Deznădejdea lui Dan Șucu după Rapid – „U” Cluj: Reacția patronului giuleștean

17:00

Moneda de 25 de bani din 1982, emisa in Republica Socialistă România, a devenit un obiect de colecție valoros, ajungând să se vândă cu până la 3.000 de lei pe OLX în 2026. Aceasta simbolizează perioada comunistă și atrage atenția colecționarilor datorită rarității sale. Descoperă povestea ei! Moneda de 25 de bani din 1982 se … Articolul Moneda din România vândută pe OLX cu 3.000 lei în 2026 apare prima dată în Main News.