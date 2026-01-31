Rapid - U Cluj 0-2 » Conferință de presă Cristiano Bergodi
Gazeta Sporturilor, 1 februarie 2026 00:50
Robert-Sorin Ion, preparator fizic cu un istoric important în sportul românesc, s-a stins din viață la vârsta de 52 de ani.De-a lungul anilor, Robert-Sorin Ion, absolvent al Universității Naționale de Educație Fizică și Sport, a activat la cluburi importante ale sportului românesc. S-a ocupat de forma fizică a handbaliștilor de la CSM București sau de pregătirea echipei de fotbal FC Snagov. ...
Votează AICI „Jucătorul lunii” și „Antrenorul lunii”! » Iată nominalizații pentru ianuarie 2026! # Gazeta Sporturilor
Superliga continuă să surprindă și să încânte: favoritele se împiedică, outsiderii lovesc decisiv, iar fiecare etapă rescrie ierarhiile. A venit momentul să deschidem oficial procedura de vot pentru cititorii GSP.ro, care vor alege, și de această dată, „Jucătorul lunii” și „Antrenorul lunii” ianuarie 2026.Superliga a devenit, etapă de etapă, un spectacol garantat, greu de anticipat și imposibil de ignorat. ...
Șeful de la U Cluj a numit echipele cu care se luptă pentru play-off în finalul incendiar de sezon # Gazeta Sporturilor
Rapid - U Cluj 0-2. Radu Constantea (42 de ani), președintele de la Universitatea Cluj, a intervenit în direct după succesul obținut de „studenți” în deplasarea din Giulești, în runda cu numărul 24 din Superliga, scor 2-0. ...
Cristi Săpunaru s-a speriat de ce a văzut în Rapid - U Cluj: „Nu ne-au lăsat să respirăm. Nu mai e timp!” # Gazeta Sporturilor
Cristi Săpunaru (41 de ani), fostul fundaș central de la Rapid, a făcut o scurtă analiză a meciului pierdut de giuleșteni cu U Cluj, scor 0-2, în runda 24 din Superliga. Săpunaru consideră că penalty-ul din care U Cluj a făcut 2-0, în minutul 85, prin Nistor, nu trebuia să fie acordat. Totuși, a spus că nu de asta a pierdut echipa lui Gâlcă, ci din cauza faptului că ardelenii au fost superiori. ...
În timp ce „U” Cluj câștiga în Giulești, peste 500 de fani ai alb-negrilor erau într-o altă capitală europeană # Gazeta Sporturilor
Sâmbătă, 31 ianuarie, U-BT Cluj-Napoca a fost învinsă de Partizan Belgrad cu scorul de 90-79, într-un meci din prima fază a Ligii Adriatice. Campioana României a fost însoțită în capitala Serbiei de 521 de fani ai „studenților. ...
Explicația lui Dobre pentru eșecul Rapidului: „Asta s-a întâmplat în această seară” # Gazeta Sporturilor
Rapid - U Cluj 0-2. Alexandru Dobre (27 de ani), extrema giuleștenilor, a catalogat drept „dezamăgitoare” prestația echipei lui din această seară. Rapid a ratat șansa de a urca, cel puțin temporar, pe primul loc, acolo unde Craiova se poate distanța dacă o va învinge pe Farul.Fotbalistul a explicat că eșecul este unul amar, însă focusul e pe următorul meci, cel din deplasare cu Hermannstadt, pe 3 februarie. ...
Gâlcă așteaptă transferul care va schimba fața Rapidului: „Îmi doresc să intre cât mai repede!” # Gazeta Sporturilor
Rapid - U Cluj 0-2. Costel Gâlcă (53 de ani), antrenorul giuleștenilor, a reacționat după primul eșec în 2026. Acesta susține că se aștepta la un meci complicat, însă nu se gândea că echipa lui va pierde.Tehnicianul a cerut răbdare în privința lui Paraschiv și Moruțan, cele două achiziții utilizate încă din primul minut, și a vorbit despre obiectivul echipei în perioada următoare. ...
