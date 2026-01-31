Elche – Barcelona 1-3. Catalanii se deprind la patru puncte de rivala Real Madrid
Antena Sport, 1 februarie 2026 00:00
Barcelona a făcut un nou pas către câștigarea unui nou titlu în Spania, după succesul obținut pe terenul celor de la Elche, scor 3-1, în etapa cu numărul 22 din La Liga. Gruparea antrenată de Hansi Flick s-a dus la patru puncte distanță de Real Madrid, care va primi vizita celor de la Rayo Vallecano,
• • •
Liverpool, victorie spectaculoasă cu Newcastle. “Cormoranii” n-au avut milă de adversara lor pe Anfield # Antena Sport
Liverpool a învins-o pe Newcastle cu scorul de 4-1 într-un meci din etapa cu numărul 24 din Premier League. Soarta meciului în care "coțofenele" au deschis scorul a fost decisă de "dubla" lui Ekitike și de golurile lui Wirtz și Konate, care și-au trecut numele pe tabela de marcaj. Meciul de pe Anfield a început
Gigi Becali, avertizat după decizia radicală anunțată: “S-ar putea să îl marcheze. O mare greșeală” # Antena Sport
Gigi Becali a primit un semnal de alarmă răspicat după ce a anunțat că Ștefan Târnovanu nu va mai fi portarul titular al FCSB-ului, locul său din poartă urmând să fie luat de Matei Popa. Fotbalistul de 18 ani nu a prins niciodată lotul primei echipe a roș-albaștrilor, iar Dumitru Moraru, fostul mare goalkeeper român,
Rapid București a suferit sâmbătă seară a cincea înfrângere a sezonului, după ce a cedat în fața celor de la Universitatea Cluj, în runda cu numărul 24 a Ligii 1. Gruparea antrenată de Costel Gâlcă nu a găsit drumul spre gol în duelul cu „șepcile roșii", iar Alex Dobre a fost aproape inexistent în această
Imaginea deznădejdii. Dan Șucu, dărâmat după Rapid – “U” Cluj. Cum a fost surprins patronul giuleștenilor # Antena Sport
Dan Șucu a fost protagonistul unui moment care spune multe despre cum a trăit eșecul Rapidului cu Universitatea Cluj de pe teren propriu. După ce partida din Giulești s-a încheiat, un cadru din tribună l-a surprins pe patronul alb-vișiniilor, care și-a tras peste față gulerul de la bluza pe care o purta. Rapid a ratat șansa de
Costel Gâlcă a oferit o primă reacție după ce Rapid a fost învinsă de Universitatea Cluj cu scorul de 2-0. Tehnicianul giuleștenilor a analizat meciul făcut de elevii și a recunoscut că nu se aștepta să piardă sâmbătă seara. Rapid a ratat șansa de a urca provizoriu pe primul loc în Liga 1, după ce a fost
Cristiano Bergodi, mesaj pentru conducerea Rapidului după succesul din Giulești: „Mi s-a dat o sentință” # Antena Sport
Rapid București – Universitatea Cluj a fost un joc spectaculos, „șepcile roșii" reușind să obțină o victorie capitală în ceea ce privește lupta pentru clasarea pe un loc de play-off. Echipa antrenată de Costel Gâlcă a avut câteva oportunități mari de a marca la scorul de 0-0, dar jucătorii săi au fost impreciși la partea
Marian Aioani a răbufnit după faza penalty-ului din Rapid – “U” Cluj: “Ce să văd, cum sare în piscină?” # Antena Sport
Marian Aioani a oferit o primă reacție după ce Rapid a fost învinsă pe teren propriu de Universitatea Cluj cu scorul de 2-0. După cum era de așteptat, portarul din Giulești a fost întrebat despre faza penalty-ului acordat "șepcilor roșii", când Mendy a căzut un careu după un contact superficial cu goalkeeper-ul alb-vișiniilor. Rapid a
Dan Nistor nu s-a ferit de cuvinte, după evoluția jucătorului pe Giulești: „Senzațional” # Antena Sport
