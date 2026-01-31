Alverca și Estrela Amadora termină 0-0 în Liga Portugal, Ianis Stoica titular
MainNews.ro, 31 ianuarie 2026 23:50
Alverca și Estrela Amadora au terminat meciul din Liga Portugal cu scorul 0-0. Ianis Stoica a fost titular în această confruntare importantă. Alverca speră să se îndepărteze de zona de retrogradare, ocupând locul 10 cu 23 de puncte, în timp ce Estrela se află pe locul 14, la doar patru puncte de baraj. Articolul Alverca și Estrela Amadora termină 0-0 în Liga Portugal, Ianis Stoica titular apare prima dată în Main News.
• • •
Alte ştiri de MainNews.ro
Acum 10 minute
00:10
Profesor în vârstă de 64 de ani din Argeș a fost reținut pentru agresiune sexuală după ce a sărutat o elevă de 13 ani pe holul școlii. Incidentul a fost sesizat de mama fetei. Poliția a deschis dosar penal și cercetările continuă pentru stabilirea împrejurărilor în care a avut loc fapta, conform IPJ Argeș. Profesor … Articolul Profesor din Argeș reținut pentru agresiune sexuală asupra unei eleve de 13 ani apare prima dată în Main News.
00:10
Conducerea PSD se întrunește duminică la ora 17.00 pentru a discuta prioritățile legislative și pachetul de solidaritate destinat protecției categoriilor vulnerabile. Ministrul Muncii va prezenta măsuri pentru pensionari și copii cu dizabilități. De asemenea, se va analiza situația din coaliția de guvernare și bugetul pe 2026. Conducerea PSD se reunește duminică, de la ora 17.00, … Articolul PSD se reunește duminică seara pentru pachetul de solidaritate al Ministrului Muncii apare prima dată în Main News.
Acum 30 minute
23:50
Alverca și Estrela Amadora au terminat meciul din Liga Portugal cu scorul 0-0. Ianis Stoica a fost titular în această confruntare importantă. Alverca speră să se îndepărteze de zona de retrogradare, ocupând locul 10 cu 23 de puncte, în timp ce Estrela se află pe locul 14, la doar patru puncte de baraj. Articolul Alverca și Estrela Amadora termină 0-0 în Liga Portugal, Ianis Stoica titular apare prima dată în Main News.
Acum o oră
23:40
Creșterea pensiilor este în pericol în 2027, după un împrumut masiv al statului. Cheltuielile pentru pensii au crescut drastic, ajungând la 154 miliarde lei în 2025. Măsurile de recalculare a pensiilor aplicate în 2024, împreună cu costurile energetice și medicale, complică sustenabilitatea financiară a sistemului. Creșterile de pensii sunt în pericol din cauza cheltuielilor mari … Articolul Pensiile, în pericol în 2027: împrumuturile masive ale statului afectează viitorul apare prima dată în Main News.
23:40
PSD București a propus interimari la șefia organizațiilor de sector 2, 4 și 6, după demisiile liderilor Rodica Nassar, Andrei Trocan și Gabriel Mutu. Rareș Hopincă, Alexandru Hazem Kansou și Adrian Vigheciu sunt nominalizați pentru conducerea interimară. Propunerile vor fi validate în Consiliul Politic Național. PSD București a propus interimari la conducerea organizațiilor din sectoarele … Articolul PSD București numește interimari pentru șefia sectoarelor 2, 4 și 6 apare prima dată în Main News.
23:40
Cubanezii se confruntă cu o criză profundă: pene de curent extinse, creșterea prețurilor alimentelor și teama de o blocadă economică din partea SUA. Locuitorii din Havana, afectați de inflație și lipsuri, își reduc viața la supraviețuire, adaptându-se unor condiții imposibile. Protestele sunt limitate, dar nemulțumirea crește. Cubanezii se confruntă cu pene de curent prelungite și … Articolul Viața cubanezilor: pene de curent, scumpiri și presiuni americane apare prima dată în Main News.
