10.00 până duminică la ora 20.00. Aceasta vizează județele Suceava, Botoșani,
Elise Mertens și-a marcat revenirea pe locul 1 în clasamentul de dublu feminin, alăturându-se chinezoaicei Zhang S
Un chinez, umilit pentru că are „doar licență” / Voia să se angajeze la o companie de stat / Scandalul vine în contextul în care piața muncii din China a devenit extrem de competitivă # G4Media
Un recrutor al unei mari companii de asigurări controlate de statul chinez a stârnit un val de indignare online, după ce i-a transmis unui candidat că „nu merită” weekenduri libere pentru că „are doar o diplomă de licență”, relatează Mediafax. Cazul a ieșit la iveală, când un solicitant de loc de muncă din Urumqi a […] © G4Media.ro.
Raed Arafat cere lege în România care să limiteze accesul copiilor la rețelele de socializare / ”Nu este vorba despre cenzură. Este vorba despre protecție” # G4Media
Rețelele de socializare sunt produse cu risc ridicat pentru copii și adolescenți, susține Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, care cere parlamentarilor inițierea unui cadru legislativ care să limiteze accesul acestora la astfel de rețele, anunță Mediafax. „Stăteam și reflectam, mai ales după ultimele evenimente extrem de grave care au avut ca principali […] © G4Media.ro.
Sondaj în Timișoara: Companiile private beneficiază de cea mai mare încredere / Urmează armata, primăria și biserica / 70% dintre localnici sunt mulțumiți de transportul în comun # G4Media
Supărați pe trafic, pe locurile de parcare și starea drumurilor, timișorenii cred că orașul merge într-o direcție bună. 70% sunt mulțumiți de transportul în comun. Așa arata cifrele din Barometrul Calității Vieții comandat de Primăria Timișoara cu 40.000 de euro, anunță Opinia Timișoarei. Conform studiului, 74,2% dintre respondenți socotesc că Timișoara se îndreaptă într-o direcție […] © G4Media.ro.
Bilanțul accidentului de tren din Spania a ajuns la 46 de morți / „Una dintre victimele spitalizate a decedat” # G4Media
Bilanțul accidentului de tren din Spania, produs în 18 ianuarie, a ajuns la 46 de morți, după decesul unui pasager care era rănit, anunță Mediafax. Accidentul din 18 ianuarie din Andaluzia a pus sub semnul întrebării siguranța transportului feroviar în Spania, a doua cea mai mare rețea de trenuri de mare viteză din lume după […] © G4Media.ro.
Dosarele Epstein: Bill Gates ar fi contactat o boală cu transmitere sexuală de la o rusoaică / Și-ar fi tratat apoi soția în secret cu antibiotice / Numele Donald Trump e menționat de 3.200 de ori în noile documente # G4Media
La câteva săptămâni după termenul limită de 19 decembrie pentru publicarea tuturor documentelor referitoare la fostul finanțist, Departamentul de Justiție a publicat noi documente, printre care se numără și materiale pornografice găsite pe dispozitivele aparținând pedofilului care s-a sinucis în închisoare, anunță Ansa. Printre numeroasele fișiere publicate, se află și un e-mail despre Bill Gates […] © G4Media.ro.
Andrea Chiș, unul din magistrații care a vorbit în ancheta Recorder, susține un „ultim curs” la Cluj / Discuții despre justiție / „Aşa cum putem umple un teatru pentru un mare actor, la fel cred că vom putea umple Casa de Cultură a Studenților pentru un fost judecător echilibrat” # G4Media
Fosta judecătoare Andrea Chiș, care și-a încheiat recent activitatea didactică la Facultatea de Drept a UBB, va susține, în februarie, un „ultim curs” în sala mare a Casei de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca, anunță Monitorul de Cluj. Ea a vorbit în ancheta „Justiție capturată”, realizată de jurnaliștii de la Recorder. În 24 februarie, fosta […] © G4Media.ro.
Giorgia Meloni, desenată în biserică / Fața premierului italian Giorgia Meloni apare sub chip de înger într-o bazilică din Roma / ”Acolo era un heruvim. Azi, e chipul celei mai puternice femei din țară” # G4Media
În San Lorenzo in Lucina din Roma, înainte de lucrările de restaurare, exista un heruvim generic. Astăzi, poartă chipul primului ministru Giorgia Meloni, anunță La Repubblica. Peste bustul de marmură al lui Umberto al II-lea de Savoia, după cum se poate citi pe inscripția din Bazilica San Lorenzo in Lucina din Roma, veghează doi îngeri. […] © G4Media.ro.