Cristiano Bergodi a răpus Rapidul în Giulești și exultă: „Nu am făcut rezultate întâmplătoare” # Gazeta Sporturilor
Rapid - U Cluj 0-2. Cristiano Bergodi (61 de ani), antrenorul celor de la Universitatea Cluj, a venit extrem de mulțumit la finalul meciului din Giulești, după ce echipa a lui a reușit un succes foarte important, care o urcă pe locul 5 în Superliga. Tehnicianul italian care a trecut și pe la Rapid a avut numai cuvinte de laudă la adresa elevilor lui și este optimist că în viitor pot face lucruri frumoase împreună. ...
Imediat după fluierul final din Rapid - U Cluj, scor 0-2, din runda cu numărul 24 din Superliga, elevii lui Costel Gâlcă s-au dus în fața galeriei și au fost încurajați de către ultrași.Deși rezultatul nu le-a fost pe plac ultrașilor, aceștia nu au reacționat ostil la adresa propriei echipe. Suporterii i-au încurajat pe jucători, chiar dacă mai silențios decât în alte rânduriGALERIE FOTO. ...
Inevitabilul s-a produs, iar Rapid a pierdut primul meci al anului, 0-2 cu U Cluj, după cea mai slabă prestație din 2026 a elevilor lui Constantin Gâlcă. Giuleștenii obținuseră cu noroc 6 puncte în precedentele două partide. ...
„Aici a fost vina lui Costel!” » Contrariați de alegerile lui Gâlcă din Rapid - U Cluj # Gazeta Sporturilor
Rapid a fost învinsă în Giulești de U Cluj, scor 0-2, iar foștii fotbaliști Marius Baciu și Ovidiu Herea îl văd vinovat pe Costel Gâlcă pentru acest lucru. Meciul cu U Cluj a fost debutul lui Olimpiu Moruțan în fața fanilor din Giulești. Acesta a fost trimis în partea dreaptă a atacului, iar golgheterul Alex Dobre a trecut în stânga. Baciu și Herea consideră că antrenorul a greșit în momentul în care a luat această decizie. ...
Dan Nistor a înscris din nou pe Giulești și a dat declarația serii: „Chiar dacă m-au înjurat, îmi plac” # Gazeta Sporturilor
Rapid - U Cluj 0-2. Dan Nistor (37 de ani), mijlocașul oaspeților, a intrat în minutul 68 și a înscris în minutul 85, după ce a transformat lovitura de la 11 metri obținută de Mendy. La final, a savurat din plin victoria și a ținut să-i laude pe fanii giuleșteni, în ciuda faptului că a fost înjurat. ...
Rapid - U Cluj 0-2. Marian Aioani (26 de ani), portarul celor de la Rapid, a venit extrem de dezamăgit la interviul de la finalul meciului pierdut de echipa lui, pe teren propriu, contra celor de la U Cluj, și mai ales supărat pentru penalty-ul dictat împotriva giuleștenilor. ...
Ce meci pe Stamford Bridge! Condusă cu 0-2 în derby-ul londonez, Chelsea a revenit și a câștigat în prelungiri # Gazeta Sporturilor
Chelsea a câștigat derby-ul londonez cu West Ham, scor 3-2, după un adevărat „thriller” pe Stamford Bridge. Partida a făcut parte din runda cu numărul #24 în Premier League.Programul complet al etapei #24 din Premier LeagueLiam Rosenior își continuă startul impresionat pe banca „albaștrilor”. ...
Lotul oficial al Farului pentru meciul cu Universitatea Craiova: ce se întâmplă cu Alibec # Gazeta Sporturilor
Denis Alibec (35 de ani), atacantul revenit în această iarnă la Farul, are șansa de a juca din nou în tricoul „marinarilor” la chiar primul meci de la reîntoarcere, duminică seara, contra Universității Craiova. Acesta a fost inclus de Ianis Zicu în lot pentru duelul din runda cu numărul 24 a Superligii.Farul - Universitatea Craiova se joacă duminică, de la ora 17:15, la Ovidiu. Meciul va fi liveTEXT pe GSP. ...
