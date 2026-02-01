Viața la țară, viața la oraș. Două lumi paralele între liniște și viteză
Cotidianul de Hunedoara, 1 februarie 2026 10:10
Satul și orașul privite prin ochii tinerilor între liniște libertate și goana zilnică.
Acum 30 minute
10:10
Satul și orașul privite prin ochii tinerilor între liniște libertate și goana zilnică.
10:10
Povestea familiei care stă închisă în casă de două luni, de teama ICE. „Și dacă nu se va termina niciodată?” # Cotidianul de Hunedoara
Pentru această familie stabilită de peste un deceniu într-un oraş din Minnesota, al doilea mandat al lui Donald Trump le-a transformat visul american într-un coşmar.
10:10
Un profesor din Argeș a fost reținut după ce ar fi sărutat o elevă de 13 ani. S-a petrecut pe holurile școlii # Cotidianul de Hunedoara
Mama elevei a reclamat că fiica sa a fost sărutată de bărbat pe obraji și buze.
Acum 2 ore
09:20
Un judecător american a ordonat eliberarea băiețelului de 5 ani şi a tatălui său, reţinuţi de ICE # Cotidianul de Hunedoara
Judecătorul: „Pofta perfidă de putere neîngrădită şi impunerea cruzimii în căutarea acesteia nu cunosc limite şi sunt lipsite de decenţă umană".
08:50
Noi dezvăluiri în dosarul Epstein despre prințului Andrew. Keir Starmer spune că ar trebui să depună mărturie în Congresul SUA # Cotidianul de Hunedoara
Mounbatten-Windsor apare iar în documentele publicate de Departamentul de Justiție al SUA în legătură cu dosarele pedofilului Epstein.
Acum 4 ore
07:10
Organizația Mondială a Sănătății a stabilit cantitatea zilnică de fructe și legume care trebuie consumată pentru a ține bolile la distanță.
Acum 6 ore
06:10
Radu Tîrcă, arhitect: Odată ce ar dispărea clădirile istorice din Govora, dispare întreaga logică în care a fost gândită stațiunea, care a fost construită ca un simbol al Vechiului Regat # Cotidianul de Hunedoara
Peste 700 de organizații și specialiști au cerut printr-un apel public adresat autorităților clasarea în regim de urgență ca monumente istorice pentru patru obiective de patrimoniu din Băile Govora.
Acum 24 ore
20:30
Oana Gheorghiu, bilanț la trei luni de mandat: Acest Guvern a fost nevoit să repare casa şi să facă curăţenie după ce alții au lăsat robinetul deschis # Cotidianul de Hunedoara
Oana Gheorghiu a prezentat bilanțul primelor trei luni ca vicepremier, afirmând că Guvernul Bolojan a fost nevoit să repare decizii greșite din trecut.
19:10
Interzis accesul la rețele sociale pentru adolescenți: „Ecranele nu transformă un copil bun într-un copil violent” # Cotidianul de Hunedoara
Franța și Marea Britanie au deschis un front legislativ fără precedent în Europa: limitarea sau interzicerea accesului adolescenților sub 15–16 ani la rețelele sociale. Măsura vine pe fondul unui val de îngrijorări privind sănătatea mintală a tinerilor, expunerea la conținut nociv și hărțuirea online și expunerea excesivă la conținut publicitar.
19:00
Un cunoscut economist avertizează că, în curând, am putea fi loviți de o criză mai gravă decât cea din 2008. O criză mondială de proporții!
18:40
Cadou de mărțișor pentru pensionari. 1.300 de lei de la stat pe lângă pensie # Cotidianul de Hunedoara
Pensionarii vor primi din martie 2026 un ajutor de 1.300 de lei și bilete de tratament balnear cu reduceri.
18:10
Miliardarii au șanse de 4.000 de ori mai mari să ajungă în funcții de putere politică față de oamenii de rând # Cotidianul de Hunedoara
Un raport Oxfam arată că miliardarii nu doar că își cresc rapid averile în ultimii ani, ci au și șanse incomparabil mai mari decât cetățenii obișnuiți de a ocupa funcții publice de putere.
17:40
Taxiurile cu roboți, tot mai aproape de România. Principalul rival al Tesla dă lovitura în Europa # Cotidianul de Hunedoara
Waymo va lansa în Londra în 2026 serviciul său de robo-taxiuri fără șofer, extinzând succesul din SUA pe o piață britanică reglementată și competitivă.
17:10
Deși se presupune că, în general, statul era cel care lua deciziile, iar subiecții se supuneau acestora, dinamica dezvoltării urbane a fost mai complexă de atât.
17:00
Aurul și argintul s-au prăbușit puternic după ce nominalizarea lui Kevin Warsh la conducerea băncii centrale americane a întărit dolarul.
