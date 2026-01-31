Transfer istoric la Metaloglobus: Prima sumă plătită pentru un jucător
MainNews.ro, 31 ianuarie 2026 11:30
Metaloglobus a realizat primul transfer plătit din istorie, cedându-l pe Christ Kouadio la Radnik Surdulica pentru 30.000 de euro. Aceasta este o sumă semnificativă pentru club, în ciuda valorii de piață de 350.000 de euro a jucătorului. Kouadio a avut o contribuție importantă în promovarea echipei în prima ligă. Metaloglobus a realizat primul transfer plătit … Articolul Transfer istoric la Metaloglobus: Prima sumă plătită pentru un jucător apare prima dată în Main News.
• • •
Alte ştiri de MainNews.ro
Acum 30 minute
11:30
Un pensionar din Italia a câștigat 1,8 milioane de euro la loterie, iar fiul său de 40 de ani, șomer, îi cere o pensie alimentară de 1.800 de euro lunar. Relația dintre ei s-a deteriorat, iar tatăl se opune cererii. Cazul ar putea ajunge în instanță, în funcție de rezultatul negocierilor amiabile. Pensionarul de 68 … Articolul Pensionar italian câștigă 1,8 milioane de euro, fiul cerând pensie alimentară apare prima dată în Main News.
11:30
Metaloglobus a realizat primul transfer plătit din istorie, cedându-l pe Christ Kouadio la Radnik Surdulica pentru 30.000 de euro. Aceasta este o sumă semnificativă pentru club, în ciuda valorii de piață de 350.000 de euro a jucătorului. Kouadio a avut o contribuție importantă în promovarea echipei în prima ligă. Metaloglobus a realizat primul transfer plătit … Articolul Transfer istoric la Metaloglobus: Prima sumă plătită pentru un jucător apare prima dată în Main News.
Acum o oră
11:00
Depresia afectează peste 500.000 de români, iar numărul real ar putea fi mult mai mare. Psihiatrul Vlad Tâu explică diferențele dintre depresie, tristețe și anxietate, subliniind formele invizibile de depresie și importanța tratamentului. Când trebuie să ceri ajutor profesional pentru a-ți îmbunătăți calitatea vieții? Depresia afectează peste 500.000 de români, dar numărul real ar putea … Articolul Depresia afectează 500.000 de români, iar numărul este în creștere apare prima dată în Main News.
11:00
Gardul Palatului Parlamentului va fi demolat în cadrul unui proiect de regenerare urbană inițiat de USR. Decizia stârnește controverse, oamenii exprimând nemulțumiri pe rețelele sociale, criticând cheltuielile și subliniind problemele din București. Demolarea promite să îmbunătățească accesul și atmosfera urbană. Primăria Capitalei a aprobat demolarea gardului Palatului Parlamentului pentru un proiect de regenerare urbană inițiat … Articolul Gardul Palatului Parlamentului va fi demolat: USR și banii aruncați pe geam apare prima dată în Main News.
10:50
Plățile contactless devin din ce în ce mai populare, dar cercetările recente arată că tehnologia NFC poate crea vulnerabilități de securitate. Transacții neautorizate pot avea loc, iar riscurile cresc cu noile funcții care facilitează plățile. Află cum protecția datelor tale poate fi compromisă. Păcatele plăților contactless pot expune utilizatorii la riscuri de securitate Cercetarea a … Articolul Pericolele plății contactless: cum îți pot afecta banii siguranța financiară apare prima dată în Main News.
10:50
Cine este Gheorghe Iscru, falsul general SIE? Descoperă poveștile intrigante ale acestui escroc care a transformat escrocheriile sentimentale în fraudă de mari dimensiuni, abuzând de încrederea oamenilor și speculând corupția din România. Află cum a promovat influența asupra contractelor publice și miza imensă din Bistrița-Năsăud. Gheorghe Iscru, cunoscut ca falsul general SIE, a fost implicat … Articolul Gheorghe Iscru: Falsul general SIE implicat în fonduri europene apare prima dată în Main News.