Acum 2 ore
23:00
Președintele Zelenski a declarat că Ucraina se pregătește pentru negocieri de pace săptămâna viitoare, așteptând detalii de la SUA. Întâlnirile anunțate la Abu Dhabi par a fi suspendate. Ucraina rămâne deschisă discuțiilor în toate formatele pentru a obține rezultate concrete. Președintele Zelenski a anunțat că Ucraina se pregătește pentru noi negocieri de pace săptămâna viitoare … Articolul Ucraina se pregătește pentru negocieri de pace săptămâna viitoare apare prima dată în Main News.
22:50
În 2026, miliardarii se întorc la investițiile de bază, concentrându-se pe afaceri solide și imobiliare. Michael Sonnenfeldt sugerează investitorilor să adopte fonduri de indici și REIT-uri pentru o diversificare eficientă. Această strategie ajută la evitarea emoțiilor și la acumularea constantă de avere. Miliardarii revin la strategii de investiții bazate pe elementele de bază în 2026 … Articolul Investițiile miliardarilor în 2026: Întoarcerea la simplitate apare prima dată în Main News.
22:50
Rapid a fost învinsă de Universitatea Cluj cu 2-0 într-un meci controversat din Superligă, ratând ocazia de a urca pe primul loc. După această înfrângere, giuleștenii au căzut pe locul 3, având trei eșecuri în ultimele cinci etape și lăsând U Cluj să sperăm la accederea în play-off. Rapid a pierdut acasă în fața Universității … Articolul Rapid, eșec acasă pentru giuleșteni: șansa de a fi pe primul loc ratată apare prima dată în Main News.
22:40
Emisarul lui Donald Trump, Steve Witkoff, a declarat că negocierile de la Miami cu partea rusă, condusă de Kiril Dmitriev, au fost productive pentru soluționarea conflictului din Ucraina. Întâlnirea a fost un pas important în mediul internațional, arătând eforturile Rusiei pentru pace. Negocierile de la Miami dintre emisarul lui Trump, Steve Witkoff, și omologul său … Articolul Negocieri pentru Ucraina la Miami între emisarii lui Trump și Putin apare prima dată în Main News.
Acum 4 ore
22:10
Ilie Bolojan rămâne ministru interimar al Educației, depășind termenul anunțat. Surse PNL spun că este un portofoliu „suicidar” din cauza lipsei de suport politic. Rectorii au refuzat propunerile de conducere a ministerului, iar premierul a preluat interimatul după demisia lui Daniel David, nelăsând în urmă un succesor. Ilie Bolojan rămâne ministru interimar al Educației, depășind … Articolul Ilie Bolojan, ministru interimar al Educației, rămâne în funcție mai mult timp apare prima dată în Main News.
22:10
Aproape 70% dintre români consideră că România ar trebui să negocieze condiții mai avantajoase în UE, conform unui sondaj INSCOP. Sprijinul pentru UE devine condiționat de beneficii economice, iar discursul populist câștigă teren. Este necesar un masterplan național pentru a răspunde așteptărilor cetățenilor. Articolul Ce își doresc românii de la UE: Nu suntem la masă, ci în meniu apare prima dată în Main News.
21:40
Kaja Kallas, șefa politicii externe a UE, a promis să devină „foarte inteligentă” prin lecturi variate până la sfârșitul mandatului. Declarația a fost făcută după o conferință de presă, unde a fost provocată de un jurnalist să exploreze istoria kurdă. Criticată pentru cunoștințele istorice, Kallas a răspuns cu umor. Kaja Kallas, șefa politicii externe a … Articolul Kaja Kallas promite să devină „foarte inteligentă” până la finalul mandatului apare prima dată în Main News.
21:40
Bayern Munchen a obținut doar un punct în deplasare în Bundesliga, remizând 2-2 cu nou-promovata Hamburg, la o săptămână după înfrângerea cu Augsburg. Harry Kane și Luis Diaz au marcat pentru bavarezi, dar echipa rămâne vulnerabilă, iar Borussia Dortmund poate apropia distanța. Hamburg se situează pe locul 13. Bayern Munchen a remizat 2-2 cu nou-promovata … Articolul Bayern Munchen, încă un egal dezamăgitor cu Hamburg în Bundesliga apare prima dată în Main News.
