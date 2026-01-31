Percheziții într-o comună din Botoșani

13:30

Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iași demarează un proiect important de modernizare a infrastructurii medicale, care vizează proiectarea și execuția lucrărilor pentru demolarea parțială, reabilitarea și extinderea unei clădiri existente cu destinația de unitate spitalicească. Licitație de peste 3 milioane de euro la Spitalul de Copii Sf. Maria pentru construcția unei unități de îngrijiri […] Articolul Licitație de peste 3 milioane de euro la Spitalul de Copii Sf. Maria pentru construcția unei unități de îngrijiri paliative apare prima dată în TeleM Regional.