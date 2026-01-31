Percheziții într-o comună din Botoșani
TeleM Iași , 31 ianuarie 2026 15:50
În această dimineață, polițiștii din cadrul Serviciului Arme Explozivi și Substanțe Periculoase au pus în executare două mandate de percheziție domiciliară, într-o cauză care vizează fapte privind regimul armelor și munițiilor, contrabandă și uzul de armă fără drept.
• • •
Carlos Alcaraz și Novak Djokovic au ajuns în finala Australian Open după două semifinale epice # TeleM Iași
Carlos Alcaraz îl va înfrunta pe Novak Djokovic în finala de la Australian Open din acest an, după ce cei doi au parcurs două semifinale epice vineri, la Melbourne. Carlos Alcaraz și Novak Djokovic au ajuns în finala Australian Open după două semifinale epice Mai întâi, Alcaraz l-a învins pe Alexander Zverev în cinci seturi
Adolescentă din comuna Sirețel disparută de la domiciliu. Dacă ați vazut-o, sunați la 112! # TeleM Iași
La data de 30 ianuarie, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul că, în aceeași zi, minora ANDREI MIRELA DIANA, în vârstă de 15 ani, a plecat din municipiul Pașcani și nu a mai revenit până în prezent la domiciliul său, din comuna Sirețel, jud. Iași. Adolescentă din comuna Sirețel disparută de la domiciliu.
În această dimineață, în jurul orei 06:00, în urma unui apel primit prin numărul unic de urgență 112, dispeceratul integrat SMURD Iași a fost alertat cu privire la producerea unui incendiu la o casă de locuit din localitatea Brădicești, comuna Dolhești. Un incendiu violent a distrus dimineață o casă din comuna Dolhești
Catherine O'Hara, actrița cunoscută pentru rolurile sale principale din filmele „Singur acasă" și „Beetlejuice", precum și pentru rolul său premiat cu Emmy din „Schitt's Creek", a murit la vârsta de 71 de ani. A murit actrița care a interpretat rolul mamei lui Kevin din "Singur acasă" Vedeta canadiană a devenit faimoasă prin intermediul trupei de
Accident major în sistemul energetic ucrainean. Ce impact are asupra Moldovei și României? # TeleM Iași
Ucraina trece printr-un blackout major care afecteaza milioane de oameni. Mulți s-au întrebat dacă aceste probleme pot afecta și România sau Republica Moldova și ce înseamnă faptul că rețelele electrice sunt „legate". Accident major în sistemul energetic ucrainean. Ce impact are asupra Moldovei și României? Întreruperile de curent din regiunile Ucrainei au fost cauzate de
Poli Iasi a pierdut meciul amical disputat astazi pe terenul sintetic din Copou in compania celor de la FC Bacau. Oaspetii s-au impus cu scorul de 3-2. Poli Iași – FC Bacău 2-3, într-un meci amical FC Bacău a început mai bine partida și a reușit să deschidă scorul în minutul 23, prin Carstean, profitând
Autoritatile din Republica Moldova au anuntat ca, din cauza problemelor grave în reţeaua electrică din Ucraina, în aceasta dimineata, la ora 10.42, a căzut tensiunea pe linia de 400 kV Isaccea-Vulcăneşti-MGRES, provocând deconectarea avariată a sistemului electroenergetic. Black out parțial pe teritoriul Republicii Moldova Operatorul sistemului de transport a energiei electrice, Moldelectrica lucrează la remedierea
Licitație de peste 3 milioane de euro la Spitalul de Copii Sf. Maria pentru construcția unei unități de îngrijiri paliative # TeleM Iași
Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iași demarează un proiect important de modernizare a infrastructurii medicale, care vizează proiectarea și execuția lucrărilor pentru demolarea parțială, reabilitarea și extinderea unei clădiri existente cu destinația de unitate spitalicească. Licitație de peste 3 milioane de euro la Spitalul de Copii Sf. Maria pentru construcția unei unități de îngrijiri
După o perioadă cu temperaturi peste zero grade, vremea se va răci accentuat în zilele următoare. Începând de astăzi și până pe 4 februarie, vremea va deveni extrem de rece, mai ales în regiunile extracarpatice. Gerul revine în zona Moldovei Vremea va fi deosebit de rece, cu precădere în regiunile extracarpatice. Dimineața și noaptea va