Impact instant! A înscris la debutul pentru U Cluj și a făcut liniște în Giulești # Gazeta Sporturilor
Rapid - U Cluj. Cristiano Bergodi (61 de ani) a fost inspirat în repriza a doua! Antrenorul italian l-a introdus în teren pe mijlocașul dreapta Oucasse Mendy (24 de ani), iar francezul i-a răsplătit încrederea 9 minute mai târziu.Nimic nu anunța deschiderea de scor în Giulești. Cele două formații s-au anihilat reciproc și au produs foarte puține ocazii de poartă.„Studenții” au forțat și au reușit să spargă gheața în minutul 67, prin Mendy. ...
Portarul Horațiu Moldovan (28 de ani) continuă la Real Oviedo cel puțin până la finalul sezonului. Anunțul a fost făcut de Guillermo Almada (56 de ani), antrenorul echipei. Sâmbătă, echipa lui a învins-o pe teren propriu pe Girona, scor 1-0.Românul a fost din nou rezervă, așa cum s-a întâmplat la toate meciurile din acest sezon. În acest context au apărut zvonuri potrivit cărora Moldovan va schimba echipa în această pauză de iarnă. ...
Biatloniștii care l-au criticat pe Donald Trump vor să lase politica deoparte: „Oamenii sunt mândri că steagul e reprezentat” # Gazeta Sporturilor
Ukaleq (24 de ani și Sondre Slettemark (21) vor concura în probe de biatlon la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina sub steag danez, după ce au atras atenția recent asupra lor atunci când l-au criticat pe președintele american Donald Trump și dorința lui de a anexa Groenlanda. ...
Ademola Lookman nu mai merge la Fenerbahce și poate ajunge la un club mult mai mare # Gazeta Sporturilor
Transferul atacantului de la Atalanta, Ademola Lookman, la Fenerbahce a picat definitiv. Fotbalistul ar putea ajunge la Atletico Madrid. Internaționalul nigerian ajunsese la un acord cu gigantul din Istanbul pentru un contract valabil până în vara anului 2029, cu un salariu anual de 10 milioane de euro. Ademola Lookman poate ajunge la Atletico MadridPentru echipa din Bergamo, erau pregătite 35 de milioane de euro. ...
Alvaro Arbeloa, antrenorul lui Real Madrid, admite: „Pur și simplu nu am avut timp” # Gazeta Sporturilor
Real Madrid încearcă să lase rapid în urmă eșecul dureros suferit în Liga Campionilor, 2-4 cu Benfica, și să se concentreze pe campionat. „Los blancos” primesc vizita lui Rayo Vallecano duminică, de la ora 15:00, în etapa 22 din La Liga.Antrenorul Alvaro Arbeloa (43 de ani) a susținut conferința de presă premergătoare partidei și a transmis că perioada de ajustare prin care trece echipa este firească. ...
Accidentările continuă să-i dea mari bătăi de cap lui Conte » Napoli câștigă cu Fiorentina, dar își pierde căpitanul # Gazeta Sporturilor
Napoli s-a impus pe teren propriu în fața celor de la Fiorentina, scor 2-1, într-un duel al rundei cu numărul #23 din Serie A, în cadrul căruia căpitanul Giovanni Di Lorenzo (32 de ani) a părăsit terenul pe targă. ...
Aflat în ultimele luni de contract, Mike Maignan a semnat și continuă în Serie A # Gazeta Sporturilor
Căpitanul lui AC Milan, Mike Maignan, a semnat oficial un nou contract pe termen lung cu clubul italian. Acordul precedent ar fi expirat în vară, iar noul contract este valabil până în iunie 2031. Francezul a primit o creștere semnificativă a salariului, care va ajunge acum la un total de 7 milioane de euro pe sezon.Astfel, Maignan va rămâne la gigantul milanez, chiar dacă în vară se înțelesese cu Chelsea, dar clubul i-a blocat transferul. ...
