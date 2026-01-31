Pensionar italian câștigă 1,8 milioane de euro, fiul cerând pensie alimentară

01:40

Cercetătorii Symantec au descoperit extensii periculoase pe Chrome Web Store care pot fura datele utilizatorilor. Aceste extensii, cu peste 100.000 de utilizatori, utilizează tactici precum acces neautorizat la clipboard și deturnarea sesiunilor. Eliminarea lor este esențială pentru siguranța online. Fii precaut! Cercetătorii Symantec au identificat extensii periculoase în Chrome Web Store care pot compromite siguranța