21:10
Fost ofițer arestat la domiciliu pentru agresiune sexuală asupra unei adolescente de 17 ani # MainNews.ro
Fost ofițer de 68 de ani din Cluj-Napoca, plasat în arest la domiciliu după agresiune sexuală asupra unei fete de 17 ani. Incidentul a avut loc în decembrie 2025, iar instanța a respins propunerea de arestare preventivă. Infracțiunea are o gravitate deosebită, iar bărbatul a profitat de poziția sa de autoritate. Un fost ofițer de … Articolul Fost ofițer arestat la domiciliu pentru agresiune sexuală asupra unei adolescente de 17 ani apare prima dată în Main News.
21:10
Judecătoarea Kate Menendez a respins cererea oficialilor din Minnesota de a opri operațiunile ICE, apreciind că o interdicție totală ar depăși limitele. Deși adevărul despre abuzurile agenților a fost recunoscut, curtea a subliniat că deciziile anterioare limitează acțiunile operate de agenții federali. Aceasta este o victorie pentru administrația Trump. Judecător federal din Minnesota a respins … Articolul Judecător federal respinge cererea de oprire a operațiunilor ICE în Minnesota apare prima dată în Main News.
21:10
Republica Moldova a beneficat de suportul Bucureștiului și Kievului pentru a depăși o pană de curent electric care a afectat 70% din consumatori. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a mulțumit pentru intervențiile operative. Chișinăul a implementat linii de interconectare suplimentare cu România, asigurând energie electrică esențială. Republica Moldova a fost afectată de o pană de curent … Articolul Republica Moldova depășește criza energetică cu sprijinul Bucureștiului și Kievului apare prima dată în Main News.
21:10
Reforma companiilor de stat devine o prioritate, având ca scop eficientizarea sectorului public și atragerea de parteneri privați. Vicepremierul Oana Gheorghiu subliniază necesitatea de a transforma mitul reformei în realitate, abordând problemele de ineficiență și blocaj din economie. Debirocratizarea și digitalizarea sunt esențiale pentru viitor. Oana Gheorghiu atrage atenția asupra nevoii de reformă în companiile … Articolul Reforma în România: O călătorie prin tunelurile dacice ale Bucegilor apare prima dată în Main News.
21:00
Pană de curent majoră în Republica Moldova afectează inclusiv Chișinăul. Problemele la rețeaua electrică din Ucraina au dus la întreruperi semnificative, cu scăderea tensiunii și un blackout parțial. Autoritățile lucrează la restabilirea alimentării, iar populația este sfătuită să rămână calmă în această situație. Pana de curent majoră în Republica Moldova, inclusiv în Chișinău Problemele au … Articolul Pană de curent majoră în Moldova: Chișinău afectat de rețeaua ucraineană apare prima dată în Main News.
20:40
Una dintre cele mai bogate familii din Belgia, familia De Pauw, a achiziționat recent peste 40 de hectare în România pentru 15 milioane de euro. Această expansiune a companiei WDP subliniază importanța pieței locale, care generează aproape 110 milioane de euro anual din chirii. WDP deține 25% din sectorul spațiilor industriale. Familia De Pauw a … Articolul Familia belgiană bogată a achiziționat încă 40 hectare de teren în România apare prima dată în Main News.
20:40
Rapid București se pregătește să-l cedeze pe Antoine Baroan, atacantul francez care nu a mai jucat din noiembrie. Victor Angelescu a anunțat că plecarea este realizată în proporție de 90%, sub formă de împrumut cu opțiune de cumpărare. Echipa nu va mai transfera jucători până la noi plecări. Antoine Baroan va pleca de la Rapid, … Articolul Costel Gâlcă anunță plecarea jucătorului renegat de la Rapid! apare prima dată în Main News.