Jakub Hromada (29 de ani), mijlocașul Rapidului, a luat cartonașul galben în meciul cu U Cluj, din runda cu numărul 24 din Superliga și a devenit indisponibil pentru deplasarea de pe terenul lui Hermannstadt. Înaintea meciului din Giulești, Hromada avea 3 cartonașe galbene și era la un pas să devină indisponibil pentru meciul cu Hermannstadt, echipă care a învins-o pe Rapid în ultimele 3 confruntări directe. ...
Sunt revoltați de condiții la Rapid - U Cluj: „La noi când veniți vă descălcați!” # Gazeta Sporturilor
Rapid - U Cluj. Atmosferă tensionată în Giulești din cauza condițiior de acces în stadion. Cu aproximativ 30 de minute înainte de start, zona destinată suporterilor oaspeți s-a transformat într-un adevărat test de echilibru pentru cei veniți să-și susțină echipa. Noroiul acumulat după precipitațiile din București din ultimele zile și-a spus cuvântul, iar fanii „studenților” au fost extrem de revoltați din cauza acestui aspect. ...
Mentorul lui Rafa Nadal minimizează succesul actualului lider ATP: „Rivalii sunt de nivel inferior” # Gazeta Sporturilor
Toni Nadal (64 de ani), antrenor al nepotului său, Rafael, până în 2017, a comentat situația actuală a circuitului masculin, susținând că pe lângă calități extraordinare, Carlos Alcaraz are noroc de adversari de nivel scăzut.Unchiul și fostul antrenor al lui Rafael Nadal din copilărie până la începutul lui 2017, Toni Nadal, a fost provocat să disece subiecte la zi în tenisul masculin actual. ...
Golgheterul care a jucat la FCSB, Dinamo și Universitatea Craiova analizează lupta pentru titlu: „E momentul ca una dintre ele să fie iar campioană” # Gazeta Sporturilor
Andrei Cristea (41 de ani) a analizat pentru GSP.ro lupta la titlu din Superligă. Și explicat care sunt, în opinia lui, favoritele la trofeul de campioană.Trecut pe la echipe precum FCSB, Poli Timișoara, Dinamo sau Universitatea Craiova, Andrei Cristea e acum antrenor în Liga 2, la Concordia Chiajna. Dar cu toate acestea urmărește atent Superliga și a analizat lupta la vârf, explicând că le vede pe Dinamo, Rapid și Universitatea Craiova luptând pentru titlul de campioană. ...
Ter Stegen rămâne fără victorie la Girona » Echipa lui Horațiu Moldovan i-a învins pe catalani # Gazeta Sporturilor
Girona a cedat la limită pe terenul nou-promovatei Real Oviedo, scor 0-1, într-un duel al rundei cu numărul #22 din La Liga. Meciul de astăzi a reprezentat a doua apariție pentru Ter Stegen în poarta grupării catalane după transferul de la Barcelona.Horațiu Moldovan a fost rezervă neutilizată în tabăra gazdelor. ...
Bogdan Andone tremură pentru calificarea în play-off: „Nu cred că lipsa lui a fost problema” # Gazeta Sporturilor
FC Argeș - UTA Arad 0-1. Bogdan Andone (51 de ani), tehnicianul gazdelor, a reacționat după primul eșec în 2026. Piteștenii tremură pentru calificarea în play-off, deși la un moment dat aveau un avans destul de liniștitor.Tehnicianul nou-promovatei susține că remiza era un rezultat echitabil, ținând cont de ce s-a jucat. E de părere că n-a contat atât de mult absența atacantului Ricardo Matos (25 de ani), accidentat. ...
FC Argeș - UTA Arad 0-1. Mario Tudose (21 de ani), stoperul piteștenilor, a reacționat după insuccesul din această seară. Piteștenii puteau lua o opțiune serioasă pentru calificarea în play-off, însă lupta s-a încins și mai mult.Chestionat despre ofertele pe care le-ar fi primit, Tudose a explicat că nu știe de vreun interes concret. E concentrat în acest moment pe ceea ce are de făcut la FC Argeș, club pentru care va juca cel puțin până la finalul sezonului. ...