Aseara, în urma unui apel la 112 care semnala un miros puternic și iritant într-un bloc de locuințe din Bacău, comisarii Gărzii Naționale de Mediu – CJ Bacău s-au mobilizat de urgență, alături de echipajele ISU (CBRN) și reprezentanții DJM. Alerta aseara intr-un bloc din Bacau in urma emanarii unui miros iritant Deși disconfortul resimțit
Raed Arafat cere limitarea accesului copiilor la rețelele sociale: „Nu este vorba despre cenzură, ci despre protecție!” # TeleM Iași
În contextul unor evenimente recente extrem de grave care au avut ca protagoniști copii și adolescenți, secretarul de stat Raed Arafat aduce în prim-plan o temă tot mai discutată la nivel internațional: limitarea accesului minorilor la rețelele de socializare. Raed Arafat cere limitarea accesului copiilor la rețelele sociale: „Nu este vorba despre cenzură, ci despre
Procurorii DIICOT Iași au dispus reținerea unui inculpat, în vârstă de 24 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic internațional de droguri de risc și trafic de droguri de risc. Tanar prins de procurorii DIICOT Iasi cu un 1 kg de canabis Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, în luna ianuarie
Zelenski respinge oferta lui Putin de a negocia la Moscova si vorbeste despre o posibila amanare a discutiilor despre pace # TeleM Iași
Președintele Volodimir Zelenski a respins propunerea Kremlinului de a purta discuții cu președintele rus Vladimir Putin la Moscova, dar a semnalat că este pregătit pentru o întâlnire într-un format mai potrivit. Zelenski respinge oferta lui Putin de a negocia la Moscova si vorbeste despre o posibila amanare a discutiilor despre pace „Pot la fel de
Guvernul a decis introducerea unui termen de tranziție pentru RO e-Factura, respectiv până la 1 iunie 2026. RO e-Factura s-a amanat pana la 1 iunie 2026 Astfel, persoanele fizice impozabile care desfășoară activități economice și sunt identificate fiscal prin CNP (nu prin CIF) nu vor fi obligate să utilizeze sistemul RO e-Factura până la 1
Presiune financiară majoră la Rompetrol: datorii record, pierderi acumulate și blocaj în negocierile salariale # TeleM Iași
Grupul KMG International (Rompetrol) traversează una dintre cele mai dificile perioade financiare din ultimii ani, în pofida unei performanțe operaționale solide înregistrate în 2025. Problemele structurale generate de suprataxare, îndatorare accelerată și pierderi financiare masive au ajuns să afecteze direct relația cu angajații și capacitatea companiei de a susține creșteri salariale în 2026, potrivit unui
12 oferte au fost depuse pentru construcția primelor două loturi din drumul expres Suceava – Siret # TeleM Iași
Au fost depuse ofertele pentru construirea tronsonului Suceava – Siret al Autostrăzii Moldovei A7, ultimul sector la nivel de DX – Drum Expres, loturile 1 și 2. 12 oferte au fost depuse pentru construcția primelor două loturi din drumul expres Suceava – Siret Asocieri puternice de constructori din România, Bulgaria și Ucraina au depus oferte,
DNA pune sub acuzare funcționari și oameni de afaceri într-un dosar de fraudă cu fonduri europene la Bacău # TeleM Iași
Direcția Națională Anticorupție (DNA) a anunțat astazi trimiterea în judecată a mai multor persoane, printre care funcționari publici și reprezentanți ai unor firme private, într-un dosar penal legat de obținerea ilegală de fonduri europene în cadrul unui proiect public din municipiul Bacău. DNA pune sub acuzare funcționari și oameni de afaceri într-un dosar de fraudă
PNL Iași schimbă regulile jocului în Consiliul Local: Mihai Chirica, tot mai izolat politic # TeleM Iași
Întrunit în prima ședință din acest an, Biroul Politic Județean al PNL Iași a hotărât, cu unanimitate de voturi, în urma dezbaterilor, a solicitărilor conducerii organizațiilor județeană și municipală și a monitorizării situației politice de la nivel județean și local, adoptarea unei decizii care întărește coordonarea și responsabilitatea activității consilierilor județeni și locali din Municipiul
