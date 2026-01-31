Iranul amenință că va include armatele UE pe lista teroristă, ca răspuns la decizia Uniunii Europeane de a desemna Corpul Gardienilor Revoluţiei Islamice organizație teroristă pentru reprimarea protestelor

08:00

În San Lorenzo in Lucina din Roma, înainte de lucrările de restaurare, exista un heruvim generic. Astăzi, poartă chipul primului ministru Giorgia Meloni, anunță La Repubblica. Peste bustul de marmură al lui Umberto al II-lea de Savoia, după cum se poate citi pe inscripția din Bazilica San Lorenzo in Lucina din Roma, veghează doi îngeri. […] © G4Media.ro.