Acum 2 ore
10:30
Cristian Chivu, antrenorul echipei Inter Milano, a fost numit pentru a doua oară consecutiv antrenorul lunii în Serie A, remarcându-se printr-o evoluție excelentă în ianuarie. Echipa sa a înscris 15 goluri în șase meciuri și a demonstrat o eficiență ofensivă impresionantă, sprijinită de contribuția colectivă a jucătorilor. Antrenorul român Cristian Chivu a fost ales antrenorul … Articolul Cristian Chivu, antrenorul lunii în Serie A pentru a doua oară consecutiv apare prima dată în Main News.
10:20
Un tren plin cu civili a fost atacat de armata rusă în Harkov, provocând moartea a șase persoane și rănirea altor două. Președintele Ucrainian, Volodimir Zelenski, a condamnat atacul ca fiind terorism. Rusia a cerut scuze în privat, susținând că nu toate unitățile sale au fost informate despre o pauză a atacurilor. Un atac cu … Articolul Rușii și-au cerut scuze privat după atacul asupra trenului cu civili apare prima dată în Main News.
10:00
Politologul Vlad Adamescu avertizează despre puterea serviciilor secrete din România, subliniind că între 2004 și 2016 au fost emise 28.784 de mandate de securitate națională, mult peste cele 20.863 din SUA. Aceste cifre ridică îngrijorări serioase privind protecția drepturilor cetățenilor. Detalii și analize în articol. Politologul Vlad Adamescu evidențiază numărul mare de mandate de securitate … Articolul Puterea serviciilor secrete din România: „Cifrele acestea ne înspăimântă” apare prima dată în Main News.
10:00
Clasamentul vizibilității miniștrilor arată cine a fost cel mai prezent în presă. Premierul Ilie Bolojan conduce cu 26.000 de mențiuni, urmat de ministrul Mediului, Diana Buzoianu, și Daniel David, fostul ministru al Educației. Opt miniștri au sub 1.000 de mențiuni, evidențiind fluctuațiile de vizibilitate. Opt miniștri din Guvern au sub 1.000 de mențiuni în presa … Articolul Miniștri în lumina reflectoarelor: Clasamentul aparițiilor media apare prima dată în Main News.
Acum 4 ore
09:30
Ursii polari din Svalbard devin mai grași, în ciuda pierderii gheții marine. Un studiu arată că indicele de condiție corporală a crescut din 2000, datorită prăzii terestre și abilității de a vâna foci în zonele rămase de gheață. Totuși, schimbările climatice pot afecta negativ populația pe termen lung. Ursii polari din Svalbard au avut o … Articolul Ursii polari din Arctica devin mai grași, deși gheța marine scade apare prima dată în Main News.
09:30
Finala Campionatului European de handbal masculin aduce față în față echipele naționale ale Danemarcei și Germaniei, după ce ambele au câștigat meciurile din semifinale. Danemarca a învins Islanda, iar Germania a depășit Croația, stabilind astfel o confruntare extrem de așteptată duminică. România s-a clasat fără victorie în grupa B. Danemarca și Germania se întâlnesc în … Articolul Danemarca și Germania se confruntă în finala Euroligii de handbal masculin apare prima dată în Main News.
09:00
Theodor Stolojan, fost premier, își exprimă nemulțumirea față de unele decizii ale Guvernului Bolojan, dar subliniază necesitatea acestora pentru România. De asemenea, el comentează despre pensia sa și contribuțiile de sănătate, evidențiind nemulțumiri legate de plafonul pensiei în contextul inflației. Theodor Stolojan, fost premier și lider PNL, s-a declarat nemulțumit de unele decizii ale Guvernului … Articolul Theodor Stolojan despre pensie: „Fiecare are nemulţumiri” apare prima dată în Main News.