Paul George (35 de ani), extrema echipei Philadelphia 76ers și de nouă ori All-Star în NBA, a fost suspendat pentru 25 de meciuri pentru încălcarea regulilor programului antidoping al ligii nord-americane de baschet. Deși nu a fost oferită nicio clarificare cu privire la substanța ilicită detectată la jucător, acesta și-a asumat deja vina pentru cele întâmplate. ...
Marius Coman (29 de ani), atacantul celor de la UTA Arad, a oferit declarații, după ce a marcat singurul gol al victoriei cu FC Argeș, scor 1-0, din runda 24 din Superliga.Marius Coman are parte de un început de an foarte bun. După ce a marcat etapa trecută, în UTA - Rapid, 1-2, fostul atacant de la Corvinul a decis duelul împotriva piteștenilor. ...
Start la Transylvania Open! Ce au făcut româncele și cum arată programul zilei de duminică # Gazeta Sporturilor
După o zi în care s-au jucat 8 meciuri din calificări, duminică, 1 februarie, încep primele partide de pe tabloul principal al Transylvania Open. La simplu, România nu va avea nicio reprezentantă în a doua zi a competiției, în schimb trei românce vor juca la dublu.Sâmbătă, 31 ianuarie, a început a 6-a ediție a Transylvania Open, având loc 8 meciuri din calificări. Briana Szabo și Mara Gae, cele două românce din calificări, au pierdut încă din primul tur. ...
Adrian Mihalcea a jubilat la interviu, după ce a urcat pe loc de play-off: „Pfoai, îl iubesc” # Gazeta Sporturilor
După FC Argeș - UTA Arad, meci încheiat cu succesul formației vizitatoare, scor 1-0, în etapa a 24-a din Superliga, Adrian Mihalcea (49 de ani), tehnicianul învingătorilor, a tras primele concluzii, extrem de bucuros de rezultat. Unicul gol al întâlnirii a fost reușit de Marius Coman, în minutul 67, iar după acest rezultat lupta pentru play-off devine teribilă. ...
Scor de neprezentare în duelul din Emirate dintre Adrian Șut și antrenorul Ciprian Panait # Gazeta Sporturilor
Al-Ain, echipa lui Adrian Șut (26 de ani), a învins-o în deplasare pe Dibba Al Fujairah, scor 3-0, în sferturile de finală ale Cupei Președintelui din Emiratele Arabe Unite. Fostul jucător de la FCSB a fost titular și a părăsit terenul după 66 de minute.Pe banca tehnică a gazdelor s-a aflat antrenorul român Ciprian Panait (49 de ani). Pentru Șut a fost al treilea meci în Emirate. Al-Ain l-a transferat de la FCSB pentru 1,5 milioane de euro. ...
Explicații pentru lipsa VAR de la Slobozia - Hermannstadt: „Cum adică «nu funcționează»?” # Gazeta Sporturilor
Unirea Slobozia - Hermannstadt, scor 2-3, primul meci al zilei de sâmbătă în Superliga, nu a beneficiat de sistemul VAR, din cauza unor probleme tehnice. Președintele Unirii, Ilie Lemnaru, a explicat situația, în exclusivitate pentru GSP.ro.Lemnaru susține că toate verificările tehnice anterioare au fost în regulă, iar defecțiunea nu a fost provocată de infrastructura arenei. ...
Jennifer Capriati, adolescenta-minune a anilor 1990, plecăciune în fața lui Novak Djokovic la Australian Open: „E aproape un supraom” # Gazeta Sporturilor
Fosta jucătoare americană Jennifer Capriati (49 de ani), triplă campioană de Grand Slam și lider mondial în 2001, a revenit la Melbourne după mult timp pentru a oferi trofeul campioanei din 2026 și pentru a reflecta asupra carierei ei, dar și a tenisului actual. ...