Proiectul noii Săli Polivalente din Iași rămâne unul dintre cele mai importante obiective de investiții ale municipalității, iar autoritățile locale analizează variantele prin care lucrările ar putea începe înainte de termenul-limită stabilit la nivel național. Potrivit primarului municipiului Iași, Mihai Chirica, deschiderea oficială a sălilor polivalente finanțate prin Compania Națională de Investiții (CNI) este prevăzută,
Începând cu anul școlar 2026-2027, liceele din județul Botoșani vor avea cu peste 25 de clase de a IX-a mai puțin, ca urmare a scăderii accentuate a numărului de elevi. Inspectoratul Școlar Județean Botoșani estimează o reducere cu aproximativ 500 a elevilor de clasa a IX-a, de la circa 3.900 în acest an la aproximativ
Noi reguli sunt pregătite pentru piața imobiliară din România. Scopul acestora este de a oferi mai multă transparență cumpărătorilor de locuințe. Un proiect de Hotărâre de Guvern, publicat de Ministerul Economiei, propune obligații clare pentru dezvoltatorii imobiliari înainte de semnarea oricărui contract. Potrivit documentului, românii ar urma să primească informații detaliate despre locuințele pe care
Un nou val de fraude online îi vizează în special pe vârstnici și pe cei care caută să-și suplimenteze veniturile. Infractorii creează site-uri false care imită instituții media cunoscute și promovează platforme de investiții care nu există. Aceste reclame apar inclusiv pe site-uri reale de știri, ceea ce le face să pară credibile și periculoase.
Datele oficiale ale ANRSC arată că regiunea Moldovei are cele mai mari tarife la apă și canalizare din România, cu prețuri aproape duble față de cele practicate în București și în sudul țării. Moldova are cele mai mari tarife la apă din România Disparitățile nu mai pot fi explicate doar prin diferențe tehnice sau geografice,
Începutul de an aduce proiecte noi la Direcția Silvică Iași. Instituția se pregătește să dezvolte o serie de investiții menite să îmbunătățească atât activitatea de producție, cât și administrarea fondului forestier din județ. Printre planurile aflate pe listă se numără regenerarea suprafețelor forestiere și reabilitarea drumurilor din pădure. Direcția Silvică Iași demarează proiecte noi și
Amenzi de peste 260.000 de lei au fost aplicate de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor în urma unor controale desfășurate la case de amanet și comercianți de metale prețioase din întreaga țară. Verificările au avut loc la finalul lunii ianuarie, la peste 80 de operatori economici din acest domeniu. Inspectorii au descoperit numeroase nereguli care
Profesorii ar putea intra în grevă în luna martie, chiar în perioada simulărilor examenelor naționale. Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret" anunță o grevă de avertisment de două ore, care va avea loc în zilele în care se desfășoară simulările pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat. CITEȘTE ȘI USLIP Iași: "Tăierile din Educație vor declanșa un
O bandă unică pentru autobuze este cerută până la blocuri Ciurea dar este contestată de realitatea din teren # TeleM Iași
Deși proiectul de supralărgire a tronsonului Capăt CUG –
Transportul public din Zona Metropolitană Iași, sub presiune: lipsa autobuzelor duce la suspendarea unor trasee # TeleM Iași
Directorul Asociatiei de Transport Metropolitan Iasi, Eduard Boz atrage atenția asupra problemelor tot mai acute din transportul public metropolitan, generate de lipsa mijloacelor de transport de rezervă și de creșterea cererii în zonele aflate în plină dezvoltare imobiliară. În acest context, achiziția de autobuze noi și tranziția către transportul electric sunt considerate priorități pentru bugetul […] Articolul Transportul public din Zona Metropolitană Iași, sub presiune: lipsa autobuzelor duce la suspendarea unor trasee apare prima dată în TeleM Regional.
