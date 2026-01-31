PSD, ședință la Vila Lac înainte de începutul noii sesiunii parlamentare: bugetul pe 2026, coaliție și remanieri interne
G4Media, 31 ianuarie 2026 15:50
Consiliul Politic Naţional al PSD se reuneşte, duminică, 1 februarie, la Vila Lac, pentru a stabili priorităţile legislative în contextul în care luni începe o nouă sesiune parlamentară, pentru a discuta despre bugetul de stat pe 2026 şi pentru a stabili preşedinţii interimari de la organizaţiile Sectoarelor 2, 4 şi 6 din Capitală. Şedinţa conducerii […]
• • •
Acum 5 minute
16:10
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Aerospaţială „Elie Carafoli" – INCAS, aflat în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare, a fost certificat la începutul acestui an ca Organizaţie de Proiectare de Autoritatea Aeronautică Militară Naţională a Ministerului Apărării, transmite Agerpres. Potrivit unui comunicat al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare transmis, sâmbătă, AGERPRES, această certificare confirmă dreptul INCAS de a […]
16:10
Chitaristul Queen, Brian May spune că SUA este în prezent prea periculoasă pentru un eventual turneu # G4Media
Chitaristul Queen, Brian May, a exclus posibilitatea unui turneu în SUA în viitorul apropiat, din cauza pericolului potențial pe care l-ar reprezenta. Acesta spune că „toată lumea se gândește de două ori înainte să meargă acolo în acest moment" când este întrebat despre planurile de turneu, scrie The Guardian. În cadrul unui interviu acordat Daily […]
Acum 30 minute
15:50
PSD, ședință la Vila Lac înainte de începutul noii sesiunii parlamentare: bugetul pe 2026, coaliție și remanieri interne # G4Media
Consiliul Politic Naţional al PSD se reuneşte, duminică, 1 februarie, la Vila Lac, pentru a stabili priorităţile legislative în contextul în care luni începe o nouă sesiune parlamentară, pentru a discuta despre bugetul de stat pe 2026 şi pentru a stabili preşedinţii interimari de la organizaţiile Sectoarelor 2, 4 şi 6 din Capitală. Şedinţa conducerii […]
Acum o oră
15:40
Blue Origin, compania fondată de Jeff Bezos, suspendă zborurile de turism spațial pentru a se concentra asupra programului selenar, în timp ce NASA pregătește lansarea Artemis II către Lună # G4Media
Compania spațială americană Blue Origin, fondată de Jeff Bezos, a anunțat vineri că va suspenda zborurile de turism spațial pentru o perioadă de cel puțin doi ani, pentru a-și concentra resursele asupra dezvoltării capacităților umane necesare programului selenar. Potrivit unui comunicat al companiei, lansările rachetei New Shepard vor fi întrerupte, iar resursele vor fi realocate […]
15:20
Presa: România intervine în timpul penei de curent din Republica Moldova – Transelectrica exportă 185 MW prin liniile de peste Prut # G4Media
Potrivit Radio Chișinău, România a intervenit pentru a sprijini Republica Moldova cu energie electrică, după ce o avarie a afectat sistemul electroenergetic al țării. În dimineața zilei de 31 ianuarie, Republica Moldova a rămas parțial fără energie electrică în urma unei căderi de tensiune pe linia de 400 kV Isaccea–Vulcănești–MGRES. Defecțiunea a fost provocată de […]
15:20
Elena Rybakina, proaspăt încoronată campioană la Australian Open 2026, în competiția de simplu feminin, este cea mai în formă tenismenă din lume din octombrie încoace. Kazaha a trecut în finala de la Melbourne de liderul mondial Aryna Sabalenka, scor 6-4, 4-6, 6-4, sâmbătă. Potrivit cifrelor, Rybakina (locul 5 WTA) are 20 de victorii din 21 […]
Acum 2 ore
15:10
Zguduitoare stenogramele DNA care au inundat presa de trei zile. Ia priviți aici ce colecție: președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan, primarul general Ciprian Ciucu, ministrul de Interne Cătălin Predoiu, șeful DNA Marius Voineag, ministrul Transporturilor Ciprian Șerban, Sorin Grindeanu, Ludovic Orban, Florian Coldea, Laura Kovesi, Eduard Hellvig, Hubert Thuma și mulți alții. Sunt numele […]
14:50