VIDEO Turist de iarnă în Larnaca. Cum să te bucuri de un oraș mediteraneean cu climă blândă, fără presiunea sezonului turistic # G4Media
Autobuzul vechi, ticsit cu turiști, angajați ai magazinelor ”duty free” cu ecusoane la gât și oameni de la curățenie, pleacă de la aeroportul din Larnaca spre oraș, la prima oră a dimineții. Șoferul nu mai vede oglinda din stânga și face un semn cu mâna spre pasagerii care ocupă partea din față. Aceștia se lasă […] © G4Media.ro.
Val de concedieri în Râmnicu Vâlcea: 700 de persoane își vor pierde locul de muncă după închiderea centralei termice pe cărbune a orașului / ”CET-ul se transformă!” # G4Media
Municipiul Râmnicu Vâlcea va avea apă caldă și căldură și după închiderea centralei termice pe cărbune, dă asigurări președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, relatează Agenția de presă Rador, care citează Radio Craiova. Acesta a precizat că, din septembrie, vor deveni operaționale patru cazane de apă fierbinte, în cadrul unui proiect în valoare de aproximativ […] © G4Media.ro.
NASA amână plecarea spre Lună din cauza frigului / Noua fereastră de lansare, 8 februarie, cade în aceeași zi cu Super Bowl # G4Media
NASA a anunțat că împinge dată la care astronauții ar putea zbura către Lună, pe fondul prognozelor de temperaturi apropiate de îngheț la baza de lansare din Cape Canaveral, anunță Mediafax, care citează presa americană. Cea mai timpurie fereastră pentru misiune este acum 8 februarie, cu două zile mai târziu decât era planificat inițial. Echipajul, […] © G4Media.ro.
Într-un turneu în care fiecare punct este atent urmărit, există inițiative care nu apar pe tabelă, dar care contează dincolo de scor. La Transylvania Open, Kaufland aduce în prim-plan Mingea neoficială, un simbol al modului în care sportul poate deschide drumuri și crea acces real. Deși nu este folosită în meciurile oficiale, Mingea neoficială poartă […] © G4Media.ro.
Din 1 aprilie, transportul în comun din Brașov va fi gratuit în fiecare vineri / Proiectul ”Vinerea verde” a trecut de votul consilierilor locali # G4Media
Consilierii locali brașovenu au aprobat cu unanimitate de voturi, în ședința ordinară de plen de vineri, 30 ianuarie, noile facilități pe mijloacele de transport în comun de pe raza municipiului Brașov. Astfel, începând cu data de 1 aprilie intră în vigoare Programul „Vinerea verde”, prin care este asigurată gratuitate pe liniile RATBV din municipiul Brașov, […] © G4Media.ro.
România discută din nou, cu patos şi confuzie, despre reforma administraţiei publice şi despre impozitele şi taxele locale, pe fondul modificărilor intrate în vigoare la 1 ianuarie. Dezbaterea este însă mai degrabă un spectacol politic decât o conversaţie serioasă despre politici publice. Subiectul e deturnat sistematic din două motive: ignoranţa larg răspândită cu privire la […] © G4Media.ro.
Dinamo pierde șansa de a urca din nou pe primul loc: 1-1 cu Petrolul pe stadionul Arcul de Triumf # G4Media
Dinamo și Petrolul au terminat la egalitate, vineri seară, pe Arcul de Triumf, în etapa a 24-a din Superliga, anunță Mediafax. Dinamo a dominat în prima repriză și a avut mai multe ocazii la poarta adversă, însă la pauză tabela indica tot 0-0. Gazdele au deschis scorul în minutul 64, prin Danny Armstrong, la 10 […] © G4Media.ro.
Elon Musk în ”Dosarul Epstein” / Fondatorul Tesla ar fi discutat despre o vizită pe „insula” lui Jeffrey Epstein # G4Media
Un nou lot de documente publicat vineri de United States Department of Justice include schimburi de emailuri din decembrie 2013 în care Musk întreabă despre o posibilă vizită pe insula privată a lui Epstein din Caraibe, contrazicând declarațiile publice anterioare ale miliardarului, anunță Mediafax, care citează presa americană. Cazul Epstein rămâne unul dintre cele mai […] © G4Media.ro.