08:50
Kaufland aduce Mingea neoficială la Transylvania Open, o inițiativă care promovează incluziunea prin sport. Acest proiect susține integrarea persoanelor cu dizabilități în societate și sport, oferind ocazia publicului să contribuie la acest demers prin achiziționarea mingii și participarea la meciuri speciale. Kaufland susține Transylvania Open cu inițiativa Mingea neoficială, promovând incluziunea socială Mingea simbolizează valori … Articolul Kaufland lansează „Mingea neoficială” la Transylvania Open pentru o cauză nobilă apare prima dată în Main News.
08:30
Dinamo și Petrolul au terminat la egalitate, 1-1, în etapa a 24-a din Superliga. Devis Epassy a comis o eroare care a dus la golul egalizator marcat de Gicu Grozav. Antrenorul Zeljko Kopic a fost dezamăgit, iar Epassy a recunoscut greșeala. Dinamo ocupă acum locul 3 în clasament. Dinamo și Petrolul au terminat egal, 1-1, … Articolul Epassy oferă un gol, iar Dinamo ratează victoria din cauza portarului apare prima dată în Main News.
08:20
Noua Zeelandă a refuzat invitația președintelui Trump de a participa la Consiliul pentru Pace, argumentând că inițiativa nu aduce un plus semnificativ și trebuie să fie compatibilă cu rolul ONU. Ministrul de externe Winston Peters a menționat că țara va continua să urmărească situația, reafirmând angajamentul față de organizațiile internaționale. Noua Zeelandă refuză să participe … Articolul Noua Zeelandă refuză invitația lui Trump la Consiliul pentru Pace apare prima dată în Main News.
08:00
Ilie Bolojan, premierul României, neagă orice legătură cu avocata Adriana Georgescu, arestată pentru mită. Deși numele său apare în dosarul DNA, Bolojan afirmă că nu a avut întâlniri cu Georgescu. Purtătoarea de cuvânt a Executivului a subliniat că Bolojan face fotografii cu multe persoane la evenimente publice. Premierul Ilie Bolojan afirmă că nu o cunoaște … Articolul Bolojan neagă legătura cu avocata arestată pentru mită, Adriana Georgescu apare prima dată în Main News.
07:50
Misterul mormântului princiar descoperit în Biserica Domnească din Curtea de Argeș, ctitorie a lui Basarab I, este pe cale să fie dezvăluit. Cu fonduri europene, biserica este reabilitată, iar cercetările arheologice vizează ADN-ul rămășițelor umane din mormântul nr. 10, datând din secolul XIV. Biserica Domnească din Curtea de Argeș va fi reabilitată cu fonduri europene … Articolul Descoperirea mormântului princiar dintr-o biserică renumită din România apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
07:40
Kremlinul suspendă atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene la cererea lui Trump # MainNews.ro
Kremlinul a anunțat un armistițiu de două zile pentru infrastructura energetică a Ucrainei, la cererea lui Donald Trump. Această decizie vine înainte de reluarea negocierilor trilaterale din Abu Dhabi. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a subliniat că nu există acorduri directe cu Moscova. Kremlinul a decis să oprească atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei timp de … Articolul Kremlinul suspendă atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene la cererea lui Trump apare prima dată în Main News.
07:30
Novak Djokovici, la 38 de ani, a ajuns în a 11-a finală la Australian Open, dorind să câștige al 25-lea titlu de Grand Slam, un record istoric. După o semifinală epică cu Jannik Sinner, sârbul sfidează timpul și devine cel mai vârstnic finalist din istorie, continuându-și parcursul impresionant în tenis. Novak Djokovici a ajuns în … Articolul Djokovici, la 38 de ani: 11-a finală la Australian Open și recorduri impresionante apare prima dată în Main News.
07:20
Fragmentul rachetei chineze ZQ-3 R/B a reintrat în atmosferă și a căzut în Oceanul Indian. Incidentul, pe 29 ianuarie, a fost marcat de condiții meteo nefavorabile care au împiedicat observațiile vizuale. Este un exemplu al creșterii deorbitărilor necontrolate din cauza numărului tot mai mare de sateliți. Resturile rachetei ZQ-3 R/B din China au căzut în … Articolul Racheta ZQ-3 R/B din China a căzut în Oceanul Indian după ce a traversat Europa apare prima dată în Main News.