Moment istoric în Bulgaria: Dispare definitiv leva / De la 1 februarie euro rămâne singura monedă cu putere legală în țară # G4Media
Perioada de tranziție în care euro și leva au circulat simultan în Bulgaria s-a încheiat la miezul nopții de sâmbătă, 31 ianuarie 2026, anunță Mediafax. Începând de duminică, 1 februarie, euro rămâne singura monedă cu putere legală în țară, iar leva nu mai este acceptată pentru plata bunurilor, serviciilor sau obligațiilor financiare, a anunțat Ministerul […]
14:40
Moda casual: în ce țări este purtată cel mai frecvent/ Germania, țara care o respinge cel mai mult # G4Media
Un sondaj realizat de Statista Consumer Insights a descoperit că nu toate prejudecățile despre iubitorii de modă casual sunt corecte atunci când ne uităm la țările care preferă acest stil. Țările vorbitoare de limbă engleză au obținut un scor general ridicat, dar, surprinzător, mai mulți britanici și australieni au declarat că le place să se […]
14:40
Péter Szijjártó anunță că va plăti amenda luată de FK Csíkszereda / Clubul de fotbal a fost amendat cu 25 de mii de lei după ce suporterii au fluturat stagul Ținutului Secuiesc / ”Nu e loc pentru astfel de decizii în Europa secolului XXI” # G4Media
Ministrul de Externe al Ungariei, Péter Szijjártó, în calitate de președinte al clubului de fotbal Honvéd a anunțat că va plăti o amendă încasată de FK Csíkszereda, echipă din prima ligă de fotbal din România, relatează transtelex.ro. Cluburile maghiare Honvéd și Ferencvárosi Torna Club (Fradi) vor plăti amenda impusă de Federația Română de Fotbal clubului […]
14:20
VIDEO / O cooperativă din Oltenia explică de ce cultivă cereale românești: au productivitate cu 30% mai mică, dar sunt superioare calitativ / ”Nu există mult și bun, există puțin și foarte bun, în cazul nostru” # G4Media
Puțini consumatori știu ce se ascunde, de fapt, în spatele făinii industriale pe care o folosesc zilnic. În procesul modern de măcinare, coaja bobului de grâu, adică tărâțele, și germenele sunt separate de partea bogată în amidon. Germenele, considerat un concentrat natural de micronutrienți, este eliminat intenționat pentru a preveni râncezirea și pentru a prelungi […]
Acum 4 ore
14:10
Câini electrocutați pe străzile din Paris. Stăpânii se tem pentru siguranța animalelor lor / Un câine a murit, alți 10 au fost răniți # G4Media
După un incident tragic petrecut recent în Parcul Monceau din capitala Franței, tot mai mulți proprietari de animale din Paris privesc trotuarele cu teamă. Mai mulți câini au fost electrocutați în ultimele săptămâni, iar cauza este un pericol greu de observat: plăci metalice sub tensiune. Pericol pentru câinii din Paris Cel mai mare coșmar pentru […]
14:00
Filmul Gipsy Queen, cu actrița Alina Șerban, câștigătoare a mai multe premii internaționale, ajunge în februarie în România # G4Media
Filmul Gipsy Queen, cu actrița Alina Șerban în rolul principal, va avea lansarea în cinematografele din România pe 27 februarie, și stă la baza unei campanii pentru șansa tuturor la educație și sport, deschizând o discuție necesară și relevantă despre incluziune și educație. Gipsy Queen este o co-producție Austria-Germania în regia lui Hüseyin Tabak, nominalizată la 11 premii internaționale și […]
14:00
Un imigrant sudanez a a tras după el o fată de 18 ani în fața metroului, în Germania / Atât victima, cât și agresorul au murit pe loc # G4Media
Un nou incident în care a fost implicat un imigrant creează noi discuții în societatea germană, anunță Mediafax. Un bărbat din Sudan, aflat în evidentă stare de ebrietate, a apucat o fată și a târât-o în fața metroului, pe o linie în Hamburg. O fată de 18 ani a murit joi seară într-un atac fatal […]
13:50
Procuroarea Laura Deriuș susține că s-a dorit promovarea ei, înaintea apariției materialului Recorder / „Am fost invitată la nivel de procuror general” / ”Ulterior am înțeles care era miza acestei oportunități” # G4Media
