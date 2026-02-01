Radu Tîrcă, arhitect: Odată ce ar dispărea clădirile istorice din Govora, dispare întreaga logică în care a fost gândită stațiunea, care a fost construită ca un simbol al Vechiului Regat

14:40

De la 1 februarie 2026 până la 31 decembrie 2027, prima zi de concediu medical nu mai este plătită, indemnizația fiind calculată cu o zi mai puțin pentru toate certificatele, potrivit OUG nr. 91/2025, ceea ce înseamnă pierdere directă de venit pentru angajați. The post Prima zi de concediu medical nu se mai plătește, de la 1 februarie. Impactul pentru angajați și firme appeared first on Cotidianul RO.