Cea mai neagră zi pentru argint din 1980 / Aurul și argintul, în scădere după ce a fost nominalizat viitorul președinte al băncii centrale americane # G4Media
Prețurile aurului și argintului au înregistrat scăderi abrupte, după ce nominalizarea lui Kevin Warsh pentru funcția de viitor președinte al băncii centrale americane a calmat temerile legate de independența instituției și a împins dolarul puternic în sus, anunță Mediafax. Pe piața spot, argintul a coborât cu 28%, la 83,45 dolari/uncie, aproape de minimele zilei. Contractele […] © G4Media.ro.
Rezumatul săptămânii: Clientelism, diurne abuzive și corupție în justiție. Dihonie în coaliție, dar și în opoziție. Plus cifre îngrozitoare din economie. Sau 3 motive mari de făcut bagajele. Dar știi unde? # G4Media
România a traversat încă o săptămână densă pe scena publică. Una marcată de tensiuni politice interne, atât între partidele de coaliție, cât și în cele de opoziție. Au apărut dezvăluiri șocante din justiție, stenograme, trafic de influență și solicitări aberante. Din punct de vedere economic, avem o veste îngrijorătoare care vine de la Eximbank. Banca […] © G4Media.ro.
Polițiștii din Vrancea a descoperit 15 kilograme de canabis la o firmă de curierat internațional # G4Media
Poliţiştii vrânceni au descoperit alte 15 kilograme de canabis într-un punct de lucru al unei firme de curierat internaţional, în continuarea anchetei privind traficul internaţional de droguri în care, la începutul săptămânii, aceeaşi cantitate de droguri fusese găsită într-un autoturism, a informat, vineri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Vrancea, transmite Agerpres. Potrivit sursei citate, pe […] © G4Media.ro.
Ucraina a ordonat vineri evacuarea familiilor cu copii din şapte localităţi din regiunea Harkov (nord-est), ceea ce semnalează înaintarea forţelor ruse în acest sector, transmite Agerpres. „A fost luată decizia de a evacua forţat familiile cu copii din şapte sate”, a anunţat guvernatorul regional Oleg Sinegubov. Aceste localităţi se află la sud de oraşul Vovceansk, […] © G4Media.ro.
Ninsorile abundente şi persistente provocate de fronturi de presiune atmosferică hibernală au afectat multe zone ale Japoniei în ultimele zile, provocând moartea a cel puţin 14 oameni şi rănirea a 198 de persoane în întreaga ţară, a anunţat vineri Agenţia niponă pentru Gestionarea Incendiilor şi Dezastrelor, citată de Xinhua, potrivit Agerpres. Până vineri dimineaţă, prefectura […] © G4Media.ro.
Venezuela, un aliat istoric al Cubei, dar al cărei preşedinte, Nicolas Maduro, a fost capturat de armata americană, şi-a exprimat vineri „solidaritatea” faţă de Cuba, criticând „măsurile punitive” şi ordinul executiv prin care preşedintele american Donald Trump ameninţă cu taxe vamale ţările ce vând petrol Cubei, transmite Agerpres. „Venezuela respinge decretul prezidenţial emis de guvernul […] © G4Media.ro.
Masculinitatea MAGA. Noile recomandări alimentare americane sub bagheta lui Robert F. Kennedy Jr. conțin și sfaturi care să ajute la menținerea unui nivel ridicat de testosteron, considerat benefic dar fără un fundament științific # G4Media
Printre noile și deja controversatele recomandări alimentare date recent publicității de noua administrație americană nu se numără doar consumul de grăsimi animale, pe care lumea științifică îl contestă. Apar și sfaturi din perspectivă alimentară care să ajute la menținerea unui nivel ridicat de testosteron, scrie Il Fatto Alimentare. Astfel, creșterea nivelului de testosteron este descrisă […] © G4Media.ro.