Laura Deriuș, procuroare la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 1, dată afară din DNA de șeful Direcției, Marius Voineag, susține că înainte de apariția documentarului Recorder, care viza problemele din justiție, i s-a oferit "de la nivel de procuror general" o promovare. Întrebată dacă "nu vi s-a spus să faceți anchetă, să anchetați pe […]
13:50
Musk susține că roboții Optimus vor îngriji bătrânii / „Nu există suficiente persoane care să aibă grijă de bătrânii noștri” # G4Media
Elon Musk a vorbit în timpul intervenției sale la Forumul Economic Mondial de la Davos, despre o soluție viitoare axată pe robotică, inteligență artificială și îngrijirea persoanelor în vârstă, anunță Mediafax. Populația îmbătrânește, iar Musk afirmă că „nu există suficiente persoane care să aibă grijă de bătrânii noștri". Îngrijirea acestora a devenit o sarcină complicată […]
13:10
Faimosul ”Mihai” – chinezul suspectat că a filmat zeci de înalți oficiali români care apelau la rețeaua sa de prostituate – a recidivat: anul trecut, a mituit un funcționar ANAF / A recunoscut faptele și va primi o pedeapsă cu suspendare # G4Media
Nou proces penal pentru chinezul Zhang Jianjun, zis "Mihai", un bărbat care s-a mai confruntat cu legea din România, conform unei serii de dezvăluiri de presă din urmă cu opt ani. Pe rolul Tribunalului București se află un dosar în care "Mihai" a recunoscut săvârșirea infracțiunii de complicitate la dare de mită către un funcționar […]
13:10
Elena Rybakina este campioana Australian Open 2026 după o prestație excelentă în finală cu liderul mondial # G4Media
Elena Rybakina este campioana Australian Open 2026 după ce a avut o prestație extraordinară împotriva Arynei Sabalenka în finală, scor 6-4, 4-6, 6-4. Știre în curs de actualizare.
13:00
Americanii părăsesc TikTok din cauza „cenzurii lui Trump” / Alternativa este Upscrolled, o rețea socială pro-palestiniană / Fluxul informațiilor e strict cronologic și nu se bazează pe algoritmi # G4Media
O aplicație lansată în iulie 2025 grație fondului Tech for Palestine, a ajuns recent în top trei în clasamentul celor mai descărcate aplicații, anunță Corriere della Sera. În ianuarie 2025, când interdicția privind TikTok a intrat în vigoare pentru câteva ore, utilizatorii americani au migrat în masă către RedNote, o aplicație similară, literalmente „Made in […]
12:50
Iranul anunță că forţele sale armate sunt în alertă maximă / ”Cunoştinţele şi tehnologia nucleare nu pot fi eliminate” # G4Media
Şeful armatei iraniene, Amir Hatami, a avertizat sâmbătă Statele Unite şi Israelul împotriva oricărui atac, afirmând că forţele iraniene sunt în alertă maximă, în urma unor desfăşurări militare semnificative ale SUA în Golf, relatează Agerpres, care citează AFP. „Dacă inamicul face o greşeală, acesta îşi va pune în pericol, fără îndoială, propria securitate, securitatea regiunii […]
12:50
ONU riscă un „colaps financiar iminent”, avertizează secretarul său general. Statele Unite, principalul contribuitor cu fonduri, și-au redus masive plățile # G4Media
Organizația Națiunilor Unite este în pericol de „colaps financiar iminent" din cauza neplății cotizațiilor de către statele membre, a avertizat secretarul general ONU, relatează BBC News. António Guterres a declarat că ONU se confruntă cu o criză financiară care „se adâncește, amenință executarea programelor" și că banii s-ar putea epuiza până în iulie. El a […]
12:50
Nou trend turistic în Japonia: tururi ghidate în magazinele de proximitate/ Cel mai popular suvenir: șosete cu dungi de 2 dolari # G4Media
Un grup de turiști îl urmează pe ghidul lor în clădire, unde acesta le explică istoria și contextul a ceea ce văd, traducând indicatoarele din japoneză în engleză. Cu ochii mari de uimire, călătorii întreabă politicos dacă pot atinge obiectele și face fotografii. În cele din urmă, li se permite să se plimbe liberi și […]
Acum 6 ore
12:00
Președintele Nicușor Dan a primit cadouri în valoare de 10 mii de euro, în 2025 / Cel mai scump: o fotografie cu autograf de la Regele Charles / Cel mai ieftin: tablouri primite din Republica Moldova # G4Media