Rapid București a suferit o înfrângere pe teren propriu în disputa cu Universitatea Cluj și a ratat oportunitate de a urca, cel puțin temporar, pe prima poziție în clasamentul Ligii 1. „Șepcile roșii" au dat două lovituri neașteptate în repriza a doua, asta deși jocul părea să fie controlat de echipa antrenată de tehnicianul Costel
Christian Horner, anunț despre revenirea în Formula 1: “Am treburi neterminate”. Ce a spus fostul șef Red Bull # Antena Sport
Christian Horner a vorbit despre posibila sa revenire în F1 la șase luni distanță după ce Red Bull l-a demis în mijlocul sezonului 2025. Fostul șef de echipă a dezvăluit că simte că mai are ceva de demonstrat în "Marele Circ", deși nu se grăbește în acest sens. Vestea că Horner a fost demis de
Rapid – ‘U’ Cluj 0-2. A patra victorie consecutivă pentru „șepcile roșii” în Giulești! Se încinge lupta la play-off # Antena Sport
Universitatea Cluj a detonat bomba acestei runde, reușind să se impună pentru a patra oară consecutiv pe terenul Rapidului. După o primă parte modestă, „șepcile roșii" au profitat de nesincronizările din defensiva adversă. Rapidul ratează astfel șansa de a urca pe prima poziție în clasament, în timp ce echipa antrenată de Cristiano Bergodi face încă
Bayern Munchen, al doilea pas greșit la rând în Bundesliga. Bavarezii, doar egal cu nou-promovata Hamburg # Antena Sport
Bayern Munchen s-a încurcat din nou în campionat la o săptămână distanță după ce a fost învinsă pe teren propriu cu Augburg cu 2-1. Trupa lui Vincent Kompany a remizat pe terenul lui Hamburg, o echipă de renume din Germania, dar care în prezent se luptă pentru evitarea retrogradării din postura de nou-promovată. Partida de
Carlos Alcaraz – Novak Djokovic LIVE TEXT (10:30). Duel istoric în finala de la Australian Open. Cum arată cifrele # Antena Sport
Carlos Alcaraz și Novak Djokovic se întâlnesc în ultimul act al primului turneu de Grand Slam al anului 2026. Cei doi coloși ai tenisului mondial vor juca pentru a 10-a oară unul împotriva celuilalt în circuitul ATP. Duelul extrem din finala Australian Open va fi transmis în format LIVE TEXT pe as.ro, dar și în
Alverca – Estrela Amadora LIVE VIDEO (AntenaPLAY, 22:30). Un nou meci pentru echipa lui Ianis Stoica. Programul etapei # Antena Sport
Alverca și Estrela Amadora se întâlnesc astăzi într-un meci din etapa cu numărul 20 din Liga Portugal. Formația pentru care evoluează Ianis Stoica vine după două eșecuri la scor și speră să se îndepărteze de zona "roșie" a ierarhiei. Partida de pe stadionul lui Alverca se va disputa de la ora 22:30 și va fi
The post Jurnal Antena Sport | Au ordin să câștige appeared first on Antena Sport.
Pleacă Mario Tudose de la FC Argeș? Răspunsul fotbalistului, după 0-1 cu UTA: „Cam atât” # Antena Sport
FC Argeș a suferit un eșec la Mioveni în duelul cu UTA, iar piteștenii tremură pentru prezența în play-off, lupta pentru clasarea în primele șase fiind una nebună în Liga 1. După fluierul final, Mario Tudose a vorbit despre meci, dar a lămurit și problema privind viitorul său la gruparea antrenată în prezent de Bogdan
The post Jurnal Antena Sport | Scump, dom’le, scump appeared first on Antena Sport.
Rapid a cedat mai mulți jucători în această perioadă de mercato, iar giuleștenii sunt la un pas să îl trimită la altă echipă și pe Antoine Baroan, atacantul care nu a mai evoluat în tricoul echipei sale din luna noiembrie. Victor Angelescu a dezvăluit că în proporție de 90%, francezul va pleca în această iarnă.
