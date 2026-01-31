Rapid - U Cluj » Amenințări între suporterii celor două formații la pauza meciului

18:30

Unirea Slobozia - Hermannstadt 2-3. Ialomițenii au pierdut al treilea meci consecutiv în 2026. Jean Vlădoiu (57 de ani), antrenorul din acte al gazdelor, a reacționat după încă un eșec în Superliga.Slobozia a revenit pe stadionul „1 Mai” cu gânduri mari. A primit câte 3 goluri de la UTA și Hermannstadt, iar Vlădoiu a ajuns să creadă că era mai bine ca echipa să rămână la Clinceni pentru a doua parte a sezonului. ...