07:00
Ciprian Ciucu, primar general, se confruntă cu o blocadă în Consiliul General provocată de PSD și aliați. Proiectele esențiale, inclusiv majorarea tarifelor de transport, au fost respinse. Analistul Radu Delicote subliniază necesitatea strategiei și negocierilor pentru a depăși obstacolele politice și a oferi succes colegilor consilieri. Ciprian Ciucu a suferit o primă înfrângere în Consiliul … Articolul Cum să depășești blocada PSD: Avertismentul lui Ciprian Ciucu în CGMB apare prima dată în Main News.
06:50
La 28 de ani, Vlad Stănculescu a transformat alergatul într-un fenomen european și terapie pentru eșecurile amoroase. Stabilit în Barcelona, fondator al Razze Club și creator al „Doctor Running”, el abordează cu umor problemele de anxietate, singurătate și dating, promovând un stil de viață sănătos. Vlad Stănculescu, român stabilit în Barcelona, a fondat Razze Club, … Articolul La 28 de ani, românul care transformă alergarea în terapie pentru inimi rănite apare prima dată în Main News.
06:30
Dinamo și Petrolul au terminat meciul 1-1, iar „câinii” au ratat ocazia de a urca pe primul loc din cauza unei gafe monumentale a portarului Epassy. Danny Armstrong a deschis scorul pentru Dinamo, dar Petrolul a egalat. Descoperiți detalii despre meci, statistici și echipele de start. Meciul Dinamo – Petrolul s-a încheiat 1-1, după o … Articolul Dinamo – Petrolul 1-1: Gafa lui Epassy frânează cîinii în lupta pentru prima poziție apare prima dată în Main News.
06:20
Cuba se confruntă cu o criză energetică gravă, având rezerve de petrol pentru doar 15-20 de zile. Datorită blocadei americane și presiunilor asupra Mexicului, livrările de petrol au scăzut drastic, afectând economia țării. Expertul Jorge Piñon avertizează despre riscul iminent de colaps al regimului cubanez. Cuba se confruntă cu o criză energetică severă și are … Articolul Cuba, în criză energetică, are petrol doar pentru 15-20 zile, spun experții apare prima dată în Main News.
05:50
Un sondaj în Groenlanda arată că doar 5% din locuitori doresc o colaborare mai strânsă cu SUA, în contextul tensiunilor legate de anexarea insulei de către Donald Trump. 65% preferă cooperarea cu Uniunea Europeană, evidențiind poziția Groenlandei în fața amenințărilor internaționale și a negocierilor de securitate. Sondaj în Groenlanda arată că doar 5% dintre locuitori … Articolul Sondaj Groenlanda: Sprijin minim pentru apropierea de SUA apare prima dată în Main News.
05:50
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că neplata primei zile de concediu medical este o măsură adoptată și în alte state europene. Aceasta are scopul de a reduce concediile medicale fictive, dar poate genera inechități pentru cei care au, într-adevăr, nevoie de aceste zile. Măsura este tranzitorie. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță neplata primei zile … Articolul Ministrul Sănătății: Neplata primei zile de concediu medical în Europa apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
05:30
Eugen Neagoe a reacționat după remiza 1-1 cu Dinamo, afirmând că echipa sa nu ar fi pierdut dacă nu ar fi comis o greșeală la mijloc. Antrenorul Petrolului a observat că Dinamo nu a reușit să mențină ritmul jocului, subliniind că lupta pentru titlu se va da între Dinamo, Rapid și Universitatea Craiova. Eugen Neagoe … Articolul Eugen Neagoe: Petrolul a dat o lecție lui Dinamo fără modestie apare prima dată în Main News.
