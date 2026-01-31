Șeful de la U Cluj a numit echipele cu care se luptă pentru play-off în finalul incendiar de sezon

19:50

FC Argeș - UTA Arad 0-1. Mario Tudose (21 de ani), stoperul piteștenilor, a reacționat după insuccesul din această seară. Piteștenii puteau lua o opțiune serioasă pentru calificarea în play-off, însă lupta s-a încins și mai mult.Chestionat despre ofertele pe care le-ar fi primit, Tudose a explicat că nu știe de vreun interes concret. E concentrat în acest moment pe ceea ce are de făcut la FC Argeș, club pentru care va juca cel puțin până la finalul sezonului. ...