20:30
Fiul liderului suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a construit un vast imperiu imobiliar în Europa și Dubai în timp ce țara se confruntă cu crize economice și proteste violente. Investițiile sale se extind de la proprietăți de lux în Londra la hoteluri în Germania, cu fonduri provenind în principal din vânzările de petrol iranian. Mojtaba … Articolul Fiul liderului iranian: imperiu imobiliar în Europa și Dubai apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
20:10
Sute de manifestanți au protestat la Milano împotriva prezenței agenților ICE la Jocurile Olimpice de iarnă, exprimând temeri legate de fascismul insidios din SUA. Protestatarii, inclusiv membri ai Partidului Democrat și sindicate, subliniază nevoia de respect pentru drepturile omului și resping măsurile represive. Sute de manifestanţi au protestat la Milano împotriva agenţilor ICE prezenţi la … Articolul Protest la Milano: Împotriva ICE și a Jocurilor Olimpice apare prima dată în Main News.
20:10
Vicepremierul Oana Gheorghiu detaliază realizările din primele trei luni de mandat, abordând reformele necesare în administrarea companiilor de stat și digitalizarea serviciilor publice. Sublinează că, pentru a răspunde așteptărilor cetățenilor, este esențială o coordonare eficientă și un leadership responsabil. Vicepremierul Oana Gheorghiu a prezentat progresele din primele trei luni de mandat Planurile includ restructurarea companiilor … Articolul Vicepremierul Oana Gheorghiu: Acțiuni în primele trei luni de mandat apare prima dată în Main News.
20:00
Rusia intensifică atacurile asupra infrastructurii de transport din Ucraina, în ciuda unei pauze temporare în atacurile energetice, conform Ministerului rus al Apărării. Cu negocieri de pace programate la Abu Dhabi, aceste acțiuni pun în evidență complexitatea conflictului și lipsa de progres în dialogul diplomatic. Rusia a intensificat atacurile asupra infrastructurii de transport din Ucraina, în … Articolul Rusia lovește transportul Ucrainei înainte de negocierea păcii apare prima dată în Main News.
19:40
Dacia Spring a fost desemnată cea mai eficientă mașină electrică din Europa de către Green NCAP, datorită performanțelor sale excepționale în consum, autonomie și capacitate de încărcare. Cu cel mai mare scor din istoria programului, Dacia Spring demonstrează angajamentul pentru mobilitate ecologică. Află mai multe detalii! Dacia Spring a fost premiată de GreenNCAP pentru eficiența … Articolul Dacia Spring, cea mai eficientă mașină electrică din Europa, are vesti bune apare prima dată în Main News.
19:40
Elena Rybakina a câștigat Australian Open 2026, învingând-o pe Aryna Sabalenka în finală cu 6-4, 4-6, 6-4. Aceasta este a doua sa victorie într-un turneu de Grand Slam, după succesul de la Wimbledon în 2022. Rybakina vorbește despre mândria echipei sale și despre determinarea de a continua să performeze la cel mai înalt nivel. Elena … Articolul Elena Rybakina câștigă Australian Open, învins-o pe Sabalenka! apare prima dată în Main News.
19:30
Președintele Nicușor Dan a primit în 2025 cadouri de protocol în valoare totală de aproape 10.000 de euro. Cel mai scump cadou, o fotografie înrămată semnată de regele Charles al III-lea, are o valoare de 3.400 de euro. Toate bunurile au fost înregistrate și rămân în patrimoniul Administrației Prezidențiale. Preşedintele Nicuşor Dan a primit cadouri … Articolul Nicușor Dan primește un cadou de protocol de 3.400 euro în 2025 apare prima dată în Main News.