16:10
INTERVIU Elena Urucatu, partea I: Cum a învins un model român cronometrul nemilos al modei # Cotidianul de Hunedoara
„O carieră se construiește încet. Nu sărim peste pașii normali care se fac într-o carieră. Cariera nu cred că se construiește altfel decât prin muncă."
16:10
Ce pensie are „Dragă Stolo”, fostul prim-ministru cunoscut pentru naţionalizarea valutei și recapitalizarea băncilor # Cotidianul de Hunedoara
Theodor Stolojan afirmă că, deși este personal nemulțumit de unele decizii ale actualului Guvern, măsurile adoptate de Executiv pentru reducerea deficitului bugetar sunt necesare pentru România, chiar dacă nu sunt populare.
15:10
„Sunt atât de anesteziați încât nu mai simt durere, frig, foame, sete, nimic”. Cocktailurile de droguri, „bombe” care distrug vieți: anestezice veterinare, medicamente pentru dureri de oase sau insomnii # Cotidianul de Hunedoara
27 de substanțe găsite de un medic în același cocktail. Printre ele: anestezice veterinare, medicamente pentru dureri de oase sau insomnii
15:10
Elena Rîbakina a câştigat Australian Open după o finală dramatică cu Sabalenka # Cotidianul de Hunedoara
Elena Rîbakina a câştigat Australian Open, după ce a învins-o în trei seturi pe liderul mondial Arina Sabalenka, revenind de la 0-3 în decisiv şi obţinând al doilea titlu de Grand Slam din carieră.
15:00
Afacerile care se prăbușesc în România. De la profituri colosale, la faliment iminent # Cotidianul de Hunedoara
Deși cifra de afaceri a industriei încălțămintei a crescut nominal din 2008 până în 2024, inflația, prăbușirea profitabilității, reducerea masivă a numărului de angajați și scăderea abruptă din ultimii ani arată o contracție structurală severă a sectorului.
14:40
Prima zi de concediu medical nu se mai plătește, de la 1 februarie. Impactul pentru angajați și firme # Cotidianul de Hunedoara
De la 1 februarie 2026 până la 31 decembrie 2027, prima zi de concediu medical nu mai este plătită, indemnizația fiind calculată cu o zi mai puțin pentru toate certificatele, potrivit OUG nr. 91/2025, ceea ce înseamnă pierdere directă de venit pentru angajați.
14:30
Nicușor Dan a primit cadouri în valoare de 10.000 de euro. Cele mai valoroase obiecte # Cotidianul de Hunedoara
Cel mai scump obiect este o fotografie cu autografe de la Regele Charles și de la Regina Camilla.
14:30
REACȚIE EXCLUSIVĂ Udrea merge până la Curtea Supremă pentru a scăpa de un prejudiciu de un milion de euro # Cotidianul de Hunedoara
„E vorba de o clarificare a deciziei, singura cale pe care se poate cere această clarificare fiind contestația".
14:00
Cum explică Pîslaru absența președintelui de la Davos: Era foarte complicat dacă erai acolo să te dai lovit într-o aripă # Cotidianul de Hunedoara
Pîslaru: „Sunt mulţi care şi-au dat seama că poate nu e de venit şi aşa că cred că e mai bine faptul că de la început nu s-a dus decât să apară că s-a retras din conferinţă".
13:10
„Aplaudacii în bocanci" este o sintagmă metaforică folosită adesea pe rețelele sociale, în discursul public și jurnalistic din România pentru a descrie persoanele care susțin orbește un regim politic, o ideologie sau un lider.
13:10
Cad capete în PSD București după înfrângerea lui Băluță. Paradox: un apropiat al Gabrielei Firea, numit la Sectorul 4 # Cotidianul de Hunedoara
Liderii filialelor care nu au performat vor fi schimbați chiar mâine.
12:10
5 alimente „banale” care îți pot întări imunitatea mai mult decât orice supliment # Cotidianul de Hunedoara
Vitamina C, zincul, proteinele și antioxidanții pot face diferența dintre o iarnă plină de răceli și una fără griji.
12:00
Utilizarea AI în screeningul pentru cancerul de sân reduce cu 12% rata diagnosticelor, arată cercetătorii.
11:30
În așteptarea unei călătorii cu metroul la Cluj și a aeroportului de la Bistrița, nu ne rămîne decît să urmărim situația vilei lui Marilen Pirtea de la Dumbrăvița
11:20
Conform meteorologilor, în perioada 31 ianuarie, ora 10:00 – 04 februarie, ora 10:00, vremea va fi deosebit de rece. Va intra în vigoare cod galben de ger.
11:10
Gândul la o viață mai bogată și/ sau mai liberă te-ar putea face să pleci de-acasă. Tot mai mulți oameni aleg să se pensioneze în străinătate. Când costurile vieții cresc, viitorul pensionării poate căpăta o nouă direcție, lumea s-a schimbat modelând inclusiv felul în care ne vedem această parte a vieții.