Pisa a înregistrat un nou eșec în Serie A » Marius Marin a fost înlocuit la pauză # Gazeta Sporturilor
Pisa a cedat pe teren propriu duelul nou-promovatelor cu Sassuolo, scor 1-3, în etapa #23 din Serie A. Marius Marin a început partida încă din primul minut, dar a fost înlocuit la pauză de către Alberto Gilardino.Programul complet al etapei #23 din Serie ADupă eșecul categoric suferit în runda precedentă pe „Giuseppe Meazza” împotriva liderului Inter, scor 2-6, cei de la Pisa au pierdut din nou în campionat și rămân fără victorie în 2026. ...
Adversara lui Jaqueline Cristian din turul inaugural al Transylvania Open s-a retras în ultimul moment! Motivul deciziei # Gazeta Sporturilor
Jaqueline Cristian (27 de ani, 35 WTA), favorita numărul 2 a Transylvania Open, a rămas fără adversară în primul tur al competiției, după ce Camila Osorio (24 de ani, 84 WTA) s-a retras în ultimul moment.Jaqueline Cristian, prima „rachetă” a României, a venit la Cluj-Napoca dornică să câștige trofeul de la Transylvania Open. Vineri, 30 ianuarie, românca a participat la tragerea la sorți a tabloului principal al turneului și și-a aflat adversara din primul tur. ...
Capcană pentru Craiova! Ianis Zicu păstrează misterul în privința lui Denis Alibec # Gazeta Sporturilor
Joacă sau nu Denis Alibec împotriva liderului Craiova? Aceasta este marea întrebare înaintea întâlnirii de duminică dintre Farul Constanța și Universitatea Craiova. Gazdele au prezentat vineri transferul atacantului de la FCSB, anunțând că se va alătura lotului duminică și va debuta miercuri, la meciul cu Dinamo București.Motivul ar fi faptul că este răcit și nu s-a antrenat în ultimele zile. ...
Vlădoiu regretă schimbarea stadionului și e gata să facă un pas în spate: „Nici eu, nici Prepeliță nu tragem de post” # Gazeta Sporturilor
Unirea Slobozia - Hermannstadt 2-3. Ialomițenii au pierdut al treilea meci consecutiv în 2026. Jean Vlădoiu (57 de ani), antrenorul din acte al gazdelor, a reacționat după încă un eșec în Superliga.Slobozia a revenit pe stadionul „1 Mai” cu gânduri mari. A primit câte 3 goluri de la UTA și Hermannstadt, iar Vlădoiu a ajuns să creadă că era mai bine ca echipa să rămână la Clinceni pentru a doua parte a sezonului. ...
Păzea, vin „Șepcile roșii”! De ce U Cluj naște frisoane în Giulești: „Ar urma a patra, nu?” # Gazeta Sporturilor
Rapid trage la titlu, U Cluj să prindă play-off-ul. „Șepcile roșii” au bifat 3 din 3 victorii la ultimele descinderi în Grant, iar jucătorii ardelenilor spun că au venit în Capitală pentru a patra.Rapid - U Cluj este capul de afiș al zilei de azi în Superliga, diseară, de la ora 20:00, în Giulești. ...
Scandal! La 36 de ani, fosta campioană din tenis e într-o relație cu soțul celei mai bune prietene: „Trădare! Sunt un cuplu acum” # Gazeta Sporturilor
Fosta jucătoare de tenis Dominika Cibulkova nu mai ascunde relația cu omul de afaceri Tibor Vincze. Soția celui din urmă, Alexandra, a făcut scandal în presa din Slovacia.Dominika Cibulkova, 36 de ani în acest moment, a fost o jucătoare de top. A câștigat 8 turnee în carieră, a jucat o finală la Australian Open și a ajuns cel puțin în sferturi la celelalte turnee de Grand Slam. Cel mai bun loc ocupat a fost 4, în martie 2017. ...