Marius Șumudică, transfer direct de la campioana Arabiei Saudite! Jucătorul a fost prezentat oficial # Antena Sport
Marius Șumudică are o misiune infernală în Arabia Saudită, acolo unde a fost adus pentru a o salva pe Al-Okhdood de la retrogradare. Tehnicianul român a suferit o nouă înfrângere vineri în campionat și este la trei puncte de salvare. Acesta a cerut întăriri la ultimele conferințe de presă, iar conducerea a transfer un jucător
UTA a obținut un succes important la Mioveni în duelul cu FC Argeș, iar victoria a urcat echipa antrenată de Adrian Mihalcea pe loc de play-off în Liga 1. Arădenii își continuă sezonul remarcabil în actuala ediție de campionat. Tehnicianul „Bătrânei Doamne" a explicat care este punctul fortei al echipei sale în această stagiune. Adrian
Omul care a jucat cel mai lung meci din istorie, verdict pentru finala Djokovic – Alcaraz de la Australian Open # Antena Sport
Carlos Alcaraz și Novak Djokovic se întâlnesc duminică dimineața într-una dintre cele mai așteptate finale de la Australian Open din ultimii ani, iar diverși specialiști sau foști sportivi și-au expus opinia înainte de meciul de la Melbourne. Printre ei s-a numărat și Nicolas Mahut, cel care în 2010 juca la Wimbledon cel mai lung meci
Arsenal a reușit să pună punct seriei de trei etape consecutive fără victorie în Premier League. Liderul din campionatul Angliei s-a impus categoric pe terenul celor de la Leeds United. Echipa antrenată de Mikel Arteta și-a extins avansul în fruntea clasamentului, față de Manchester City și Aston Villa. Distanța este acum de șapte puncte. Arsenal
Suporterii din Slobozia au răbufnit, iar Dorinel Munteanu a vorbit cu Andrei Prepeliță: “Trebuie să facă asta” # Antena Sport
Dorinel Munteanu a dezvăluit că a vorbit cu Andrei Prepeliță după victoria celor de la Hermannstadt contra Unirii Slobozia, scor 3-2. În timpul meciului de pe "1 Mai", publicul ialomițean a scandat "demisia, demisia", referindu-se cel mai probabil la fostul jucător de la FCSB și la Jean Vlădoiu, cei care conduc echipa nou-promovată. Unirea Slobozia
UTA a obținut o victorie importantă la Mioveni în fața revelației FC Argeș, succes care a urcat echipa antrenată de Adrian Mihalcea pe loc de play-off. Arădenii au dat lovitura în repriza a doua a partidei, erou fiind atacantul Marius Coman. Este a zecea victorie a sezonului pentru „Bătrâna Doamnă". FC Argeş – UTA 0-1
Ștefan Baiaram nu va fi prezent pe teren în tricoul Universității Craiova la partida cu Farul din etapa cu numărul 24 din Liga 1. Atacantul oltenilor încă se recuperează după ce s-a accidentat runda trecută contra Botoșaniului, atunci când a suferit o entorsă. Baiaram, cel mai bun jucător al Universității Craiova din acest sezon, va
FCSB poate da lovitura! Jucătorul care i-a spus inițial “nu” lui Becali și-a dat acordul pentru transfer # Antena Sport
Kevin Ciubotaru își dorește să se transfere la FCSB, este ultima veste apărută în fotbalul românesc. Fundașul stânga al lui Hermannstadt nu a reușit să plece în străinătate, așa cum și-ar fi dorit el, motiv pentru care s-a răzgândit și se gândește din nou la o mutare la echipa campioană. Kevin Ciubotaru a fost una
Valentin Mihăilă, gol superb în Istanbul Bașakșehir – Rizespor! Românul, printre cei mai buni de pe teren # Antena Sport
Valentin Mihăilă a fost titular sâmbătă în meciul dintre Istanbul Bașakșehir și Caykur Rizespor, din etapa cu numărul 20 din Superliga Turciei. Fotbalistul român a ieșit la rampă în minutul 68, când și-a adus echipa în avantaj. Disputa dintre cele două formații s-a încheiat cu scorul de 2-2, iar echipa românului a ajuns la patru