19:30
Reacțiile moldovenilor fără curent: Rusia, responsabilă pentru bombardamentele din Ucraina # MainNews.ro
Moldova a suferit o pană masivă de curent pe 31 ianuarie, provocată de problemele sistemului energetic ucrainean, în urma bombardamentelor rusești. Ministrul Energiei a îndemnat la calm, iar moldovenii au reacționat exprimându-și îngrijorarea și supărarea față de situație, dând vina pe acțiunile Rusiei. Moldova a suferit o pană de curent masivă pe 31 ianuarie, afectând … Articolul Reacțiile moldovenilor fără curent: Rusia, responsabilă pentru bombardamentele din Ucraina apare prima dată în Main News.
19:10
Noi lideri sunt propusi la PSD București pentru sectoarele 2, 4 și 6. Daniel Băluță subliniază necesitatea unei abordări noi pentru redresarea orașului și sprijinirea cetățenilor afectați de costul ridicat al traiului. Propunerile vor fi validate în Consiliul Politic Național. Află mai multe detalii aici. PSD București anunță noi lideri pentru organizațiile din sectoarele 2, … Articolul Noi lideri în PSD București: Daniel Băluță promite o abordare fresh apare prima dată în Main News.
19:00
Reprezentantul special al lui Putin, Kirill Dmitriev, a început negocierile cu SUA la Miami, înainte de summitul trilateral. Întâlnirea are loc cu o zi înainte de discuții esențiale între negociatorii ucraineni și ruși. Washingtonul susține că se apropie un acord, dar problemele teritoriale rămân complicate. Kirill Dmitriev, trimisul special al lui Putin, a început negocierile … Articolul Negocieri SUA-Putin înainte de summit: porumbelul păcii aduce un mesaj scurt apare prima dată în Main News.
18:40
Rapid întâlnește U Cluj în meciul zilei din Liga 1, sâmbătă la 20:00. Giuleștenii pot urca pe primul loc cu o victorie, având un punct în spatele Universității Craiova. Olimpiu Moruțan debutează pe Giulești, devenind o piesă importantă în strategia antrenorului Constantin Gâlcă. Urmăriți LIVE TEXT pe as.ro. Rapid se întâlnește cu U Cluj în … Articolul Rapid – „U” Cluj LIVE TEXT (20:00): Moruțan, titular. Giuleștenii pot lua primul loc apare prima dată în Main News.
18:30
Iranul a fost zguduit de două explozii, una în Ahvaz și alta în Bandar Abbas, soldându-se cu cel puțin 5 morți și 14 răniți. Autoritățile neagă legătura cu tentative de asasinat, iar Israelul respinge orice implicare. Președintele iranian acuză SUA și Israelul de instigare la unrest. Două explozii în Iran pe 31 ianuarie au provocat … Articolul Explozii în Iran: cel puțin 5 morți, Israel neagă orice implicare apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
17:40
Amenzi uriașe de aproape 100.000 de lei au fost aplicate după meciul Dinamo – Petrolul 1-1, considerat de risc ridicat. Forțele de ordine au identificat nereguli, sancționând utilizarea de materiale pirotehnice și afișarea de bannere jignitoare. Detaliile sancțiunilor sunt esențiale pentru organizătorii partidei. Amenzi uriașe de aproape 100.000 de lei după meciul Dinamo – Petrolul … Articolul Amenzi mari după Dinamo – Petrolul 1-1! Ce sancțiuni au aplicat jandarmii? apare prima dată în Main News.
17:30
În Praga, barca Hermes oferă adăpost pentru persoanele fără locuință, asigurând un loc cald și acces la dușuri. Cu o capacitate de 180 de locuri, barca devine vitală în sezonul rece. În 2024, aproape 105.000 de oameni din Cehia se confruntau cu lipsa locuinței, iar inițiativele locale vin să sprijine această problemă socială urgentă. Barca … Articolul Soluția inedită a unei capitale europene pentru oamenii fără adăpost pe timp de iarnă apare prima dată în Main News.