05:20
Un japonez a pățit-o rău în Roma, după ce a primit bani falsi de Monopoly pentru patru ceasuri Rolex, evaluate la 247.000 de euro. După o întâlnire la un pub cu escrocii, vânzătorul a descoperit că bancnotele erau false. Poliția a demarat o anchetă pentru a recupera ceasurile furate. Un japonez a fost înșelat după … Articolul Bani de Monopoly pentru 4 ceasuri Rolex: o poveste incredibilă apare prima dată în Main News.
04:50
Macaulay Culkin și-a exprimat durerea după moartea Catherinei O’Hara, „mama” sa din filmele „Singur acasă”. Într-un mesaj emoționant pe Instagram, el a spus că îi va fi dor de ea și că își dorea mai mult timp împreună. O’Hara a fost cunoscută și pentru rolurile din „Schitt’s Creek” și „Beetlejuice”. Macaulay Culkin a postat un … Articolul Macaulay Culkin, mesaj emoționant după pierderea lui Catherine O’Hara apare prima dată în Main News.
04:50
Guvernul României a infirmat informațiile false despre implicarea sa în organizarea Summitului Invest 2026. Autoritățile subliniază că nu există nicio asociere oficială, iar utilizarea numelui Guvernului în promovarea evenimentului este nefondată. Avertizările vizează dezinformarea și importanța verificării surselor oficiale. Guvernul României neagă implicarea în organizarea Summitului Invest 2026 Informațiile circulante sunt considerate fake news și … Articolul Executivul neagă implicarea în Summitul Invest 2026: „Fake news” confirmat apare prima dată în Main News.
04:30
Epassy a avut o partida deosebit de tensionată, culminând cu o gafă monumentală care a dus la egalarea Petrolului în minutul 82. Dinamo a început ofensiv, dar a încheiat meciul cu 1-1, rămânând pe poziția a treia în clasament. Urmărește reacțiile și analiza detaliată a meciului. Dinamo a început meciul cu o atitudine ofensivă, având … Articolul Epassy, explicația după gafa de la golul „lupilor galbeni”! apare prima dată în Main News.
04:20
Iranul amenință statele europene după ce Uniunea Europeană a inclus Corpul Gardienilor Revoluției pe lista organizațiilor teroriste. Oficialii iranieni consideră decizia „fără sens” și avertizează că vor exista repercusiuni. Această măsură marchează o intensificare a presiunii internaționale asupra Teheranului. Uniunea Europeană a inclus Corpul Gardienilor Revoluției din Iran pe lista organizațiilor teroriste Iranul a denunțat … Articolul Iranul reacționează după includerea Gardienilor Revoluției pe lista teroriștilor UE apare prima dată în Main News.
03:50
Persoanele fizice care desfășoară activități economice și sunt identificate prin CNP nu vor fi obligate să utilizeze RO e-Factura până la 1 iunie 2026. Această măsură oferă o perioadă de tranziție pentru adaptare și testare a platformei, similară cu cea existentă pentru agricultorii persoane fizice. Persoanele fizice care desfășoară activități economice vor folosi RO e-Factura … Articolul e-Factura pentru persoanele fizice devine obligatorie din 1 iunie 2026 apare prima dată în Main News.
03:50
Guvernul a adoptat o ordonanță care întărește controlul fondurilor PNRR, introducând sancțiuni de până la 15.000 de lei pentru nereguli. Măsurile vizează prevenirea fraudelor, consolidarea mecanismelor de control și responsabilizarea beneficiarilor, asigurând o gestionare eficientă a fondurilor europene. Guvernul a adoptat o ordonanță pentru a întări managementul fondurilor PNRR Introducerea sancțiunilor financiare între 5.000 și … Articolul Guvernul impune sancțiuni de până la 15.000 lei pentru gestionarea PNRR apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
03:40
NASA a amânat misiunea lunară din cauza vremii extreme, cu o nouă dată posibilă pe 8 februarie. Echipele de astronauți rămân în carantină, iar testele vor continua dacă vremea permite. Această misiune pregătește o viitoare aterizare pe Lună și coincide cu Super Bowl, atrăgând atenția întregii țări. Nasa a amânat lansarea misiunii către Lună din … Articolul NASA amână misiunea pe Lună din cauza temperaturilor scăzute apare prima dată în Main News.