Lovitură pentru Real Madrid în cazul Negreira. Joan Laporta jubilează: “I-a închis «ușa în nas»” # Antena Sport
Presa spaniolă a dezvăluit că judecătoarea însărcinată cu anchetarea cazului Negreira, un scandal arbitral în care este implicată Barcelona, a respins cererea lui Real Madrid de a obţine documentele financiare ale catalanilor din perioada 2003-2021. Justiţia consideră că cererile Real Madrid nu sunt "justificate". În septembrie şi decembrie anul trecut, avocatul Merengue a solicitat judecătorului
Ciprian Marica nu a ezitat! Cine îl va înlocui pe Denis Drăguș la barajul cu Turcia: „A muncit mult” # Antena Sport
România va disputa în luna martie unul dintre cele mai importante meciuri din istoria recentă, urmând să întâlnească naționala Turciei, în semifinala barajului pentru Campionatul Mondial de anul acesta, transmis în Universul Antena. Denis Drăguș nu va fi disponibil pentru acest joc, el fiind suspendat după cartonașul roșu încasat în disputa contra Bosniei, din faza
Neluțu Varga, convins că CFR Cluj va juca în play-off. Ce îi dă încredere patronului din Gruia # Antena Sport
CFR Cluj dă semne de revenire sub comanda lui Daniel Pancu, ardelenii fiind la distanță mică de primul loc ce duce în play-off. Noul tehnician din Gruia a adus liniștea la echipă, lucru remarcat și de Neluțu Varga. Patronul „feroviarilor" s-a lăudat pentru faptul că a luat decizia
Dinamo București a ratat vineri seară șansa de a urca, cel puțin pentru moment, pe primul loc în Liga 1. Echipa antrenată de Zeljko Kopic a remizat pe Arcul de Triumf cu Petrolul Ploiești, asta deși „câinii” au dominat clar partida. Fiind catalogat drept un meci de risc ridicat, forțele de ordine a găsit numeroase […] The post Amenzi uriașe după Dinamo – Petrolul 1-1! Ce sancțiuni au aplicat jandarmii appeared first on Antena Sport.
I-au închis “ușa în nas” lui Cristi Chivu. Două transferuri încercate de Inter au picat # Antena Sport
Inter își dorește să se întărească în această perioadă de mercato pentru a rezista pentru lupta pe cele trei fronturi, însă milanezii nu au noroc la mutări. După ce PSV a părut extrem de reticentă să îl cedeze pe Ivan Perisic, alte două transferuri au picat și ele într-o proporție extrem de mare, respectiv cele […] The post I-au închis “ușa în nas” lui Cristi Chivu. Două transferuri încercate de Inter au picat appeared first on Antena Sport.
La câteva zile după ce și-a încheiat campania europeană, cu un 1-1 contra celor de la Fenerbahce, FCSB va primi vizita celor de la Csikszereda pe Arena Națională, în etapa cu numărul 24 din Liga 1. La conferința de presă de sâmbătă, tehnicianul roș-albaștrilor a confirmat revenirea în lot a lui Florin Tănase, care ratase […] The post Elias Charalambous a anunțat o revenire spectaculoasă la FCSB: „Este pregătit” appeared first on Antena Sport.
Cristi Manea, în afara lotului pentru jocul cu Universitatea Cluj! Fotbalistul giuleștenilor și-a pierdut mama # Antena Sport
Rapid București va întâlni Universitatea Cluj sâmbătă de la ora 20:00, partida fiind una dificilă pentru echipa antrenată de Costel Gâlcă. „Șepcile roșii” au făcut legea în ultimele trei dueluri directe pe Giulești. La acest joc, tehnicianul alb-vișiniilor nu se va putea baza pe Cristi Manea. Fundașul și-a pierdut mama înaintea partidei, motiv pentru care […] The post Cristi Manea, în afara lotului pentru jocul cu Universitatea Cluj! Fotbalistul giuleștenilor și-a pierdut mama appeared first on Antena Sport.