Președintele Nicușor Dan a primit în cursul anului trecut cadouri în valoare de 50.281 de lei, aproximativ 10 mii de euro, potrivit unei comunicări transmise de Administrația Prezidențială. O fotografie de la Regele Charles este cel mai scump obiect primit de către președintele României, anul trecut: 17.334 de lei, este valoarea estimată a pozei. "Fotografia […]
11:50
Judd Trump, victorie complicată cu Xiao Guodong pentru a-și asigura prezența în semifinale la Mastersul din Berlin # G4Media
Liderul mondial Judd Trump s-a impus cu greu vineri seara în fața dublului campion en-titre la Wuhan Open, Xiao Guodong, scor 5-3, pentru a-și asigura prezența în careul cu ași la Machineseeker German Masters de la Berlin. Trump este pregătit să pună capăt secetei din 2025 și să câștige primul trofeu din 2026 după ce […]
11:50
Phil Collins a împlinit 75 de ani/ Mărturisiri într-un interviu extins pentru BBC despre cum beneficiază de îngrijire medicală permanentă dar vizează recuperare deplină # G4Media
Phil Collins a vorbit deschis despre recentele sale probleme de sănătate, dezvăluind că beneficiază de îngrijire medicală permanentă, 24 de ore din 24. Fostul solist al trupei Genesis, care a împlinit 75 de ani pe 30 ianuarie, a vorbit cu prezentatoarea britanică Zoe Ball în seria de podcasturi BBC „Eras" despre ilustra sa carieră. El […]
11:40
Ziarul de Gardă: Pană de curent în mai multe zone din Republica Moldova / Cauza: problemele grave ale rețelei electrice din Ucraina # G4Media
În mai multe regiuni ale R. Moldova, inclusiv în municipiul Chișinău, se înregistrează deconectări de la energia electrică, cauzate de problemele grave în reţeaua electrică din Ucraina, care au dus la căderea tensiunii pe linia Isaccea-Vulcăneşti-MGRES, a anunțat Ministerul Energiei al R. Moldova, anunță Ziarul de Gardă. „Din cauza problemelor grave în reţeaua electrică din […]
11:40
Axios: Saudiții cred că dacă Trump renunță la bombardarea Iranului, asta ar încuraja regimul de la Teheran / O schimbare față de declarațiile publice anterioare ale Arabiei Saudite # G4Media
Ministrul saudit al Apărării, prințul Khalid bin Salman (KBS), a declarat vineri, în cadrul unei ședințe private la Washington, că dacă președintele Trump nu își va pune în aplicare amenințările împotriva Iranului, regimul va ieși întărit din această situație, au declarat patru surse prezente în sală pentru Axios. Aceasta este o schimbare față de declarațiile […]
11:30
Oamenii de știință au descoperit în spațiu o moleculă care oferă indicii despre originea vieții # G4Media
O moleculă cu 13 atomi care conține sulf conține sulf — un ingredient cheie pentru viață — a fost identificată în spațiul interstelar. Cercetătorii numesc descoperirea „veriga lipsă" în înțelegerea oamenilor de știință asupra originilor cosmice ale chimiei vieții, scrie CNN. Sulful este al zecelea element ca abundență în univers și o componentă esențială a […]
11:30
Statistica sărăciei: 30% din locuințele românilor nu au apă caldă curentă / În Teleorman, Vaslui și Botoșani mai mult de jumătate din populație e lipsită de un confort considerat elementar în 2026 # G4Media
O radiografie a confortului de acasă arată disparități majore în dotarea locuințelor din România cu elemente considerate absolut normale în acest secol, în Europa. Recensământul Populației și Locuințelor din 2021, ale cărui date definitive au fost publicate recent de către Institutul Național de Statistică (INS), oferă o imagine detaliată
11:10
Autoritățile din Ungaria reclamă că mai multe şcoli şi instituţii publice au primit ameninţări cu bombă în ucraineană / Nu s-a găsit niciun dispozitiv explozibil # G4Media
Şapte instituţii şcolare şi nouă instituţii publice din estul Ungariei au primit vineri e-mailuri conţinând ameninţări cu bombă în limba ucraineană, a făcut cunoscut departamentul de comunicare al poliţiei naţionale ungare (ORFK), informează MTI, transmite Agerpres. Poliţia judeţului Hajdu-Bihar a indicat mai devreme vineri că investighează ameninţări de comitere a unui act terorist. E-mailurile au […] © G4Media.ro.
