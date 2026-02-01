Criza de încredere în instituțiile politice și Parlamentul la cote minime

19:00

Reprezentantul special al lui Putin, Kirill Dmitriev, a început negocierile cu SUA la Miami, înainte de summitul trilateral. Întâlnirea are loc cu o zi înainte de discuții esențiale între negociatorii ucraineni și ruși. Washingtonul susține că se apropie un acord, dar problemele teritoriale rămân complicate. Kirill Dmitriev, trimisul special al lui Putin, a început negocierile … Articolul Negocieri SUA-Putin înainte de summit: porumbelul păcii aduce un mesaj scurt apare prima dată în Main News.