17:10
Conducerea PSD se reunește duminică, la ora 17.00, pentru a discuta pachetul de solidaritate, prioritățile legislative și situația din coaliția de guvernare. Ministrul Muncii, Florin Manole, va prezenta măsurile destinate protecției categoriilor vulnerabile, inclusiv creșterea ajutoarelor pentru pensionari și copii cu dizabilități. PSD se reunește duminică, la ora 17.00, în ședința Consiliului Politic Național Ministrul … Articolul Ședința PSD: Pachetul de solidaritate, tema principală a agendei apare prima dată în Main News.
17:00
Moneda de 25 de bani din 1982, emisa in Republica Socialistă România, a devenit un obiect de colecție valoros, ajungând să se vândă cu până la 3.000 de lei pe OLX în 2026. Aceasta simbolizează perioada comunistă și atrage atenția colecționarilor datorită rarității sale. Descoperă povestea ei! Moneda de 25 de bani din 1982 se … Articolul Moneda din România vândută pe OLX cu 3.000 lei în 2026 apare prima dată în Main News.
16:50
Pene de curent în cască în Ucraina din cauza unei defecțiuni tehnice pe liniile electrice ce leagă România și Republica Moldova. Ministrul ucrainean al energiei, Denis Șmîhal, anunță întreruperi masive în Kiev și alte regiuni. Republica Moldova a fost, de asemenea, afectată, lăsând capitala fără electricitate. Reţeaua electrică ucraineană a avut pene de curent din … Articolul Cascadă de pene de curent în Ucraina din cauza defecțiunilor tehnice apare prima dată în Main News.
16:40
Unirea Slobozia a pierdut acasă în fața lui Hermannstadt cu 2-3, într-un meci dramatic fără VAR. Espinosa a deschis scorul pentru gazde, dar sibienii au întors soarta jocului prin Afalna și Chițu. Repriza a doua a fost intensă, iar Espinosa a redus din diferență, dar victorie a fost asigurată pentru Hermannstadt. Unirea Slobozia a pierdut … Articolul Unirea Slobozia – Hermannstadt 2-3: Duel spectaculos fără VAR apare prima dată în Main News.
16:30
În Japonia, turiștii pleacă acum cu suveniruri neobișnuite, cum ar fi șosetele simple de la FamilyMart. Aceste șosete, vândute cu aproximativ 2 dolari, au devenit o atracție turistică datorită designului discret și calităților antibacteriene. O experiență culturală inclusiv prin magazinele alimentare japoneze. Turiștii din Japonia aleg să cumpere șosete din magazinele alimentare ca suveniruri populare … Articolul De ce turiștii aleg șosete din magazine alimentare în Japonia? apare prima dată în Main News.
16:30
Deplasarea unui ministru român la Forumul Economic de la Davos 2026 a costat cel puțin 1600 de euro, conform declarațiilor de cheltuieli. Evenimentul a reunit figuri importante precum Elon Musk și Huang, generând discuții asupra investițiilor și colaborărilor internaționale. Detalii despre costuri și participanți. Deplasarea unui ministru român la Forumul Economic de la Davos a … Articolul Costul deplasării ministrului român la Davos 2026: Musk și Huang în centru apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
16:00
Aglomerație de turiști la schi în Sinaia, cu pârtii deschise, dar condiții neprielnice pentru începători. Administratorii atrag atenția asupra vizibilității reduse, recomandând evitarea pârtiilor de către începători și copii. Telecabina funcționează până la ora 17:00. Descoperă mai multe detalii și informații utile. Aglomerație de turiști în Sinaia, cu zeci de persoane la rând pentru telecabine … Articolul Aglomerație pe pârtiile din Sinaia: condiții neprielnice pentru începători apare prima dată în Main News.
15:40
Simona Halep vorbește despre cariera Soranei Cîrstea, care se apropie de sfârșit, după 15 ani de circuit. Halep exprimă speranța că viitoarele jucătoare românce vor fi și mai bune. Reflectând asupra retragerii sale, Halep recunoaște emoția de a se întoarce la Cluj și dorința de a rămâne conectată la tenis. Simona Halep s-a retras din … Articolul Halep despre retragerea Soranei Cîrstea: Cine îi poate urma exemplul? apare prima dată în Main News.