În jurul orei 10:00, prin apel la 112 a fost anunțat un accident rutier produs în comuna Girov, unde au fost implicate două autoturisme în care se aflau trei persoane. Neamț | O persoană a fost rănită într-un accident produs în Girov La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la […] Articolul Neamț | O persoană a fost rănită într-un accident produs în Girov apare prima dată în TeleM Regional.
În prezent, circulă online un nou val de tentative de fraudă: pagini false care imită identitatea unor entități media cu notorietate și promovează platforme fictive de investiții. Acestea sunt amplificate prin reclame online, care pot apărea în spațiile publicitare ale site-urilor cunoscute de știri, pentru a ajunge la un public cât mai larg. Nou val […] Articolul Nou val de fraude financiare prin folosirea identității unor instituții media apare prima dată în TeleM Regional.
WhatsApp lansează un nou mod de „blocare”: utilizatorii, protejați de atacurile cibernetice avansate # TeleM Iași
WhatsApp lansează un nou mod de „blocare”, destinat utilizatorilor care ar putea fi vizați de atacuri cibernetice avansate. Meta, compania mamă a WhatsApp, afirmă că funcția va fi lansată treptat în următoarele săptămâni, notează Daily Mail. Odată activat, modul lockdown blochează atașamentele și fișierele media de la persoane necunoscute și dezactivează automat toate apelurile primite […] Articolul WhatsApp lansează un nou mod de „blocare”: utilizatorii, protejați de atacurile cibernetice avansate apare prima dată în TeleM Regional.
Peste 8.000 de cetățeni străini și-au pierdut legal capacitatea de a folosi cartea de identitate în județul Botoșani # TeleM Iași
Într-o decizie cu impact social și administrativ, peste 8.000 de persoane cu domiciliu fictiv în județul Botoșani și-au văzut cărțile de identitate declarate ca nevalabile de autoritățile române. Această situație afectează persoane provenite din Ucraina, Republica Moldova și Federația Rusă, care figurau cu domiciliul înregistrat în localități din nord-estul României fără a avea prezența reală […] Articolul Peste 8.000 de cetățeni străini și-au pierdut legal capacitatea de a folosi cartea de identitate în județul Botoșani apare prima dată în TeleM Regional.
Zahărul revine pe agenda strategică a Uniunii Europene, în contextul presiunilor tot mai mari generate de importurile la preț de dumping. Piața zahărului din Uniunea Europeană ar putea intra într-o fază de redresare, după ce Comisia Europeană a anunțat intenția de a suspenda importurile de zahăr brut fără taxe vamale. Măsura este văzută drept un […] Articolul Lovitură pentru zahărul de import. Uniunea Europeană pregătește noi măsuri apare prima dată în TeleM Regional.
Ministerul Finanțelor a listat la Bursa de Valori București titlurile de stat Fidelis emise în ianuarie, în valoare de aproape 1.9 miliarde lei # TeleM Iași
Ministerul Finantelor a atras, in ianuarie, 697,2 milioane lei si, respectiv, aproape 230 milioane euro (valori insumand 1,864 miliarde de lei – 367,3 milioane euro), prin prima oferta primara de vanzare de titluri de stat pentru populatie (FIDELIS) derulata in acest an prin sistemele Bursei de Valori. Ministerul Finanțelor a listat la Bursa de Valori București […] Articolul Ministerul Finanțelor a listat la Bursa de Valori București titlurile de stat Fidelis emise în ianuarie, în valoare de aproape 1.9 miliarde lei apare prima dată în TeleM Regional.
Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, sunt prăznuiți de Biserica Ortodoxă la data de 30 ianuarie. În Calendarul Ortodox, sărbătoarea este trecută cu cruce roșie și se sărbătoreşte lucrarea lor făcută în folosul Bisericii. 30 ianuarie: Sfinții Trei Ierarhi, sărbătoare cu cruce roșie în Calendarul Ortodox Fiecare dintre cei trei […] Articolul 30 ianuarie: Sfinții Trei Ierarhi, sărbătoare cu cruce roșie în Calendarul Ortodox apare prima dată în TeleM Regional.