11:00
Administrația Trump a avut cel puțin trei întâlniri în ultimul an cu lideri separatiști din provincia Alberta din Canada, aceștia din urmă încerecând să profite de tensiunile dintre Casa Albă și premierul de la Ottawa, Mark Carney. Contactele dintre separatiștii canadieni și oficiali de la Washington vin în contextul intensificării eforturilor de separare a provinciei […] © G4Media.ro.
10:50
Demisii în PSD / Rodica Nassar și Gabriel Mutu au părăsit funcțiile de conducere / Organizațiile PSD din sectoarele 2 și 6 rămân fără președinți # G4Media
Preşedinta PSD Sector 2, Rodica Nassar, și Gabriel Mutu, liderul PSD Sector 6, şi-au anunţat demisia de la conducerea filialelor partidului, transmite Agerpres. Nassar a postat pe contul său de Facebook mesajul: „Demisie”. Gabriel Mutu (foto) şi-a anunţat demisia din funcţia de preşedinte al PSD Sector 6, motivând că această decizie „vine din dorinţa de […] © G4Media.ro.
10:30
Lewis Hamilton salută efortul Ferrari după ce a terminat pe primul loc testele finale de la Barcelona: „O experiență valoroasă” # G4Media
Lewis Hamilton a lăudat efortul incredibil depus de Ferrari pe parcursul pauzei de iarnă pentru a pune la punct un pachet solid al SF-26, care a evitat orice „probleme majore” pe durata testului de la Barcelona. Campionul mondial de șapte ori a fost primul care a ieșit pe pistă marți după-amiază, în condiții de ploaie, […] © G4Media.ro.
10:30
Cel puțin 200 de persoane au murit după prăbușirea unor mine, în Congo / Se află în zona controlată de rebelii M23 # G4Media
Cel puțin 200 de persoane au murit după ce o alunecare de teren a provocat prăbușirea mai multor mine într-un important sit minier de coltan din estul Congo, au declarat sâmbătă autoritățile rebele, citate de AP, relatează Mediafax. Prăbușirea a avut loc miercuri la minele Rubaya, controlate de rebelii M23, a declarat pentru Associated Press […] © G4Media.ro.
10:30
Sindicaliștii din Guvern cer explicații după ce numele premierului apare în dosarul avocatei PNL / ”Ideea că se ajunge la premier pe bani, pe relații, pe uși laterale…” # G4Media
Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului solicită premierului Ilie Bolojan să clarifice public seria de „coincidențe” de care nu mai scapă, după ce numele lui a fost evocat într-un dosar de corupție, anunță Mediafax. „În dosarul care a făcut deja înconjurul presei, o persoană cu profil juridic a fost surprinsă în flagrant primind […] © G4Media.ro.
10:20
VREMEA: Cod galben de ger în mai multe județe din țară și în Capitală / Temperaturile pot ajunge până la minus 20 de grade. # G4Media
Meteorologii au emis mai multe avertizări Cod galben de ger valabile până luni în mai multe județe din țară și în Capitală. Temperaturile pot ajunge până la minus 20 de grade, anunță Mediafax. Una dintre avertizări este în vigoare de sâmbătă de la ora 10.00 până duminică la ora 20.00. Aceasta vizează județele Suceava, Botoșani, […] © G4Media.ro.