15:30
Un distribuitor de ziare din Germania livrează presa călare pe un cal echipat cu vestă reflectorizantă, adaptându-se condițiilor de iarnă. Cu un traseu de 3 km în peisajul acoperit de zăpadă, metoda asigură livrări sigure și eficiente, demonstrând avantajele transportului ecologic în sezonul rece. Un distribuitor de ziare din Germania livrează călare, folosind un cal … Articolul Bărbatul care livrează ziare pe zăpadă cu un cal reflectorizant în Germania apare prima dată în Main News.
15:30
Inflația erodează economiile, iar depozitele bancare nu oferă protecție. Investițiile în fonduri mutuale, acțiuni și imobiliare devin esențiale pentru menținerea puterii de cumpărare. În contextul unei inflații mai mari, învățăm cum să ne salvăm economiile de scumpiri și să navigăm în noul normal economic. Inflația erodează economiile și reduce valoarea reală a banilor Depozitele bancare … Articolul Economiile în fața scumpirilor: soluții pentru dobânzi și inflație scăzute apare prima dată în Main News.
15:00
Descoperă Moltbot, asistentul AI viral din China care învață obiceiurile utilizatorilor și îndeplinește sarcini autonom. Află despre riscurile de securitate, inclusiv accesul extins la date confidențiale și amenințările de prompt injection. Găsește detalii despre cum funcționează și provocările pe care le aduce în comunitatea tech. Moltbot este un asistent AI open-source dezvoltat de Peter Steinberger, … Articolul Moltbot: Cum a cucerit comunitatea tech și riscurile de securitate asociate apare prima dată în Main News.
15:00
Gheorghe Vlădan, autorul atentatului de la coaforul Perla din 2012, va solicita pentru a șasea oară liberarea condiționată în februarie 2026. Tribunalul a respins anterior cererile sale, subliniind că nu a arătat dovezi suficiente de reabilitare. Detalii despre faptele sale și deciziile judiciare în articol. Gheorghe Vlădan, condamnat pentru atacul din 2012 de la coaforul … Articolul Când poate Gheorghe Vlădan să ceară eliberarea condiționată din nou? apare prima dată în Main News.
15:00
Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor, critică PSD pentru atacurile împotriva miniștrilor din guvern, subliniind colaborarea eficientă pe fonduri europene. El afirmă că social-democrații trebuie să-și asume responsabilitatea guvernării, denunțând comportamentul de opoziție din interior. Jos pălăria pentru miniștri PSD! Dragoș Pîslaru critică PSD pentru atitudinea sa în guvernare, acuzându-l că atacă miniștri din interiorul coaliției Ministrul … Articolul Dragoș Pîslaru critică PSD: „Cine stă în două luntri își pierde direcția” apare prima dată în Main News.
14:40
Fundația Mihai Neșu, care susține persoanele cu dizabilități prin Centrul de recuperare „Sfântul Nectarie”, a obținut o scutire de impozit de 36.000 de euro, decizie aprobată de Consiliul Local Sânmartin. Primarul Cristian Laza confirmă că și alte ONG-uri vor beneficia de astfel de facilități fiscale pentru serviciile sociale oferite. Fundația Mihai Neșu a fost scutită … Articolul Fundația Mihai Neșu scapă de impozitele pe imobile de 36.000 euro apare prima dată în Main News.
14:30
Venezuela: grațiere în masă a prizonierilor politici și desființarea închisorii infame # MainNews.ro
Președinta Venezuelei, Delcy Rodríguez, anunță grațierea în masă a prizonierilor politici și desființarea închisorii infame El Helicoide. O lege de amnistie va acoperi violențele politice din 1999 până în prezent. Reformele vin ca răspuns la presiunea din partea SUA și speranțele opoziției pentru democrație. Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodríguez, a propus o lege de … Articolul Venezuela: grațiere în masă a prizonierilor politici și desființarea închisorii infame apare prima dată în Main News.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.