03:30
Zeljko Kopic anunță transferuri și comentează gafa lui Epassy după Dinamo – Petrolul 1-1 # MainNews.ro
Zeljko Kopic a comentat remiza Dinamo – Petrolul 1-1, subliniind că echipa sa a avut o reacție slabă după ce a marcat. Greșeala lui Devis Epassy a dus la egalizare, dar Kopic l-a lăudat pentru evoluțiile anterioare. De asemenea, antrenorul a anunțat că Stipe Perica ar putea pleca, iar transferurile sunt în discuție. Zeljko Kopic … Articolul Zeljko Kopic anunță transferuri și comentează gafa lui Epassy după Dinamo – Petrolul 1-1 apare prima dată în Main News.
03:20
Premierul Ilie Bolojan ia în considerare solicitarea unui vot de încredere în PNL, subliniind că problemele României rămân, indiferent de cine este premier. El afirmă că nu se agăță de funcție și că responsabilitatea soluționării crizelor politice revine tuturor liderilor. Bolojan precizează importanța respectării înțelegerilor între partide. Premierul Ilie Bolojan consideră necesar un vot de … Articolul Bolojan își oferă mandatul: problemele persistă indiferent de premier apare prima dată în Main News.
03:20
ONU se confruntă cu un colaps financiar iminent, avertizează Antonio Guterres. Restanțele statelor membre au atins 1,57 miliarde de dolari, afectând angajările și misiunile organizației. Cu 48 de țări restante, Guterres solicită o revizuire a regulilor financiare pentru a evita criza. Descoperă detalii esențiale! Antonio Guterres avertizează că ONU se află în pragul unui colaps … Articolul ONU se confruntă cu colaps financiar din cauza restanțelor record ale membrilor apare prima dată în Main News.
02:50
Ninsorile abundente din Japonia au provocat moartea a cel puțin 14 persoane și rănirea a 198, afectând grav transportul. Cele mai afectate prefecturi sunt Niigata și Akita, cu decese în timpul operațiunilor de deszăpezire. Autoritățile avertizează asupra riscurilor continue, inclusiv avalanșe și trafic haotic. Ninsori abundente în Japonia au provocat cel puțin 14 decese și … Articolul Ninsori mortale în Japonia: peste 14 victime în furtună de zăpadă apare prima dată în Main News.
02:40
Autoritățile britanice propun reguli stricte pentru Google, oferind editorilor mai mult control asupra utilizării conținutului. Aceste măsuri ar putea afecta funcționarea motorului de căutare, iar Google avertizează despre riscurile unei experiențe degradate pentru utilizatori. Dezbaterea publică se încheie pe 25 februarie. Autoritățile din Marea Britanie propun reguli stricte pentru Google, oferind mai mult control editorilor … Articolul Internetul se va schimba total: Impactul asupra motoarelor de căutare apare prima dată în Main News.
02:30
Cătălin Cîrjan își arată sprijinul față de impresarul său suspendat pentru pariuri, afirmând că acesta este parte din familia lui. În meciul Dinamo – Petrolul 1-1, Epassy a avut momente critice, dar echipa rămâne unită. Rezultatul a complicat planurile loialilor „câini roșii”. Detalii despre meci și declarații aici. Cătălin Cîrjan își susține impresarul, suspendat pentru … Articolul Cătălin Cîrjan susține fără rezerve impresarul său suspendat pentru pariuri apare prima dată în Main News.
02:20
Doi suporteri ai echipei PAOK Salonic au fost răniți grav într-un accident tragic pe drumul E70, în drum spre un meci. Tinerii, transportați în Grecia, au supraviețuit miraculos, deși unul dintre ei nu își amintește incidentul. Un alt fan a fost supus unei intervenții chirurgicale urgente în Timișoara. Șapte cetățeni greci au decedat și trei … Articolul Miracolul supraviețuirii: cum a reușit să înfrunte obstacolele apare prima dată în Main News.