Acum 8 ore
10:10
Elise Mertens și-a marcat revenirea pe locul 1 în clasamentul de dublu feminin, alăturându-se chinezoaicei Zhang Shuai pentru a câștiga titlul Australian Open sâmbătă. La masculin, s-au impus americanul Christian Harrison și britanicul Neal Skupski, scrie AP, citată de Mediafax. Reunite după patru ani de pauză, Mertens și Zhang au fost conduse cu 3-0 și […] © G4Media.ro.
10:00
Un chinez, umilit pentru că are „doar licență” / Voia să se angajeze la o companie de stat / Scandalul vine în contextul în care piața muncii din China a devenit extrem de competitivă # G4Media
Un recrutor al unei mari companii de asigurări controlate de statul chinez a stârnit un val de indignare online, după ce i-a transmis unui candidat că „nu merită” weekenduri libere pentru că „are doar o diplomă de licență”, relatează Mediafax. Cazul a ieșit la iveală, când un solicitant de loc de muncă din Urumqi a […] © G4Media.ro.
09:50
Raed Arafat cere lege în România care să limiteze accesul copiilor la rețelele de socializare / ”Nu este vorba despre cenzură. Este vorba despre protecție” # G4Media
Rețelele de socializare sunt produse cu risc ridicat pentru copii și adolescenți, susține Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, care cere parlamentarilor inițierea unui cadru legislativ care să limiteze accesul acestora la astfel de rețele, anunță Mediafax. „Stăteam și reflectam, mai ales după ultimele evenimente extrem de grave care au avut ca principali […] © G4Media.ro.
09:10
Sondaj în Timișoara: Companiile private beneficiază de cea mai mare încredere / Urmează armata, primăria și biserica / 70% dintre localnici sunt mulțumiți de transportul în comun # G4Media
Supărați pe trafic, pe locurile de parcare și starea drumurilor, timișorenii cred că orașul merge într-o direcție bună. 70% sunt mulțumiți de transportul în comun. Așa arata cifrele din Barometrul Calității Vieții comandat de Primăria Timișoara cu 40.000 de euro, anunță Opinia Timișoarei. Conform studiului, 74,2% dintre respondenți socotesc că Timișoara se îndreaptă într-o direcție […] © G4Media.ro.
09:00
Bilanțul accidentului de tren din Spania a ajuns la 46 de morți / „Una dintre victimele spitalizate a decedat” # G4Media
Bilanțul accidentului de tren din Spania, produs în 18 ianuarie, a ajuns la 46 de morți, după decesul unui pasager care era rănit, anunță Mediafax. Accidentul din 18 ianuarie din Andaluzia a pus sub semnul întrebării siguranța transportului feroviar în Spania, a doua cea mai mare rețea de trenuri de mare viteză din lume după […] © G4Media.ro.
08:50
Dosarele Epstein: Bill Gates ar fi contactat o boală cu transmitere sexuală de la o rusoaică / Și-ar fi tratat apoi soția în secret cu antibiotice / Numele Donald Trump e menționat de 3.200 de ori în noile documente # G4Media
La câteva săptămâni după termenul limită de 19 decembrie pentru publicarea tuturor documentelor referitoare la fostul finanțist, Departamentul de Justiție a publicat noi documente, printre care se numără și materiale pornografice găsite pe dispozitivele aparținând pedofilului care s-a sinucis în închisoare, anunță Ansa. Printre numeroasele fișiere publicate, se află și un e-mail despre Bill Gates […] © G4Media.ro.
08:20
Andrea Chiș, unul din magistrații care a vorbit în ancheta Recorder, susține un „ultim curs” la Cluj / Discuții despre justiție / „Aşa cum putem umple un teatru pentru un mare actor, la fel cred că vom putea umple Casa de Cultură a Studenților pentru un fost judecător echilibrat” # G4Media
Fosta judecătoare Andrea Chiș, care și-a încheiat recent activitatea didactică la Facultatea de Drept a UBB, va susține, în februarie, un „ultim curs” în sala mare a Casei de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca, anunță Monitorul de Cluj. Ea a vorbit în ancheta „Justiție capturată”, realizată de jurnaliștii de la Recorder. În 24 februarie, fosta […] © G4Media.ro.