11:10
Pericolul maratoanelor de seriale: când relaxarea se transformă în dependență # Cotidianul de Hunedoara
Un studiu recent arată că vizionarea excesivă de seriale poate duce la oboseală, tulburări de somn și izolare socială. Specialiștii recomandă limite clare de timp pentru a preveni dependența.
10:50
Premierul Bolojan a avut peste 26.000 de menționări în presă în luna decembrie.
Ieri
10:30
Raed Arafat: Așa cum nu permitem copiilor accesul la tutun și alcool, trebui să recunoaștem că rețelele sociale sunt un risc pentru copii și adolescenți # Cotidianul de Hunedoara
Arafat: „Nu ar fi acum momentul potrivit ca şi România să facă un pas curajos şi responsabil şi să se alăture statelor care discută sau au decis deja limitarea accesului copiilor şi adolescenţilor la reţelele de socializare?"
10:10
Ce spun nominalizările la Oscar și BAFTA 2026 despre direcțiile cinemaului și nevoile publicului # Cotidianul de Hunedoara
Nu mai vorbim despre estetică, ci despre etică.
10:10
VIDEO „E cu partea dorsală în două luntri”. PSD, criticat din interiorul Guvernului # Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Fondurilor Europene, despre PSD: „Asta înseamnă să fii cu partea dorsală în două luntri, ca să fie foarte clar".
09:50
Ilie Bolojan neagă scenariul lansat de primarul din Cavnic cum că nu va respecta protocolul și nu va oferi funcția de premier social-democraților, la momentul rotativei.
09:20
E-mailuri între Epstein și Elon Musk – noi documente ale Departamentului de Justiție al SUA # Cotidianul de Hunedoara
E-mailurile incluse în dosare par să arate că cei doi au discutat amiabil despre planuri ca Musk să viziteze insula lui Epstein.
09:10
Nu am putea să cerem ca statul să înceteze să mai fie doar un „judecător" post-factum și să devină un actor care ne ajută să tratăm cauzele?
09:10
Surpriză. Sătui de inteligența artificială, oamenii încep să trăiască pe modelul anilor 2000 # Cotidianul de Hunedoara
Pe fondul prezenței tot mai puternice a inteligenței artificiale în viața de zi cu zi, stilurile de viață analogice și hobby-urile offline cunosc o creștere rapidă, fiind percepute ca o pauză necesară pentru sănătatea mintală.
08:30
Stolojan: Interesul PSD este să-l susțină pe Bolojan, fiindcă vor funcția de premier. Restul este jocul politic al PSD # Cotidianul de Hunedoara
Theodor Stolojan spune că afirmațiile cum că PSD ar dori să iasă de la guvernare îl fac să zâmbească.
08:10
Anul 2026 începe cu provocări financiare pentru români, dar consultanții recomandă economisirea. În acest context, e important să vedem ce dobânzi oferă băncile pentru depozite, în prima lună din an.
05:40
Ce salarii au angajații de la ANCOM după tăieri. Câți oameni au fost concediați # Cotidianul de Hunedoara
ANCOM a transmis, la solicitarea Cotidianul, ce salarii au angajații și câți oameni au plecat din instituție după aplicarea legii Guvernului Bolojan privind reducerile. De notat că reforma este suspendată, prin decizia Curții de Apel București.
05:40
„Legământul” tăcerii. 50 de parlamentari au vorbit doar la depunerea jurământului # Cotidianul de Hunedoara
Partidul cu cel mai mare număr de parlamentari zgârciți la vorbă este PSD, însă nici liberalii nu duc lipsă de astfel de aleși.
30 ianuarie 2026
22:20
În decembrie 2025, apartamentele vechi în București costau în medie 2.528 euro/mp, cele noi 2.025 euro/mp, iar pentru 2026 se estimează o creștere mai lentă și mai predictibilă a prețurilor.
22:10
Purtătorul de cuvânt al BNR, Dan Suciu, estimează că inflația va scădea semnificativ în a doua jumătate a anului, spre 4%, deși economia României rămâne expusă riscurilor, în special lipsei stabilității guvernamentale.
22:10
ANAF avertizează că firmele apelează la proceduri legale precum concordatul preventiv, insolvența sau inactivitatea fiscală pentru a întârzia plata datoriilor către bugetul de stat.
21:00
Celebra actriță Catherine O'Hara, mama lui Kevin din „Singur acasă", a încetat din viață vineri, 30 ianuarie 2026.
21:00
Vlad Gheorghe s-a retras din cursa pentru PMB și l-a susținut pe Ciprian Ciucu.
20:30
Românii s-au învățat să investească la bursă. Cifre record pe piața de capital # Cotidianul de Hunedoara
Piața de capital din România se află într-o etapă de maturizare accelerată, marcată de creșterea puternică a numărului de investitori și de numeroase listări noi