01:50
Venezuela își exprimă solidaritatea cu Cuba, criticând ordonarea lui Trump de a impune taxe vamale țărilor care vând petrol Cubei. Ministerul de Externe venezuelean respinge măsurile punitive impuse de SUA și reafirmă suportul față de poporul cubanez, în contextul tensiunilor internaționale. Venezuela își exprimă solidaritatea față de Cuba, criticând măsurile recente ale SUA Președintele Maduro, … Articolul Venezuela își arată solidaritatea cu Cuba în fața amenințărilor lui Trump apare prima dată în Main News.
01:50
Oana Gheorghiu, vicepremierul României, are trei noi consilieri onorifici: Doina Popescu, Cristian Tudor Băcanu și Vasile Ţiple. Numirile, neremunerate, au fost publicate în Monitorul Oficial. Aceste alocări vin în contextul ajustării priorităților guvernamentale și a expertizei din jurul vicepremierului. Doina Popescu, Cristian Tudor Băcanu și Vasile Ţiple sunt nou-numiți consilieri onorifici ai vicepremierului Oana Gheorghiu … Articolul Oana Gheorghiu numește trei noi consilieri onorifici în Monitorul Oficial apare prima dată în Main News.
01:40
Cercetătorii Symantec au descoperit extensii periculoase pe Chrome Web Store care pot fura datele utilizatorilor. Aceste extensii, cu peste 100.000 de utilizatori, utilizează tactici precum acces neautorizat la clipboard și deturnarea sesiunilor. Eliminarea lor este esențială pentru siguranța online. Fii precaut! Cercetătorii Symantec au identificat extensii periculoase în Chrome Web Store care pot compromite siguranța … Articolul Extensii Chrome periculoase care pot fura datele tale personale apare prima dată în Main News.
01:30
Luis Phelipe, fost mijlocaș la FCSB, a semnat cu Ponte Preta, echipă din a doua ligă din Brazilia, după ce a fost aproape de un transfer la Botoșani. Brazilianul s-a despărțit de Sheriff Tiraspol și a fost prezentat oficial la noua sa echipă. Detalii despre cariera sa și noul transfer. Luis Phelipe a semnat cu … Articolul Luis Phelipe a ales o nouă echipă, în loc de Botoșani! Răsturnare de situație apare prima dată în Main News.
01:10
Germania a demarat negocierile pentru un scut nuclear comun european, menținând în același timp alianța cu SUA. Cancelarul Friedrich Merz subliniază necesitatea unor decizii strategice, în contextul unei dezbateri inițiate de Macron. Europa își reevaluează politica de apărare nucleară în fața amenințărilor globale. Germania negociază crearea unui scut nuclear european, păstrând în același timp parteneriatul … Articolul Germania inițiază negocierile pentru un scut nuclear european strategic apare prima dată în Main News.
00:50
Ministrul Dragoș Pîslaru publică cheltuielile cu deplasările externe, declarând o premieră pentru Guvern. Cheltuielile sunt cu 6 ori mai mici față de predecesori, cu apel la zboruri economy și companii low-cost. Pîslaru promite transparență continuă în gestionarea fondurilor publice. Ministerul Investițiilor și Fondurilor Europene publică cheltuielile cu deplasările externe Dragoș Pîslaru afirmă că ministerul său … Articolul Ministerul publică cheltuielile externe: „Am plătit o parte din zboruri” apare prima dată în Main News.
00:40
Donald Trump a afirmat că ura dintre Vladimir Putin și Volodimir Zelenski complică negocierile de pace în Ucraina, dar rămâne optimist cu privire la posibilitatea unui acord. O nouă rundă de discuții este programată pentru 1 februarie la Abu Dhabi, subliniind șansele unor soluții durabile. Donald Trump afirmă că ura dintre Putin și Zelenski complică … Articolul Trump: Putin și Zelenski se detestă, dar pacea în Ucraina este posibilă apare prima dată în Main News.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.