Un apel la 112, primit joi seară, în jurul orei 22:30, a mobilizat salvatorii suceveni după ce un cățel a căzut în apa înghețată a lacului din Zona de Agrement Tătărași, municipiul Suceava. Ajunși la fața locului, pompierii au intervenit cu echipamente specifice pentru deplasarea pe gheață. Unul dintre salvatori, Tiberiu, a înaintat cu grijă […] Articolul Încă un suflet salvat de pompierii suceveni: cățel scos din apa înghețată a unui lac apare prima dată în TeleM Regional.
Donald Trump a emis joi un decret prin care autorizează Statele Unite să aplice taxe vamale, într-un cuantum nedefinit, ţărilor care furnizează petrol Cubei. Măsura are scopul de a intensifica presiunea asupra regimului comunist de la Havana și este justificată prin instituirea unei “stări de urgenţă”, în contextul unei “ameninţări excepţionale” pe care Cuba ar reprezenta-o pentru securitatea […] Articolul Donald Trump dă undă verde tarifelor împotriva ţărilor care livrează petrol Cubei apare prima dată în TeleM Regional.
Premierul a mai spus că este optimist cu privirea la menținerea stabilității guvernamentale. Din primăvara anului viitor, mandatul de prim-ministru va fi preluat de PSD. Ne propunem să respectăm această înțelegere, a transmis premierul Ilie Bolojan în cadrul unei întâlniri pe care a avut-o cu o delegație de investitori coordonată de Bank of America, reprezentând […] Articolul Ilie Bolojan: Șefia guvernului va fi preluată de PSD, din primăvara anului viitor apare prima dată în TeleM Regional.
La sfârșitul lunii decembrie 2025, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Iași erau înregistrați 9.627 șomeri (din care 4.357 femei), rata șomajului fiind de 3,44%, cu 0,06 puncte procentuale mai mică față de luna noiembrie 2025. Rata șomajului, în ușoară scădere la Iași Din totalul de 9.627 persoane înregistrate în evidențele AJOFM […] Articolul Rata șomajului, în ușoară scădere la Iași apare prima dată în TeleM Regional.
Nouă cluburi din Superliga chineză şi alte patru formaţii din liga secundă au fost sancţionate atât sportiv, cât şi financiar, în urma unei anchete desfăşurate în China privind „trucarea meciurilor, jocurile de noroc şi corupţia din industria fotbalului”. 13 cluburi au fost sancţionate pentru trucarea meciurilor Cea mai severă sancţiune a fost aplicată echipelor Shanghai […] Articolul 13 cluburi au fost sancţionate pentru trucarea meciurilor apare prima dată în TeleM Regional.
Îngrijirea corectă a plăgilor este esențială pentru prevenirea infecțiilor, grăbirea vindecării și reducerea riscului de cicatrici inestetice. Indiferent dacă este vorba despre o tăietură minoră, o zgârietură, o arsură superficială sau o plagă postoperatorie, respectarea unor reguli de bază poate face diferența între o recuperare rapidă și apariția complicațiilor. Multe persoane subestimează importanța igienei locale, […] Articolul Recomandări pentru igiena și îngrijirea corectă a plăgilor (P) apare prima dată în TeleM Regional.
Președintele Nicușor Dan a declarat joi seară că o guvernare printr-un Executiv minoritar este, în prezent, puțin probabilă, subliniind că afirmațiile recente ale premierului Ilie Bolojan privind această posibilitate au fost mai degrabă teoretice decât realiste. El a explicat că Bolojan a folosit un raționament de tip matematic pentru a răspunde unei întrebări despre scenarii […] Articolul Nicușor Dan nu crede în varianta unui guvern minoritar la Palatul Victoria apare prima dată în TeleM Regional.