Adrian Mutu, “în modul bestie” la 47 de ani. Fotografia postată din sala de forță de “Il Fenomeno” # Antena Sport
Adrian Mutu și-a dedicat 20 de ani din carieră fotbalului din postura de jucător profesionist, însă “Briliantul” se menține în continuare ca un sportiv. Ajuns la 47 de ani, antrenorul care nu are în prezent un angajament a postat recent o fotografie din sala de forță prin care a dorit să le arate urmăritorilor săi […] The post Adrian Mutu, “în modul bestie” la 47 de ani. Fotografia postată din sala de forță de “Il Fenomeno” appeared first on Antena Sport.
Tragedie în familia jucătorului de la Rapid! Va lipsi din lot pentru meciul cu Universitatea Cluj # Antena Sport
“Vă rupem picioarele!”. Scandări inimaginabile în Liga 1 după 3 goluri date în 7 minute # Antena Sport
Partida dintre Unirea Slobozia și Hermannstadt din Liga 1 a fost marcată de un moment de nervozitate din partea suporterilor ialomițeni. În minutul 36, după ce formația antrenată de Andrei Prepeliță și Jean Vlădoiu a încasat al treilea gol în doar șapte minute, galeria gazdelor a cedat și a începus să dat tonul la o […] The post “Vă rupem picioarele!”. Scandări inimaginabile în Liga 1 după 3 goluri date în 7 minute appeared first on Antena Sport.
Unirea Slobozia – Hermannstadt a fost meciul care a deschis ziua de sâmbătă în Liga 1, partida fiind disputată fără sistemul VAR, din cauza unor probleme tehnice la fața locului. Gruparea antrenată de Dorinel Munteanu a luat toate cele trei puncte din acest joc, însă victoria nu a fost deloc una ușoară pentru formația care […] The post Unirea Slobozia – Hermannstadt 2-3. Spectacol total într-un meci fără VAR appeared first on Antena Sport.
Valeriu Iftime a fost întrebat cine dintre el, Gigi Becali şi Mihai Rotaru este mai bogat şi a făcut o dezvăluire impresionantă, legată de impozitul pe care îl va plăti patronul Botoşaniului, în 2026. Firma Elsaco, înfiinţată în 1994, va plăti către statul român un impozit de 41 de milioane de euro. Despre firma lui […] The post Românul celebru care plăteşte la stat în 2026 un impozit de 41 de milioane de euro appeared first on Antena Sport.
Trei transferuri la FCSB. Anunţul lui Elias Charalambous: “Unul e aproape să semneze” # Antena Sport
Elias Charalambous a anunţat trei transferuri la FCSB. Antrenorul campioanei a dezvăluit că Gigi Becali îşi doreşte să aducă întăriri în lotul echipei sale. Charalambous a dezvăluit că un jucător e foarte aproape să semneze cu FCSB. Joao Paulo, de la Oţelul, este pe lista lui Gigi Becali. Trei transferuri la FCSB, anunţate de Elias […] The post Trei transferuri la FCSB. Anunţul lui Elias Charalambous: “Unul e aproape să semneze” appeared first on Antena Sport.
Elena Rybakina a câştigat al doilea ei trofeu de Grand Slam, după revenirea spectaculoasă din finala cu Aryna Sabalenka (6-4, 4-6, 6-4). În spatele succesului numărului 5 WTA stă o decizie importantă luată în 2018. Atunci, jucătoarea născută în 1999 la Moscova a ales să nu mai evolueze pentru Rusia şi a făcut-o pentru Kazahstan. […] The post Investiţia de 2.3 miliarde de dolari din spatele performanţei Elenei Rybakina appeared first on Antena Sport.
Prima reacţie a lui Gigi Becali despre transferul pregătit la FCSB. Suma oferită: “Atât le dau, e treaba lor” # Antena Sport
Gigi Becali a oferit prima reacţie despre transferul lui Joao Paulo (27 de ani) la FCSB. Patronul campioanei a dezvăluit că nu a ajuns încă la un acord cu cei de la Oţelul privind semnătura mijlocaşului. Deşi iniţial a apărut informaţia conform căreia Gigi Becali ar fi dispus să ofere suma de 600.000 de euro […] The post Prima reacţie a lui Gigi Becali despre transferul pregătit la FCSB. Suma oferită: “Atât le dau, e treaba lor” appeared first on Antena Sport.