Acum 12 ore
08:00
Giorgia Meloni, desenată în biserică / Fața premierului italian Giorgia Meloni apare sub chip de înger într-o bazilică din Roma / ”Acolo era un heruvim. Azi, e chipul celei mai puternice femei din țară” # G4Media
În San Lorenzo in Lucina din Roma, înainte de lucrările de restaurare, exista un heruvim generic. Astăzi, poartă chipul primului ministru Giorgia Meloni, anunță La Repubblica. Peste bustul de marmură al lui Umberto al II-lea de Savoia, după cum se poate citi pe inscripția din Bazilica San Lorenzo in Lucina din Roma, veghează doi îngeri. […] © G4Media.ro.
07:40
VIDEO Turist de iarnă în Larnaca. Cum să te bucuri de un oraș mediteraneean cu climă blândă, fără presiunea sezonului turistic # G4Media
Autobuzul vechi, ticsit cu turiști, angajați ai magazinelor ”duty free” cu ecusoane la gât și oameni de la curățenie, pleacă de la aeroportul din Larnaca spre oraș, la prima oră a dimineții. Șoferul nu mai vede oglinda din stânga și face un semn cu mâna spre pasagerii care ocupă partea din față. Aceștia se lasă […] © G4Media.ro.
07:30
Val de concedieri în Râmnicu Vâlcea: 700 de persoane își vor pierde locul de muncă după închiderea centralei termice pe cărbune a orașului / ”CET-ul se transformă!” # G4Media
Municipiul Râmnicu Vâlcea va avea apă caldă și căldură și după închiderea centralei termice pe cărbune, dă asigurări președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, relatează Agenția de presă Rador, care citează Radio Craiova. Acesta a precizat că, din septembrie, vor deveni operaționale patru cazane de apă fierbinte, în cadrul unui proiect în valoare de aproximativ […] © G4Media.ro.
07:30
NASA amână plecarea spre Lună din cauza frigului / Noua fereastră de lansare, 8 februarie, cade în aceeași zi cu Super Bowl # G4Media
NASA a anunțat că împinge dată la care astronauții ar putea zbura către Lună, pe fondul prognozelor de temperaturi apropiate de îngheț la baza de lansare din Cape Canaveral, anunță Mediafax, care citează presa americană. Cea mai timpurie fereastră pentru misiune este acum 8 februarie, cu două zile mai târziu decât era planificat inițial. Echipajul, […] © G4Media.ro.
07:20
Într-un turneu în care fiecare punct este atent urmărit, există inițiative care nu apar pe tabelă, dar care contează dincolo de scor. La Transylvania Open, Kaufland aduce în prim-plan Mingea neoficială, un simbol al modului în care sportul poate deschide drumuri și crea acces real. Deși nu este folosită în meciurile oficiale, Mingea neoficială poartă […] © G4Media.ro.
07:20
Din 1 aprilie, transportul în comun din Brașov va fi gratuit în fiecare vineri / Proiectul ”Vinerea verde” a trecut de votul consilierilor locali # G4Media
Consilierii locali brașovenu au aprobat cu unanimitate de voturi, în ședința ordinară de plen de vineri, 30 ianuarie, noile facilități pe mijloacele de transport în comun de pe raza municipiului Brașov. Astfel, începând cu data de 1 aprilie intră în vigoare Programul „Vinerea verde”, prin care este asigurată gratuitate pe liniile RATBV din municipiul Brașov, […] © G4Media.ro.
07:10
România discută din nou, cu patos şi confuzie, despre reforma administraţiei publice şi despre impozitele şi taxele locale, pe fondul modificărilor intrate în vigoare la 1 ianuarie. Dezbaterea este însă mai degrabă un spectacol politic decât o conversaţie serioasă despre politici publice. Subiectul e deturnat sistematic din două motive: ignoranţa larg răspândită cu privire la […] © G4Media.ro.