Pîrslaru anunță că începând de azi toate cheltuielile cu deplasările externe în calitatea sa de ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene sunt publice pe site-ul instituției # G4Media
Ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru anunță că începând de astăzi, toate cheltuielile cu deplasările externe sunt publice pe site-ul instituției. Și nu doar cheltuielile sale, ci cheltuielile tuturor miniștrilor acestui portofoliu, din ultimii 5 ani. „Suntem primul minister care ia această inițiativă pentru că doar prin transparență putem reclădi relația de încredere […] © G4Media.ro.
Un sondaj efectuat în rândul locuitorilor Groenlandei şi publicat vineri de ziarul danez Copenhagen Post arată că numai 5% dintre aceştia ar dori ca insula lor arctică, ce are statut de teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, să se orienteze spre o cooperare mai strânsă cu SUA, dacă ar avea de ales între Uniunea Europeană […] © G4Media.ro.
Un stejar contemporan cu regele Ludovic al XIV-lea a fost tăiat din motive de siguranţă în Franţa # G4Media
Aflat încă în poziţie verticală dar uscat din vara trecută, un stejar cu o vechime excepţională de 340 de ani, plantat în timpul domniei regelui Ludovic al XIV-lea (supranumit „Regele Soare”), a fost tăiat vineri din motive de siguranţă în vestul Franţei, informează Agerpres. Acest copac gigantic, cu înălţimea de 46 de metri şi diametrul […] © G4Media.ro.
Dosarul Epstein: Circa 3 milioane de noi documente publicate, inclusiv imagini majoritatea pornografice # G4Media
Departamentul american al Justiţiei a anunţat vineri publicarea a circa trei milioane de noi documente referitoare la pedofilului miliardar cu conexiuni politice Jeffrey Epstein, inclusiv circa 180.000 de noi imagini necenzurate, relatează Agerpres citând agențiile AFP şi EFE. Procurorul general adjunct Todd Blanche a declarat că noile dezvăluiri includ peste 2.000 de videoclipuri şi aproximativ […] © G4Media.ro.
Industria smartphone-urilor devine din ce în ce mai diversă odată cu avansarea alertă a tehnologiei și amatorii din domeniu se pot bucura de o gamă largă de telefoane mobile cu caracteristici diferite. Printre cele mai interesante se numără cele pliabile, așadar propun să trecem prin lista celor mai bune telefoane pliabile din 2026. În acest […] © G4Media.ro.
Actrița câștigătoare a premiului Emmy, Catherine O’Hara, care a jucat în filmele „Home Alone” și în serialul „Schitt’s Creek”, a murit. Actrița canadiană-americană avea 71 de ani, transmite Sky News. Ea a murit vineri la domiciliul său din Los Angeles „în urma unei scurte boli”, a declarat agenția sa, CAA, într-un comunicat. Cariera lui O’Hara […] © G4Media.ro.
Iranul doreşte un acord cu SUA, susţine Trump, care a dat Teheranului un termen pentru a încheia înţelegerea # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a susţinut vineri că Iranul doreşte să „încheie un acord” cu SUA, adăugând că a dat pentru aceasta Teheranului un termen limită pe care a refuzat să-l divulge, transmite Agerpres citând AFP. „Vă pot spune că ei vor să încheie un acord”, le-a spus Trump jurnaliştilor în Biroul Oval. Întrebat dacă […] © G4Media.ro.
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat vineri seară că a discutat cu președintele României, Nicușor Dan, despre proiecte energetice comune, transmite MEDIAFAX. „Am discutat cu Nicușor Dan despre proiecte energetice comune ce pot consolida semnificativ securitatea energetică atât a Ucrainei, cât și a României. Este crucial să le realizăm pe toate. Echipele noastre vor continua […] © G4Media.ro.
La Iași, conducerea PNL a decis ca toți consilierii locali și județeni să voteze proiectele de hotărâre după ce în prealabil primesc o directivă de la conducerea partidului: „Consolidăm disciplina, transparența și responsabilitatea” / Ruptură între liderii administrației ieșene și șefia PNL # G4Media
În prima întrunire de anul acesta a Biroului Politic Județean al PNL Iași s-au dispus măsuri care să „consolideze disciplina, transparența și responsabilitatea” de partid. Mai precis, toți aleșii locali au obligația de acum înainte să raporteze în BPJ, proiectele de hotărâre propuse de executivul Primăriei și Consiliului Județean, înainte de ședințele forurilor administrative, urmând […] © G4Media.ro.