Meciul dintre Unirea Slobozia şi Hermannstadt se va desfăşura fără sistemul VAR. Asta pentru că, din informaţiile oferite de FRF, arena nu este alimentată la rețeaua electrică a orașului, ci prin intermediul unui generator. “Echipa de implementare VAR din România face următoarele precizări cu privire la problemele tehnice apărute înaintea partidei Unirea Slobozia – FC […] The post Situaţie incredibilă în Liga 1! Motivul pentru care un meci se desfăşoară fără VAR appeared first on Antena Sport.
Octavian Popescu, alături de Denis Alibec la Farul? Răspunsul dat de echipa lui Gică Hagi # Antena Sport
Conducerea celor de la Farul a făcut anunţul despre un posibil transfer al lui Octavian Popescu (23 de ani). Zoltan Iașko, directorul sportiv al constănţenilor, a transmis că nu se pune problema ca mijlocaşul să ajungă sub comanda lui Ianis Zicu. După ce Denis Alibec a revenit la Farul, s-a zvonit că şi Octavian Popescu […] The post Octavian Popescu, alături de Denis Alibec la Farul? Răspunsul dat de echipa lui Gică Hagi appeared first on Antena Sport.
Gigi Becali a ratat un transfer care îi putea asigura flancul stâng, la FCSB. Patronul roş-albaştrilor a refuzat să plătească 400.000 de euro pentru a-l achiziţiona pe Rogers Mato (22 de ani). Atacantul de flanc stâng de 22 de ani din Uganda i-a fost oferit lui Gigi Becali, dar din informaţiile Antena Sport, acesta a […] The post Jucătorul pentru care Gigi Becali n-a vrut să plăteacă 400.000 de euro a semnat appeared first on Antena Sport.
FC Argeş – UTA, duelul din etapa a 24-a din Liga 1, va fi în format live score, pe as.ro, de la ora 17:00. Arădenii lui Adrian Mihalcea ţintesc victoria pentru a urca pe loc de play-off. După 23 de runde disputate, UTA ocupă locul nouă, cu 35 de puncte, fiind la un singur puncte […] The post FC Argeş – UTA LIVE SCORE (17:00). Duel tare pentru play-off. Echipele probabile appeared first on Antena Sport.
Elena Rybakina, copleşită de emoţii după succesul de la Australian Open: “Cu greu îmi găsesc cuvintele”. Mesaj pentru Sabalenka # Antena Sport
Elena Rybakina a oferit prima reacţie, după ce s-a impus la Australian Open 2026. Ocupanta locului 5 WTA a învins-o pe Aryna Sabalenka, scor 6-4, 4-6, 6-4 şi şi-a trecut în palmares al doilea titlu de Grand Slam din carieră, după Wimbledon 2022. Elena Rybakina şi-a găsit cu greu cuvintele după finala spectaculoasă cu Aryna […] The post Elena Rybakina, copleşită de emoţii după succesul de la Australian Open: “Cu greu îmi găsesc cuvintele”. Mesaj pentru Sabalenka appeared first on Antena Sport.
Suma uriaşă încasată de Elena Rybakina, după ce a învins-o pe Aryna Sabalenka şi a câştigat Australian Open # Antena Sport
Elena Rybakina a învins-o pe Aryna Sabalenka şi a câştigat pentru prima dată în carieră Australian Open. Kazaha s-a impus în trei seturi, scor 6-4, 4-6, 6-4. Elena Rybakina şi-a trecut în palmares al doilea titlu de Grand Slam, după cel cucerit la Wimbledon, în 2022. Ocupanta locului 5 WTA şi-a luat revanşa în faţa […] The post Suma uriaşă încasată de Elena Rybakina, după ce a învins-o pe Aryna Sabalenka şi a câştigat Australian Open appeared first on Antena Sport.
