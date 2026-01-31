România și românii în dosarele Epstein: Ce trebuie să știi

15:30

Un distribuitor de ziare din Germania livrează presa călare pe un cal echipat cu vestă reflectorizantă, adaptându-se condițiilor de iarnă. Cu un traseu de 3 km în peisajul acoperit de zăpadă, metoda asigură livrări sigure și eficiente, demonstrând avantajele transportului ecologic în sezonul rece.