Guvernul accelerează investițiile în construcții: reguli mai stricte pentru avizare și sancțiuni pentru blocajele administrative # TeleM Iași
Sectorul construcțiilor rămâne unul dintre pilonii esențiali ai economiei românești, cu impact direct asupra creșterii economice, ocupării forței de muncă și dezvoltării infrastructurii. În acest context, dar mai ales pe fondul presiunii respectării termenelor impuse de finanțările europene din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și din Politica de coeziune, Guvernul a decis să […] Articolul Guvernul accelerează investițiile în construcții: reguli mai stricte pentru avizare și sancțiuni pentru blocajele administrative apare prima dată în TeleM Regional.
Hidroelectrica analizează un parteneriat cu ieșeanul Iulian Dascălu pentru dezvoltarea unui proiect energetic în zona lacului Izvorul Muntelui # TeleM Iași
Hidroelectrica, cea mai mare companie producătoare de energie electrică din România și una dintre cele mai valoroase societăți listate la Bursa de Valori București, cu o evaluare de aproximativ 62 de miliarde de lei, are în vedere intrarea într-un parteneriat cu un omul de afaceri iesean, Iulian Dascalu pentru dezvoltarea unui nou proiect energetic strategic. […] Articolul Hidroelectrica analizează un parteneriat cu ieșeanul Iulian Dascălu pentru dezvoltarea unui proiect energetic în zona lacului Izvorul Muntelui apare prima dată în TeleM Regional.
Trump vrea să creeze condiții pentru o „schimbare de regim” în Iran, conform surselor americane # TeleM Iași
Președintele american Donald Trump analizează opțiuni împotriva Iranului, care includ atacuri țintite asupra forțelor de securitate și a liderilor pentru a inspira protestatarii, au declarat mai multe surse pentru Reuters, chiar dacă oficiali israelieni și arabi au declarat că puterea aeriană singură nu va putea răsturna liderii clerici. Trump vrea să creeze condiții pentru o […] Articolul Trump vrea să creeze condiții pentru o „schimbare de regim” în Iran, conform surselor americane apare prima dată în TeleM Regional.
Bancher ucrainean, cu cetățenie română, mort în condiții suspecte în centrul orașului Milano # TeleM Iași
Oleksander Adarich, un cunoscut bancher ucrainean în vârstă de 54 de ani, a fost găsit mort după ce a căzut de la fereastra de la etajul patru al unei clădiri de pe via Nerino, în centrul orașului Milano. Bancher ucrainean, cu cetățenie română, mort în condiții suspecte în centrul orașului Milano Incidentul a avut loc […] Articolul Bancher ucrainean, cu cetățenie română, mort în condiții suspecte în centrul orașului Milano apare prima dată în TeleM Regional.
Operatorul regional ApaVital va prelua în administrare Derivația Prut–Bârlad, un sistem hidrotehnic aflat pe raza comunelor Țuțora și Comarna. Infrastructura, construită în anii ’80 pentru alimentarea municipiului Vaslui, nu a mai fost folosită de aproximativ două decenii. Derivația Prut–Bârlad, preluată de ApaVital În prezent, obiectivul se află în administrarea Consiliului Județean Iași, după ce a […] Articolul Derivația Prut–Bârlad, preluată de ApaVital apare prima dată în TeleM Regional.
Programul Tomata 2026 se deschide din luna februarie, iar fermierii pot depune cererile de înscriere în perioada 2 februarie – 15 aprilie inclusiv, la direcțiile agricole județene unde este înscrisă exploatația. Din 2 februarie începe „Programul Tomata 2026” Programul Tomata 2026 se derulează pentru mai multe culturi de legume, cu condiția să fie cultivate pe […] Articolul Din 2 februarie începe „Programul Tomata 2026” apare prima dată în TeleM Regional.
Autostrada Unirii intră într-o etapă decisivă, potrivit autorităților județene, care anunță termene mai clare și finanțare europeană pentru proiectul de infrastructură rutieră din Moldova. După mai mulți ani marcați de întârzieri și blocaje, toate tronsoanele sunt în prezent fie scoase la licitație, fie în procedură de atribuire. Finanțarea este asigurată printr-un program european dedicat proiectelor […] Articolul Decizii la București, șantiere la Iași apare prima dată în TeleM Regional.
