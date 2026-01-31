Elche – Barcelona 1-3. Catalanii se deprind la patru puncte de rivala Real Madrid

14:30

Conducerea celor de la Farul a făcut anunţul despre un posibil transfer al lui Octavian Popescu (23 de ani). Zoltan Iașko, directorul sportiv al constănţenilor, a transmis că nu se pune problema ca mijlocaşul să ajungă sub comanda lui Ianis Zicu. După ce Denis Alibec a revenit la Farul, s-a zvonit că şi Octavian Popescu […]